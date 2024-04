Entrenador nuevo y efectivos entre interrogantes en un Valencia Basket incierto

Rival incierto el que recibirá este domingo el Covirán Granada. El Valencia Basket llega al Palacio de Deportes de Granada con aires renovados en su banquillo, también en su juego, pero los fantasmas del pasado aun colean en un conjunto taronja que ya ha puesto punto y final a su camino por la Euroliga y cuya única preocupación pasa por entrar en los Playoffs de la ACB. Los valencianos marchan actualmente séptimos en la tabla con 17 victorias y 11 derrotas, empatado con Gran Canaria tras vencer el pasado fin de semana a Baskonia por 111 a 101.

El Valencia Basket que visitará Granada poco o nada tendrá que ver con el que cayó derrotado en la Fonteta el pasado 23 de diciembre ante los rojinegros. La principal novedad reside en su entrenador. Alex Mumbrú tomó la rampa de salida tras la derrota ante el Asvel por 69 a 98 en un encuentro donde un parcial de 26 a 52 entre el segundo y tercer cuarto dejó sin protección alguna al entrenador catalán que no ha llegado a cumplir su segunda temporada en Valencia Basket. Dejar a los taronjas sin opciones de Play-in provocó su marcha precipitada del equipo, dejando a Xavi Albert como su sustituto. El valenciano vivió un estreno soñado el pasado fin de semana ante Baskonia con una imagen más sólida, el equipo parecía otro aun estando compuesto por las mismas fichas y, sobre todo, dio la cara y peleó sin bajar los brazos ante todo un Baskonia. Ni el mismísimo Markus Howard pudo parar a Valencia.

El conjunto ché no solo vendrá con un nuevo entrenador, también con jugadores que en el encuentro de ida o bien no formaban aun parte del equipo o bien las lesiones no le permitieron jugar. Este es el caso de Justin Anderson que aterrizó en tierras valencianas el 24 de diciembre, justo un día después del partido ante Covirán Granada. El alero estadounidense contaba con un contrato de 45 días, pero el club decidió extender su vinculación hasta el final de la temporada. Misma situación con Kevin Pangos que llegó al equipo en los últimos días del 2023. Aun así, su presencia en el Palacio está aun en duda. Pangos no jugó contra Baskonia tras notar un pinchazo en la parte posterior de su muslo derecho en un entrenamiento dejando su disponibilidad entre interrogantes.

Semi Ojeleye, uno de los grandes referentes del momento en Valencia Basket, tampoco jugó el encuentro de ida por una rotura muscular en el muslo izquierdo. Tampoco Jared Harper, que sufrió una rotura muscular isquiotibial de la pierna derecha. En el caso de Harper, su participación también está en duda pues está siendo el jugador elegido para ocupar la plaza de descartado en las últimas semanas.

Quien sí estará será Alpha Kaba. El pívot francés ha sido uno de los últimos fichajes del conjunto taronja y debutó con Valencia el pasado fin de semana firmando 4 puntos y 6 de valoración en algo más de sus seis minutos en pista. El Covirán Granada tiene ante sí un reto mayúsculo. Por un lado, puede que se repita la genta de la Fonteta ante un equipo que, aunque su director desde el banquillo haya cambiado, sigue con ciertas dudas en este final de temporada. Por otro, los jugadores disponibles dibujan un panorama diferente, quizás dándole al conjunto ché más armas para evitar otro descalabro que los aleje de la zona de playoffs.

Chris Jones y Semi Ojeleye, la dupla que levanta pasiones

El encuentro del pasado fin de semana ante Baskonia tuvo dos protagonistas claros. Chris Jones y Semi Ojeleye se posicionaron como los grandes constructores de una victoria y un marcador aplastante con la mitad de los puntos bajo sus firmas. Entre el base y el alero firmaron 52 puntos, 27 para Jones y 25 para Ojeleye.

Su capacidad para cortar las alas a un Baskonia que tratar de avanzar hacia la posición de "intratable" que merece, pero que pelea agónicamente por entrar en los playoffs les valió para sumar 37 y 30 puntos de valoración respectivamente convirtiéndose así en la pareja más valorada de Valencia Basket desde el año 2004. E

En las estadísticas globales, entre ambos jugadores suman 25 puntos, 5'6 rebotes por encuentro, teniendo cada uno una valoración de 13'6 puntos. Junto a ellos aparece Brandon Davies con 14'6 puntos, 4'6 rebotes, 2'3 asistencias y 16'4 de valoración. El resto de la plantilla no llega a los dobles dígitos en anotación de media. Damien Inglis se queda en los 7'1 puntos, eso sí, captura 5'4 rebotes de media. Tras él, Xabi López-Arostegui con 7'2 puntos y cuatro balones capturados por encuentro.

En las estadísticas generales, Valencia Basket promedia 82'9 puntos por encuentro, con un 36,8% de acierto desde el tiro exterior, quinto equipo con mejor porcentaje y un 53,7% de efectividad en el tiro de dos. A nivel defensivo, los taronjas capturan 34,3 rebotes por encuentro, siendo 10'1 ofensivos y 24'3 defensivos. Además, cometen 13'4 pérdidas por encuentro y recuperan 8'6 balones de media.