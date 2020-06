Casi un millón de granadinos entran este lunes en fase 3 bajo el mando de la Junta

Casi un millón de granadinos se incorporan desde este lunes 8 de junio a la fase 3 del plan de transición a la “nueva normalidad” de la crisis del coronavirus, después de que el Ministerio de Sanidad lo autorizara así el pasado viernes, con lo que la comunidad autónoma de Andalucía entrará al completo en esta nueva etapa.

Esta nueva situación hace que la Junta de Andalucía asuma de nuevo las competencias para la ‘desescalada’ y una de las primeras medidas ha sido que ya ha autorizado la movilidad entre todas las provincias.

Después de varias semanas de polémica, el Ministerio de Sanidad autorizó el pasado viernes por primera vez durante la ‘desescalada’ el cambio de fase simultáneo para toda la comunidad autónoma andaluza, incluidas las provincias de Málaga y Granada, que hasta ahora –en las fases 1 y 2– habían progresado de nivel con una semana de retraso respecto a las otras seis provincias.

Así, Málaga y Granada se suman desde este lunes a la Fase 3 pese a haber pasado sólo una semana en la etapa anterior, a la que accedieron el pasado 1 de junio, rompiendo así con el criterio que había esgrimido el Ministerio de Sanidad hasta ahora de recomendar que cada territorio pasara un mínimo de dos semanas en cada fase antes de promocionar a la siguiente para evaluar la evolución de la incidencia de la pandemia en el periodo de tiempo que se calcula de incubación del coronavirus.

La Junta, “autoridad competente”

El pase a la Fase 3 de toda Andalucía era lo que, esgrimiendo los datos de la incidencia de la pandemia, había solicitado formalmente el Gobierno de la Junta, cuyo presidente, además, desde esta fase 3 será “la autoridad competente delegada, con carácter exclusivo, para la adopción, supresión, modulación y ejecución de las medidas correspondientes” a dicha etapa, “en ejercicio de sus competencias, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial determinada para cada comunidad autónoma a los efectos del proceso de desescalada”.

Así se recoge en la solicitud de autorización de la sexta prórroga del estado de alarma que el Consejo de Ministros acordó el pasado martes y el Congreso de los Diputados avaló al día siguiente, donde también se abre la puerta a que “sean las propias comunidades autónomas las que puedan decidir, con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase 3 en las diferentes provincias, islas o unidades territoriales de su comunidad”.

De acuerdo con estas competencias, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció este sábado la decisión de su gobierno de permitir viajar “libremente” por el conjunto de la comunidad autónoma desde este lunes tras recibir el aval del Grupo Asesor de la pandemia de Covid-19 con el que se reunió en el Palacio de San Telmo.

Moreno ya avanzó entonces que “la fase 3 durará al menos 14 días” y este domingo también ha comunicado tras participar en la décimo tercera videconferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez que Andalucía no pedirá durante esas dos semanas la movilidad con las comunidades limítrofes como Extremadura, Castilla La Mancha o Murcia porque “ahora toca ser prudentes, ir paso a paso y hacer las cosas bien”, aunque ha confiado en que esa movilidad ya se pueda producir a final de mes.

El presidente de la Junta ha animado a la población andaluza a vivir “sin miedo” la entrada en la fase 3 de la desescalada pero siendo conscientes de que “el miedo no se combate con despreocupación, sino con responsabilidad”. “Es hora de actuar con civismo, educación, respeto, sensibilidad e inteligencia. De usar la mascarilla siempre y de mantener la distancia. La cautela de hoy es la tranquilidad de mañana. El civismo de los padres será la libertad de sus hijos”, ha subrayado Moreno, que ha pedido “mirar el tiempo que iniciamos como una oportunidad”.

Especialmente preocupado se ha mostrado con los desplazamientos a las playas a partir de la próxima semana, en especial desde Sevilla y Granada donde es festivo el próximo jueves con motivo del Corpus Christi. “La playa no se va a ir, va a estar todos los fines de semana y no hay necesidad de grandes aglomeraciones”, ha recordado Moreno.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha señalado que el próximo fin de semana (13 y 14 de junio) todavía no estarán en sus puestos las 3.000 personas contratadas por vía de urgencia a través de la bolsa única de la Junta para garantizar la seguridad en las playas, puesto que aún se están ultimando los trámites para esas contrataciones, de manera que la previsión es que ya puedan estar para el fin de semana siguiente.

Novedades de la Fase 3

En la Fase 3, según se recoge en el ‘Plan para la transición hacia una nueva normalidad’ del Gobierno, se podrá circular por la provincia en grupos de un máximo de 20 personas, excepto en el caso de personas convivientes, y no habrá ninguna franja horaria para ningún colectivo.

Los velatorios podrán realizarse con un límite máximo de 50 personas en espacios al aire libre o 25 personas en espacios cerrados, con independencia de que los mismos sean convivientes. La comitiva para la despedida de la persona fallecida se restringe a un máximo de 50 personas.

Se permite además la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el 75% del aforo, y con un máximo de 150 personas en espacios al aire libre o de 75 personas en espacios cerrados, los mismos criterios que se establecen para las bodas.

Los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo discotecas y bares de ocio nocturno, podrán reabrir al público siempre que no se supere el 50% de su aforo, y estará permitido el consumo en la barra siempre que se garantice una separación mínima de dos metros. En las terrazas al aire libre se limitará el aforo al 75% de las mesas, con una ocupación máxima de 20 personas.

También podrá procederse a la reapertura al público de las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos siempre que no se supere el 50% del aforo, y aquellos espacios cerrados donde se vayan a celebrar eventos, actividades de animación o gimnasios, deberán ventilarse dos horas antes de su uso.

En las bibliotecas podrán realizarse actividades culturales, siempre que no se supere el 50% del aforo autorizado, que será también el aforo máximo permitido en museos y salas de exposiciones.

Igualmente, los monumentos y otros equipamientos culturales serán accesibles para el público siempre que las visitas no superen la mitad del aforo autorizado, y todos los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares de espectáculos podrán desarrollar su actividad, siempre que cuenten con butacas preasignadas y no superen la mitad del aforo autorizado en cada sala.

Por otro lado, se podrán realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos de hasta un máximo de 30 personas, y para centros recreativos turísticos, zoológicos y acuarios se limitará el aforo total al 50% y a un tercio el aforo en las atracciones y lugares cerrados.

En congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias y eventos no se podrá superar la cifra de 80 asistentes, mientras que en locales de juegos y apuestas no se deberá superar el 50% del aforo autorizado y no deberá haber en el interior más de 50 personas en total, incluyendo a los trabajadores.

Por último, en lo que respecta a las actividades de tiempo libre para la población infantil y juvenil se establece que, cuando se desarrollen al aire libre, se deberá limitar el número de participantes al 50% de la capacidad máxima habitual, con un máximo de 200 participantes, o a un tercio de la capacidad máxima habitual cuando se realicen en espacios cerrados, con un máximo de 80 participantes, incluyendo los monitores en ambos supuestos.