El discurso de Paco Cuenca tras el cambio de mandato en el Ayuntamiento

Marifrán Carazo llega al Ayuntamiento de Granada y Paco Cuenca abandona su posición de alcalde. Tras dos años de mandato, el socialista cede la Alcaldía de la ciudad al Partido Popular. Punto de inflexión para el PSOE y momento de tender la mano para buscar la cordialidad y el acuerdo que lleve a medidas prósperas para Granada y los granadinos, mensaje que Cuenca ha trasladado en su discurso durante el Pleno de investidura. A continuación el discurso al completo:

Buenas tardes a todos y a todas.

Dijo sobre Granada el autor francés Alejandro Dumas, respondiendo a una interpelación:

"la verdad, señora, empiezo a pensar que hay un placer todavía mayor que el de ver Granada, y es el de volverla a ver".

Si me permiten, voy a parafrasear al padre literario de los tres mosqueteros y diré que solo hay un placer todavía mayor que el de ser una vez alcalde de Granada, el de volverlo a ser.

He tenido la enorme fortuna de haber sido durante dos periodos de tiempo diferentes el Alcalde de la ciudad más bonita del mundo. Dos periodos en los que mi trabajo y el de todo mi equipo ha sido el de normalizarla, mejorarla, dejarla mejor de lo que nos la encontramos.

Y, con toda humildad y modestia, creo que en ambas ocasiones ha sido así. Hoy, Granada es una ciudad viva, una ciudad ambiciosa, una ciudad orgullosa y ha dejado atrás otros tiempos más oscuros, espero que perdidos para siempre en la memoria de los cronistas.

Todos los que arrancamos este periodo de cuatro años, por el que viajará la Corporación que hoy ve la luz, estamos de acuerdo en traducir la importancia que tendrá para el futuro inmediato de una ciudad que, hoy sí, mira orgullosa al resto de ciudades de su alrededor.

El equipo de gobierno que salga de esta investidura se va a encontrar proyectos aprobados o en fase de licitación que deben servir de palanca transformadora y que suponen, a mi juicio, un punto de arranque con el que este alcalde jamás contó. Les invito a que lo aprovechen, que hagan suyo el trabajo ya iniciado para que esta ciudad no pierda más el tiempo que no tiene.

Son cerca de 35 millones de fondos europeos,, los obtenidos en escasos 20 meses, que ya están trazando una línea de inversión sin precedentes por todos los barrios de la ciudad.

Es la mejora económica sustancial realizada en este mandato anterior, la que permite mirar con ambición y confianza al futuro.

Es la visión de una ciudad científica tecnológica la que YA tiene razón en nuestra ciudad . Es Adialab, es La Fábrica, es el Acelerador de Partículas, proyectos que dejamos en sus manos, que requieren larga mirada, y agilidad en la gestión. Y les aseguro que albergan la esperanza para miles de jóvenes.

Es la capacidad de ambicionar, que lo mejor de este país pase en Granada, lo que nos está permitiendo disfrutar de espacios de prestigio como el Dia de las Fuerzas Armadas y todo lo que está por venir. Es la Cumbre de Jefes de Estado y es la Gala de los Goya... Ejemplos de una forma de gestionar y sobre todo de creer. De creer en Granada.

Pero sobre todo, nuestro legado está en las formas, en la lealtad, en la alianza constante y respetuosa. Donde el único criterio ha sido el Bien de Granada.

A lo largo de estos últimos meses he intentado, y creo que con más aciertos que errores, construir una política de consensos y alianzas con la que esta ciudad siempre ha ganado. El Pacto por Granada quizás pueda ser el mejor ejemplo, pero no el único.

Con mi equipo, hemos permitido que este Ayuntamiento contara con presupuestos, tanto desde la oposición como desde el gobierno, alcanzando acuerdos con la izquierda y con la derecha del Pleno.

Como Alcalde he intentado siempre mantener una oposición centrada porque siempre me he considerado el Alcalde de todas y de todos, de quienes me votaron y de quienes no lo hicieron. Y por eso siempre tendí la mano a todas las instituciones y administraciones, gobernara quien gobernara cada una de ellas, y defendí a Granada ante cualquiera, viniera de donde viniera el riesgo.

Al nuevo equipo de Gobierno le pido lo mismo. Todos estamos preocupados, al menos yo lo estoy, viendo cómo crece la crispación en las calles. La política jamás debiera ser entendida como una herramienta para agigantar conflictos, más bien debería servir para todo lo contrario. Como representantes públicos tenemos la obligación moral de hacer posible que la convivencia no se altere jamás, sin que por ello tengamos que renunciar a la natural discrepancia, siempre que esa diferencia de opiniones no sirva para fracturar.

Tienen la oportunidad desde ya, de tomar nota. A Granada le va bien, y bien lo sabe el Presidente de la Junta, si acordamos, si dialogamos. No caigan en la bronca de parte. No usen Granada para confrontar con gobiernos de diferente signo político. Con Granada no se juega.

En nuestro país tenemos, por desgracia, demasiados ejemplos a los que acudir y deberían servirnos para tener muy claras las líneas rojas que no se deben pasar.

Por eso mismo, y en la medida en la que sea posible, siempre estaré con la mano tendida para el acuerdo, para el pacto. Y no es una declaración de intenciones. Lo empecé a realizar ayer, y nos abalan los hechos. Cuentan con toda nuestra experiencia y lealtad a Granada.

Hay temas de ciudad que son absolutamente transversales en los que habrá posibilidades para el consenso. No usen la mayoría absoluta como un rodillo espinoso pues precisamente ustedes saben, porque lo han sufrido, sus efectos más negativos. Sigan apostando por las alianzas y tendrán en nuestros 10 concejales unos aliados necesarios.

La radiografía postelectoral tras el 28M ha definido un salón de plenos en el que la izquierda se ha quedado con una sola voz. Tiempo hemos tenido para analizar los porqués de esta situación y ya poco se puede hacer al respecto. Sin embargo, sí quiero señalar a todo el electorado progresista de Granada, que en el PSOE tendrán la voz de una izquierda necesaria para la defensa de la equidad en los barrios, para la lucha contra la desigualdades, para seguir luchando contra los cortes de luz en los barrios de Norte, o que la puerta abierta de los derechos sociales en el Ayuntamiento jamás se cierre.

Seremos una voz para seguir luchando contra el cambio climático, por un transporte urbano más sostenible, por una mejor calidad del aire, y por una visión metropolitana para esta ciudad de los 600.000 habitantes. Seremos la voz de la Igualdad entre las mujeres y los hombres, la voz de la diversidad de una Granada rica y plural, la voz de sus colectivos, de su tejido asociativo, de sus causas, de todas, desde la más pequeña hasta la más grande.

En suma, queremos ser los cinco sentidos de esa Granada que se niega a retroceder, la que hace de la Cultura un emblema y una seña de identidad, la que desea vivir en una ciudad siempre viva, siempre en vanguardia.

Sepan que todo lo que deseen para hacer posible esta Granada contará con nuestra complicidad y nuestra defensa ante quien sea. Porque para este que les habla y las mujeres y hombres que contarán con el honor de representar al PSOE en el Ayuntamiento de la ciudad más bonita del mundo, Granada es y será siempre lo primero.

Si para el nuevo Gobierno de la ciudad lo es también, viajaremos juntos, cosa que deseo de todo corazón. Suerte, porque su suerte será la de Granada. Muchas gracias.