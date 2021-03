Descubierto un proyectil que data de 1870 en Albolote

La Guardia Civil ha neutralizado de forma controlada un proyectil que data de 1870 y se presume que pudo ser disparado durante la Guerra Civil española en el paraje conocido como Llanos de Silva, en el término municipal de Albolote. Las últimas lluvias dejaron al descubierto el proyectil y un joven senderista lo encontró el pasado día 2 de marzo cuando paseaba por la zona de las trincheras y alertó a la Guardia Civil. Poco después los agentes del equipo Tedax-NRBQ de la Comandancia de Granada se hacía cargo del artefacto.

La primera impresión de los artificieros fue que se trataba de un proyectil de artillería de los que habitualmente se encuentran en las zonas donde hubo bombardeos durante la Guerra Civil española, proyectiles coetáneos a la guerra. No obstante, al examinarlo de manera más exhaustiva descubrieron que se trataba de un proyectil mucho más antiguo: era una granada explosiva de 80 mm, modelo 1879, para cañón Krupp que data de la década de 1870 aproximadamente. Los artificieros presumen que fue disparado durante la Guerra Civil y que no explotó. No obstante, a pesar del tiempo transcurrido, mantenía todos sus elementos explosivos intactos, por lo que su manipulación por manos inexpertas hubiera sido extremadamente peligrosa.

Los cañones Krupp fueron comprados por el estado español a partir de 1870 y fueron utilizados posteriormente en las Guerras Carlistas, e incluso algunos llegaron a dispararse en la Guerra Civil española, como lo demuestra este proyectil encontrado junto a las trincheras de Llanos de Silva.

No manipular artefactos explosivos de la Guerra Civil

El descubrimiento de material explosivo y de proyectiles sin detonar es un problema habitual al que la Guardia Civil da una respuesta adecuada a través de sus especialistas Tedax-Nrbq. La Guardia Civil recuerda, por tanto, que como este tipo de artefactos mantienen sus propiedades explosivas intactas aunque haya transcurrido mucho tiempo desde su fabricación, cualquier manipulación indebida puede hacer que explote y ocasione lesiones muy graves, o incluso la muerte, al que los manipule y a los que estén cerca.

Ante la aparición de un proyectil o artefacto que se sospeche que puede ser explosivo, nunca debe tocarse ni manipularse. Es muy importante que nunca se deposite este tipo de objetos en contenedores o puntos de recogida de residuos, y siempre se ha de avisar a la Guardia Civil a través de los teléfonos de emergencias 062 o 112. Además, si fuera posible, señalice la zona para impedir que otras personas accedan al lugar donde está el artefacto hasta la llegada de los agentes.