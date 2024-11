El Covirán pone a prueba su mentalidad y la imbatibilidad de Manresa

Séptima jornada de la ACB y séptima oportunidad para el Covirán Granada de encontrar su mejor versión o más bien de repetir la ya vista allá por la tercera jornada de la competición. Los rojinegros se miden este sábado (18:00 horas) a BAXI Manresa en un Nou Congost en el que los catalanes aun no conocen la derrota.

Prueba complicada la que le toca afrontar al conjunto rojinegro que cuenta con las sensaciones propias y ajenas así como las estadísticas en su contra. La imagen que dejaron los granadinos el pasado fin de semana ante Bilbao Basket no es la más optima para poder afrontar con fuerza unas jornadas que pueden ser decisivas en la lucha por la permanencia. Volvió a fallar la concentración, la energía para hacer frente a un rival al que se podía doblegar, la cabeza para saber salir de los problemas que planteaba Bilbao. Falló absolutamente todo, a excepción del último periodo donde se trataron de enmendar todos los errores. Como dijo Agustín Ubal a este medio: "No funciona así el baloncesto".

Las cinco derrotas que ya cosecha el Covirán Granada deja en aprietos a los de Pablo Pin que pelean en la zona baja con Bàsquet Girona que se mide este fin de semana, precisamente, a Bilbao Basket, y con Río Breogán que viene de perder su partido aplazado ante La Laguna Tenerife y que se verá las caras con el Barcelona esta jornada. Leyma Coruña también se mantiene en la pelea aunque con dos victorias en su poder. Los gallegos recibirán a Tenerife. Por último, Hiopos Lleida, el más aventajado de la clase, visitará a Baskonia. La jornada es una oportunidad de oro para Covirán de dar un golpe sobre la mesa dado que, a excepción de Girona, todos sus rivales directos deben enfrentarse a equipos de la zona alta de la tabla.

Los rojinegros deben tenerlo "algo más fácil" que sus contrincantes directos por la salvación, aunque Manresa no es tampoco un plato de buen gusto. Diego Ocampo está consiguiendo que la era post Pedro Martínez no sea un mar de lágrimas. Al contrario. El gallego mantiene la esencia del equipo, su sistema de juego y su alma. Con caras renovadas, eso sí, este Manresa no ha perdido la esencia ni la conexión con su afición y su pabellón. El Nou Congost es todo un fortín hasta el momento. Grandes equipos como Valencia, Gran Canaria y Unicaja han caído ante una afición manresana que retuerce el pulgar hacia abajo una y otra vez dictando sentencia.

El "nuevo" Manresa sigue mostrando un juego rápido, demoledor en los primeros segundos de posesión. Un equipo con carácter y mucha energía, sobre todo para el rebote donde es el segundo equipo que más balones captura. Eso sí, tiene varios puntos que Covirán puede atacar. Los de Ocampo son el tercer equipo que más balones pierde, en parte debido a su alto ritmo de juego. Presionar la salida del balón, ser sumamente cuidadosos en el balance defensivo y tratar de ralentizar el juego lo máximo posible, apostando por un juego en estático será clave para que los rojinegros tengan opciones de victoria.

Para este encuentro, Pablo Pin contará con todos sus jugadores una semana más. En el lado de los locales, Santiago Vescovi seguirá siendo baja debido a un esguince de grado II en el ligamento colateral de la rodilla izquierda. Así mismo, tampoco estará disponible Chuba Ohams que "se lesionó el pasado jueves y se encuentra en proceso de recuperación", según explicó el mismo Diego Ocampo este viernes en la rueda de prensa previa al partido ante el Covirán.

Un partido para recordar y homenajear a las víctimas de la DANA

Las consecuencias de la DANA en Valencia, así como las víctimas mortales que ha dejado esta catástrofe siguen muy presentes. Es por ello que BAXI Manresa ha querido rendirles homenaje con una equipación muy especial. El club catalán vestirá este sábado una elástica cuya recaudación irá destinada a los damnificados por la DANA.

Según informó el club a través de un comunicado, "las camisetas se pondrán a sorteo a través de la página web del club y también en la tienda del Nou Congost mediante un sistema de boletos, que tendrán un precio de cinco euros cada uno. Cada camiseta corresponde a un jugador de nuestra plantilla, haciendo que cada uno compre tantos boletos como quiera del jugador que prefiera. Cuanto más boletos se compren, más opciones tendrá que ganar una de las únicas 28 camisetas de los jugadores del BAXI Manresa (dos ejemplares de camiseta por jugador). La venta de boletos se pondrá en marcha este mismo viernes y terminará el jueves 14 de noviembre. El sorteo tendrá lugar los siguientes días, ante notario".

Esta equipación será negra en honor a las víctimas de la DANA y llevará el nombre de los pueblos afectados al fondo. Además, BAXI ha cedido su espacio publicitario de la parte frontal de la camiseta, en la que aparecerá un mensaje de soporte.