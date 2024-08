El Covirán acaricia la Copa en un partido ilusionante (80-77)

La historia parece no cambiar con el paso de las temporadas. Ya sea en partidos amistosos o en la propia competición, el Unicaja sigue siendo la bestia negra del Covirán Granada. Los malagueños se alzaron otro año más con la Copa Andalucía, la tercera consecutiva ante los rojinegros en un encuentro en el que el talento individual pudo con el trabajo en equipo, un esfuerzo colectivo que bien mereció el premio final, pero que sin duda es alentador.

Arrancó Unicaja con un 5-0 de inicio que trató de contrarrestar Scott Bamforth con la primera canasta del encuentro para los rojinegros. Acto seguido, Dylan Osetkoski anotó desde la esquina en el que sería solo el principio de una lluvia de triples sin fin. Le costó arrancar a un Covirán Granada aguerrido que mostró una gran fortaleza en la defensa, en especial Rubén Guerrero, pero sin anotación el nivel defensivo queda algo desmerecido. Los de Ibon Navarro llegaron en un abrir y cerrar de ojos hasta el 17 a 8, momento en el que Pablo Pin paró el encuentro por primera vez. Con Clavell, Wiley, Noua, Pere Tomàs y Rouselle, los granadinos encontraron su mejor versión en el juego hasta el momento. Con un quinteto menos físico, pero más ágil y liderado por un Amine Noua estelar en su estreno como rojinegro, los de pablo Pin fueron acercando posiciones, un pequeño amago de remontada que el Unicaja supo atajar para el 25 a 15 del final del primer cuarto.

Para el segundo periodo, el técnico granadino volvió a rotar el banquillo, apostando en pista por Rousselle, Amine Noua, Agustín Ubal, Iván Aurrecoechea y Scott Bamforth. El ala-pívot francés seguía brillando en el arranque del segundo cuarto, casi en solitario en la anotación. Trató de meterse nuevamente en el partido el Covirán Granada, pero Unicaja hizo gala de su talento individual para poner el 33 a 20 en el marcador. Momento complicado para los granadinos que aguantaron el tirón y supieron recomponerse para, construyendo desde la defensa, colocarse a tan solo cinco puntos de los cajistas (33-28). El regreso de Vicedo y Guerrero permitió a Covirán encontrar mejor los espacios y hacerse fuerte en la zona. Brillante Vicedo que dejó una jugada digna del Top 10 Toyota con dos tapones en la misma jugada para, posteriormente, recuperar el balón y acabar anotando desde la esquina el 33 a 31. Tan solo dos puntos de diferencia que el Unicaja amplió hasta los 9 a base de triples. El Covirán jugaba mejor en equipo, pero ante el talento individual y un equipo que juega prácticamente de memoria es difícil competir. Clavell fue el encargado de sacar el último resquicio de fuerza para, con cuatro tiros libres consecutivos colocar el 49 a 41 que marcaría el camino a vestuarios.

Tras el entreacto, el camino pasaba por encontrar un mayor acierto en el triple y evitar que Unicaja se sintiese tan cómodo en el tiro exterior. En el arranque, Bamforth sumó tres puntos más, pero Barreiro le contestó con la misma moneda. Las posturas volvían a estar cercanas con un Covirán Granada más valiente en el ataque. Sin embargo, la vieja historia se repitió. En un abrir y cerrar de ojos, casi sin que diese tiempo a procesarlo, el Unicaja anotó un 6-0 de parcial que volvía a adelantarlos en el marcador por encima de la decena de puntos. A pesar de la superioridad anotadora del rival, los rojinegros nunca dejaron de luchar. Si algo tiene este nuevo proyecto es garra. Podrán ganar, pero nunca arrasar. Los de Pablo Pin apostaron por un juego más rápido, con Sergi García en la dirección del juego y sin buscar tanto el contacto, simplemente correr y lanzar. Así, los rojinegros devolvieron el golpe para el 61 a 54 que llevó al tiempo muerto de Ibon Navarro. Tras algunos fallos defensivos y varios robos de Unicaja, el partido se marchó a los últimos diez minutos con el 68 a 61 en el marcador.

El Covirán volvió a colocarse, una vez más, a tan solo dos puntos con el 68 a 66, pero aquí es donde el Unicaja jamás deja a su víctima escapar. Los de Ibon Navarro saben manejar su ventaja, incluso cuando los tiros no entran. Tuvo que dar entrada a la artillería pesada con jugadores como Perry, Kalinoski u Osetkowski. El empate estuvo en la mano de Covirán Granada, pero el colegiado no vio las hasta tres faltas que los cajistas hicieron sobre Rubén Guerrero. Ellos también están de pretemporada. Si dejas medio vivo a Unicaja, lo pagas. Un triple de Kravish puso el 71 a 66 en el luminoso. Se amplió levemente la ventaja, pero los malagueños no estaban mostrando en estos minutos finales su mejor versión, mientras que el Covirán seguía guerreando como en el minuto uno. Un triple de Bamforth y el posterior fallo de Perry desde la línea de personal avivó aun más a un conjunto rojinegro que estaba oliendo sangre. El intercambio de golpes entre ambos conjuntos dejó un final de la Copa Andalucía apasionante. Tras el dominio cajista durante todo el encuentro, en los minutos finales parecía que la victoria podía caer de cualquier lado. Tuvo el triple del empate y la prórroga Gian Clavell, pero la suerte no estuvo de su lado. (80-77). La Copa volvió a ser cajista, sin embargo, esta vez la sensación fue diferente. El equipo compitió, supo resistir y remontar la evidente superioridad de los malagueños y seguir creyendo en la victoria. Se dan pasos hacia adelante. El futuro se antoja ilusionante.