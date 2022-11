Maka, artista granadino de nacimiento, se adentró en el mundo de la música desde bien joven. Evolucionó como persona y como artista a lo largo de los años. El flamenco- como le gusta definirse- nunca pierde su esencia ni sus raíces, las cuales lleva por bandera. La humildad es otro de sus pilares en la vida y sumándola a creer en uno mismo considera que son la clave del éxito tanto en la música como en la vida.

Actualmente se encuentra de gira por los escenarios con su último álbum Detrás de esta pinta hay un flamenco, con la que ha completado aforos y agotado entradas en muchos lugares. En Granada, el pasado 28 de octubre hizo temblar el Palacio de Deportes y este sábado 19 de noviembre lo volverá a hacer, a las 21:00 horas. El cantante ha concedido una entrevista a GranadaDigital antes de su concierto, donde cuenta sus inspiraciones, vivencias con la música y sus nuevos proyectos que saldrán pronto a la luz.

Pregunta: El pasado octubre, en su primera fecha en su ciudad natal, 'volcó' el Palacio de Deportes con la gira Detrás de esta pinta hay un flamenco. ¿Qué se siente al ver a la ciudad acogiéndole de esa forma?

Respuesta: Pues imagínate, después de tanto trabajo y tanto esfuerzo, lo bien que va esta gira y tal, es como cerrar el círculo en tu ciudad. Después de haber pasado a lo largo de estos años por distintas salas como El Tren o Copera, acabar en el Palacio de Deportes es para mí un orgullo. Llegar allí y llenarlo dos días, me llena de gratitud, estaba pletórico.

(P): Gran acogida la de octubre, pero este sábado tiene la segunda fecha en Granada y, además, con el cartel de 'Sold Out' colgado.

(R): Sí, se han llenado las dos fechas con todo vendido. Y fíjate, más contento que la misma Virgen.

(P): Además del apoyo que ha estado recibiendo y que recibe en los conciertos, también tiene el de los fans por redes sociales. ¿Qué piensa al ver tantos mensajes de los seguidores que le adoran?

(R): Yo siento mucho el cariño de ellos. Ver que funcionan las cosas después de seis años de gira, desde la primera de Quejíos y Autotune junto a Dellafuente y que cada vez la familia es más grande y va a más, es una alegría. Ver que ayudas a la gente es algo que llena de satisfacción y ver que el trabajo de tantos años es recompensado con el amor de la gente, yo creo que es lo que más me llevo de la música. Claro que se puede ganar dinero, pero que te venga alguien tatuándose tus frases y que eso les sirva a ellos de terapia en sus buenos y malos momentos, eso te llena como persona.

(P): Claro que, al final, para un artista lo más importante es ver que su trabajo es recompensado y que lo que hace cale adentro.

(R): Eso es. Yo las letras las escribía para mí, nunca busqué el éxito. Yo lo hacía para sentirme bien, ayudarme a mí mismo, la música era mi vida desde chico. Ver que al final me ayuda a mí y ayuda a tanta gente, pues qué mejor regalo que ese.

(P): Aparte de los fans, en el último concierto vimos que le acompañaron Dellafuente y Morad, ¿tiene también guardadas sorpresas para el concierto de este sábado?

(R): Alguna sorpresa hay, tú sabes que yo quiero dar siempre lo mejor a mi gente y siempre me gusta tener alguna sorpresilla para ellos. Que, aparte de nuestro show, que es demasiado intenso, tengan también algo que no se esperan para que la noche sea redonda. Es como decir "toma la guinda, aquí tienes esto" y que no se lo esperen, porque si te digo lo que hay, ya no sería sorpresa. Pero yo lo dejo ahí, sorpresas siempre hay.

(P): Dejando un poco de lado los escenarios, en Detrás de esta pinta hay un flamenco tiene tanto temas en solitario como colaboraciones. ¿Tienes algún tema favorito o alguno con el que se quedarías?

(R): Sí, lo tengo clarísimo. Mi favorito es 'El Aire', por lo que representa. Esa niñez que todos hemos tenido, jugando con los amigos, la familia y que la recuerdas cuando maduras, que es lo que más vale de la vida y te acompaña hasta que mueres. Se plasmó muy bien ese sentimiento de niño. Aparte, hemos ganado con ese tema el Premio Odeón a mejor canción flamenca de este año. Y cerramos con un videoclip dirigido por Santi Perpén, que lo grabamos en San Fernando, en la Casería, que es un sitio muy puro de allí, apoyándolo. Todo salió redondo con ese tema y es el que abrió el disco.

(P): Es cierto que también es el favorito de mucha gente y el que más les ha llegado. Aparte de eso, como he mencionado el tema colaboraciones, ya ha hecho muchas con artistas como Dellafuente, Lin Cortés, Juanito Makandé, Moncho Chavea... ¿Hay algún artista que te quede en el tintero con el que le gustaría colaborar?

(R): Todos saben que uno de mis maestros ha sido Antonio Carmona, también el 'Negri' de la Barbería del Sur, Niña Pastori, Alejandro Sanz... Es que ellos son como el espejo donde me he mirado. Tengo muchos artistas, pero esos son mis predilectos. Siempre lo he tenido muy claro.

(P): Siguiendo con la niñez y los referentes, sus primeros temas los escribía y grababa en casa. ¿Qué le diría a ese Maka si pudiera ver que ahora está triunfando en grandes escenarios?

(R): Ese Maka sigue siendo el mismo. Solo le diría que no dejara de soñar, de luchar por su sueño y de mejorar como persona y seguir siendo humilde, porque ese es el pilar fundamental para que todo vaya como debe ir. Si no tienes pilares en el alma ni en tus adentros, nada es posible. Así que, básicamente eso.

(P): Bien saben los que le siguen que la humildad es algo que lleva por bandera, también en sus temas, como el último que ha publicado, 'Lo justo'. ¿Está trabajando en algo nuevo tras ello?

(R): Sí, estoy trabajando paralelamente con un nuevo disco que sigue la estela del último, para seguir un poco al margen de lo más moderno y seguir con esa raíz mía y mis pilares de flamencura. Aparte tengo muchos singles preparados con vídeos que irán viendo la luz durante lo que queda de 2022 y lo que viene siendo el principio de 2023. Si Dios quiere, para final del año que viene, tendremos un álbum completo, pero ya te digo, siempre tirando para lo flamenco y más a lo de toda la vida.

(P): Realmente con todo esto, ¿hace lo que le representa?

(R): Sí, porque por mucho que uno ha evolucionado, cuando empecé a cantar el flamenco-rap este que hacía, que incluso aún me llaman rapero, cuando yo hace años que no rapeo ni medio segundo, soy flamenco. Llevo años cantando cosas antiguas en bachata, trap, reggaeton... Siempre he querido amoldar lo que he mamado de niño a estos nuevos ritmos, aunque ya no son tan nuevos. Uno ya no tiene 20 años y siempre quiere adentrarse más en proyectos y que no se quede en un tema que se lanza y se olvida a los dos días.

(P): Que no solo le defina si no que se le recuerde, no solo por lo del momento si no por todo el trabajo que hay detrás, ¿no?

(R): Exacto, hacemos temas que a la gente les llegan, que crecen con ellos, que no son para un día ni un mes, no son modas, se quedan dentro y los llevan por bandera.

(P): Muchos temas que tiene como los del álbum Dvende o de otros antiguos, ¿se los sigue pidiendo la gente en conciertos?

(R): Claro, eso es lo bueno, que incluso sacando temas nuevos siguen mencionando temas antiguos, y te llega al alma. Detrás de esta pinta hay un flamenco tiene temas como 'El Aire', 'Mis Raíces' o 'Amor ya no queda' que de aquí a un tiempo serán los que también pidan. Eso es lo bonito.

(P): Al final la gente se queda con temas de todo lo que hace y eso es lo importante. Por último, ¿qué le diría a una persona que está iniciándose en esto de la música y que a lo mejor no se atreve a lanzarse por miedo o por el qué dirán?

(R): Bueno, le diría que aunque nadie crea en él, sea su propio defensor siempre. Durante mucho tiempo será el único que crea en sí mismo, esa creencia y ese amor propio que siempre lo tenga presente y que se lo crea. En los principios se reirán hasta que no vean triunfo, luego muchos van a decir "Eh, que yo sabía que ibas a triunfar" porque a mí me ha pasado, y eso me ha ayudado a seguir. Cuando crees en ti, no solo en el tema de la música, en la vida en general, tienes esa fuerza para seguir adelante.