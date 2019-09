El Centro Lorca acoge desde este jueves una exposición sobre la relación del poeta con el amor

El Centro Lorca acoge desde este jueves la primera gran exposición sobre Federico García Lorca y el amor, que bajo el título ‘Jardín deshecho’, se podrá visitar hasta el 6 de enero en este enclave cultural que custodia el legado del poeta en Granada.

Al acto de inauguración de la muestra, este jueves a las 12,30 horas, está previsto que asistan, entre otras autoridades, el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, y el alcalde de la capital granadina, Luis Salvador.

La muestra, comisariada por el hispanista estadounidense Christopher Maurer, recorre las cinco etapas vitales del poeta y sus relaciones, y aborda la profunda meditación del poeta sobre el tema central de su vida y su obra a través del archivo personal recién incorporado al Centro Lorca, según ha informado el Ministerio de Cultura y Deporte.

En palabras de Christopher Maurer, «respetando el misterio –y sus límites–, y haciendo lo posible para no confundir a Lorca y sus personajes, he intentado dejar hablar al poeta –o no hablar– mediante la selección más amplia posible de cartas, fotos, textos literarios, libros y objetos personales», una suerte de «restos del jardín deshecho de su breve vida».

Las piezas de la exposición proceden del Centro, en concreto del Archivo de la Fundación Federico García Lorca, de la Biblioteca Nacional de España, de la familia del poeta, del Museo Casa de los Tiros, de la Casa Natal de Fuente Vaqueros, sel Ayuntamiento de Granada, sel Archivo de Agustín Penón/Marta Osorio y de diversas colecciones particulares.

‘Jardín deshecho: Lorca y el amor’ está organizada y producida por el Consorcio Centro Federico García Lorca, integrado por las administraciones públicas, con la dirección artística de la Fundación Federico García Lorca.

La exposición, que abrirá sus puertas al público este jueves a las 18,00 horas, podrá visitarse hasta el 6 de enero de 2020. Además, a las 20,00 horas, tendrá lugar en el Auditorio del Centro Lorca la mesa redonda ‘Ni ciencia ni sombra: Lorca y el amor’, con la intervención de Christopher Maurer, Mario Hernández y Roberta Quance.