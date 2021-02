Granada, al límite del cierre de actividades no esenciales con una tasa de 920 casos

Febrero no ha arrancado bien para la provincia de Granada. Si durante los últimos días había jornadas con más de mil nuevos contagios, lo cierto es que este lunes, primer día del mes, ‘solo’ se han registrado 254 positivos. Sin embargo, esas últimas subidas del fin de semana están haciendo mella en la tasa de la circunscripción granadina, que está al borde del cierre de actividades no esenciales al rozar los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

En concreto, la incidencia es de 963 contagios como media de la provincia, pero es que si lo comparamos con la capital la cifra no es más alentadora, ya que ronda los 920 casos., veinte puntos por debajo del límite de 1.000 fijado por la Junta de Andalucía.

Son los números que recoge el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y que ha avanzado este lunes la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en su parte diario, donde se indica también que un fallecido más ha pasado a engrosar hasta los 1.228 pacientes de Covid-19 que han muerto entre nuestras fronteras desde que comenzó la pandemia.

Preocupan estos datos y más siendo hoy lunes, que es cuando se reúne el Comité Territorial de Expertos de la Administración autonómica para revisar qué municipios entran, salen o se mantienen de las restricciones. Por el momento, todo hace indicar que once localidades granadinas han bajado del nivel 4 grado 1, por lo que no tendrán que seguir manteniendo el cierre perimetral. También Calicasas, Capileira, Moclín y Montillana podrán volver a abrir todos los negocios no esenciales hasta las 18.00 horas, aunque continuarán con el cierre perimetral, al haber bajado del nivel 4 grado 2 al grado 1 durante las últimas semanas.

Por el momento, la capital se mantiene en el nivel 4 grado 1, esto es, que solo le afecta el cierre perimetral y que los negocios deben echar la persiana a las 18.00 horas, si bien mantiene una tasa elevada con 1.007 PDIA confirmados en los últimos 7 días y 2.149 desde hace dos semanas atrás.

En este sentido, los municipios que este lunes se sitúan con mayor riesgo de contagio por Covid-19 son Nevada, con 4.944,0, Escúzar, con 3.539,8 casos, y Pedro Martínez, con 3.427,1 casos.

A esto se suma la presión de los hospitales que de nuevo se están viendo desbordados por la situación, a pesar de la activación de nuevos planes de contención. Sin ir más lejos hoy permanecen ingresados 636 enfermos en los hospitales de nuestra provincia, de los que 118 pacientes están en Cuidados Intensivos.

La buena noticia pasa porque más de la mitad de los 62.183 granadinos que se han infectado con Covid-19 desde marzo del año pasado han superado la enfermedad. Para ser más exactos, hoy se suman 55 curados más, con lo que ya hacen un total de 45.120 personas a las que el coronavirus les ha dado otra oportunidad.