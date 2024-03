La corresponsabilidad como pilar de una nueva paternidad cada vez más frecuente

La sociedad avanza y evoluciona. Lo que antaño era solo cuestión de unos pocos extraños, en la actualidad se convierte poco a poco en una norma instaurada con plena normalidad en la ciudadanía. Esto se puede aplicar a muchos aspectos. Bien sea la igualdad en profesiones anteriormente predominantes en los hombres, en el deporte e incluso en aspectos como la sostenibilidad o el cuidado del medio ambiente. Esto también ocurre en la crianza de los hijos e hijas. Lo que hace no demasiados años era una tarea y obligación exclusivamente de las madres, ahora es un deber compartido.

“No quiero que nazcan mis hijos y ser el más uno”. “Lo único que no puedo hacer en comparación con la madre es dar el pecho, el resto puedo hacerlo”. Estas frases las pronuncian Mario Marzo y Dane Rivarola, creadores del podcast ‘¿Quieres ser mi amigo?’ en el podcast ‘Musas y Madres’. En este episodio, ambos hablan sobre la realidad de los padres en el postparto y la crianza de sus hijos y cómo ellos luchan por acabar con las “masculinidad tóxica” que rodea a la paternidad. En este Día del Padre, GranadaDigital ha hablado con varios padres, una pareja que pronto tendrá su primer hijo y un padre adoptivo sobre la crianza de los pequeños y cómo la corresponsabilidad es posible y necesaria.

“Compartimos las tareas de forma natural, es algo que realmente ni te planteas”

Francisco es padre de dos hijos y espera en las próximas semanas el nacimiento del tercero. Padre, trabajador, esposo y amigo a tiempo completo, este granadino explica con total normalidad que la división de tareas y del cuidado de los pequeños es algo que se realiza con total naturalidad en su hogar. “Realmente no lo piensas. En el día a día lo vas haciendo de forma natural. Trabajando los dos, si no nos compaginamos y ayudamos los dos es imposible”.

Francisco tiene un empleo con turnos rotativos, por lo que la planificación de las labores del hogar y del cuidado de los pequeños deben adaptarse cada semana. “Si trabajo por la tarde o por la noche es más fácil. Estoy por las mañanas solo en casa porque los niños están en el colegio, entonces organizo la ropa, limpio y dejo todo preparado para cuando ellos vengan. Si trabajo de mañanas, por las tardes pues trato de ayudar al grande con los deberes y me voy con ellos al parque. Esto también lo hace mi mujer, depende un poco de cómo nos encontremos cada día”.

Por otro lado, Jose es padre de dos niños de 4 y 6 años y asegura que en su casa “todo es bastante equitativo”. Este padre dispone de “trabajos puntuales” tras finalizar unas oposiciones, una situación laboral que le permite desempeñar gran parte de las labores del hogar y del cuidado de los hijos. “Soy un amante de la cocina y, por ejemplo, soy el que más cocino. Ya el resto de cosas de la casa sí solemos hacerlo entre los dos. Yo limpio según el día, mi mujer dobla la ropa porque es más cuidadosa que yo para eso, depende un poco de la situación en la que estemos cada día. Igual con los niños, tratamos de adaptarnos a la situación de cada uno en cada momento”.

“Vamos a intentar que el niño se adapte a nosotros, que no sea un cambio demasiado radical en nuestra vida”

Ana y Quique son una pareja que se encuentra a las puertas de estrenar paternidad. En junio llegará su pequeño al mundo, pero ellos ya han hablado en varias ocasiones de cómo quieren que sea la crianza del bebé, cómo será su vida y, sobre todo, de cómo compaginarán el trabajo y la crianza de su hijo.

La idea de Quique pasa por implicarse de la misma manera que lo hará la madre. Ana cuenta en palabra de ambos que “hemos hablado del tema de las noches, por ejemplo, que sea algo mutuo. Quique ha sido el primero en decir que quería implicarse y fue el primero en preguntarme sobre cómo queríamos llevar el cuidado del bebé. Él es autónomo, entonces ya ha pensado en amoldar sus horarios a los míos para que el bebé esté en todo momento cuidado por uno de nosotros”.

Ana reconoce que turnarse en la crianza va a hacer que el tiempo en pareja sea menor y más complicado de llevar a cabo, pero añade que el pensamiento de la pareja pasa porque sea “el niño el que se adapte a nosotros, no al revés. Sabemos que va a ser un gran cambio en nuestras vidas, pero intentaremos que no sea demasiado radical. Nos dejaremos llevar un poco por cómo sucedan las cosas, pero, por ejemplo, cuando yo trabaje por la mañana pues será el quien tenga que implicarse en su cuidado”.

La preparación de sus futuras vidas, unas vidas que no quieren cambiar en exceso y en las que piensan mantener hábitos anteriores al nacimiento del pequeño, también pasa por continuar con aquellos hobbies y aficiones que tanto les gustan. “Quique es muy deportista y ya se está informando de gimnasios en los que puede llevar al bebé. A mí me gusta la costura y ya hemos comprado una hamaca para que pueda llevar al bebé al sitio donde doy las clases. Queremos que sea algo mutuo, compartido y que no nos modifique demasiado nuestra vida”.

“Los hijos biológicos nacen de la barriga y los adoptivos del corazón”

Nacho es padre de dos niños, uno de 12 años y otro de 5 años, ambos son sus hijos de acogida. El mayor está con él en régimen permanente hasta que cumpla la mayoría de edad, mientras que el pequeño se encuentra en acogida temporal hasta que se le encuentre una solución definitiva. En este Día del Padre, Nacho se siente tan padre como cualquiera que lo sea de forma biológica y asegura que “ellos son mis hijos desde el principio, nosotros lo vivimos con una naturalidad tremenda. Ellos saben que tienen a sus dos papás biológicos y a un papá de acogida que soy yo”.

El caso de Nacho es aun más llamativo ya que la crianza de los menores la realiza en solitario. “Soy padre soltero, algo que para el tema de la acogida es muy positivo ya que, en caso de que la pareja se separe, los pequeños no tienen que vivir ese duelo”. Para Nacho la corresponsabilidad mencionada anteriormente no existe, todo el peso de la crianza y cuidado de los pequeños, así como de las labores domésticas recae sobre él, aunque en momentos puntuales puedan ayudarle su hermana u otros familiares. “Trabajo de mañanas y solo los lunes por la tarde. El resto de mis tardes es para preparar clases o corregir exámenes ya que soy profesor. El grande está en un estudio dirigido por las tardes, mientras que el pequeño sí está en casa después del colegio. Aprovecho los momentos en los que él descansa o está jugando para hacer mis cosas”.

Para Nacho, este Día del Padre es una oportunidad para recordar y reivindicar que se puede ser padre de muchas formas y que ellos solos también pueden hacerse cargo de los niños. “Para mí el Día del Padre es un día super chulo y un día para recordar que en Granada aun hay 170 niños en espera de conseguir una familia”.