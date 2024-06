Las sistemáticas denuncias por la falta de personal en la Alhambra que, según explican los sindicatos, compromete el buen funcionamiento del monumento siguen sin encontrar solución tres meses después de que la Inspección de Trabajo detectara hasta cuatro infracciones en materia de seguridad y salud laboral. El informe elaborado por el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social trascendió a raíz de una denuncia interpuesta por Coordinación Sindical de Trabajadores/as de Andalucía (CSTA), y ponía el acento en la evaluación de riesgos psicosociales, la planificación de medidas preventivas de los ismos la información y formación a la plantilla sobre dichos riesgos psicosociales y, finalmente, evaluación del derivado de la carga de trabajo del colectivo de información y control.

El Patronato que gestiona el monumento anunció entonces la contratación de más de cien trabajadores a través de una modificación de su relación de puestos de trabajos (RPT). Medida que acordó con el comité de empresa a principios de julio de 2023. Casi un año después de aquella firma no "no se ha hecho absolutamente nada", tal y como lamenta Eduardo Rodríguez, portavoz del propio comité, en el que CCOO tiene la mayoría absoluta desde hace más de cuatro décadas, pero con representación también de UGT, CSIF y el propio Coordinación Sindical de Trabajadores/as de Andalucía. Este último, tras una escisión en la sección de Ustea que hizo que su único delegado pasar a formar parte del CSTA.

Rodríguez cifra en unos cien trabajadores de personal laboral y otros cerca de cuarenta funcionarios el número de nuevas contrataciones pactadas en la nueva relación de puestos de trabajo que sigue sin concretarse. "Cuando terminamos esta negociación, todo se elevó a la Consejería de Cultura. En doce meses no se ha hecho absolutamente nada. Y nos sorprende porque, en 2024, la Alhambra cuenta con el presupuesto más alto de su historia, con más de 39 millones. ¿Es inoperatividad, bloqueo, falta de gestión, desgana...?", se pregunta el representante de los trabajadores, quien aprovecha para desmitificar el mantra de que la carga de trabajo disminuye en el resto del año respecto al verano: "La Alhambra ya se llena en enero, febrero o marzo. Esto no es lo que habíamos conocido otros años. Tenemos un cupo de trescientas personas cada treinta minutos y si a eso le añadimos los billetes que no visitan palacios, pero sí jardines, nos podemos encontrar con que entran hasta 10.000 y 11.000 personas un día". Con todo, no deja de recordar que, aunque es verdad que en verano hay más gente de vacaciones, cada año llegan llegan refuerzos que palian esas ausencias.

Los trabajadores de Visita Pública, los que más sufren las consecuencias

Los trabajadores que más sufren las consecuencias de la falta de personal son los de Visita Pública. Es decir, aquellos que reciben a los turistas y gestionan su recepción. Es el colectivo al que pertenece Eduardo Rodríguez que se encarga de la seguridad interior del monumento, pues la exterior es competencia de una empresa de seguridad privada. "Controlamos los accesos, los pasaportes, las entradas o que la gente no toque el patrimonio. También ayudamos al usuario con cualquier duda que tengan. Es un trabajo muy dinámico y en todos los idiomas", relata el enlace sindical. Como consecuencia de lo anterior, ha aumentado el número de empleados en este área que presentan problemas relacionados con la bipedestación estática. En otras palabras, permanecer de pie muchos días seguidos durante varias horas. Las dolencias más frecuentes, dolores musculares, de espalda o fascitis plantar. "Cuando sobrecargas la producción, que en este caso se traduce en un continuo lleno absoluto de turistas, eso lleva a unos niveles de estrés y esfuerzo suplementarios, con los problemas sanitarios que conlleva", apostilla al respecto.

Pero hay más, pues desde el portavoz del comité de empresa alerta del aumento de contagios y personas con alergia debido al extenso parque de cipreses del monumento. "Es un problema que está afectando a toda la plantilla de la Alhambra. Durante los meses de polinización, sobre todo marzo, la plantilla está contaminada. Hemos propuesto y pedido un protocolo especial que incluya una adopción de medidas como la compra de mascarillas especiales. No hay respuesta. También hemos intentado atajar esta circunstancia por la vía de la enfermedad profesional, pero no está en el catálogo de enfermedades profesionales", lamenta. Y en referencia a la denegación de permisos que permiten la compatibilización y la conciliación de la vida laboral y la profesional: "Es una problemática que va asociada a la falta de personal. Cuando no hay personal, se deniegan los permisos porque su presencia en el centro es indispensable. Nosotros tenemos unas ratios por las que, por ejemplo, para abrir de manera óptima un monumento necesitas un mínimo de 25 personas. Si no las tienes, o cierras zonas o desatiendes la seguridad en algunas. No es igual cuatro personas en el Patio de los Leones que dos. Hay falta de personal, por lo que el resto pagamos las consecuencias. Y el director del Patronato, Rodrigo Ruiz Jiménez, ha prometido la ampliación de otras rutas y zonas visitables. ¿Quién va a atender esos puestos?".

Incumplimiento de una sentencia por parte del Patronato

De otro lado, Coordinación Sindical de Trabajadores/as de Andalucía, central que formuló la denuncia por falta de personal en la Alhambra ante la Inspección de Trabajo, volvía a poner de manifiesto el pasado sábado el incumplimiento por parte del Patronato de una sentencia dictada en julio del año pasado por la que se reconocía la condición de personal indefinido no fijo de dieciséis trabajadores del monumento.

"La sección sindical de la Alhambra de la CSTA sigue denunciando la situación que sufren numerosos compañeros y compañeras ante el incumplimiento de sentencias judiciales firmes que han acabado reconociendo su condición de personal. Actualmente se trata de 16 trabajadores y trabajadoras que desde el pasado mes de julio de 2023 siguen sin poder incorporarse a sus puestos de trabajo. De vergüenza", publicaba el sindicato en sus redes sociales antes de "exigir" al Patronato de la Alhambra y el Generalife "el inmediato cumplimiento de las sentencias judiciales".

Tal y como explican desde CSTA, fue el 10 de febrero de 2022 cuando la central obtuvo la primera resolución favorable, que el Patronato recurrió el 31 de mayo de 2022. Apelación que quedó en papel mojado el 5 de julio del año pasado tras la, esta vez sí, sentencia firme. Desde Coordinación Sindical aclaran que sus servicios jurídicos han instado en varias ocasiones a la dirección del monumento a la aplicación de la sentencia, "quedando siempre supeditado a trámites burocráticos que bloquean la problemática generada y los perjuicios económicos que repercuten, como siempre, en los y las trabajadoras".