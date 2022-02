El Raca vuelve con victoria al Palacio (75-60)

El Manuela Fundación Raca venció en su vuelta al Palacio de Deportes al Hierros Díaz Extremadura Miralvalle por 75-60. Las de Maribel Piñar supieron administrar la ventaja obtenida en un primer y tercer cuarto espectaculares a pesar de realizar un flojo final de partido. Julieta Mungo es la Jugadora Yo10 de la semana con 22 de Valoración gracias a 16 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.

Las granadinas comenzaron el encuentro con mucha intensidad en defensa y gran acierto en ataque. Rebeca Rodríguez inauguró el marcador con un '2+1'. Un parcial 20 - 2 con triples de Heleen Nauwelaers, Julieta Mungo y Andrea Boquete despegaba a las nazaríes en el marcador (25-7). Las placentinas cortaban la racha de las granadinas con un triple de Romero. Marina Gea cerraba el primer cuarto dejando el luminoso en 28-10.

El segundo acto comenzaba más igualado, Hierros Días Extremadura Miralvalle anotaba por medio de Konstantinova y Reynols mientras que Mamen Blanco, muy activa en este cuarto, lo hacía para el Manuela RACA (37-17). Tras los primeros minutos llegaba la reacción de las visitantes con un parcial 2-9 que las acercaba en el marcador dejando este 41-26 al descanso.

Los primeros minutos tras el paso por vestuarios volvieron a estar muy igualados. Mungo, Patricia Benet y Boquete encestaban para las locales y Romero, Jackson y Uchendu lo hacían para las visitantes. El Raca volvió a despegarse en el marcador tras un parcial 16-2 que culminaba Nauwelaers sobre la bocina y que llevaba el partido a los últimos diez minutos con el marcador 69-40.

Hierros Díaz Extremadura Miralvalle aprovechaba el cansancio de las granadinas y colocaba un parcial 2-15 liderado por Uchendu y Jackson. Esta racha era cortada con dos grandes jugadas de Mungo y Gea que tras un buen trabajo defensivo anotaban a placer. Konstantinova desde el tiro libre ponía el definitivo 75-60.

Manuela Fundación Raca se enfrentará la semana que viene al líder, el Barça CBS, que endosaba en la tarde de ayer 49-68 al Osés Construcción Ardoi. El encuentro se disputará el sábado a las 17.00 horas en el Palacio Municipal de Deportes. Las granadinas buscarán la quinta victoria consecutiva.

FICHA TÉCNICA:

Manuela Fundación Raca: 75 (28+13+28+3). Benet (6), Nauwelaers (8), Rodriguez (5), Mungo (16), Gea (15) –quinteto inicial– Blanco (12), Panadero (0), Boquete (10), Arrojo (3), Westerdijk (–), Vigo (–).

Hierros Díaz Extremadura Miralvalle: 60 (10+16+14+20). Uchendu (11), Jackson (10), Morales (5), Moya (2), Konstantinova (8) –quinteto inicial– Ollero (2), Romero (8), Pérez (–), Reynolds (14), Murugarren (0).

Árbitros. Víctor Rafael González Banderas y Aldo Jesús Rodríguez Francisco.

Incidencias. Palacio de Deportes de Granada.

Declaraciones de Maribel Piñar: "Es una victoria más que sumamos aunque hoy no ha sido un gran partido, no hemos tenido el buen juego de los dos últimos encuentros. No se ha fluido, nos hemos visto muy superiores y eso nos ha penalizado. Nos hemos relajado y el relajarse no es bueno para competir. Lo positivo es que seguimos sumando victorias y seguimos creciendo. Ya estamos pensando en el partido de la semana que viene contra el Barça, contra el líder. Va a ser un partido bonito, iremos a plantarle cara e intentar llevarnos la victoria".