Cuenca invita a suscribir “un pacto por Granada”

El nuevo alcalde de Granada, el socialista Paco Cuenca, ha destacado en su discurso de investidura que no es “el tiempo de las discrepancias partidistas, no es el tiempo de los bloques, es el tiempo de Granada” y que ahora se inicia un camino en el que invita a “trabajar unidos para recuperar el prestigio de la ciudad”. Cuenca ha invitado a suscribir “un pacto por Granada”.

Este el discurso de investidura completo de Paco Cuenca como alcalde de Granada:

“Escribió Antonio Machado: “hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde. Ahora”.

A través de las palabras de este poeta andaluz y universal, arrancamos una nueva senda en Granada.

Hoy no es un día cualquiera;

Hoy es un día en el que cerramos la puerta a un periodo que debemos dejar atrás, y abrimos la ventana de la esperanza, de la estabilidad, de la tranquilidad y del futuro:

Ésta, es la hora de Granada

Señores y Señoras Corporativos y Corporativas, GRANADINOS Y GRANADINAS,

BUENOS DÍAS Y GRACIAS.

Permitan que mis primeras palabras sean para las miles de personas que en Granada han sentido durante estos días que su Ayuntamiento ha estado muy lejos de sus problemas y sus necesidades.

A esas ellas me dirijo:

• a las familias sacudidas por la enfermedad o por los efectos económicos y sociales de esta terrible crisis;

• a los propietarios de comercios, de bares y restaurantes que han tenido que cerrar o que lo están pasando muy mal;

• a los pequeños y medianos empresarios que en esta ciudad son los pilares del empleo;

• a los autónomos que lo dejan todo para emprender y creer…

A todas esas personas que sé que han sentido rabia por la imagen ofrecida estas semanas, les digo que eso quedó atrás; que los 27 ediles que formamos esta Corporación vamos a dejarnos la piel para recuperar la confianza, el prestigio y la estabilidad.

Han oído bien, he dicho 27, porque las mujeres y los hombres que formamos el Pleno de este Ayuntamiento debemos remar desde la unidad, anteponiendo el presente y el futuro de Granada a la posición de cada cual y a los intereses de nuestras formaciones políticas.

DESDE HOY, LES LLAMO A LA UNIDAD

Por eso, ya les avanzo que este próximo lunes convocaré una junta extraordinaria de portavoces para poner, entre todos, los pilares de la recuperación de Granada.

Les invito a que alcancemos un acuerdo y les lanzo el reto de que, antes de que finalice este año, suscribamos UN GRAN COMPROMISO POR GRANADA:

• un acuerdo, donde las esperanzas y los anhelos de los granadinos y las granadinas tengan acomodo;

• donde los padres y las madres veamos que Granada es una ciudad con futuro para nuestros hijos e hijas;

• donde quien sufre los peores efectos de esta gravísima pandemia vea oportunidades…

LES INVITO A UN PACTO POR GRANADA

Un pacto para demostrar la utilidad de la política.

Un pacto para la recuperación de la confianza de la ciudadanía en esta Administración.

Hagamos que hoy sea el día en el que cerremos la puerta a un periodo que debemos olvidar y abramos la ventana de la esperanza, de la estabilidad, de la tranquilidad y del futuro: Es la hora de Granada.

Dejemos atrás lo sucedido, que los granadinos ya han tomado buena nota.

Desde hoy sólo hay espacio para el presente y el futuro de Granada, un futuro y un presente que serán decididos en Granada, por los granadinos y para los granadinos.

Nadie, y digo nadie, puede decidir por Granada porque nadie mejor que Granada sabe los problemas que tenemos, las virtudes que atesoramos, las necesidades que precisamos y los objetivos que nos marcamos.

Hoy empieza el momento de Granada,

Hoy, es Granada la que recupera las riendas de su destino.

La situación de pandemia ha provocado, a nivel mundial, una de las crisis sanitarias, sociales y económicas más terribles que se recuerdan en el último siglo.

El virus nos ha golpeado, no sólo donde más nos duele, arrebatándonos la presencia de miles de nuestros familiares, amigos y seres queridos, para quienes tengo desde aquí un recuerdo emocionado y sincero.

Granada no olvidará jamás a las más de 3.000 personas fallecidas aquí por culpa de este virus maldito.

Pero siendo ésta la cara más terrible de la pandemia, no podemos olvidarnos de otros efectos que han hecho cuestionar los pilares fundamentes de nuestro modelo social. Me refiero a las colas del hambre, al desempleo, al cierre de negocios, a la necesidad de ayudas públicas.

Granada no sólo no ha permanecido ajena a esta triste fotografía. Nuestro modelo económico, -excesivamente dependiente del sector servicios-, ha provocado que las cifras más preocupantes de esta crisis hayan encontrado en Granada un escenario tristemente cómodo: el desempleo, la caída del PIB, la incidencia vírica… todos estos marcadores han situado a Granada a la cabeza de las peores clasificaciones en nuestro país.

Es verdad que, según los datos -especialmente en materia de desempleo-, se abre un periodo deseado de recuperación. Este mes de mayo, se ha rebajado un punto la tasa de paro, pero aún estamos ahogados por datos muy preocupantes:

Miles de personas buscan un empleo en la ciudad, y la mayoría son jóvenes y mujeres; lo que demuestra, una vez mas, que la crisis se alimenta de la desigualdad.

Ha llegado el momento de revertir esta situación, de aprovechar un escenario que, gracias a las ayudas que vamos a recibir de diferentes administraciones, podemos aspirar a la mejor recuperación posible.

Seamos ambiciosos para despertar todo lo que atesora Granada.

Ésta es una joya que nada tiene que envidiar a otras ciudades euro­ peas:

• somos la ciudad donde Moderna fabrica sus vacunas; somos la tierra del acelerador de partículas;

• somos la capital europea de la Inteligencia Artificial;

• somos una ciudad capital del pensamiento…

Todo ello debe ser un imán para la llegada de empresas a Granada. Empresas que permitan la creación de empleo, el crecimiento económi­ co y una posibilidad de futuro para que nuestros jóvenes no se tengan que marchar forzosamente.

• Vamos a trabajar de la mano de nuestra Universidad, una de las tres mejores de este País, para sacarle partido al poten­ cial de Ciencia e Innovación de nuestra ciudad, para que ese talento se transfiera a un nuevo modelo productivo. Aquí, en Granada

• Vamos a apostar por nuestra riqueza cultural. Contamos en nuestra tierra con las y los mejores en la práctica totalidad de las disciplinas artísticas: literatura, música, artes plásti­ cas… Llenemos, de nuevo, la calle de vida y de cultura.

• Vamos a ser aliados de las Pymes, del comercio, de la hostelería, de los autónomos, creando espacios útiles de trabajo, y tomando medidas reales para que sus necesida­ des sean atendidas de manera inmediata.

• Vamos a poner coto al problema de la calidad del aire apostando por ideas valientes: peatonalización, transforma­ ción del transporte urbano colectivo, impulsando medios de transporte no contaminantes… Vamos a hacer de nuestra casa, un espacio más saludable.

• Miremos a la Vega como la joya verde y patrimonial que es.

• Vamos a convertirnos en referencia del turismo sosteni­ ble. Contamos con el monumento más visitado de España, pero también de un conjunto patrimonial con un potencial in­ creíble que debe buscar el equilibrio entre el desarrollo, el empleo, y el disfrute sosegado de sus calles.

• Modernicemos esta casa. Que quien venga para aportar, para invertir en esta ciudad, tenga una administración ágil y transparente.

• Vamos a liderar un Proyecto Metropolitano que, con la ca­ pital en Granada, active un conjunto urbano de más de me­ dio millón de habitantes que precisa de un trabajo coordina­ do para construir un modelo completamente diferente. Se acabó vivir de espaldas unos a otros.

Ya les anuncio que, no mas allá del mes de septiembre, convocaré una Conferencia de Alcaldes de la Gran Ciudad Metropolitana, para hacer eficiente todo lo que compartimos y todo lo que nos une

Es el tiempo de nuestros barrios: acabemos con el aislamiento de la Chana; trabajemos para que Norte sea ese espacio de oportunidades que merece; hagamos del Albaicín un barrio de vecinos más que de turistas; dotemos de mejores servicios a Beiro; conectemos mejor Genil con el centro de la ciudad; transformemos Ronda en un distrito mas tranquilo, mas amable; hagamos del Zaidín el mascarón de proa de la Granada del futuro, de la Granada vanguardista.

Les puedo asegurar que este alcalde y este Ayuntamiento van a liderar ese proceso de transformación en el que todas las administraciones, repito, todas las administraciones van a ser requeridas para que Granada obtenga, ni más ni menos, que lo que Granada se merece.

Ya conocéis la forma que tengo de entender la política: siempre con la mano tendida,

• con el diálogo como seña de identidad,

• con el acuerdo como valor añadido,

• y en la calle, dando la cara y escuchando. Siempre escuchando.

Así lo hicimos en el mandato anterior y así lo hemos hecho también estos dos primeros años.

Cuento con un equipo excepcional, formado y con experiencia, que, os aseguro, se va a dejar el alma para que os sintáis orgullosos

Pero juntos, juntas, somos más y espero contar con todos y cada uno de los corporativos de esta casa, a los que sé conscientes y preocupados por el devenir de nuestra ciudad -a la que amamos, a la que deseamos lo mejor siempre, y por la que nos desvelamos en todo momento-.

Así lo espero, muy por encima de todas y cada una de las discrepancias puntuales que podamos tener.

Decía Lewis Carrol que “siempre se llega a alguna parte si se camina lo suficiente”. Les pido que caminemos juntos hasta llegar a entendernos. Les pido coraje y corazón para llegar unidos a ese lugar donde esta ciudad pueda sentirse orgullosa de nosotros.

Aprovechemos este tiempo, que empieza hoy, para elevar la Política. Haciendo, ni más ni menos, que lo que se espera de nosotros: trabajar por Granada. Sin más meta que las familias de Granada, sin más pensamiento que nuestra ciudad.

Desde hoy no cejaré ni un solo momento para alcanzar acuerdos, para pactar medidas, para firmar propuestas en las que todas las personas que tenemos la responsabilidad y el honor de servir a Granada por encima de cualquier otro interés, coincidamos.

Es la hora de abrir de par en par las puertas del Ayuntamiento y hacer de él la Administración más cercana y también la más amable.

Es la hora de Granada, es el momento de Granada.

Alcemos la mirada y asumamos que Granada nos exige que nos pongamos a trabajar por ella, sólo por ella.

Les invito a tejer alianzas que nos aten, de manera clara, a nuestro entorno metropolitano:

• a los territorios que son nuestros vecinos y no nuestros competidores,

• a los proyectos que hagan de Andalucía y de España, espacios de vanguardia y de riqueza.

El papel trascendental de Granada en la historia de España es el mejor aval para que Granada sea protagonista del futuro de una España líder en Europa y en el mundo.

No es el tiempo de las discrepancias partidistas, no es el tiempo de los bloques: es el tiempo de Granada.

En este camino, que iniciamos hoy, os invito a trabajar unidos para recuperar el prestigio de la ciudad.

Muchas gracias y mucha fuerza”.