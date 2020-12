La falta de acierto condena al Raca en la pista de Unicaja

El encuentro comenzó con un claro dominio del conjunto dirigido por Maribel Piñar. Con un parcial de arranque de 4-11, el plantel nazarí obligó a Lorena Aranda a pedir tiempo muerto al ver que Vee Warner brillaba en la defensa y dejaba a las suyas sin posibilidades para anotar. A falta de dos minutos para el final del primer cuarto, el Unicaja dio un pequeño arreón para recortar distancias en el marcador, sin embargo, las granadinas supieron resistir los ataques de sus rivales gracias a una gran actuación en el rebote defensivo (10-16).

En el segundo cuarto llegó el mejor momento del Grupo Hafesa Granada. Las rojillas dominaban el ritmo del partido y llegaron a colocarse con 10 puntos de ventaja, la máxima del encuentro (16-26). El Unicaja consiguió reaccionar y encadenó varias buenas jugadas para reducir la ventaja a cuatro puntos. Con el paso de los minutos, las cajistas se acercaban cada vez más en el luminoso, pero apareció una estelar Nici Gilday para salvar a sus compañeras con un espectacular triple (25-32). En los minutos previos al descanso, ambos equipos volvieron a la máxima igualdad, dejando el marcador en 35-35 y con todo por decidir en la segunda mitad.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto granadino salió al parqué de Los Guindos con la clara intención de llevarse el triunfo. Vee Warner abrió el marcador en el tercer cuarto para volver a la recuperar la ventaja. El plantel granadino desplegó un ritmo ofensivo calmado, pensando muy bien cada una de las jugadas y buscando el más mínimo error del rival para seguir anotando. Sin embargo, el acierto del segundo cuarto no se repetía y el Unicaja consiguió remontar. Taja Cole y Ana Pocek pusieron las cosas muy complicadas a las chicas de Maribel Piñar, pero, nuevamente, Nici Gilday volvió a aparecer para evitar que el conjunto malagueño aumentase su renta. El Grupo Hafesa Granada aprovechó que las cajistas se encontraban en bonus para seguir sumando desde la línea de tiros libres y finalizar el cuarto con 59 a 57.

El desenlace del encuentro se tenía que decidir en los últimos diez minutos. Las granadinas volvieron a salir con una gran intensidad, robando varios balones y haciendo que el Unicaja no pudiese imponer su ritmo al juego. A falta de seis minutos para el final del encuentro, el Grupo Hafesa Granada volvió a recuperar la ventaja en el luminoso (61-63). El dominio del encuentro era claramente de las rojillas pero, desafortunadamente, las cajistas sacaron a relucir su efectividad desde la línea de triple. Las nazaríes no bajaron los brazos en ningún momento, pero la ventaja conseguida por las chicas de Lorena Aranda era ya insalvable (75-68).

Se presenta una semana muy ajetreada para el Grupo Hafesa Granada, que no solo tendrá que afrontar los partidos correspondientes a las jornadas 11 y 12, el martes y sábado respectivamente, sino que también disputará el enfrentamiento correspondiente a la tercera jornada, fechado para el domingo 13.

En el primer choque de los mismos, las rojillas visitarán al Tecnigen Baloncesto Sevilla Femenino, en las Instalaciones Municipales de Amate el 8 de diciembre a las 12.00 horas. El equipo sevillano llega al enfrentamiento sin haber cosechado ni una sola victoria en lo que va de liga, colocándose en el penúltimo lugar de la tabla.

Maribel Piñar: “Hemos fallado nueve tiros libres, y con eso Unicaja no te perdona”

La entrenadora del Grupo Hafesa Raca Granada ha lamentado la derrota a la conclusión del partido en Los Guindos. “Ha sido un partido muy disputado por parte de los dos equipos, con mucha solidez atrás por parte tanto de Unicaja como del Grupo Hafesa Granada. Hemos conseguido hacer un muy buen primer cuarto. En el segundo cuarto nuestra defensa no ha sido tan eficaz, pero en el tercero y en el cuarto hemos seguido estando presentes en el partido, logrando también que hubiera alteración en el marcador. En los últimos minutos no hemos sido eficaces de cara al aro, cosa que nos ha pasado factura. Hemos fallado nueve tiros libres, y con eso Unicaja no te perdona. Vee ha jugado un muy buen partido, pese a haber estado recuperándose durante la semana. Ha sido nuestra referencia ofensiva claramente. El debut de Nici Gilday también ha sido muy bueno. La jugadora exterior ha ido asentándose en el equipo para poco a poco ir hacia arriba”, ha afirmado.

Ficha técnica

Unicaja, 75 (10+25+24+16): Cole (17), García (3), Mata (0), Ezeigbo (12), Pocek (17) -quinteto inicial-. También jugaron Jiménez (4), Arcos (0), Matoso (10), Ugochukwu (-), Ortega (5), Ikponmwosa (-), Torreblanca (7).

Grupo Hafesa Raca (16+19+22+11): Blanco (1), Alcántara (7), Gilday (11), Santana (4), Warner (24) -quinteto inicial-. También jugaron Rodríguez (4), Arrojo (2), Cerqueira (-), Gea (8), García (2), Martín (2) y Mir (3).

Árbitros: Araujo Beltrán, José Manuel y Sierra Carrillo José Carlos.

Incidencias: Partido disputado en el Pabellón Los Guindos de Málaga a puerta cerrada por las medidas sanitarias.