Condes de Gabia acoge una nueva exposición de Ignacio Estudillo

La Sala Ático del Palacio de los Condes de Gabia, sede de la delegación de Cultura y Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Granada, acogerá hasta el próximo 15 de noviembre, la exposición “Bodies for no black hole exp. Episode 01”, del autor Ignacio Estudillo.

La diputada de Cultura, Fátima Gómez, ha visitado hoy, junto al autor, la exposición, que estará abierta al público a partir de las 20 horas y que se podrá ver en la sala dedicada a los jóvenes artistas.

En la muestra, Estudillo rompe con la presentación clásica de la obra de arte en sala para proponer un recorrido que coreografía el viaje del usuario y la mirada que proyecta sobre las obras. En “Bodies for no black hole exp.” las posibilidades permanecen abiertas y es el usuario quien crea el contenido a través de su observación.

Ignacio Estudillo Pérez (Jerez de la Frontera, 1985) es licenciado en Bellas Artes, con especialidad de pintura, por la Universidad de Sevilla. Ha desarrollado su carrera realizando el II Curso pintura española del siglo XX (1927-1966) impartido por Juan F. Lacomba, así como la Cátedra Francisco de Goya impartida por Antonio López García recibiendo la matrícula de honor en 2010 y 2012. Ese mismo año fue premiado en el BP Portrait Award 2012 organizado por la National Portrait Gallery de Londres, dos años después, en 2014, volvió a recibir un galardón de esa misma gala. Además, fue seleccionado en la XIV International Call For Young Artists en la galería Luis Adelantado y recibió la Beca Mario Antolín de Ayuda a la Investigación Pictórica en el 30º Premio BMW Pintura. Aunque actualmente trabaja en Granada, Estudillo ha expuesto individualmente sus proyectos “Trust the process” en ATM Galería, de Gijón en el 2017, y “Bodies for no black hole exp. episode 01” en Espositivo de Madrid este mismo año.