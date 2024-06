La denuncia de la corrala de vecinos de la Plaza Puntal de Vacares contra una construcción llega al TSJA

La denuncia interpuesta por la corrala de vecinos de la Plaza Puntal de Vacares contra la construcción pegada a sus viviendas ha llegado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Así lo han detallado fuentes de los residentes a GranadaDigital. Asimismo, señalan que la caída de un pilar este martes en la obra es un argumento más para continuar con su lucha, que suma más de dos años.

"Esta caída podría haberle costado la vida a alguien", manifiesta Mará Luisa Pérez, vecina de la corrala que se encontraba en la tarde de este martes en su vivienda cuando escuchó el estruendo de la caída. La mujer detalla que un trabajador salvó su vida porque "se fue a fumar". "Yo llego a estar dos pasos más allá de donde estaba y me caigo en el socavón", asegura.

El azar del destino ha querido que este accidente coincida en tiempo con un nuevo paso en la vía judicial para estos vecinos, que sostienen que su situación es una "injusticia". "Nos van a rellenar el hueco, pero esto no hubiera pasado si no hubieran metido la máquina tanto para dentro", lamentan. Por otro lado, tienen claro que este nuevo episodio no será el último dentro de esta larga historia.