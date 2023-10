Rafael Amargo vuelve a los escenarios en el Museo Thyssen de Málaga con 'Claroscuro. La cabeza de Juan Amargo'

El bailaor granadino Rafael Amargo vuelve a los escenarios el 20 de octubre a las 20.30 horas lo hace por todo lo alto. El también coreógrafo se subirá a las tablas del Museo Thyssen de Málaga para llevar su espectáculo Claroscuro. La cabeza de Juan Amargo. Se trata de un ballet "sugerente y directo", en sus propias palabras, y en el que el de Valderrubio establece un paralelismo entre la historia de Juan Bautista y los últimos episodios que le ha tocado vivir con la justicia en su vida privada. "He hecho teatro, cine y televisión, y ahora me voy ya a los museos", confirma entre risas.

La puesta en escena es uno de los cuatro proyectos seleccionados de entre un total de 74 en la IV convocatoria pública para el desarrollo de proyectos escénicos adaptados al espacio del Museo Carmen Thyssen de la capital de la Costa del Sol. Una propuesta este año ha recibido el nombre de Vulnerables y que se enmarca en torno a la exposición Fieramente humanos. Retratos de santidad barroca que acoge la pinacoteca malagueña. Las otras cuatro creaciones seleccionadas son Perdona que te escriba, de Antonio Zafra; Soy un baile, a cargo de Rosa Romero, y Los umbrales de la inercia, de Chechu Gómez junto a Rafa Alférez y Salvador Castey. Saltarán al ruedo los días 9, 16 y 23 de noviembre, respectivamente, también a las 20.30 horas.

La obra de Amargo se inspira en la de Caravaggio con esta propuesta de danza flamenca que "se aleja de lo puramente esteticista para presentar un flamenco menos idealizado, un poco raquítico y hasta tenebroso, un trabajo dramático que juega al equilibrio entre lo animal –o fiero– y lo humano". Junto al artista granadino, el elenco se completa con la música de Luis Libertad, la dramaturgia de Rafael Moraira, el baile de Luisa Chicano y el Carrete de Málaga; así como la actriz Josele Román; Sonia Santana, exvocalista del grupo Olé Olé antes de que lo fuera Marta Sánchez; Luciana Bonn, con la que el de Valderrubio comparte su vida; el carácter ecléctico del actor Jordi Donatte y la bailaora maracenera Sandra Abril Hita, quien se licenció en Danza Contemporánea este año con la mejor nota de su promoción, reconocimiento que le entregó el mismo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Amargo la define como su "ojito derecho".

Y es que Hita ya ha dejado de ser promesa y saca a relucir toda su personalidad en esta producción, además de ayudar al coreógrafo en labores de dirección toda una artista de la danza contemporánea afincada ya en Málaga. Ambos, explica Amargo, sienten "devoción y mucho respeto por el otro a la hora de trabajar juntos". No en vano, ya lo hicieron en Dionisio, The beautiful dream of life, Yerma y ahora esta nueva creación.

Pese a tener que aparcar momentáneamente parte de su trabajo debido a sus problemas con la justicia, Amargo ha confirmado a este periódico que "llevo unos seis o siete meses trabajando en el tablao que el granadino Antoñín Heredia –quien en Granada regenta el de la Cueva de La Comino y el de La Soleá– tiene en Madrid, llamado La Quimera". El bailaor ha querido agradecer al jurado "la confianza depositada" tras "tanta injusticia y corrupción sin saber nadie lo que he pasado". "Quiero agradecerles que hayan mirado por el arte y la cultura, y nada más", apostilla.

Rafael Amargo tendrá su propio biopic

GranadaDigital ha podido saber que 2024 será el año en el que se estrene el biopic de Rafael Amargo. Este formato consistente en miniseries de pocos capítulos, normalmente en formato televisivo o para plataformas, tiene ya largo recorrido en España, con figuras tan destacadas como la de Raphael o Miguel Bosé. La exitosa y premiada carrera artística de Amargo o su agitada vida sentimental, con varias bodas y tres hijos inclusive, formarán parte de este proyecto para narrar la vida del de Valderrubio.

Para el año que termina, el granadino también está preparando los fastos de la celebración del 30 aniversario de la Compañía Rafael Amargo. Un espectáculo que lleva por título 30 Anées. Le Parade Chateaux y que se pondrá de largo en el Teatro Real de Madrid.