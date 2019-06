Un día antes de que se constituyan oficialmente los ayuntamientos de Granada para el nuevo mandato, el panorama termina de despejarse. Dos de los municipios en los que la situación no estaba clara, Ogíjares y Órgiva, ya han resuelto su situación y en ambos casos en favor del Partido Popular.

En Órgiva, cabecera de la comarca de La Alpujarra, las elecciones municipales del 26 de mayo las ganó el PSOE con cinco concejales, uno más que el PP. Esa es precisamente la cifra que se obtendría de una conjunción entre los populares con Ciudadanos, así que la llave quedaba en manos de otras dos formaciones, Unión de Ciudadanos Independientes (dos concejales) y Ganemos (uno). La pelota estaba en su tejado y, tras varios días de negociaciones, Ucin y Ganemos han decidido apoyar a los populares y permitir que Raúl Orellana sea su máximo mandatario, con lo que PSOE y Ciudadanos se quedan en la oposición.

Por lo que se refiere a Ogíjares, las conversaciones han durado varios días y se han difundido rumores de todo tipo, pero al final no ha habido acuerdo y Estéfano Polo, del PP, será alcalde porque cada partido presentará en el pleno de mañana a su candidato y él encabeza la lista más votada, con seis concejales. No hay por ahora un pacto con la segunda fuerza en el municipio, el APPO de Francisco Plata, que obtuvo cinco, aunque no se descarta que llegue más adelante. En cualquier caso, quienes quedan en la oposición son PSOE (tres ediles), Ciudadanos, Podemos y Vox (uno por cada partido).

En otras localidades del Área Metropolitana también ha habido que recurrir a pactos, pero la cosa queda más repartida: Santa Fe, Armilla, Atarfe, Chauchina y Monachil estarán gobernadas por el PSOE, mientras que Albolote tendrá un alcalde popular, al igual que La Zubia y Las Gabias. Por último, a un día de los plenos, aún no hay acuerdo en Pinos Puente y Churriana de la Vega.