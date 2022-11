El granadino Carlos Garach consigue la mejor marca histórica en los 3.000 libres

Carlos Garach, a sus 18 años de edad, sigue alcanzando hitos. Lo hace tras alcanzar este viernes, con su participación en la Liga Territorial de Larga Distancia, la mejor marca histórica (MMH) de 3.000 metros en piscina corta al nadar la distancia en 30 minutos, 13 segundos y 59 centésimas. De esta manera, Garach deja atrás el récord que hasta esta jornada estaba en manos de Alejandro Puebla desde el 19 de diciembre de 2021 cuando realizó ese mismo espacio en 30 minutos, 27 segundos y 4 centésimas. Carlos Garach ha logrado esta marca para la historia en la piscina de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada, su tierra natal.

No es la primera vez que el joven deportista granadino da muestras del talento que atesora. Este mismo año en Lima se proclamaba campeón del mundo júnior en 800 y 1.500 libre. Ahora, el nadador, que entrena en el Programa Nacional de Fondo y Aguas Abiertas RFEN en Málaga a las órdenes de Xavi Casademont, da un paso más estableciendo esta nueva marca. Pese a que este hito no puede considerarse un récord de España al no existir oficialmente en la tabla de récords de la Real Federación Española de Natación (RFEN), Carlos Garach ya empieza a demostrar que va a dar mucho de que hablar, pues en su futuro tendrá más ocasiones para hacer historia.