'EME' es un cortometraje de Ana Peregrina dirigido por María Pasadas. El preestreno ha sido este miércoles en la Escuela Curva Polar, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia. En el evento han estado presentes la autora y la directora; el actor principal, Fredy López, que interpreta a Marcos; el resto del equipo, tanto de artístico como técnico, e invitados. La producción del cortometraje la ha realizado Curva Polar.

Se trata de un cortometraje social, que cuenta una historia de un chico, Marcos, que convive con un trastorno. María Pasadas, directora del corto, cuenta que han querido enfocarlo desde una perspectiva distinta. "El Trastorno de Identidad Disociativo ha tendido a estigmatizarse sobre todo a la hora de hacer ficción" y ella ha querido hacerlo distinto. "A la hora de crear 'EME' se mueve un impulso, la necesidad de contar una historia, de trasmitir algo que va más allá de querer contentar. Es algo necesario para la autora transmitir o comunicar. Es algo muy simple, la belleza a veces está en las pequeñas cosas", cuenta la directora.

Existe la tendencia de relacionar el Trastorno de Identidad Disociativo, conocido como personalidad múltiple, con personas peligrosas. Esta tendencia, como otras relacionadas con la salud mental, es ilógica. Por esta razón, el objetivo de 'EME' no solo es entretener, sino que también tiene una función social de mostrar cómo una persona puede convivir con este trastorno con total normalidad.

La escritora, Ana Peregrina, es de Granada, y, por tanto, el corto tiene el sello granadino y ha sido rodado en esta ciudad. La autora es psicóloga y amante del cine, por ello piensa que no hay mejor forma de lograr cambios sociales que en el mundo audiovisual. María Pasadas lleva cinco años en el mundo audiovisual, pero este es el primer corto que dirige que no está escrito por ella. Cuenta que ha sido todo un reto ya que es la primera vez que ha entrado en la mente de otra persona para entender lo que otra persona quiere transmitir.

'EME' terminó de grabarse hace un año. El rodaje duró cuatro días. Desde entonces, empezó la etapa de post producción, la cual ha terminado recientemente. La directora cuenta que lo siguiente que van a hacer es presentar el corto en distintos festivales, nacionales e internacionales, y que cuando las personas lo conozcan más estará disponible en plataformas como YouTube o Vimeo.

Fredy López, el actor protagonista, cuenta que para él formar parte de este cortometraje ha significado mucho. "Es concienciar a las personas de que el trastorno no es una burla, que no hay que llevarlo al terror, a lo cómico. Es algo normal, no hay que tratarlo como una rareza", destaca. Dice que para él, como actor, ha sido difícil meterse en tantos matices distintos dentro del personaje, pero que espera que sirva para concienciar a las personas.