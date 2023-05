Bryan Zaragoza: "Se ha demostrado que somos el Granada"

Bryan Zaragoza ha sido uno de los protagonistas de la histórica noche en Los Cármenes. Su golazo en la segunda parte, el quinto esta temporada, ha servido para poner la tranquilidad en el marcador y casi certificar el ascenso. Con rostro serio pese al ascenso, el malagueño ha comparecido en zona mixta. "Me pongo serio sólo para la tele", ha dicho en tono de broma ante las numerosas cámaras congregadas.

Preguntado por su golazo, otro para la colección, el atacante rojiblanco ha explicado que "juego para meter goles, no golazos, pero si me salen pues mejor". Bryan ha calificado de "locura" la celebración en el vestuario: "Hay gente que lo ha vivido, pero yo vengo desde abajo. Hace seis meses jugaba en Segunda B y vivir esto ahora no tiene precio. Hemos salido atrevidos y al final hemos ganado con ventaja. Hay que pensar que el Leganés no se jugaba nada y nosotros un ascenso a Primera. Ellos iban suaves y sin presión. Nosotros teníamos una presión muy grande porque estábamos jugándonos un ascenso a Primera, pero se ha demostrado en el campo que somos el Granada".

Para el jugador granadinista, este cambio supone "un salto muy grande". "Me ha costado porque me ha costado. Es verdad que me he adaptado bien, pero me ha costado. Es muy grande el salto, pero ahora mismo muy bien", ha confesado antes acordarse de su familia, sus padres, sus hermanos y su mujer: "Los tengo ahí. Son lo mejor de mi vida".

El ariete ha dicho que "no es de llorar mucho" y por eso "no he llorado". "Cuando te abrazas con tus padres y con todo el mundo sí que se te saltan las lágrimas. Al final es un título. Eres campeón de Segunda División, que es algo muy complicado. Estábamos séptimos y octavos en enero y nadie creía en nosotros", ha añadido.

Sobre qué campo de Primera es el que más ilusión le hace, Bryan ha especificado que lo que más ilusión le hace es "jugar contra los grandes". "Jugar en Barcelona, en Madrid o en San Mamés. No me lo creo", ha agregado el futbolista del Granada. Más dudas ha mostrado al ser preguntado si ese debut en Primera lo hará con el Granada CF. "Mmm... No te puedo asegurar nada, pero yo quiero hacerlo con esta camiseta", ha contestado tras tres segundos de espera.