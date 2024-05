Emasagra, galardonada con el Zaguán de Plata 2024 por los caseteros de Granada

Emasagra ha sido galardonada con el Zaguán de Plata 2024 por la Federación de Asociaciones de Casetas Tradicionales de Granada. La institución casetera ha reconocido en esta tercera edición del premio la contribución de la empresa de aguas granadina a la mejora del recinto ferial a través de la renovación de la red de abastecimiento y saneamiento. Una distinción con cuya entrega, bajo la mirada de la Alhambra al descubierto en el Palacio de Quinta Alegre, suena a pistoletazo de salida del Corpus. Al brillante destello plateado que reflejó, empiezan a sonar las sevillanas y centellean las luces de las atracciones.

"Este año, y con mucha satisfacción por nuestra parte, ha sido Emasagra la empresa elegida. Su aportación a la renovación y mejora de nuestro recinto ferial, me consta, ha sido constante y especialmente importante en estos dos últimos años", argumentó Claudio Rodríguez, presidente del colectivo casetero. La elección fue "unánime" por parte de la Federación, que cada año reconoce con el Zaguán de Plata la trayectoria de instituciones que tienen gran arraigo en la ciudad y ponen en valor el Corpus. Y entre ellas, se encuentra Emasagra. "No se puede entender Granada sin su feria, pero tampoco sin su agua y, si me lo permiten, sin una empresa granadina preocupada y ocupada por dar un excelente servicio a la ciudadanía, que es nuestra principal misión", resaltó Juan Carlos Torres, director gerente de la entidad que gestiona el agua en la capital y el área metropolitana, al recoger el galardón.

"Nuestro compromiso con el Corpus empezó a hacerse palpable allá por el año 2000. Fue entonces cuando la caseta ‘La Gota’, impregnada de sonidos de agua y alegría, abrió sus puertas a granadinos y visitantes para compartir un espacio abierto donde todos sois bienvenidos y se participa con el espíritu que hace singular y única a Granada en una costumbre centenaria", abundó en su discurso, antes de resaltar que este vínculo entre la empresa y la fiesta granadina "no dura solo una semana, sino que se extiende en meses y que vierte de la mano del Ayuntamiento en años de inversión para mejorar el ferial". "Hemos renovado redes, suministros y servicios, y con esto hemos mejorado distintas calles", resaltó.

"Es un orgullo porque lo reconocen en Granada"

Ante el micrófono de GranadaDigital, el director gerente de Emasagra resaltó que "es un orgullo recibir este premio porque lo reconocen en Granada". "Este es nuestro premio en nuestra tierra, aquí, como empresa granadina. Para nosotros, todos los trabajadores, es un verdadero orgullo y honor haberlo recibido", sostuvo. "Tenemos dos grandes retos en la compañía, que llamamos resiliencia energética e hídrica. Tenemos que mejorar las redes, ser más eficientes. Una de las actuaciones que realizamos para la feria es esa mejora de redes de saneamiento y abastecimiento que conlleva tener un mejor ferial, pero también una gestión mejor del agua", extendió Juan Carlos Torres.

Junto a él, en nombre de la alcaldesa de Granada y presidenta de Emasagra, Marifrán Carazo, recogió el galardón el concejal Enrique Catalina, segundo teniente de alcalde. "Es un reconocimiento a los trabajos que se han hecho durante todo este año, los que se vienen haciendo en años anteriores y los que haremos en años sucesivos de mejora de la red de abastecimiento y saneamiento de todo el recinto del ferial. Dentro de Granada es un orgullo tener una empresa de primer nivel que lleve la gestión del agua", expuso el edil, para quien el respaldo de la entidad "es fundamental". "Es para sacar pecho, porque somos referentes nacionales e internacionales en la gestión del agua. Somos eficientes ya en el ciclo de carbono, autosuficientes energéticamente hablando. El siguiente reto que vamos a plantearnos es cubrir ya con agua regenerada la capacidad de poder abastecer a Granada para baldeos y riegos, cerrar el ciclo del agua con esos terciarios, ese agua regenerada. Estamos hablando con la Confederación y con la Junta de Andalucía para empezar a producirla", apuntó.

"Estoy contenta", reconoció Carazo más tarde. "Creo que es una suerte para nuestra ciudad contar con una empresa como Emasagra que se implica en sus proyectos y también en sus días más importantes, como en este caso, en la feria del Corpus", valoró, antes de definir a la institución que gestiona las aguas como "la empresa de todos los granadinos". "Es reconocida, querida, ejemplar en cuanto a su trabajo y eficiente desde el punto de vista de la energía, dando pasos muy importantes para esa gestión del ciclo integral del agua sea cada vez más sostenible y, en momentos difíciles, anticipándonos", apostilló.

El pregón del casetero

En el marco de la entrega del galardón tuvo lugar el pregón del casetero, a cargo del artista Kiki Morente, que se abrió de par en par e incidió en sus propias vivencias vinculadas al Corpus. "Me siento muy afortunado y feliz", exteriorizó el cantaor, que hizo referencia a Antonio Machado al ensalzar que "todas las ciudades tienen su encanto, pero Granada tiene el suyo y el de todas las demás". "Si de algo estoy orgulloso y me puedo explayar, es de ser granadino. La ciudad más bonita del mundo. Una recepción para quienes llegan de fuera a soñar un poquito", ahondó, para más tarde concluir con la interpretación de un fragmento de la Habanera imposible, de Carlos Cano.