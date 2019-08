El Ayuntamiento asegura que la entrega de 128 casas reformadas en Santa Adela está “sólo a falta de flecos”

El Ayuntamiento de Granada está sólo a falta de “flecos” para entregar sus casas, ya reformadas, a las familias que las solicitaron en la barriada de Santa Adela, dentro del Zaidín. Así lo ha asegurado el alcalde en funciones, Luis González. Fuentes municipales han precisado que la entrega está prevista para principios de octubre y que las recibirán con seguridad 117 familias y probablemente también las otras 11 que están inscritas en el Registro Municipal de demandantes de VPO y a las que está previsto que se les adjudiquen en septiembre. Ese desfase de once casas se debe a que, en su momento, once familias no cumplieron los requisitos para ser beneficiarios de las viviendas o renunciaron a ellas, por lo que el Ayuntamiento las adjudicará entre quienes están inscritos en el citado registro municipal.

González ha hecho estas declaraciones en una visita en la que ha destacado que, tras la entrega de llaves, las familias podrán realizar la mudanza y “comenzar a disfrutar de sus nuevos pisos”. Se trata, en palabras del alcalde en funciones, “no sólo de que tengan nuevas y mejores viviendas con grandes calidades, sino también de una transformación de las condiciones de vida de esas familias que van a ser realojadas”.

La visita ha servido para anunciar, además, que más de 250 vecinos de Santa Adela han participado hasta el momento en los programas socioeducativos impulsados por el Ayuntamiento en el marco del Plan Especial de Reforma Integral del barrio, un conjunto de propuestas “orientadas a fomentar la cohesión, la convivencia y la formación de comunidades de vecinos, así como a impulsar el desarrollo socioeconómico de la zona”, según destaca el gobierno local en una nota.

Luis González ha subrayado el valor de estos programas para “un proyecto urbanístico con una importante vertiente social, un proyecto orientado ante todo a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona, a la revitalización socioeconómica del barrio y a la integración y cohesión social”

Respecto a los programas socioeducativos, ha felicitado la labor socioeducativa realizada por los técnicos responsables de los programas, “una labor participativa que reduce los riesgos de exclusión, mejora la convivencia vecinal, crea lazos de comunidad y, a su vez, hace sostenibles las mejoras que se están realizando en el barrio”.

En este sentido, ha asegurado que los programas han sido desarrollados por personal de la Oficina Técnica de Santa Adela, “contando con el refuerzo de un técnico en Empleo, una educadora social y una animadora sociocultural”, y todo ello con cargo al programa de regeneración urbana del Plan Estatal de Vivienda, y el apoyo de la Subdirección de Gestión de Urbanismo.

En cuanto al contenido de estos proyectos sociales y formativos, seis han sido los ejes de trabajo. De un lado, bajo el rótulo `Pedagogía del Hábitat´, se ha realizado un taller de Habilidades Sociales y Resolución de Conflictos; se ha informado a los vecinos sobre los Recursos de Ayuda para mayores y para personas con discapacidad; y se ha celebrado un `Encuentro de Convivencia´ en Dílar, en el Aula de la Naturaleza, una jornada especial para se los vecinos que van a integrar la nueva comunidad de propietarios se conozcan entre sí y comiencen a tejer lazos de vecindad.

También en el marco de este programa denominado `Pedagogía del Hábitat´ ha habido un apartado especial dedicado a la comunidad escolar que, a través de juegos, talleres y actividades lúdicas y formativas ha trabajado aspectos convivenciales. Así, para la comunidad escolar se han desarrollado proyectos como `Mi casa, mi barrio, un trocito de planeta´, `Cuentos para el respeto´ o `Feria del Juego´, y han grabado un manifiesto audiovisual, entre otras actividades.

Otro de los ejes, denominado `Organización de la comunidad´ se ha orientado a la formación de comunidades de vecinos con propuestas como una Guía básica de convivencia.

Por su parte, en el apartado `Desarrollo Económico y Empleo´ los participantes han recibido orientación laboral individual y celebrado sesiones grupales sobre las oficinas virtuales de empleo. También ha habido un eje temático de Sensibilización Social con visitas al parque de las ciencias.

Por último, en el marco de estos programas, la Oficina Técnica de Santa Adela se ha ocupado de la `Atención a colectivos con especiales dificultades´ y ha informado a los vecinos sobre el estado de ejecución de las obras de edificación.

El gobierno local ha destacado que, con esas actuaciones, se ha perseguido “vertebrar el barrio e incorporar mas a los vecinos a la dinámica y vida social, cultural y económica del barrio del Zaidín”.