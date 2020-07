‘Héroes hasta la Médula’ cruzan a nado la costa granadina para salvar vidas

Un grupo de padres que tuvieron que coincidir en la séptima planta del Hospital Virgen de las Nieves, la Planta de Oncohematología Pediátrica. Así fue como comenzó la historia, en junio de 2016, de ‘Héroes hasta la Médula’, una asociación granadina cuyo objetivo último es formar, e informar, acerca de la donación de sangre y de médula ósea.

Este domingo 26 de julio, termina el reto solidario ‘Médula Swimming’, un proyecto dirigido por la asociación que consiste en recorrer a nado la costa granadina. Un grupo de amigos nadadores y el objetivo de dar visibilidad a la donación de médula son los que, brazada a brazada, impulsan esta ruta de 10 kilómetros.

En España, 600 niños al año sufren leucemia, una enfermedad que en muchos casos, concretamente 3 de cada 4 pacientes, requiere de trasplante de médula para que el que la padece pueda sobrevivir. Sin embargo, entre el 15% y el 20% de este grupo no encuentra ese donante compatible que le brinda la oportunidad de seguir viviendo.

“En el trasplante de Médula la compatibilidad debe ser muy alta”, explica David Casado, presidente de la asociación. “Por ello, si te llaman para donar es porque eres único para salvar la vida de otra persona”, añade.

Para poder donar médula es necesario estar inscrito en el REDMO, el Registro de Donantes de Médula Ósea. Una vez esté hecho este paso, cualquier día puede sonar el teléfono para que ayudes a salvar una vida. Este registro es a nivel mundial, puede que el paciente al que se le done tu médula viva en Estados Unidos o puede que el que te salve a ti resida en Alemania. No se trata de una compatibilidad a nivel local, sino de una semejanza única en todo el planeta.

Pero, como recalca Casado, la sociedad no está del todo informada sobre este tema, por lo que no tacha a la población de egoísta, sino de inconsciente. “Hay muchas personas que a día de hoy mueren en todo el mundo porque no encuentran a un donante 100% compatible, no encuentran a una persona que esté dispuesta o que se haya dado cuenta de que su médula es compatible con un paciente que está esperando que aparezca para poder seguir viviendo”, expresa.

Por ello, ‘Héroes hasta la Médula’ realiza una serie de actividades, como ‘Médula Swimming’, con las que pretenden concienciar a la población. “Actuamos principalmente en centros educativos, yendo a dar charlas de formación acerca de la donación”, explica el presidente de la asociación.

Además, también proporcionan ayuda a través de la Asistencia Domiciliaria Educativa. Esta ayuda se centra en cubrir las necesidades educativas de los niños oncohematológicos que, por motivo de su enfermedad, han tenido que abandonar sus colegios.

Por otro lado, parte del dinero recibido lo destinan a la investigación. De este modo, a principios de septiembre, esperan poder firmar un convenio con Unicef Granada para un aula de investigación contra la leucemia infantil, destinando todo el dinero recaudado por la asociación a este proyecto.

“La vida de muchas personas depende de esto, sin donantes hay gente que no logra sobrevivir”, recalca David Casado, aquel padre que hace 4 años, en la séptima planta del Hospital Materno-Infantil, comenzó esta historia.