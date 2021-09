“Un donante de médula de Granada puede salvar a un paciente en la otra punta del mundo”

España es uno de los primeros países en donación de órganos, habiendo aportado en el año 2020 un 5% de los donantes registrados, a pesar de tener el solo 0,6% de la población mundial, según datos de la Organización Nacional de Trasplantes.

Sin embargo, esto no es igual en el campo de la donación de médula ósea. De los 37.558.025 donantes de médula ósea que hay en el mundo, solo 431.703 son españoles; poco más de un 1,1%. Este martes se celebra el Día Mundial del Donante de Médula Ósea, fijado en el calendario con el fin de agradecer la ayuda prestada al conjunto de la sociedad a todas esas personas que han dado el paso de convertirse en donantes.

David Casado, de la asociación ‘Héroes hasta la médula’ considera que la donación de médula ósea es “la gran desconocida en España”. Desde 2016 comenzó a buscar un trasplante de médula para su hijo y acabó creando, junto con otras familias que conoció en la Planta de Oncohematología Pediátrica de Granada, la asociación ‘Héroes hasta la médula’, que se dedica a promocionar la donación y la lucha contra el cáncer infantil.

Durante el pasado año, la asociación realizó el proyecto Dona médula y serás mi héroe, junto con otras como ‘AVOI y Paula’ y ‘La Fábrica de Médula’, con el que recorrieron varios colegios de Málaga informando y concienciando de la importancia de este gesto de solidaridad. Durante este nuevo curso escolar replicarán dicha acción en los colegios de la provincia de Granada.

La donación de médula ósea

“El proceso para donar es sencillo” –explica–, “las personas se inscriben como donantes y se les realiza una muestra de sangre para analizarla y poder comprobar la compatibilidad con un posible paciente. En caso de encontrarlo, se avisa al donante y éste siempre tiene la última palabra sobre si quiere o no seguir con el proceso de donación”.

“Además, en caso de que el proceso continúe, la médula se acaba regenerando al 100% tras varias semanas, y no hay riesgo para el paciente. Solo es un poco incómodo, pero esa pequeña molestia puede salvar una vida”.

La dificultad de compatibilidad

David hace hincapié en lo complicado que es encontrar donantes compatibles: “No es como la donación de órganos. La médula ósea contiene gran cantidad de información genética y es vital que sea lo más parecida posible cuando se va a trasplantar”. Remarca que un posible rechazo por parte del paciente receptor puede significar que “la médula ósea donada genere las células para defenderse, y, al no ser compatibles, estas ataquen al sistema inmunitario del paciente, que no puede defenderse”.

Esta necesidad de compatibilidad es una de las principales razones por las que la donación de médula es tan importante. “La información genética es muy precisa, tiene muchas combinaciones. Por ello, siempre se busca un paciente que sea lo más compatible posible”. Tal y como asegura, “la posibilidad de compatibilidad al 100% es muy pequeña. Probablemente solo haya una persona en todo el mundo que pueda salvar a otra”. Los registros de los donantes, durante el proceso de donación y antes de encontrar al paciente compatible, se realizan a nivel mundial. “Una persona de Granada puede ser la única capaz de salvar a un enfermo en la otra punta del mundo“.

Las personas que necesitan médula pueden encontrar donantes compatibles entre las personas de su familia, si bien es cierto que “solo ocurre en uno de cada cuatro afectados, aproximadamente”. Además, alrededor del 20% de los pacientes no consiguen un donante que sea totalmente compatible.

El tratamiento “es muy complicado, y el hecho de encontrar a alguien compatible no quiere decir que vaya a funcionar”. Por otro lado, “la médula de los donantes varones suele tener más posibilidad de éxito que la de las mujeres, y hay que sumarle que las mujeres embarazadas, aunque sean compatibles, no pueden donar durante el estado de gestación. Además, hay menos donantes hombres que mujeres”.

La asociación hace un llamamiento para que las personas se inscriban como donantes de médula ósea, para “poder salvar la vida de alguna persona”. David recuerda que “todos aquellos que tengan entre 18 y 40 años son posibles donantes de médula, y un pequeño gesto puede salvar muchas vidas”.