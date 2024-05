Encuesta | Los aficionados hacen balance de la temporada que ha devuelto al Granada CF a Segunda División

Tras el último partido del Granada en Primera División, GranadaDigital sale a la calle para preguntar a los granadinos el balance que hacen de la temporada rojiblanca. El cuadro nazarí ha concluido una nueva andadura en Primera División de una manera muy triste que ha dejado a su afición hundida, aunque el descenso ha sido prácticamente un alivio, ya que la hinchada ha tomado una actitud resignada y de indiferencia ante la mala marcha del club.

Los nazaríes han terminado la Liga como colistas, con tan sólo 21 puntos en su casillero. Esta es su segunda peor puntuación en Primera División, desde que se juegan 38 partidos, sólo por encima de la cosechada en la campaña 2016-17, en la que sumaron un punto menos y también descendieron. La campaña se ha saldado con unos registros muy pobres, tan sólo cuatro victorias y nueve empates.

Los granadinos insisten en que la temporada ha sido "malísima", "pésima", y en que "la clasificación lo dice todo". Algunos señalan que en los últimos partidos ha habido mejoría y que "se ha intentado", pero la situación era prácticamente irreversible: "Cuando las cosas van malamente, terminan mal".

Muchos coinciden en ser indulgentes con Sandoval, aunque ya comunicó su marcha, y hacen una buena valoración de su paso por el banquillo granadinista. "El entrenador último no se ha portado malamente, yo creo que no podía hacer más de lo que podía, pero se ha visto un poco más firme al Granada". Pese al adiós del técnico madrileño, hay algunos hinchas que le habrían dado una oportunidad: "Yo lo dejaba", expresa un granadino.

Las culpas se reparten entre la directiva, entrenadores y jugadores. Algunos son más ecuánimes. "En general, el equipo junto con el entrenador. No creo que se pueda decir que haya un solo responsable", apuntan. Otros señalan directamente a la directiva y expresan que había problemas desde antes de empezar la temporada. "No ha sido una sorpresa, se sabía que no iba a ser buena temporada", abunda un aficionado. "Al principio estaban que vendían el Granada, que no lo vendían y no empezaron fuertes desde el primer momento", expone otro. También hay quien señala directamente al predecesor de Sandoval. "Para mí el error fue el entrenador que vino nuevo, el Cacique Medina".

"Yo entiendo que los partidos los pierden los jugadores y los jugadores los escoge el entrenador, así como la estrategia de juego. Si no están en las cotas que deberían es porque el entrenador no lo está haciendo bien y hay otros equipos que juegan mejor", analiza un aficionado. Pero prácticamente la totalidad de los encuestados acusan al palco. "No hay directiva, tratan al club como una empresa", "son los que están encargados de organizar y planificar la temporada y han hecho una gestión malísima, sobre todo en el cambio de entrenadores y los jugadores que ficharon en invierno, que no han hecho nada", expresan un par de encuestados.

Una de las cosas con las que la afición está más enfadada con la directiva es la gestión de los jugadores y los fichajes, lo que les lleva a sostener que "el director deportivo ha fracasado totalmente". "Ha habido muchas discrepancias, se han hecho muchos fichajes que no han dado resultado", "los jugadores no han dado la talla", señalan varios encuestados. Los seguidores rojiblancos piden para el futuro una mejor planificación deportiva con respecto a los jugadores, porque tal y como comenta un transeúnte "el Granada anteriormente ha tenido mejor equipo". Para ello piden "fichar mejores jugadores que estén al nivel de la Primera División", así como "sacar gente de la cantera y fichar gente joven".

El futuro lo ven de colores diferentes los granadinos, unos son optimistas y aluden a la fuerza del equipo. "Me da mucha pena. El Granada debería estar en Primera, porque tiene una afición que lo apoya a tope, así que ¡vamos Granada!", espeta un granadino. Otros son más resignados: "Borrón y cuenta nueva, no queda otra. hacer las cosas mejor el año que viene e intentar subir, no queda otra. Yo soy el socio número 58, y el año que viene estaré el primero para sacarme el abono, pero hay que cambiar muchas cosas", expresa un socio del club.

Finalmente hay algunos más radicales y maquiavélicos que apuestan por tirar la casa por la ventana, hacer limpia y reestructurar todo desde cero. "Lo cambiaría todo, cambiaría al dueño, al director deportivo, al entrenador. Y los jugadores, el que sea bueno que se quede y el que no fuera también".