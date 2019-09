El PP critica el “impago” de la Diputación a los empleados del servicio de ayuda a domicilio en Pinos Puente

El PP de Pinos Puente (Granada) ha criticado este domingo el “impago” por parte de la Diputación que arrastran en sus nóminas los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio en el municipio.

Según ha informado en un comunicado la portavoz local del PP, Cristina Guzmán, “a día de hoy, los trabajadores no han recibido el cobro de sus nóminas” y lamenta no saber cuándo las percibirán, dado que el Gobierno de la Diputación “aún no ha realizado el pago correspondiente, que posibilita la prestación del servicio”.

Guzmán ha añadido que el Ayuntamiento de Pinos Puente no tiene liquidez suficiente para afrontar el pago con recursos económicos propios, “como ha hecho en otras ocasiones”.

Así las cosas, este “impago” afecta a 54 trabajadores, siendo para muchos de ellos “el único ingreso económico que entra en sus hogares”, ha alertado Guzmán, quien ha reclamado al presidente de la Diputación, el socialista José Entrena, “que se ponga en la piel de estos trabajadores y sus familias, y solucione el problema cuánto antes”.

“Solo tiene que pagar el dinero que le corresponde a Pinos Puente por prestar el servicio de ayuda a domicilio, y que confiamos en que estará recogido en los presupuestos provinciales para este año”, ha remarcado la portavoz popular.

Tal y como ha señalado Guzmán, se adeudaría entre 1.000 y 1.100 euros por trabajador en función de las horas que preste de servicio. En este punto, ha recordado que la empresa adjudicataria se encuentra prestando el servicio en prórroga forzosa hasta la próxima adjudicación del contrato.

Los populares de Pinos Puente han mostrado su confianza en la reunión prevista para este martes entre los responsables municipales, la empresa adjudicataria y los trabajadores, a fin de que se llegue a “un punto de acuerdo que posibilite que los empleados cobren, al fin, sus nóminas”.

“Desde el PP de Pinos Puente queremos mostrar nuestro apoyo y nos unimos a las reclamaciones de estos 54 trabajadores al reivindicar el pago de sus sueldos, puesto que con la economía familiar no debe jugarse de la forma que lo está haciendo el gobierno socialista de la Diputación Provincial y que, por supuesto, no puede amparar el equipo de gobierno municipal en el Ayuntamiento de Pinos Puente”, ha concluido Guzmán.