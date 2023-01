El Día de la Toma de Granada es la primera fiesta local del año en la capital. El 2 de enero de 2023 se presenta, no obstante, de manera un tanto extraña. Al caer el 1 de enero en domingo, el festivo nacional correspondiente a esta fecha se pasa al 2, lunes, por lo que deja de tener efecto como no laborable en el calendario municipal. Por eso, el equipo de Gobierno propuso pasar este descanso al Día de la Cruz. Con todo, el hecho de que se traslade el no laborable de año nuevo a la Toma hace que surja la pregunta, máxime en época de compras y muchos regalos: "¿Qué centros comerciales abren este martes 2 de enero, Día de la Toma, en Granada?". Aquí te lo detallamos uno por uno.

Granaita

El parque comercial más grande de la provincia ha marcado este 2 de enero como fecha de apertura especial, por lo que los hipermercados y comercios abrirán al público de 10:00 a 22:00 horas y la restauración y ocio de 9:00 a 00:30. En Granaita no solo se encuentran los cines Kinépolis de Pulianas. También espacios de restauración como Foster's Hollywood, McDonald's o Burger King, y tiendas como Decathlon o Kiabi. También hay espacios de ocio como Costa Jump o el de la bolera Ozone, con la pista de patinaje Icezone.

Nevada Shopping

El centro comercial más grande de la provincia abrirá con normalidad este lunes, tal y como refleja el calendario de aperturas para el año 2023 que se puede consultar en su propia página web. Los locales comerciales y supermercado tienen horario de 10:00 a 22:00 horas, mientras que la restauración cierra a medianoche. También junto a los cines Kinépolis, en Nevada están de forma exclusiva Five Guys, Leroy Merlín, Primark, FNAC o Casa del Libro.

Alcampo Granada

La web de la cadena no fija el 2 de enero como día de apertura especial en los hipermercados de Granada y Motril, mientras que sí lo hace para otros como el de Jerez de la Frontera, Sevilla, Almería, Marbella o Sanlúcar de Barrameda. En su cuenta de Facebook tiene un horario fijado de 9:00 a 22:00 horas para este lunes.

Hipercor

El nombrado Centro Comercial Arabial abre sus puertas este lunes con horario normal. Es decir, de 10:00 a 22:00 horas. Así será tanto en lo que respecta a Hipercor como a la tienda departamental de El Corte Inglés que en el edificio principal junto a los bajos del Hotel Luna. El 6 de enero, Día de Reyes, cerrará.

El Corte Inglés Genil

Al igual que su homólogo en Arabial, El Corte Inglés Genil, situado en la Acera del Darro, permanecerá abierto este Día de la Toma de Granada en horario normal (de 10:00 a 22:00 horas). Como en el caso del otro edificio que tiene en la capital, lo que en su día fue Galerías Preciado cierra el Día de Reyes.

Centro Comercial Neptuno

Volvemos a la calle Arabial. Esta vez al Centro Comercial Neptuno, que está apostando por una nueva estrategia basada en los negocios de restauración proyectados hacia el exterior del complejo. Este lunes abrirá en horario normal. Es decir, de 10:00 a 22:00 horas.

Carrefour

Tanto los hipermercados de Pulianas y el situado a la entrada de Armilla, en la capital, como las tiendas Carrefour Market abren. Los hipermercados lo hacen habitualmente de 9:00 a 22:00 horas, mas la web de Carrefour avisa de que algunos festivos la apertura de puertas se retrasa a las 10:00 horas. La ventana emergente señala como festivo abierto el día 2 de enero, aunque sin aclarar explícitamente si desde las 9:00 o las 10:00 horas. Mismo caso con los Carrefour Market de la Avenida de la Constitución, en Granada; Motril y Salobreña. Aunque en el primero de estos tres casos, el horario habitual pasaría a ser de 9:00 a 15:00 en lugar de 9:00 a 21:30.

Hiper Dani

Los hipermercados que Dani tiene en un bajo de la Avenida de Italia del Zaidín, pero sobre todo en Armilla, con nave propia, abren con horario normal. De 9:00 a 21:00 horas en el primer caso y de 9:30 a 21:30 horas en el segundo.

Serrallo Plaza

Serrallo Plaza también abre con su horario habitual. Así, la zona comercial levantará el telón a las 10:00 y cerrará a las 22:00 horas, incluyendo el supermercado, mientras que la de restauración lo hará de 10:00 a 00:00 horas.

Alshur

Por último, Alshur presume en su web de abrir los 365 días del año. Además, este 2 de enero lo hace con horario completamente normal de lunes. O sea, de 10:00 a 22:00 para las tiendas y de 10:00 a 00:00 para la zona de ocio restauración.