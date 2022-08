Joao Costa y Germán siguen sin encontrar equipo tras desvincularse del Granada CF

Joao Costa y Germán terminaron sus contratos con el Granada CF este pasado mes de junio. A diferencia de los demás jugadores que también finalizaron su aventura en el club, ellos dos no han encontrado todavía un nuevo equipo y aguardan el momento en el que alguien se interese por ellos. Ocho futbolistas fueron los que finalizaron su vinculación con la entidad nazarí a finales de junio. De esos, seis ya han encontrado acomodo en equipos del panorama nacional e internacional.

El meta luso, pese a no tener ficha con el primer equipo, fue un activo en los entrenamientos del Granada CF. En verano del pasado año se le buscó acomodo fuera de tierras granadinas, pero al no encontrar destino alguno se le mantuvo en dinámica con la plantilla pese a no tener ficha.

Una situación totalmente distinta es la del defensor, que salió tras haber estado en el Granada CF durante cinco cursos. El central gaditano fue uno de los pesos pesados de la entidad granadina durante la época del ascenso a Primera División y la travesía por Europa, con todas las alegrías que ello conllevó. Sin embargo, el zaguero perdió mucho protagonismo este pasado curso, donde sus actuaciones dejaron mucho que desear y las sensaciones que plasmó sobre el terreno no eran muy gratificantes.

Montoro, el último en encontrar equipo

Ángel Montoro ha sido el último jugador de esta lista que ha encontrado un nuevo equipo. El centrocampista valenciano ha fichado por el Real Oviedo tras finalizar su periplo por el Granada CF. Al igual que él, Neyder Lozano y Dani Raba también se han marcado a otros clubes de LaLiga Smartbank, en concreto al Lugo y al Leganés, respectivamente.

Por su parte, Yan Eteki ha cogido carretera y manta para irse a Portugal, donde jugará en el Casa Pia, recién ascendido a la Primera lusa. Carlos Bacca ha cambiado de continente para regresar al Junior de Barranquilla, cuadro donde comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional. Asimismo, Sergio Escudero sí se ha mantenido en Primera División y competirá la próxima campaña con el Real Valladolid, equipo de su ciudad natal.

El mercado de fichajes sigue en su auge. Agosto es el mes clave en la ventana de incorporaciones debido a que es donde más movimientos se fraguan. El Granada CF, que cerró la semana pasada un total de cinco incorporaciones, sigue perfilando sus búsquedas para acometer los últimos fichajes en estas venideras semanas. No obstante, la operación salida ahora mismo parece que se ha frenado tras las recientes salidas de Antoñín al Vitória Guimaraes y Luis Milla al Getafe.