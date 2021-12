El consumo moderado de bebidas fermentadas en adultos sanos podría incluirse dentro de una alimentación saludable, según algunas evidencias científicas, que se han puesto de manifiesto en la decimotercera edición de la Jornada Científica sobre Bebidas Fermentadas y Salud enmarcada dentro de la Cátedra de Bebidas Fermentadas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

"La evidencia científica indica que no existen razones sólidas para abandonar el consumo de bebidas fermentadas de bajo o medio contenido alcohólico. Este tipo de bebidas (vino, cerveza y sidra), se puede disfrutar por parte de aquellos que las consumen de una manera moderada, preferentemente de forma simultánea con la comida, dentro de una dieta y un estilo de vida saludables. Y todo ello siempre que se trate de adultos sanos. No se plantea en ningún caso recomendar el consumo de alcohol sino de señalar que las bebidas fermentadas pueden encajar en una dieta y un estilo de vida saludables. Y todo ello siempre que se trate de adultos sanos. No se plantea en ningún caso recomendar el consumo de alcohol sino de señalar que las bebidas fermentadas pueden encajar en una dieta saludable", han sostenido los catedráticos César Nombela y Humberto Martín, quienes han sido los encargados de inaugurar la jornada.

Más de cien alumnos y docentes de distintas facultades de la UCM han acudido a la jornada que se ha celebrado bajo el título 'Bebidas fermentadas, dieta y salud: una actualización para 2022'. Sin embargo, los catedráticos Nombela y Martín han subrayado que el consumo excesivo de alcohol "siempre debe ser desaconsejado en cualquier situación".

Esta ha sido una de las principales conclusiones del documento elaborado por la Cátedra de Bebidas Fermentadas que recoge los últimos estudios científicos publicados para valorar, de forma actualizada, la relación entre el consumo moderado de bebidas fermentadas y la salud.

Posteriormente, la doctora María Cortes Sánchez-Mata, del Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Facultad de Farmacia de la UCM, ha realizado una conferencia titulada 'Las bebidas fermentadas en el contexto de la Dieta Mediterránea` donde ha afirmado que, desde la Antigüedad, los pueblos que han habitado la cuenca Mediterránea han consumido diversos tipos de bebidas fermentadas, incluyendo vino y cerveza así como bebidas hechas a base de leche fermentada líquida.

"Estos productos han estado íntimamente ligados a los hábitos alimentarios y tradiciones que durante siglos han conformado la conocida y reputada Dieta Mediterránea, contribuyendo de diferentes formas a sus muchos beneficios para la salud", ha declarado.

Por su parte, la profesora de investigación Ascensión Marcos, del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición del CSIC, ha presentado su conferencia '¿Podríamos incluir el consumo moderado de cerveza en una dieta saludable?', en la que ha defendido que la cerveza puede estar incluida dentro de una alimentación y estilo de vida saludable porque "tiene algunos beneficios para la salud".

"Su consumo moderado se puede definir como 700 ml de cerveza diarias para los hombres y 400 ml para las mujeres, siempre teniendo en cuenta que este consumo debe hacerse por adultos sanos, preferiblemente acompañado de comida y debe distribuirse a lo largo de varios días, evitando episodios de consumo excesivo o atracones', sobre todo durante los fines de semana", ha explicado.

Por último, la jornada ha sido cerrada con la conferencia de la doctora Isabel Moreno-Indias, de la Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga e investigadora del CIBERobn que, bajo el título 'Efecto de las bebidas fermentadas sobre la microbiota' ha señalado que los polifenoles contenidos en la cerveza son utilizados por la microbiota y esto conlleva posibles beneficios en la salud, como una mayor protección cardiovascular.