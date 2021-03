Diego Martínez: “Nos preocupa la fatiga mental”

Diego Martínez repasó la situación de los lesionados y adelantó cuáles de ellos tienen papeletas para regresar este domingo ante la Real Sociedad. El técnico del Granada CF también adelantó que dos futbolistas del filial formarán parte de la lista de convocados.

Real Sociedad: “Me parece un equipo admirable. Imanol está haciendo un trabajo extraordinario. Es de los mejores ataques organizados de los últimos años. Es muy coherente con la filosofía que defienden hace tiempo. Uno analiza cómo han captado, integrado y desarrollado el talento y hay que elogiarlo. No solo en su cantera, en la que invierten desde hace años, sino a la hora de firmar jugadores también hacen apuestas firmes y decididas”.

Rotaciones: “Intentaremos sostener el rendimiento y a la vez preservar la disponibilidad de cara a los siguientes partidos, pero en función de las propias sensaciones. Por ahora estamos un poco confusos. Confiamos al cien por cien en los que salgan”.

El duelo de Anoeta: “Fue uno de los momentos más dolorosos de mi etapa en el Granada, muy surrealista, pero ya pasó. Miramos al frente. Bastante tenemos con seguir sobreviviendo partido a partido como para pensar en aquello”.

Vallejo, Montoro y Machís: “Vamos a ver lo que sucede. Machís no llega y los otros dos, no sabemos. En el parte hemos estimado la recuperación de la mayoría. Hay otros jugadores que están tocados. Como el partido es por la tarde, veremos cómo están”.

Lesión de Milla: “No es una recaída. Se han optado por otros tratamientos. Son cosas relacionadas con una operación de hace años en la rodilla. Tiene una lesión atípica. Los doctores nos dijeron que solo habían visto un par de casos así. Es una baja importante. Lo importante es su salud y que esté con el equipo”.

Poco descanso: “No es lo ideal, pero si algo sabe este Granada es de enfrentarse a circunstancias así. Uno de nuestros valores es la adaptación. Nos concentraremos y daremos todo lo que tengamos dentro”.

Sanción de dos partidos: “Me parece desproporcionada, excesiva. Creo que todo se produjo desde el respeto. Lo asumo, pero no la comparto, es mi sentimiento”.

Carlos Fernández: “No hace falta que lo descubra. Le tengo un cariño especial. Es al que más he dirigido. Tiene una capacidad de aprendizaje brutal. Con una actitud y disciplina profesional extraordinarias. Esperemos que no tenga su día, pero que le vaya bien en la Real. Me alegro de él porque ha superado adversidades, incluido aquí en el Granada”.

Presencia de jugadores del filial: “Siempre han trabajado con nosotros. Neva tuvo su proceso también; venía con nosotros en Segunda y se lo terminó ganando, mereciéndolo, dando lo que necesita el equipo. Ahí están otros casos: José Antonio, Juancho, Adri Castellano, Pepe, Isma Ruiz, que hizo buenos minutos el jueves. Otros también, como Aranda, que jugó titular en Copa tanto la campaña pasada como esta. Barcia e Isma Ruiz entrarán en la convocatoria”.

Resaca emocional: “Tenemos claro que hay un partido exigente por delante. Más que la resaca emocional, lo que nos ocupa es la fatiga mental. Somos un equipo que necesita el máximo de atención a todos los niveles, en lo físico, táctico y mental. Hacerlo con poco tiempo de descanso no es fácil. Vivimos momentos extraordinarios. Hay que decir que la temporada es sobresaliente. Todos somos conscientes de la exigencia y dificultad, unido a la temporada más atípica de la historia por el coronavirus”.