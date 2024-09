Denuncian insultos racistas en un partido de fútbol en Granada

Fin de semana convulso en el deporte granadino. El fútbol provincial se enfrenta a un nuevo escándalo tras la denuncia de un supuesto caso de racismo que tuvo lugar en un partido de la liga provincial este domingo.

El encuentro, que se disputó en un recinto deportivo de la capital, entre el CF Internacional de Granada y el CF Güéjar Sierra de Tercera Andaluza sénior, se vio empañado por los insultos raciales dirigidos hacia un jugador del equipo local, por parte de la afición visitante.

Además, tal y como han señalado en un comunicado emitido a través de sus redes sociales, el entrenador del Internacional de Granada "fue agredido por tres jugadores del equipo contrario".

En GranadaDigital nos hemos puesto en contacto con el presidente del CF Internacional de Granada, Juan de Dios Valverde, que ha lamentado lo sucedido con uno de los integrantes de su plantilla, que tuvo que ser sustituido al encontrarse muy afectado por lo sucedido.

La persona afectada "ya se encuentra mejor", aunque dolido por todo lo que ha tenido que vivir. "Desde el club le hemos dado mucho cariño, estamos luchando contra una lacra que parece no tener fin", ha lamentado.

"Partidos así contra clubes así no tendrían que existir", ha resaltado. Además, ha señalado que "no es la primera vez" que el conjunto güejareño tiene problemas en la categoría, pues la temporada pasada "amenazaron de muerte a un jugador del Internacional".



"Estábamos cerrando en acta y quisimos que el árbitro reflejase los insultos racistas hacia uno de nuestros jugadores. Tuvimos que cambiarlo a falta de 15 minutos porque estaba llorando". De igual manera, "ya en vestuarios, fue cuando ocurrió la supuesta agresión al técnico del filial del Internacional de Granada" por parte de tres individuos del Güéjar Sierra.

Según el presidente de la entidad, la afición del equipo contrario también protagonizó insultos de todo tipo hacia jugadores y cuerpo técnico. Como medida drástica "tendremos que poner entradas a 50 euros para que no entre este tipo de gente".

Desde la Real Federación Andaluza de Fútbol -RFAF- han instado al club a presentar alegaciones, aunque sin pruebas resultará todo más complejo. De hecho, a los tres presuntos agresores no se les ha podido identificar porque "no llevan la camiseta de su club", entonces "no se les ha podido identificar cuando hemos mandado la información".

Juan de Dios requirió presencia policial ante los hechos acaecidos y los agentes mediaron para apaciguar las aguas con los presentes. Tal y como han apuntado a este medio, el club va a presentar una denuncia ante la Policía Nacional con el parte de lesiones correspondiente del agredido.

Juan de Dios ha aprovechado para hacer un llamamiento. "Necesitamos más apoyo por parte de la Federación y también de los árbitros, y que se les proteja a ellos de igual manera, porque muchas veces se ven intimidados por algunos sujetos".

El club ha comenzado una campaña en redes sociales con el #NoMeCalloYoMeMojo, junto a otros como #NoAlRacismo #NoALaViolencia.

Este medio ha intentado ponerse en contacto con responsables de la Real Federación Andaluza de Fútbol sin obtener respuesta de los mismos.