Ecosistema de las criptomonedas: "Si entras por dinero saldrás por lo mismo"

Iñaki Albiar solo tiene 21 años, pero está convencido de que ya ha encontrado su camino. Algo que no ha sido fácil, y es que la poca motivación diaria de mucha 'titulitis' hace que los jóvenes se sientan presionados para formarse en algo estrictamente aceptado socialmente. Y sí, él sigue estudiando. Mucho, asegura. "Mi acercamiento a este mundo –el de las criptomonedas– llegó de la mano de la pandemia en 2020. Yo estaba estudiando un grado superior de informático y lo veía como algo desactualizado". Para este granadino, este tipo de titulaciones "te preparan para un mundo que está sucediendo, pero no para nada innovador". No le motivaba.

Eso le acercó al mundo de las criptomonedas. Empezó de manera autodidacta y entró "por términos económicos debido a que notaba una gran oportunidad, estaba creciendo y la primera aplicabilidad es el mundo financiero, pero hay más casos de uso. Luego entré en una comunidad para invertir en un gran proyecto y ahí aprendí lo más importante, y es que si entras por dinero saldrás por lo mismo".

Además, Iñaki creó un canal de YouTube porque quería mostrar lo que estaba aprendiendo y acercar a la gente sus conocimientos. "Lo dejé porque contacté con una persona de la inversión y decidí unirme a él junto a su comunidad para enseñar de una manera cercana lo que es este ecosistema". 'Libertadcripto' es una cuenta de Instagram que utilizan para poder enseñar a cualquier persona que está dispuesta a aprender: "Lo importante es saber identificar por qué estás invirtiendo en algo. Entre todos podemos gobernar protocolos, pero eso no tiene por qué ser solo financiero, sino decidir en cómo queremos que la información que generamos no esté controlada por un grupo centralizado".

"Todos podemos gobernarnos y decidir de una forma más honesta y transparente en el ecosistema de las criptomonedas"

Empezar por lo básico es una buena manera de comenzar. ¿Qué es una criptomoneda? Se podría denominar como una divisa o activo digital. Dentro de este espacio se pueden encontrar criptomonedas cuya función es ofrecer una utilidad como medio de intercambio. Por lo tanto, por un lado, éstas serían monedas, pero por otro lado tienen otro tipo de utilidades como podrían ser la gobernanza, dividendos y otros más en cuyo caso la partícula 'cripto' haría referencia más bien a un activo.

El ecosistema de las criptomonedas está respaldado por la tecnología. La digitalización de la información se produjo hace 20 años y eso ha permitido transferir todo el mundo físico al digital para que cualquier persona tenga acceso de alguna forma. Para ello se necesitó primero internet, y ahora para darle valor a esa información se necesita el blockchain.

El blockchain, como indica su propio nombre en inglés, es una 'cadena de bloques' en la cual se va registrando toda aquella información que se da en una red descentralizada mantenida por nodos. Ayuda a verificar de forma "transparente y justa que dicha información es veraz y que ningún nodo actúa de manera deshonesta en cuanto a la información que se está registrando".

Anteriormente toda la información era copiable, mientras que el blockchain ha permitido transmitir valor en términos económicos, es decir, "si yo te mando un bitcoin, a mí se me resta una y a ti te suma otra, eso se hace de una manera segura". Iñaki explica que realmente es lo que hacen los bancos, pero con muchos intermediaros y eso se ha convertido "en algo muy restrictivo". De manera que con este procedimiento "eso es inmediato, las comisiones son muy bajas y la transacción es independiente de la escala social porque cualquier persona puede acceder a ello".

"Lo principal dentro del ecosistema es el bitcoin porque nos permitió darle un valor. Lo que propone esta moneda es que haya un número limitado que esté en circulación, 21 millones de bitcoins, y que así su valor se mantenga o aumente con el paso del tiempo. Así no sucederá como con las grandes divisas del mundo, en las que el valor adquisitivo va perdiendo cada año valor, aunque la persona tenga el mismo dinero en el banco".

Aplicabilidad del ecosistema

El ecosistema 'cripto' ha llegado y parece que para quedarse moviendo así la economía sin la necesidad de un banco porque, explica Iñaki, "pone nuestro dinero a trabajar". Este granadino lo ilustra con varios ejemplos para que sea más fácil de entender y, de paso, cuestiona el sistema sanitario. Su base de datos está centralizada y si por algún casual se viajase a Estados Unidos y se necesitara acudir al hospital, podría haber una fricción, ya que "la burocracia es muy lenta". Por ello, lo que permite la tecnología blockchain "es almacenar la información de manera descentralizada para que el trámite sea rápido, eficaz y sin ningún intermediario".

Esto también ocurre con los seguros, apunta este joven granadino, pues "si hay algún problema, suele haber mucha demora y esto se puede solucionar con contratos inteligentes, que permiten, con un código de programación, que se cumplan las condiciones pactadas y eso se transfiera a la wallet, la billetera de blockchain".

Otra aplicabilidad del ecosistema de las criptomonedas son las cadenas de suministros. Actualmente es muy complicado que cualquier cliente sepa realmente de dónde proviene un producto y cómo se ha tratado hasta llegar a la mesa. Blockchain propone que con un código QR se pueda trazar el seguimiento, por ejemplo, de un alimento que se va a consumir: "Es algo que mucha gente va a valorar en estos momentos".

Las votaciones podrían "ser telemáticas con solo darle a un botón entrando en el ecosistema con tu firma por lo que nadie podría hacer trampa"

Otra de las cosas que recalca Iñaki es que "hoy en día podemos vivir una suplantación de identidad porque todo funciona con copias, y eso en blockchain no puede ocurrir debido a que la información que se almacena es única. Solo nosotros tenemos acceso a una firma digital que nos representa en esta base de datos descentralizada".

Además, añade que a "nivel gubernamental todo ese proceso sería muy importante". Las votaciones podrían "ser telemáticas con solo darle a un botón y entrando en el ecosistema con tu firma, por lo que nadie podría hacer trampa".

Moneda de curso legal y NFT

El Salvador ha sido el primer país en aceptar el bitcoin como moneda de curso legal. En Granada hay varios cajeros de bitcoins, aunque esto no quiere decir que se pueda 'sacar' dinero como en un cajero habitual, pues aquí todo es digital. "Lo que se hace es introducir la cantidad que quieres comprar y apuntar a tu wallet, y automáticamente se te envía a tu billetera".

Según el diccionario Collins, el término 'NFT' (Non Fungible Tokens) fue la palabra más buscada en 2021. No son monedas, pero representan algo único. Por ejemplo, "está el euro y una obra de arte en el mundo real", pues aquí se extrapolaría al ecosistema de las criptomonedas con bitcoin y NFT.

Es de carácter exclusivo y único dentro del blockchain. Se valoriza porque "solo hay uno". Esto va a ayudar al tema del copyright, ya que "los derechos se pueden vulnerar en internet y con las NFT este problema se resolvería fácilmente".

Con solo 21 años, Iñaki busca un "bien común". Estancarse y resucitar es el lema que, por ahora, encamina su vida. No miente, porque al mundo de las criptomonedas le prestó atención por dinero, pero se queda "por la comunidad que ha creado". Dedica su tiempo a aprender y transmitírselo a los demás. Apuesta por que en los próximos años las criptomonedas se expandan muy rápido porque "hay un mundo por explorar a nivel digital". Es feliz por conocer a las personas, los proyectos y la creatividad que le rodean. No cree en el anarquismo, pero en este nuevo mundo "todos podemos gobernarnos y decidir de una forma más honesta y transparente".