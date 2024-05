Las palabras de Javier Milei el pasado domingo en el Congreso Europa Viva 24, organizado por Vox y con la presencia de destacados líderes ultraderechistas como Marine Le Pen o Viktor Orban, han desencadenado un terremoto político y diplomático a uno y otro lado del Atlántico. Entre los aplausos del público congregado en Vistalegre, Milei llamó "corrupta" a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Algo que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil descartaba este mismo martes al no apreciar indicios de que pudiera existir tráfico de influencias en su relaciones profesionales con una empresa dirigida por un profesor del máster de la cátedra que codirigía la mujer del presidente ni tampoco con el rescate de Air Europa.

La respuesta del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en primera instancia fue llamar a consultas sine die a la embajadora española, lo que de facto ya suponía una suerte de retirada de la misión diplomática de Madrid en Buenos Aires. Algo que acabó sucediendo el martes ante la ausencia de disculpas de Milei. Previamente a todo ello, fue el ministro de Transportes del Gobierno de España, Óscar Puente, quien en un evento en Salamanca acusó al jefe del Ejecutivo argentino de "ingerir sustancias". Palabras que, pese a ser matizadas horas después por el propio Puente, no sentaron nada bien en la Casa Rosada y con las que al otro lado del charco justifican las pronunciadas por Milei en Vistalegre. "¿Cómo voy a pedir perdón si fui yo el agredido?", replicaba en última instancia el presidente argentino en una entrevista concedida a la cadena de televisión Todo Noticias.

El tira y afloja entre ambos gobiernos continúa y en medio de esta escalada de tensión están los 373.064 ciudadanos nacidos en Argentina que viven en España, según el INE, de los que 6.114 residen en Granada. Valeria, Guido, David y Macarena son sólo cuatro de ellos que siguen con atención un espectáculo que para todos tiene mucho más que ver con la escenificación política que con una verdadera crisis entre ambos países, lo que no quita que pueda generarles incomodidad por tratarse de una situación "un tanto desagradable", como explica Valeria, quien desde hace tres años trabaja como comercial en una empresa de la capital, a GranadaDigital.

"Me siento muy cómoda aquí, pero no es una situación agradable"

Para ella, "España es vivir en nuestra casa y Granada para mí es Mendoza", la ciudad y capital de la provincia homónima de la que ella procede. "Por una cuestión de ética, no me parece bien que vayas a un lugar a insultar a nadie. Una cosa es que lo hagas desde tu casa, y otra es que vayas a un sitio y te metas con su gente", opina Valeria, quien considera que el cruce de declaraciones entre ambos gobiernos "se ha transcrito a lo político porque, en su momento, Sánchez le dijo que era un drogado y Milei, que no se queda callado, dijo lo que cree porque, además, es así. Se le pasa algo por la cabeza y lo larga".

Pese a que descarta consecuencias para la comunidad argentina residente en España, esta mendocina de 54 años no esconde que la situación es "no es agradable porque, encima, han retirado al embajador". Y pone como ejemplo las dudas que le han surgido a una conocida suya que, con los billetes ya en la mano para visitar España, ahora teme que le pongan problemas a causa del choque entre Milei y Sánchez: "Tiene miedo de poder encontrarse un problema diplomático". "Aunque como argentina yo me siento muy cómoda aquí y no tengo miedo de que me deporten, reconozco que no es agradable porque somos argentinos que vivimos en España y encima han retirado al embajador. Somos países sumamente hermanos en un montón de cosas. Otra cosa es que al Gobierno de Pedro Sánchez lo comparen con el kirchnerismo", abunda.

Y cierra con una conjetura que 'banca' –vocablo lunfardo exportado a España a través de la jerga deportiva y que literalmente significa "mantener o respaldar"– la teoría de la escenificación política: "Pienso que esto mueve la microeconomía porque mucha gente tiene la plata guardada en su casa y ahora va a gastarla. Milei en parte da una tranquilidad al pueblo argentino. Es el primer presidente que lo que dijo en su discurso lo está cumpliendo".

"Como argentino, me da un poco de vergüenza"

Guido también reside en Granada desde hace poco más de dos años, pero llegó a España mucho antes. Nació en Resistencia, al norte de Argentina, capital de la provincia del Chaco y una ciudad cuyo nombre define a las mil maravillas la forma con la que encara la vida, pues antes de aterrizar en la capital vivió, entre otros lugares, en Buenos Aires, La Coruña o Barcelona. Tiene recorrido, lo que ahora llaman 'calle', y ve el choque entre Sánchez y Milei "como una lucha de egos entre mandatarios más que como una crisis diplomática".

"Están aprovechando para ponerse ellos en la agenda periodística sin que eso les genere ningún conflicto diplomático más allá. Pedro Sánchez está de precampaña de las europeas y Milei lo mismo porque la oposición en Argentina está desaparecida, por lo que cualquier cosa que haga va a los titulares, y como esto tampoco afecta nada a la vida cotidiana de los argentinos, puede volver presumiendo de que lo dice tiene repercusión allá donde va, incluso fuera del país", explica.

Con todo, reconoce que "a mí como argentino sí me da un poco de vergüenza que mi presidente use esas formas para hacer declaraciones. Y otra cosa que no me gusta es que esté tan aliado, entre comillas, con Vox porque Argentina nunca tuvo un partido político como Vox y ni siquiera Milei, por mucho que lo quieran comparar con ellos, es como Vox". No obstante, este creativo publicitario de 49 años se muestra tranquilo preguntado por el plano diplomático. Refrenda que a su juicio no hay crisis diplomática a la vista y que la tensión generada "es temporal". "En dos meses se olvida y Argentina sigue teniendo las mismas relaciones con España. Las dos partes están tironeando para ver quién sale mejor. Lo de YPF generó mucha más tensión, primero porque fue una medida populista y luego porque no tenía ningún beneficio para Argentina, que realmente terminó pagando realmente. Y sin embargo, las relaciones se retomaron después de aquello", zanja.

"Todo esto es una maquinaria de distracción de Sánchez"

Mucho más tiempo en Granada lleva David. Concretamente, quince años. De sus palabras llama bastante la atención que haya sido capaz de inferir que hay elecciones europeas a la vista sólo por el contexto de las recientes declaraciones de Manuel Adorni, vocero de la Presidencia de la Nación Argentina –cargo que en España equivale al de portavoz del Gobierno–, a quien escucha diariamente. "No sé nada de Europa, pero intuyo que habrá elecciones o algo porque escuché el discurso de Adorni", sintetiza a este respecto. Para David, la tensión entre Sánchez y Milei no es más que "una maquinaria de distracción" del primero "que no tiene ni pies ni cabeza" y que le viene "de puta madre" para no habla de lo que "realmente está pasando acá y que es lo que nos agravia a todos". "Han utilizado esto de la misma forma que lo hacía Castro, para el que cualquier excusa era buena para armar algo, pero pienso que no va a llegar a nada", afea al jefe del Ejecutivo español.

Y carga también contra Óscar Puente, ministro de Transportes, quien a su modo de ver "hizo un ridículo espantoso". "Si me tengo que posicionar, el ministro de Transportes hizo el ridículo. ¿Cómo vas a insultar al presidente de una nación? ¿Cómo va a ser un drogadicto? Óscar Puente tuvo que salir a pedir disculpas y todo. Si tiene huevos, que insulte a Putin", apostilla. Pese a lo anterior, calificad de "nefasto también" el "insulto de Milei". Sobre todo, habida cuenta de "no tiene necesidad ni de contestar", aunque considera que "buscó notoriedad". Motivo por el que lo ha 'bautizado' como "el Ryanair de los políticos porque su máxima es que hablen de mí aunque sea mal".

Aunque no oculta su admiración por Javier Milei, para David se trata de "un político reaccionario porque reacciona a lo que dicen de él". No en vano, cree que si Puente hubiera expresado su discrepancia con el presidente argentino de otra manera, no habría existido tal problema porque "Milei quiere estar bien con todo el mundo. Vino aquí y se hizo amigo de Abascal". Ello no es óbice para que este monitor de gimnasio de 41 años vea "desmesurados los insultos". Normaliza el hecho de que "dos gobiernos totalmente opuestos tengan roces y problemas" y considera que España tiene más que perder que su país en esta crisis diplomática: "El rumbo que lleva España le genera un problema a España. Argentina va a empezar a crecer en dos o tres años. España tiene que perder más que Argentina porque somos Europa y si no das la talla vas a la cola, como estamos en casi todos los aspectos. Pienso que no va a pasar nada. Cualquier problema será siempre más urgente que la pelea de dos, y a mí personalmente me es indiferente que el socio español de Milei sea Vox porque, aunque no sea un partido liberal-libertario como el suyo, tienen otras muchas cosas en común".

"Milei tiene esa personalidad y todos los asumimos"

Para Macarena, casi toda la polémica se puede entender atendiendo al carácter 'contestón' del presidente argentino. Porteña de 21 años de los que tres los ha pasado en Granada, donde actualmente completa sus estudios, admite tajante que "en política no estoy tan metida y no leo mucho de ello, pero te soy sincera: a Milei le gusta ser polémico". "Le gusta llevarle la contraria a la gente como tal, y claramente sabemos dónde está posicionado Milei en este tema. El otro día saludó al presidente de Vox y se posiciona bastante frente a lo que él defiende. Más que lo que él pueda llegar a creer, le gusta ser polémico y mostrar claramente dónde está posicionado. Es algo que veo bastante más superficial. Milei tiene esa personalidad y todos lo asumimos. Está loco, pero la gente buscaba eso, alguien que tuviera un punto de vista bastante radical", reitera.

Para Macarena, Milei se pronuncia por oposición que por afirmación. Algo que compendia arguyendo nuevamente y sin dudar que "lo que está queriendo decir es que España va encaminada a la misma situación que Argentina, y que si no tuviera la protección de la Unión Europea, ustedes ya estarían como nosotros". Lo ejemplifica con otras salidas de tono del presidente argentino como la protagonizada respecto a asuntos como el conflicto palestino-israelí, al tiempo que se reconoce abiertamente partidaria de la política del actual líder de La Libertad Avanza: "Yo no voté en estas elecciones, pero personalmente lo hubiera hecho por Milei".

Sin dejar de obviar que "sus ideas son radicales y van en contra de mucha gente", basa su decisión en que "es lo que necesita Argentina y a él no le importa las consecuencias que tengan". "Si necesita ir contra la izquierda, te lo va a hacer notar. Más que ir en contra España o del presidente Sánchez, lo que hizo fue recalcar su posición", mantiene. Y preguntada sobre si el actual clima de tensión le genera incomodidad o le parece desagradable, esta joven de Buenos Aires, confiesa que no: "Me muevo en un círculo en el que he conocido a pocos defensores suyos. Y, además, el propio Pedro Sánchez dijo que Milei no hablaba en nombre del pueblo argentino, sino en el suyo propio, cuando acusaba a su mujer. Teníamos una buena relación con España y ahora está un poco marcada, pero como persona no me afecta ni la opinión de un hombre tampoco representa a todo un pueblo".