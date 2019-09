Definidos los dorsales del Covirán Granada para esta temporada

Los jugadores del Covirán Granada han elegido ya sus dorsales para la próxima temporada, que será la segunda del club en LEB Oro. El hecho de que 10 de los 12 miembros de la plantilla de Pablo Pin repitan con respecto al curso pasado provoca que las dos únicas novedades sean las de Earl Watson y Diego Kapelan. El pívot y el escolta son las dos incorporaciones rojinegras para la presente temporada.

¿Por qué los jugadores del Coviran Granada eligen los siguientes dorsales?

5- Carlos Corts: “Siempre lo he llevado. Ya es por inercia”.

7- Alejandro Bortolussi: “Un año, cuando era pequeño, me tocó el ‘7’. Me trajo suerte la primera vez que me lo puse y ya siempre lo he tenido. También por Fabricio Oberto”.

10- Josep Pérez: “Es el que siempre he llevado, me ha dado suerte y me transmite responsabilidad”.

11- Manu Rodríguez: “Uno de los años de ACB con el CB Granada era el que quedaba, me lo dieron y ya lo he tenido siempre”.

13- Alo Marín: -“Era el número de mi madre, siempre lo he tenido y me gusta”.

15- Guille Rubio: “Siempre me ha gustado mi número y lo llevo desde pequeño”.

17- Joan Pardina: “Me gustan el ‘11’ y el ‘7’ y como ninguno de los dos están libres cogí el ‘17’, que es un poco la combinación de ambos”.

21- David Iriarte: “Mi número favorito es el ‘12’, pero cuando llegué lo tenía Devin Wright y no pude elegir. Ahora me gusta, lo llevé en Zornotza y ya se ha convertido en mi número”.

26- Carlos de Cobos: “Le gustaba a Eva, mi mujer, y es la fecha de nuestro aniversario. Un día le pregunté por el número que quería que llevara en la camiseta y me dijo ese. Además, los últimos años en Granada lo he llevado y no nos ha ido nada mal”.

33- Earl Watson: “Es mi número de la suerte. Lo he usado desde que era pequeño y por eso me gusta”.

41- Sergio Olmos: “Antes llevaba el ‘14’, pero mi segundo año en la universidad en Estados Unidos no me salió muy bien y decidí invertirlo. Desde entonces he sido el ‘41’.

55- Diego Kapelan: “Siempre he llevado el ‘5’ porque era el número de mi padre cuando jugaba al fútbol. Aquí no está disponible y por eso llevo el ‘55’.