Ciudad Deportiva Granada 92: un recinto que sigue en una maraña judicial

Allá por el año 2008, Carlos Marsá, que era el presidente del extinto Granada 74, vendió la Ciudad Deportiva Granada 92 a un promotor almeriense por 39 millones de euros. El recinto deportivo era uno de los más punteros en la provincia granadina e incluso parecía estar adelantado a su época debido a todos los terrenos de juego que poseía en los más de 30.000 metros cuadrados. Marsá compró la plaza del Ciudad de Murcia gracias al dinero recaudado con esa venta. Esto posibilitó que el fútbol profesional volviera a Granada gracias al 'ascenso' del Granada 74 a la Segunda División en 2007, cuando disputó la competición nacional al haber tomado la plaza del equipo murciano, que era propiedad de Quique Pina, quien años más tarde acabó siendo el presidente del Granada CF.

La venta de la Ciudad Deportiva Granada 92 al promotor almeriense fue pan para hoy y hambre para mañana. De esos casi 40 millones de euros acordados, el promotor no terminó de pagar en su totalidad y se declaró en suspensión de pagos. La crisis del 2008 hizo que estallara por los aires la compra de infraestructuras con el fin de crear nuevas instalaciones y edificios.

Un proceso judicial que parece no tener fin

Actualmente dicho terreno se encuentra "en un concurso de acreedores", según declara Carlos Marsá a GranadaDigital, ya que "los que la compraron en 2008 no completaron el pago y se declararon en suspensión de pago, por lo que la parte aplazada no fue pagada y en 2009 se inició un concurso de acreedores". Asimismo, el que fuera presidente del Granada 74 destaca que la propiedad "ahora mismo no es de nadie" y que continúa "en el Tribunal correspondiente después de llevar 12 años en concurso de acreedores".

Sobre la mesa, a lo largo de estos años, ha habido muchos intereses para hacerse con la Ciudad Deportiva. Marsá asegura que "todas las opciones que se presenten se estudiarán", aunque recuerda que tienen un derecho en el que "el usufructo lo continúa teniendo el Granada 74".

El sueño de continuar ligado al fútbol

La Ciudad Deportiva Granada 92, que lleva casi 15 años parada, actualmente se encuentra en un estado pésimo debido a que nadie la ha adecuado durante todo este tiempo. El que fuera secretario general del Granada 74, Antonio Álvarez, apunta que el sueño de poder retomar al Granada 74 mediante el fútbol base quedó en nada: "En 2018 me propuse retomar el fútbol base, pero sin un terreno propio es inviable ahora mismo. Estuvimos dos o tres años jugando en instalaciones municipales".

El simple hecho de que el recinto continúe ligado al fútbol granadino sería algo muy positivo para el deporte de la provincia. No obstante, las continuas quejas por parte de los vecinos son lógicas. Granada 92 quedó muerta y a medio construir. La estampa en aquella zona es bastante antiestética y, de por sí, no es muy saludable para la gente que habita allí cerca debido al cúmulo de desperdicios.

El Ayuntamiento de Granada en 2021 intentó iniciar un proceso para recuperar dicho complejo y convertirlo en una zona residencial, aunque parece que todo quedó parado con el paso de los meses.