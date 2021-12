Darias no ve necesaria la vacunación obligatoria en España: "Nuestra situación es absolutamente diferente"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, considera que España no debería imponer la vacunación obligatoria contra el Covid-19, en contra de la opinión expresada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien pidió ayer una "discusión" en el seno de la Unión Europea sobre hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus.

"Entiendo que plantee abrir el debate, pero en nuestro país la situación es absolutamente diferente. Somos el país con mayor cobertura vacunal no solamente de la UE sino del mundo, con cerca del 90% de los mayores de 12 años con vacunación completa. Estamos liderando también las dosis de refuerzo", ha defendido en rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se ha celebrado este jueves en Córdoba.

Darias ha insistido en que el objetivo en España es "continuar vacunando de la forma que lo hacemos". Además, ha citado otros argumentos que la llevan a rechazar la vacunación obligatoria, como la "altísima concienciación social" y la "altísima responsabilidad de los españoles, que entienden la vacunación no solo como un derecho sino incluso como una obligación, porque se protegen a ellos y también a los demás".

A juicio de la ministra, otro de los puntos diferenciadores de España con respecto a otros países europeos es que no se eliminó la necesidad de mascarilla en interiores. "Otros países han tenido que volver a la obligatoriedad porque en su momento la quitaron. Las mascarillas nos protegen, da igual la letra del alfabeto griego que tenga la variante. Nos va a seguir protegiendo frente a ómicron", ha afirmado con rotundidad.

Así, y ante el aumento de los contagios y la llegada de ómicron a España, la ministra ha insistido en "la importancia de seguir con la cultura del cuidado y las medidas que protegen individualmente y a los demás". En este punto, ha vuelto a defender "la importancia de las mascarillas". "Ante este incremento sostenido, tenemos que continuar su uso especialmente en los espacios de interior, la ventilación también es muy importante... Tenemos que seguir incrementando el ritmo de vacunación", ha manifestado.

"Mayor parte" de personas de riesgo vacunadas antes de navidad

Junto a esto, la ministra ha instado a conseguir que la "mayor parte" de las personas que están recibiendo en estos momentos la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 (personas con condición de alto riesgo, personas que viven en residencias, personas mayores de 70 años y las que recibieron solo una dosis de Janssen) estén vacunadas antes de las fiestas navideñas. "Espero que antes de que llegue el período de las fiestas navideñas, donde va a haber mayor movilidad y encuentros, tengamos a la mayor parte de estos colectivos ya vacunados", ha resaltado.

Cinco casos de cinco casos de Ómicron en España

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha detallado que hasta el momento en España se han confirmado por secuenciación un total de cinco casos de la variante Ómicron, aunque "va dominando poco a poco las muestras que se secuencian". Otras sospechas de diagnóstico "están en estudio pendiente de confirmación o no".

De esos cinco casos, uno de ellos, en Madrid, es de transmisión comunitaria, ya que "no existe antecedente de viaje a zona de riesgo ni, aparentemente, otro vínculo epidemiológico con ningún caso". Se trata de un varón de 62 años que presenta síntomas leves y que está vacunado con las dos dosis de AstraZeneca, según ha informado la Consejería de Sanidad de Madrid. De momento, esta persona se encuentra en aislamiento en su domicilio y su contacto conviviente está guardando la preceptiva cuarentena.

Calzón, además, se ha referido al informe publicado este jueves por el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), donde se refleja que prácticamente todos los casos de ómicron en Europa están siendo "asintomáticos o leves". En cualquier caso, ha instado a la "prudencia" con esta nueva variante. "Tenemos que ir aumentando la evidencia y el conocimiento para saber calibrar el posible impacto que pueda tener", ha indicado.

A nivel general, ha informado de un incremento de la incidencia del 30% en la última semana, hasta los 234 casos por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. "La incidencia se concentra especialmente en la población no vacunada, los niños menores de 12 años y en el grupo de 40 a 49 años, posiblemente el grupo donde se concentran los padres de estos niños. Los mayores de 80 años y el grupo de 12 a 19 años están por debajo de la incidencia", ha explicado.

Pese a este aumento de los casos, ha celebrado que los índices de hospitalización "son razonables en comparación con otras etapas de la pandemia". "Son casi tres veces menores a los que vivimos en olas epidémicas previas", ha resaltado.

Al respecto, ha actualizado la comparación de los datos entre los vacunados y los no vacunados. Según los datos expuestos por Calzón, la mayor diferencia se localiza en el grupo de 60 a 80 años, donde la incidencia de la infección es "siete veces mayor en no vacunados y la tasa de hospitalización es 16 veces mayor". Mientras tanto, el grupo de 30 a 59 años, la hospitalización es nueve veces mayor en los que no se han inmunizado.