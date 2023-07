Carazo considera "una auténtica vergüenza" la conexión de Renfe de 11 horas entre Madrid y Granada

La alcaldesa de Granada, Maifrán Carazo, ha considerado "claramente insuficiente y una auténtica vergüenza" la decisión de Renfe de reforzar la conexión estival con Madrid con un tren que tarda 11 horas y realiza más de treinta paradas hasta llegar a Granada. La primera edil, que ha tenido conocimiento de la decisión a través de los medios de comunicación, ha acusado al Gobierno de España de "reírse de todos nosotros".

"Yo creo que el camino es todo lo contrario", ha afirmado. "El camino es el de la declaración institucional que aprobamos el viernes en el Ayuntamiento de Granada, en la que solicitamos mejores conexiones, lo que supone más servicio, mejores frecuencias y también conexiones directas, como tiene Málaga o como tiene Sevilla, para reducir el tiempo de viaje".

Carazo ha exigido además al Gobierno "ser ágil en la ejecución de la variante de Loja, porque es una infraestructura muy importante para poder reducir de forma definitiva el tiempo medio de viaje y la conexión con Madrid".

"Que hoy nos enteremos que en el refuerzo estival a la ciudad de Granada lo que le propone el Gobierno de España es un viaje de vuelta con una duración de once horas, me parece auténtica vergüenza, para ello, mejor no proponerlo porque es reírse de todos nosotros", ha incidido.

El ayuntamiento de Granada aprobó una declaración institucional firmada por todos los grupos políticos el pasado viernes en Pleno municipal, para solicitar al Gobierno de la nación que se mejoren las infraestructuras terrestres y aéreas, lo permitirá poner las conexiones de Granada a la altura de otras ciudades turísticas andaluzas como puede ser Málaga o Sevilla.

Para éste equipo de gobierno es una prioridad absoluta la mejora de nuestras conexiones, Granada necesita avanzar en este asunto y vertebrar una red de conexiones terrestres y aéreas con el resto de España y Europa , que nos permitan estar en el nivel de otras ciudades andaluzas, sobre todo teniendo en cuenta que contamos con el monumento más visitado de España.