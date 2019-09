20 de septiembre: Emergencia feminista

Las noticias estrellas de esta semana han sido que la selección española de baloncesto regresaba con el Oro, se alzaba con el título de campeona, y la casi inminente repetición de elecciones así como las sucesivas cuitas personales entre los líderes de los diferentes partidos. A la par en el concello de Valga tres mujeres de la misma familia eran asesinadas por la ex pareja de una de ellas y otra mujer en Madrid. Otros dos nuevos crímenes machistas. Otra vez la violencia machista en su forma más cruda. Otra vez…

Este verano ha sido negro, aciago, atroz, con respecto a la violencia de género. 74 feminicidios solo este año, violaciones, acoso, abusos, pederastia, trata, desapariciones, manadas… La situación ya de por sí era insoportable pero en estos últimos meses tenemos los peores datos en más de una década.

Por ello, mañana 20 de septiembre, los colectivos feministas llamamos a la ciudadanía granadina, mujeres y hombres, a tomar las calles de todo el país para declarar la Emergencia Feminista en España. Esta manifestación que recorrerá las calles de Granada desde Plaza del Carmen a las 21.30h, tras finalizar la manifestación de Fridays for Future, no es solamente para gritar ante la barbarie machista sino para exigir. Nuestro país, con Gobiernos socialistas a la cabeza, ha realizado grandes avances en materia legislativa para luchar contra esta lacra social que nos azota a todas y todos, sin embargo, la realidad nos muestra que no es suficiente.

Las mujeres exigimos que se forme ya un Gobierno progresista para que garantice y aumente la dotación presupuestaria del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Las formas de violencia de género son cada vez peores y más numerosas y, por ello, necesitamos una respuesta institucional fuerte que garantice los derechos de las mujeres. Esta respuesta debe ser unánime no solo a nivel estatal sino europeo y mundial. Los envites de la derecha más reaccionaria, machista y retrógrada están globalizados y, por tanto, la erradicación de la violencia sobre las mujeres debe ser global siguiendo las medidas del Convenio de Estambul.

Además, los Gobiernos regionales y municipales, en nuestro caso la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada, deben respetar toda la legislación ya aprobada en materia de Igualdad. Con la Ley andaluza para la Promoción de la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley andaluza contra la trata y explotación sexual de mujeres y menores Andalucía se puso a la cabeza legislando en Igualdad. Nunca podemos dar ningún paso atrás.

Exigimos que la Justicia nos crea y para ello necesitamos que todos los agentes implicados tengan formación en género y no sucedan casos como los de Juana Rivas y sus hijos. En definitiva, reclamamos que las mujeres seamos libres, que nuestros cuerpos sean nuestros y que la ciudadanía sea consciente y esté sensibilizada de la violencia de género como un problema público.

El viernes es nuestro momento para tomar las calles, para reivindicar y para alertar de que la violencia de género es un problema social de primer nivel.