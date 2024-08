El Granada acaba con su sequía a domicilio en A Malata (0-1)

Ha costado horrores, pero el Granada ha conseguido la primera victoria a domicilio tras más de un año sin hacerlo. Lo ha hecho sufriendo, muchísimo. Sinónimo de lo mucho que va a costar lograr una victoria en la Liga 'Hipertensión'. Un gol de Ricard a ocho minutos del final da a los rojiblancos los tres primeros puntos de la temporada en un partido muy complicado ante el Racing de Ferrol.

El Granada CF aterrizó en Ferrol con el objetivo de romper la racha de más de un año sin ganar a domicilio. Lo hacía en un campo complicado como es A Malata, donde esperaba el Racing de Ferrol de Cristóbal Parralo preparado para hacer frente.

Guille Abascal introdujo tan solo tres novedades en el elenco inicial respecto al encuentro ante el Albacete con la primera titularidad de Luca Zidane en liga bajo palos, con Manu Trigueros en la sala de máquinas y con Boyé en la vanguardia respaldando a Weissman.

El encuentro comenzó con una ocasión para Neva, que trató de conectar pero que detuvo el guardameta Jesús Ruiz. Respondió a los siete minutos el cuadro local por medio de Chiki tras un error de Miguel Rubio que aprovechó para llevarse el esférico por la banda y cuando parecía que Álvaro Giménez solo tenía que empujarla, apareció Hongla de forma milagrosa para despejarla a córner.

El conjunto de Cristóbal Parralo parecía tenerlo muy claro. Recuperación en campo contrario y verticalidad para tratar de hacer daño a un Granada que estuvo cerca de pagar caro sus errores en la salida de balón. Sergio Ruiz no estuvo atento y perdió el balón en una zona muy sensible. El pase del rival no logró aprovecharlo Luis Perea, que la mandó muy alto.

Antes de los 20 minutos el partido estaba muy abierto, con un Granada que no se arrugaba que tuvo la más clara en una buena acción individual de Tsitaishvili, que no pudo disparar con comodidad y en el rechace Weissman efectúa un disparo muy flojo a las manos del cancerbero local.

Los rojiblancos buscaban constantemente la banda izquierda para poder iniciar sus ataques desde ahí y fue en una de esas cuando casi hace el primero Manu Trigueros. Lucas Boyé puso un balón al área que Weissman quiso rematar con una chilena que si le llega a salir tienen que colgarla en el Louvre. No fue así, pero el balón le cayó a Trigueros y este buscó el hueco para disparar con la zurda encontrándose con una gran respuesta de Jesús Ruiz.

El Granada intentaba desperezarse y poco a poco llevaba más peligro sobre la meta local, en parte por el buen trabajo arriba de Boyé. De hecho, antes del descanso, tuvo una gran oportunidad de abrir el marcador en un remate con la testa que se fue por muy poco.

Segunda parte

A pesar de que Uzuni y Villar estuvieron calentando en la primera parte, Guille Abascal no introdujo cambio alguno a la vuelta del entretiempo. Tampoco tocó nada en un dibujo en el que parecía tener poco sentido dejar toda la banda izquierda para Neva.

Salvó los muebles Luca Zidane en un cabezazo a bocajarro de Luis Peres que el meta rojiblanco repelió con una milagrosa mano abajo. Con ello, llegó el primer cambio de Guille Abascal dando entrada a Gonzalo Villar por el amonestado Sergio Ruiz.

Precisamente tras el cambio en la medular llegó una gran ocasión de gol para la escuadra granadinista. Fue en una jugada a tres toques en el centro del campo que acabó con un balón de Manu Trigueros, que demostró la gran capacidad que posee para romper líneas, para un Boyé que se plantó solo delante del cancerbero contrario, que le sacó el balón a un argentino que comenzaba a desesperarse.

Reaccionó Guille Abascal con una segunda ventana de cambios en la que entraron al verde Myrto Uzuni y el canterano Pablo Sáenz por Weissman y Tsitaishvili -que volvió a ser el mejor en los rojiblancos-.

En los últimos diez minutos, el Granada se veía bastante más entero. Fue ahí cuando en una jugada entre Neva y Uzuni por la izquierda provocaron el 0-1. Balón del albanés al área que, tras varios rechaces, Pablo Sáenz envía al cuerpo del portero, pero Ricard estuvo muy listo para cruzarla cuando Jesús Ruiz se vio muy sometido e hizo el primero.

Gastó la última bala en cuanto a cambios Abascal con dos sustituciones defensivas al marcharse Trigueros y Boyé por Miquel y Rubén Sánchez. El Granada supo dormir el partido cuando más falta hacía, atando en corto los primeros tres puntos de la temporada y rompiendo más de un año de sequía a domicilio.

Ficha técnica

Racing de Ferrol: Jesús Ruiz, Aitor Buñuel, Puric, Naldo, Brais Martínez (Moi Delgado, 68'); Manzanara, Luis Perea (Jauregi, 64'), Señé; Dorrio, Chiki (Manu Vallejo, 64') y Álvaro Giménez (Álex López, 64').

Granada CF: Luca Zidane; Ricard, Miguel Rubio, Pablo Insua, Carlos Neva; Martin Hongla, Sergio Ruiz (Villar, 60'), Tsitaishvili (Pablo Sáenz, 72'), Trigueros (Rubén Sánchez, 87'); Boyé (Ignasi Miquel, 87') y Weissman (Uzuni, 72').

Goles: 0-1, Ricard (82').

Árbitro: Andrés Fuentes Molina, del Comité valenciano. Amonestó al local Moi Delgado; y a los rojiblancos Sergio Ruiz y Gonzalo Villar.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga Hypermotion. Disputado en el estadio de A Malata ante 7397 espectadores.