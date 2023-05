Con la mente en San Pablo mirando de reojo a Girona y Manresa

Los resultados de este pasado martes dejan un panorama de infarto para las dos últimas jornadas de la Liga Endesa. Las victorias de Real Betis y Covirán Granada avivan aun más la tensión y la importancia que toma el duelo que enfrenta a ambos conjuntos este próximos sábado 13 de mayo en San Pablo, a partir de las 20:45 horas. La salvación para uno de los dos equipos se decidirá casi por completo según lo que ocurra en la capital hispalense. Sin embargo, aun hay combinaciones posibles que dejan a Bàsquet Girona y Baxi Manresa en una situación crítica.

Los de Aíto García Reneses y los de Pedro Martínez se encuentran empatados a victorias con el plantel de Luis Casimiro, diez victorias para cada equipo en su casillero. Por detrás, Covirán Granada con nueve. A falta de dos jornadas, la segunda plaza del descenso aun no tiene nombre, un puesto que podrían llegar a ocupar Girona o Manresa.

El Covirán Granada necesita dos victorias en los dos últimos encuentros para permanecer en la ACB una temporada más. Si los rojinegros consiguen ganarle el average a Real Betis, lo que ocurra en la última jornada con el conjunto de Luis Casimiro no influirá, siempre y cuando los de Pablo Pin ganen a Joventut Badalona. En el supuesto de no conseguir un triunfo por 11 puntos o más, los granadinos deberán vigilar muy de cerca lo que suceda en el Wizink Center entre Real Madrid y Betis. Los verdiblancos deberían perder para que Covirán Granada consiga la salvación. De ganar, en tierras madrileñas, sin el average a su favor, Covirán Granada regresaría a la LEB Oro. Todo pasará por lo que ocurra en San Pablo este próximo sábado.

Aunque todas las miradas se centrar en granadinos y sevillanos, lo cierto es que los resultados de las últimas jornadas meten a Básquet Girona y Baxi Manresa en un auténtico lio. Los de Marc Gasol perdieron este pasado martes un encuentro que tenían más que solventado y que echaron por tierra a causa de un pésimo último cuarto. El parcial de 8 a 28 que Real Betis endosó a los gerundeses los mantienen en la cuerda floja. Si Girona no gana alguno de sus dos próximos encuentros y Covirán Granada logra el triunfo en ambos, el descenso sería para el conjunto catalán. El plantel dirigido por Aíto García Reneses deberá enfrentarse este fin de semana a Casademont Zaragoza en el Príncipe Felipe, el feudo del matagigantes oficial de la presente campaña y acabarán la temporada visitando a un Cazoo Baskonia enfrascado, muy probablemente, en la lucha por el liderato de la ACB.

En esta misma situación se encuentra Baxi Manresa. Con diez victorias en su casillero, los de Pedro Martínez no pueden permitirse perder sus próximos dos encuentros pues, de ganar Covirán Granada en las dos últimas jornadas, entrarían en puestos de descenso. Los catalanes se medirán a Río Breogán en Lugo y a Gran Canaria en el Nou Congost.

Las combinaciones posibles son muy variadas. Partiendo del supuesto de que Covirán Granada venciese a Real Betis y Joventut Badalona y que los sevillanos no ganasen en el Wizink, estos dependerían de los resultados de Girona y Manresa. En el caso de haber un triple empate a diez victorias, entra en juego el average. Básquet Girona sería el conjunto que ocupase la segunda plaza del descenso al tener perdido el average tanto con Betis como con Manresa.

Otro de los supuestos es que Covirán Granada solo consiguiese un triunfo y que Girona y Manresa no consiguiesen sumar en estos dos últimos enfrentamientos. En ese caso, los rojinegros tendrían todas las de perder al no conseguir el average con ninguno de estos rivales directos por la permanencia. Las cuentas pueden ser infinitas, lo único seguro es que Covirán Granada necesita aferrarse al sueño de la ACB con todas sus fuerzas y viajar a Sevilla con la convicción de que la salvación es posible. Complicada, sí, pero posible hasta que el árbitro dictamine el final del encuentro en la capital andaluza.

Nuevamente perjudicados por los horarios

Tras la victoria ante Casademont Zaragoza, Pablo Pin confesó en rueda de prensa que conocer la remontada y posterior triunfo de Real Betis ante Girona fue un auténtico mazazo para su equipo. Mentalmente supuso un golpe difícil de asimilar, de ahí el mal primer cuarto que firmaron los rojinegros.

Esto volverá a ocurrir en la jornada 33 de la ACB con prácticamente los mismos protagonistas. Zaragoza y Girona abrirán la penúltima jornada de la temporada a las 18:00 horas. No será hasta las 20:45 horas que Betis y Covirán arranquen su encuentro decisivo por la permanencia, por lo que ambos conocerán si Girona confirma o no su permanencia en la Liga Endesa. Aunque no sea un rival tan directo por la salvación, los rojinegros deberán tratar de gestionar todas las emociones lo mejor posible, en especial para acabar con su principal problema de las últimas semanas, el inicio del partido. Aunque se mire al resto de equipos, a partir de las 20:45 horas del sábado solo puede existir un pensamiento, una mentalidad, la de ganar.