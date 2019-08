El Granada busca delantero

A lo largo de la mañana de este martes, tras la presentación de José Antonio Martínez como nuevo jugador rojiblanco y durante la comparecencia de Antonio Fernández Monterrubio para analizar la situación económica del club, el gerente deportivo, Fran Sánchez, tuvo también la ocasión de incidir brevemente sobre la posición en el mercado de la entidad nazarí y los objetivos en forma de fichajes de aquí al dos de septiembre, fecha del cierre de la ventana veraniega.

En primer lugar, en relación a la penalización impuesta por LaLiga, el primer espada del área deportiva ha reconocido que “toda esta situación ha complicado la planificación de operaciones, nos ha entorpecido algunas gestiones y ha generado que muchos representantes y jugadores se hayan inquietado por la situación del club”. Ante esta tesitura, “tienes que ser honesto y explicar la situación”. No obstante, con respecto al delantero Adrián Ramos, sostiene que “el club no tiene deuda con nadie, no tenemos nada pendiente con él y cumplimos mensualente como con todos los integrantes del club”.

Unos que van

En el apartado de salidas, Sánchez admite que “cada jugador conoce su situación y, desde el máximo respeto por cada uno de ellos, los que tenemos previsto que salgan también lo saben”. Se refiere probablemente a Rodri y Bernardo, cuyos nombres ya fueron pronunciados en esa misma dirección por Diego Martínez el pasado viernes tras el duelo frente al Sevilla.

…y otros que vienen

En lo referente a las posibles incorporaciones, confiesa que tiene “operaciones avanzadas y otras que no hay que perder de vista”. “Hay que estar avispados, esperando a ver qué sale y avanzando en las operaciones que puedan prosperar”, manifestó.

Preguntado por alguna posición en concreto, no escondió que necesitan “firmar un delantero” y que el resto de posiciones irán completándose en función de cómo se desarrolle el mercado.

Como ya venimos anuncinando en las últimas semanas, ese delantero tendría nombre y apellidos: Carlos Fernández. El ariete, antiguo pupilo de Diego Martínez, pertenece al Sevilla FC y estaría muy próximo a concretar su cesión por una temporada al cuadro granadinista.