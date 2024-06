La magia de la gira de OT fascina a una Granada volcada con Paul, Denna y Violeta

Los seguidores de la última edición de Operación Triunfo han podido disfrutar este sábado de su magia en Granada, que ha acogido el concierto de la gira en el Cortijo del Conde. Más de 6.000 personas, entre ellas muchos jóvenes, adolescentes y niños, han acudido a presenciar el show que han ofrecido los 16 exconcursantes, entre los que destacan tres granadinos que han ‘jugado’ en casa y con los que se ha volcado el público: Paul Thin, Denna y Violeta. Ellos, junto a sus 13 compañeros, han disfrutado y han hecho vibrar a los asistentes con la selección de los mejores temas de la última edición del programa, emitida en Amazon Prime Vídeo. Canciones movidas y otras más emotivas interpretadas por unos jóvenes que están cumpliendo su sueño y que esperan seguir teniendo la oportunidad de cantar ante miles de personas cuando esta gira finalice y continúen con su carrera musical en solitario.

Naiara – que fue la ganadora-, Paul Thin – el segundo clasificado-, Ruslana, Juanjo, Lucas, Martin, Bea, Chiara, Álvaro Mayo, Cris, Violeta, Álex Márquez, Salma, Denna, Omar y Suzete han brillado sobre el escenario y han deleitado a los granadinos con un show de más de dos horas y media en el que han mostrado su talento. ‘Libertad’, de Nil Moliner, interpretada por todos ellos, ha sido la canción que ha abierto un concierto muy especial. Omar, con ‘La canción más hermosa del mundo’, ha continuado un show en el que ha habido otras actuaciones individuales, duetos y varios tríos.

El cordobés Álex Márquez y Martin han interpretado ‘Tiroteo’ antes de dar paso a una de las actuaciones más especiales de la noche. La granadina Denna ha cantado el tema ‘Dragón’, de la también granadina Lola Índigo, quien también pasó por OT. Después, su gran amiga Salma le ha llevado una camiseta del Covirán Granada, que Denna se ha enfundado orgullosa para cantar junto a la malagueña ‘Péiname Juana’, una canción de los granadinos La Plazuela, que esta misma noche actuaban en Granada, algo que ellas han mencionado al finalizar el tema.

Parte del público enloqueció después con el dueto formado por Lucas y Omar, que cantaron ‘Acalorado’. Y una gran ovación se llevó Bea tras bordar la interpretación de ‘River Deep, mountain high’ con su gran torrente de voz. El show siguió con ‘Inmortal’, tema que Ruslana y Martin interpretaron a dúo. Suzete conquistó después con su magnífica versión de ‘A song for you’.

Los chicos deleitaron al público con otra actuación grupal antes de que Lucas y Bea cantaran a dúo ‘Eye of the tiger’ y se llevaran una gran ovación también. Álex Márquez puso a todo el mundo a bailar con su versión de ‘Bailemos’ antes de que llegara otro de los duetos más aclamados: Juanjo y Martin, que cantaron ‘God only knows’, entre miradas y gestos cómplices que el público jaleó. También gustó el dúo de Suzete y Bea con el tema ‘Young hearts run free’. Después, Salma ‘enamoró’ con su particular versión de ‘Cuando zarpa el amor’ que comenzó a cantar a capela. La malagueña agradeció al finalizar su interpretación el poder llevar un traje en el que aparecían frases de Federico García Lorca escritas, lo que arrancó un sonoro aplauso.

Uno de los momentos más esperados llegó con el dúo formado por las dos granadinas, Denna y Violeta, que vestidas completamente de rojo bailaron y cantaron ‘Padam padam’. Muy ilusionadas de poder cantar en su tierra, rodeadas de sus familiares, dieron paso al trío de roqueras formado por Ruslana, Chiara y Bea, que cantaron ‘Walk like an egyptian’. Y después fue el turno para Paul Thin, que actuó en solitario y sintió el cariño del público congregado en el Cortijo del Conde. El armillero también cantó después a dúo con Juanjo el tema ‘La vida moderna’.

El show continuó con más duetos y otras actuaciones individuales cargadas de energía, acompañadas del cuerpo de baile, entre las que destacó el dúo de la motrileña Violeta con ‘Kiki’ para cantar ‘I kissed a girl’; la actuación de la ganadora del concurso, Naiara, que mostró su gran voz en su interpretación de ‘Tómame o déjame’ o la interpretación al piano de ‘Kiki’ del tema ‘Mía’.

El tema grupal ‘Dime’, canción que Beth, otra ‘extriunfita’, llevó a Eurovisión, hizo bailar a un público totalmente entregado, que vibró especialmente con ‘Ptazeta’ de Paul y Ruslana. El armillero se quitó la sudadera y se quedó ataviado con una camiseta del Granada CF, como guiño al equipo de la ciudad, para cantar ‘Way down we go’, su canción de la gala 0, que también interpretó en la final, tras la que se llevó una gran ovación.

Violeta también tuvo su momento solitario sobre el escenario con ‘Blue lights’ y después quiso dedicar a su abuela, presente entre el público, su bonita versión de la canción ‘Es por ti’, de Juanes.

‘Salvajes’ se mostraron Ruslana y Naiara antes de otro de los momentos románticos de la noche, que llegó con Juanjo y la interpretación de ‘El Patio’, canción de Pablo López, que también pasó por OT. Mágico momento en el Cortijo del Conde. El show cambió de tercio con Álvaro y Naiara y el tema ‘Para no verte más’, que volvió a animar al público. Después llegó “el momento más hot” con Martin y ‘Alors on dance’ mientras bailaba pole dance rodeado de los seis bailarines. Junto a ‘Kiki’ cantó ‘Escriurem’, acompañados en muchas estrofas por el público.

El rock volvió a sonar con Lucas y ‘One way or another’, quien también deleitó a los asistentes junto a Naiara con el tema ‘Corazón hambriento’. La versión de ‘Slomo’ de Ruslana, la de Paul Thin de ‘Hoy me voy al sol’ de Mirlo y el ‘Let´s get loud’ de Naiara también hicieron disfrutar al público granadino.

Los ‘triunfitos’ se despidieron con una canción que les “acompañará toda la vida”, como dijo Naiara, ya que se ha convertido en su himno: ‘Historias por contar’, que ha sido compuesta por todos ellos en la academia. Pero volvieron a salir al escenario para poner la guinda al show con ‘Quédate’, el pegadizo tema de Quevedo, que animó a todo el público a botar y a cantar. Cuando terminó, Violeta buscó en la bota de su compañera Naiara un teléfono móvil y pidió a todos hacerse un selfie con el público para inmortalizar un momento que será inolvidable para ella y también para Paul y Denna, que pudieron cumplir el sueño de actuar ‘en casa’.