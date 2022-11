En 2018, el portal de destinos vacacionales Holidu elaboró en colaboración junto a Musixmatch una clasificación con las ciudades españolas más mencionadas en la historia de la música. Lógicamente, los dos primeros puestos del podio los copaban, por este orden, Madrid y Barcelona. Algo normal si se tienen en cuenta criterios más o menos objetivos como serían la dimensión de ambas ciudades, el número de visitantes que reciben, la proyección internacional o su volumen poblacional, con más de tres millones de habitantes en el caso de la capital de España y 1,6 en la Ciudad Condal. Siguiendo este razonamiento, lo evidente sería pensar que la tercera urbe más evocada fuera Sevilla, Valencia o Málaga. Pero con casi 1.000 temas dedicados a sus calles, su embrujo o sus gentes, este honor corresponde a Granada.

La Alhambra, el Albayzín, el pulso universitario, la vida nocturna o la perfecta combinación de playa, nieve y cultura. Como siempre que la capital lidera algún ranking, afloran las teorías que apuntan a los mismos factores. Y lo cierto es que son múltiples los argumentos que ofrece la ciudad para pensar que, a la hora de crear, un compositor, cantautor o banda pudiera dejarse llevar por sus encantos para inspirar a la musa que mueve los hilos de su inventiva tras uno de esos viajes transformadores que marcan para siempre. Aunque para el caso que centra la atención de este reportaje, existe un motivo mucho más específico: la alta concentración de cantantes y grupos que ha visto nacer Granada en el último siglo.

En el Día Internacional de la Música, establecido por la ONU cada 22 de noviembre, GranadaDigital ha querido repasar los nombres de todos esos artistas que, de una forma u otra, han puesto a Granada en el mapa sonoro de España y el resto del mundo. Cantaores flamencos, de coplas, rockeros, poperos, indies, raperos, solistas, bandas… Algunos ya han fallecido y otros se encuentran en su pleno apogeo. Pero todos comparten el denominador común de la música y de una ciudad que despierta los sentidos, y cuyo tema principal, el Granada de Agustín Lara, además de por el propio cantante mexicano, ha sido interpretado por Andrea Boccelli, Luciano Pavarotti, Manolo Escobar, Paco de Lucía o el mismísimo Frank Sinatra. Pero no es el único. También están Llorando por Granada, LN Granada o Las calles de Granada.

Miguel Ríos, Los Ángeles, Gelu o Carlos Cano: los precursores

Todavía en pleno 2022 hay quien, con ironía, le entona a su pareja aquello de Los domingos por el fútbol me abandonas cada vez que deja sus responsabilidades a medias para acudir a la llamada del balón. El tema original es de Rita Pavone, pero la popularidad de esta canción en España se la debemos a la granadina María de los Ángeles Rodríguez Fernández, más conocida como Gelu, y que fue una de las introductoras del estilo que daría como resultado a las llamadas chichas yeyé. Otro precursor fue, ha sido y es Miguel Ríos. Cómo no. El Rey del Twist, Mike Ríos... Al de Cartuja le llovían los nombres y apelativos en la segunda mitad del siglo XX. Se lo ganó a pulso con temas como Bienvenidos, Vuelvo a Granada, su particular homenaje a la tierra, o el Himno a la Alegría, un himno pero de verdad que llegó a 'petarlo' hasta en su versión en inglés: A Song of Joy.

Otro Miguel de Granada, el malogrado Miguel Gallardo, fue el responsable de tantos bailes lentos de pasión al ritmo de Hoy tengo ganas de ti. Y España sigue 'teniendo hoy ganas' de su música. Y, aunque uno de sus temazos se llame Mañana, mañana, también se sigue recordando a Los Ángeles, el grupo que en los sesenta puso tan de moda eso que ahora son las bandas y que proliferan en Granada como setas. Lo hizo de la mano de Alfonso González 'Poncho', Carlos Álvarez, Agustín Rodríguez, Paco Quero y, más tarde, el guitarrista José Luis Avellaneda. En copla, trovo y canción protesta no se puede olvidar la figura de Carlos Cano y sus María la portuguesa, Mestizo o La murga de los currelantes. La lista del siglo XX la completan Julián Granados o Valen.

De Lori Meyers a 091 y Los Planetas

En el XXI, los Lori Meyers pueden presumir de encabezar actualmente los carteles de los grandes festivales indies de España. Y es que por 'culpa' de Antonio López 'Noni', Alejandro Méndez, Julián Méndez y Alfredo Núñez hombres y mujeres de toda España se ven obligados a Beber hasta emborracharme para olvidar un desamor. Por suerte, en la Realidad del grupo originario de Loja Siempre brilla el sol. De Loja también es Antonio Arco. El excantante de El Puchero del Hortelano ahora desarrolla su carrera en solitario bajo la forma geométrica que da nombre a su apellido. Otros dos que hicieron carrera en solitario son José Ignacio Lapido y José Antonio García, quienes lideraron el mítico grupo 091, que dejó éxitos como La Torre de la Vela o La vida qué mala es. Volaron en solitario después de ser ahuyentados por La canción del espantapájaros y ahora la banda ha vuelto por sus fueros.

¿Qué puedo hacer?, se preguntaban Los Planetas. Jota y su banda se han levantado otros temazos como Un buen día o Pesadilla en el parque de atracciones. El panorama alternativo lo completan grupos rockeros como el Errante Niños Mutantes, Lagartija Nick y sus 20 versiones o los metaleros Hora Zulú, cuya renovada y fresca aportación siempre viene como Agua de mayo. A la granadina de adopción Amparo Sánchez se le ocurrió llevar sus delirios al nombre de su grupo, Amparanoia, y Eskorzo lo que llevó a otra dimensión fue el rock fusión.

Maka, Dellafuente, los Carmona y los Morente

Con la fusión también juega el cantante de Almanjáyar Maka, que recientemente ha ofrecido dos conciertos en Granada. Aúna flamenco y rap. En este último género tiene como compañeros de viaje a sus coetáneos Yung Beef (también trap y reguetón), Dellafuente (trap) o Ajax y Prok. Las sagas del flamenco son interminables. Empezando por la de los Morente. Su 'fundador' y máximo exponente, Enrique Morente, dejó para el recuerdo Aunque es de noche, Omega, Estrella, A la hora de la muerte o Manhattan. Soleá, Kiki y Estrella toman actualmente el testigo. En los Habichuela, ese mismo honor recae sobre todo en Juan Habichuela 'Nieto', que tiene ese mismo grado de parentesco con Juan 'Habichuela' Carmona Carmona, quien a su vez fue nieto de Habichuela 'El Viejo', de quien tomó el apodo.

Los Carmona han dejado otros míticos como Pepe Carmona y Pepe Luis Carmona, ambos también 'Habichuelas'. Pero por encima de todos, el grupo flamenco fusión Ketama, liderado por Antonio Carmona Amaya junto a Juan José Carmona Amaya 'El Camborio' y José Miguel Carmona Niño 'Josemi'. Y de los Carmona a los Heredia, con Jara y Marina Heredia al frente, hija de Jaime Heredia 'El Parrón' y nieta de Rosa Heredia 'La Rochina', que nada tiene que ver con el centrocampista valenciano del Granada CF. En el baile hay que recordar también a Rafael Amargo, sin olvidar el cante de Pedro 'El Granaíno' y del 'payo' Antonio Gómez 'El Colorao'.

Rosa López y Lola Índigo: la 'Generación OT'

Colorá también se puso Rosa López cuando Carlos Lozano pronunció su nombre hace ya 20 años como el de la primera ganadora de Operación Triunfo. La granadina demostró talento y vozarrón en el primer gran talent show de la televisión en nuestro país. Tanto que ese mismo año fue a Eurovisión con su 'bailongo' Europe's living a celebration, pero también dejó hits como Caradura, A solas con mi corazón o No jodas por favor. Si 'Rosa de España' salió la última de OT 1, Miriam 'Mimi' Doblas fue la primera en abandonar el concurso en su novena edición, que además fue la de la vuelta a Televisión Española tras varios años de periplo en Telecinco. Como a tantos otros, la salida prematura de Mimi, ya renombrada como Lola Índigo, lejos de ser un estigma se convirtió en una bendición. Fue la primera en poder aprovechar el tirón para iniciar carrera fuera de la academia con éxitos que hoy lideran las principales listas musicales de España y Latinoamérica. Algunos de ellos con la colaboración de artistas como Mala Rodríguez, Lalo Ebratt, Rauw Alejandro, Danna Paola o María Becerra. Ya no quiero ná, Mujer bruja, Maldición, Lola Bunny, La niña de la escuela, Luna, Santería o Toy Story. Al que no le suene ni uno, o no pone Los40 o no ha ido en su vida a la Mae West o simplemente no vive en este mundo.

Música clásica, orquestas y festivales

La música clásica también tiene su propio mundo, que no se diga. Y en Granada cuenta con dos nombres propios, el del director Pablo Heras-Casado y el de la soprano Mariola Cantarero. El primero dirigió la Orquesta Ciudad de Granada (OCG). La reconocida orquesta sinfónica no es la única agrupación musical de la capital. También está la centenaria Banda Municipal de Música, la Granada Big Band de jazz o la Orquesta Barroca de Granada. Aunque las orquestas que triunfan actualmente son urbanas, recorren on tour los pueblos y tienen sugerentes nombres como La Tentación, Travesura, Vintash o Milenium.

Los amantes de lo multitudinario también se encuentran en los principales festivales de Granada. El Granada Sound, el Bull Music Fest, Granada Urbana o Dreambeach Halloween Granada (ambos dentro del ciclo Granada Vibra), EnÓrbita o Granada Latina son los más bullangueros y a ellos aspiran ya a llegar grupos emergentes como Colectivo Da Silva, Fausto Taranto, El Hombre Garabato, Napoleón Solo o Ress. Pero que nadie se olvide del Festival de Música y Danza de Granada o el de Jazz. En los últimos años han surgido interesantes propuestas como el Festival Flamenco Milnoff o el celebrado Ciclo 1001 Músicas-CaixaBank, que ha llevado al Teatro del Generalife a artistazos de la talla de Pablo Alborán o Crystal Fighters. En el Teatro del Generalife también se lleva a cabo cada año el clásico ciclo flamenco Lorca y Granada en los Jardines del Generalife. Una oferta muy completa e integral para una ciudad que respira música por los cuatro costados.