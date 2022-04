Domingos Duarte: "Si no creemos en nosotros quién lo va a hacer, confiamos en la salvación"

El Granada CF afronta el sprint final de la temporada, siete partidos que decidirán su destino en la próxima temporada, Primera o Segunda División. El domingo será la primera de las siete finales que los rojiblancos. Los de Torrecilla reciben al Levante en Los Cármenes, un partido que será el reencuentro de la afición y el equipo con Soldado. Antes de este choque vital, Domingos Duarte ha salido a rueda de prensa para hablar de la situación del club, la confianza de la plantilla en la salvación, su situación personal una vez recuperado de la lesión y la presión del equipo por los resultados de los últimos meses.

Situación del equipo: "Sabemos que es un partido muy importante tanto para nosotros como para el Levante. Será un partido complicado pero lo encaramos con toda la ilusión y ambición del mundo porque sabemos lo que queremos".

¿Qué tiene que hacer el Granada para conseguir la victoria?: "Al final son rachas, tenemos que tener eso en cuenta. Los partidos son pequeños detalles y hay que controlarlos todos. Lo que tenemos que hacer es ganar y eso pasa por controlar el partido, eso trataremos de hacer el domingo".

Temporada y situación personal: "Son momentos, no todo puede ser perfecto. Uno tiene que pasar por momentos complicados para valorar los momentos buenos. Esa racha ya la he dejado atrás y creo que ya he vuelto a ser el Domingos Duarte de antes, con mejores sensaciones. Solo queda seguir trabajando. Aunque uno confíe en sí mismo la parte mental siempre está ahí. Cuando vuelves después de estar tanto tiempo parado la cabeza pesa un poco. Todo influye y creo que la mente es más que el cuerpo".

Sistema: "Me siento cómodo también en este sistema de tres centrales. Lo importante está en el compromiso que uno tenga independientemente del sistema con el que juguemos. Si se hace con intensidad y con compromiso se hará bien con cualquier sistema de juego".

Lesión y recaída: "Cada vez me voy encontrando más a gusto conforme compito más y tengo más minutos. Cada vez tengo más confianza, casi plena en todas las disputas, en los duelos tanto por el suelo como en el aire".

Levante: "Es un equipo que tiene arriba a jugadores muy rápidos, que están trabajando con un sistema parecido al nuestro. También juegan mucho en las transiciones. Roger no estará, pero sí Soldado que ya lo conocemos y sabemos de lo que es capaz. Enfocaremos la semana en esos detalles en los que ellos son buenos y trataremos de explotar aquellos en los que ellos fallan".

Reencuentro con Soldado: "Será divertido. Soldado es un jugador duro, que va a todas las jugadas, pero él también sabe que de este lado no le daremos tregua. Competiremos como si fuese otro cualquiera y después del encuentro ya hablaremos de otras cosas".

Presión de estar abajo y jugar en Los Cármenes: "Esa presión puede ser hasta positiva, depende de como se encare. Sabemos que estamos con nuestra gente, quieren que ganemos y es una presión extra, pero también tiene que motivarte. Sabemos que no estamos logrando los resultados que queremos en casa, pero todo puede pasar y queremos darles una alegría y esperemos que sea ya el domingo contra el Levante".

Confianza en la salvación: "Si tú no crees en ti mismo quién va a creer. Confiamos al 100% en el objetivo de la salvación".

Diferencias entre Robert Moreno y Torrecilla: "Había que cambiar algunas cosas, el club decidió que fuese el entrenador. Nosotros estamos a gusto igual. Robert trató más la salida del balón y Torrecilla trata más la parte defensiva, los duelos, la intensidad y crear esa dinámica de competir al máximo. Nos estamos adaptando bien y dando la cara en todos los partidos. Vamos en la línea correcta".

Lesiones de Torrente, Neva y Rochina hasta final de temporada: "El fútbol es esto, sabemos que nos podemos lesionar de un momento a otro. Hay que hacer de esto una motivación extra y pensar en ellos y lograr la salvación también por ellos. Lo intentaremos y lo haremos seguro para que ellos puedan disfrutar también de esa alegría al final de la temporada".

Partido contra Sevilla: "Hemos hecho un esfuerzo brutal, intentamos de todo para salir de allí con algo positivo, pero al final se quedó un poco corto. La sensación fue en parte buena porque el equipo dio la cara, pero se nos escapó el encuentro por unos pequeños detalles y tendremos que trabajarlos durante la semana para que no vuelva a pasar".