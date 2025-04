Los rivales del Covirán lo empujan cada vez más hacia el descenso

Las jornadas siguen siendo excesivamente aciagas para el Covirán Granada. Semana tras semana, la situación de los granadinos en la ACB se complica. Sus rivales directos siguen sumando triunfos, mientras que los de Pablo Pin vuelven a quedarse a las puertas de una posible sorpresa que parece no llegar nunca. En esta Jornada 27 de la Liga Endesa, los resultados vuelven a darle la espalda a un conjunto rojinegro que ve cada vez menos probable la salvación.

El duelo ante el Barcelona volvió a dejar una imagen notable del equipo local que amagó en varias ocasiones con darle la vuelta a un marcador liderado por los blaugranas desde el inicio del encuentro. Con el 86 a 93 final, el Covirán se mantiene una semana más en la penúltima posición de la tabla, ya distanciado a cuatro victorias de todos sus rivales directos. Mientras, los culés se asientan en la quinta posición tras un triunfo que les permite mantener levemente alejados a Joventut y Manresa, así como acercarse un poco más a un Unicaja que pinchó sorpresivamente.

Siguiendo con la zona baja de la tabla, Bàsquet Girona dio el primer golpe a los rojinegros en la jornada del sábado. La victoria de los de Moncho Fernández ante Río Breogán por 91 a 85, en un partido en el que los lucenses no dieron señas de ese equipo renovado y dominante que se había mostrado en jornadas anteriores, permite a los catalanes hacerse con diez triunfos en su casillero, una cifra que casi les da por segura la salvación salvo cambio radical de dinámicas y resultados. Misma situación para el MoraBanc Andorra . Los del Principado se llevaron en el último segundo un disputado partido ante Bilbao Basket. Una canasta 'in extremis' de Jerrick Harding a falta de 19 segundos para acabar el encuentro y un triple final de Rubén Domínguez que no entró dieron a Andorra su décima victoria de la temporada, alejándose así también de la zona de peligro. Con este resultado, Bilbao Basket también queda con diez victorias, al igual que Hiopos Lleida que disputará su encuentro correspondiente a la Jornada 27 el próximo 30 de abril, partido aplazado por la disputa de la final de la Eurocup por parte de Dreamland Gran Canaria. Por último, Leyma Coruña también jugará el 30 de abril su partido ante Casademont Zaragoza, aplazado por la disputa de la Final a 6 de la Euroleague Women en el Príncipe Felipe.

En la zona alta, Baskonia alargó la mala racha de UCAM Murcia como local. Los universitarios siguen sin ganar ante su público, siendo la última vez el pasado 12 de enero ante Hiopos Lleida. Con el 82 a 91, los de Pablo Laso aseguraron su victoria número 14 de la temporada, un triunfo que los coloca en novena posición, empatados con Dreamland Gran Canaria y con opciones reales de entrar en el Playoff de la Liga Endesa, algo que parecía utópico meses atrás por cómo comenzó su año. Por su parte, los de Sito Alonso se distancian de los ocho primeros puestos quedando con 12 victorias.

La lucha por los playoffs está más encarnizada que nunca. El Olimpic vivió un encuentro apasionante entre Joventut Badalona y BAXI Manresa que acabó con victoria para los visitantes por 85 a 92, un resultado no exento de emoción. A falta de poco más de un minuto para acabar el encuentro y con 11 puntos de diferencia a favor de los Diego Ocampo, una ventaja que había llegado hasta los 21 puntos, una falta sobre Devon Dotson detonó lo que podría haber sido una remontada épica. El jugador de la Penya anotó el primero de los tiros libres, falló el segundo, Ante Tomic cogió el rebote y asistió a Kassius Robertson para que enchufase un triple que los ponía a siete puntos. Sacó Manresa de fondo algo trastabillado, llegando nuevamente Robertson para robarles el balón y apenas un par de segundos anotar una nueva canasta que los ponía a cinco. Una remontada que no terminó de consumarse, pero que demuestra porqué, como dijo Simon Birgander en rueda de prensa hace pocos días, el baloncesto siempre es más entretenido y emocionante que otros deportes. Con este resultado, Manresa adelanta a Joventut en la clasificación, pero ambos ostentan 15 victorias y 12 derrotas.

El Unicaja dio la sorpresa "negativa" de la semana. Los de Ibon Navarro no pudieron hacer frente a un Valencia Basket nuevamente liderado por Jean Montero que con 20 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias para 26 de valoración fue la estrella de un partido en el que los taronjas consiguieron asentarse en la tercera plaza de la clasificación. Con 20 triunfos, los de Pedro Martínez miran hacia los primeros puestos, dejando ya a los cajistas a dos partidos de distancia. Eso sí, el liderato parece ser difícil de asaltar pues el Real Madrid no quita el pie del acelerador. Los blancos rompieron la racha de imbatibilidad de La Laguna Tenerife en un duelo crucial por la primera plaza. Con el 68 a 79 final, los de Chus Mateo aseguran aun más el liderato con 23 victorias, mientras que los aurinegros se quedan con 21, eso sí, aseguran ya su presencia en el Playoff de la ACB.

