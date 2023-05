Los barrios de Granada hablan: Avenida Cervantes, Bola de Oro y Camino de los Neveros

Las elecciones municipales se encuentran ya incluso más cerca del tradicional 'a la vuelta de la esquina'. En menos de 24 horas arranca la campaña electoral, en la que los candidatos darán el último apretón para pedir el voto de la ciudadanía. GranadaDigital pone fin esta semana al serial 'Los barrios de Granada hablan', en el que se ha tratado de contactar con todas las asociaciones de vecinos de la capital de cara a los comicios. Las asociaciones de Bola de Oro, Camino de los Neveros y Avenida Cervantes manifiestan sus principales demandas, entre las que se encuentran la limpieza de sus calles o los problemas de aparcamiento.

Alberto Jiménez de Cisneros, presidente de la Asociación de vecinos Bola de Oro, señala que "siempre hay que mejorar" en lo que respecta a mantener la ciudad limpia, aunque agrega que "si la gente fuera más cívica" sería más sencillo. Respecto al transporte, pide una mayor promoción del transporte público, pues sostiene que "estamos un poco incomunicados". Desde su punto de vista, el metro debe llegar a la Carretera de la Sierra para una mejora de las conexiones. Una de las reivindicaciones que más recibe es que el autobús S0 tiene poca frecuencia.

Por otro lado, solicita “constancia en el tiempo para el mantenimiento” de puntos como el skate park ubicado al lado del polideportivo u las zonas verdes del barrio. Asimismo, elogia las ventajas de la aplicación móvil Granada Mejora, pero recuerda las dificultades de los más mayores con la tecnología. "Tienen tiempo y están en la calle”, recalca. “El mayor mensaje para los candidatos es que miren por la gente de cada barrio. Se están olvidando un poquito de cómo vive la gente", concluye Alberto, que se define como un defensor de la unión de los barrios para "preguntas más en la calle" con el objetivo de mejorar la vida de las personas.

Avenida Cervantes

María Elisa de la Torre, presidenta de la Asociación de vecinos Cervantes, es una veterana del movimiento ciudadano. 35 años de experiencia la acompañan, pero su atención es la misma de siempre. 'Marisa', como la llaman sus conocidos, explica que la limpieza es uno de los aspectos en los que hace más "hincapié" en las juntas de distrito porque "es lo que está peor".

Los residentes de la Avenida Cervantes se han mostrado en contra de la posibilidad de que se ponga zona azul en su vía principal, pues María Elisa asegura que ya hay pocos huecos. "El aparcamiento está horrible", reitera. No todo son criticas, ya que destaca el asfaltado de la avenida y otras calles secundarias. Su trayectoria la ha llevado incluso a conocer a algunos nombres propios, entre ellos el de "Diego de urbanismo", de quien resalta que "se vuelca con todos los barrios".

La crispación de la representante vecinal es especial con la Plaza Rafael Guillén. "Llevamos 30 años reivindicando que esté en condiciones, ¿eso es una plaza para un poeta?", clama. La zona, desde el descubrimiento de las ruinas romanas, ha sido usada como "pipican o botellón", lamenta María Elisa. Su mensaje para los aspirantes a la Alcaldía es "que no se centren en los sillones", y si "en el día a día". "Que vayan por la ciudadanía", insiste la granadina, quien recuerda que “trabajamos en las asociaciones porque nos gustan nuestros barrios”.

Camino de los Neveros

En el Camino de los Neveros, cuando se habla de limpieza se alude de forma directa a "los arbolitos de las bolitas", que "tienen el barrio fatal". Antonio José García, presidente de la Asociación de vecinos Camino de los Neveros, no tiene quejas más allá de esta especie tan presente en toda la capital. Como en otros lares, hace referencia al compromiso que deben tener los propios ciudadanos, ya que hay quienes realizan pinturas en las fachadas o no recogen los excrementos de sus perros.

Recientemente, El Consistorio cumplió con una de sus demandas, que era la posibilidad de que un autobús pasase por el centro de salud de Bola de Oro, algo que se ha conseguido con la ampliación del recorrido del S2. Por otro lado, expresa que el 9 tiene una buena frecuencia, lo contrario que el S0: "también lo sufrimos". Una actuación reciente también fue la mejora de la iluminación del Barranco de la Zorra, pero Antonio apostilla que no se ha "adecentado". "Que acolchonen los parques" es otra de las peticiones del barrio.

“Mi mensaje es que si no quieren cargarse las asociaciones nos den voz y voto en nuestro barrio”, manifiesta el portavoz vecinal a los candidatos. Además, también incide en que la app Granada Mejora "es interesante, pero al no pasar por nosotros no nos enteramos". Tras el 28 de mayo, espera que "la asociación tenga su peso".