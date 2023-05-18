¿Quién se presenta en mi pueblo? Todas las listas de los 174 municipios de Granada para el 28M
Junto a las seis entidades locales autónomas, son 180 los núcleos de población que eligen la composición de sus corporaciones
El próximo 28 de mayo de 2023 se celebran las elecciones municipales en toda Granada. Con la fecha de las votaciones a la vuelta de la esquina, conviene saber lo máximo posible acerca de una jornada que decidirá quién gobierna los próximos cuatro años. Son muchos los partidos y los candidatos que se presentan en esta convocatoria, desde el pueblo más pequeño hasta la capital. Conocer todos los perfiles siempre es complicado para los votantes. Como todo lugar es importante, independientemente de su tamaño o población, GranadaDigital ha recopilado todos y cada uno de los candidatos a las elecciones municipales. Desde Agrón hasta La Zubia, el abecedario al completo. ¿No sabes quién se presenta en tu pueblo?
En esta noticia hay disponible un desplegable completo, ordenado por orden alfabético, con los 174 municipios granadinos más las seis Entidades Locales Autónomas (ELA) actuales que convocan procesos electorales, y sus correspondientes candidatos, ordenados por partidos políticos. El funcionamiento es sencillo. Debes buscar tu pueblo, hacer clic con el ratón en el mismo y arrastrar hacia abajo en la página para ver la lista al completo de los candidatos de tu municipio. Si eres de los que utiliza el móvil para consultar, Agrón sale el primero de la lista por defecto. Solo debes seguir bajando en tu pantalla táctil hasta que veas todos los municipios y encuentres el tuyo.
- Agrón
- Alamedilla
- Albolote
- Albondón
- Albuñán
- Albuñol
- Albuñuelas
- Aldeire
- Alfacar
- Algarinejo
- Alhama de Granada
- Alhendín
- Alicún de Ortega
- Almegíjar
- Almuñécar
- Alpujarra de la Sierra
- Alquife
- Arenas del Rey
- Armilla
- Atarfe
- Bácor-Olivar (Entidad Local Autónoma - ELA)
- Baza
- Beas de Granada
- Beas de Guadix
- Benalúa
- Benalúa de las Villas
- Benamaurel
- Bérchules
- Bubión
- Busquístar
- Cacín
- Cádiar
- Cájar
- Calahorra, La
- Calicasas
- Campotéjar
- Caniles
- Cáñar
- Capileira
- Carataunas
- Carchuna-Calahonda (Entidad Local Autónoma - ELA)
- Cástaras
- Castilléjar
- Castril
- Cenes de la Vega
- Chauchina
- Chimeneas
- Churriana de la Vega
- Cijuela
- Cogollos de Guadix
- Cogollos de la Vega
- Colomera
- Cortes de Baza
- Cortes y Graena
- Cuevas del Campo
- Cúllar
- Cúllar Vega
- Darro
- Dehesas de Guadix
- Dehesas Viejas
- Deifontes
- Diezma
- Dílar
- Dólar
- Domingo Pérez de Granada
- Dúdar
- Dúrcal
- Escúzar
- Ferreira
- Fonelas
- Fornes
- Freila
- Fuente Vaqueros
- Gabias, Las
- Galera
- Gobernador
- Gójar
- Gor
- Gorafe
- Granada
- Guadahortuna
- Guadix
- Guájares, Los
- Gualchos
- Güéjar Sierra
- Güevéjar
- Huélago
- Huéneja
- Huéscar
- Huétor Santillán
- Huétor Tajar
- Huétor Vega
- Íllora
- Ítrabo
- Iznalloz
- Játar
- Jayena
- Jérez del Marquesado
- Jete
- Jun
- Juviles
- Láchar
- Lanjarón
- Lanteira
- Lecrín
- Lentegí
- Lobras
- Loja
- Lugros
- Lújar
- Mairena (Entidad Local Autónoma - ELA)
- Malahá, La
- Maracena
- Marchal
- Moclín
- Molvízar
- Monachil
- Montefrío
- Montejícar
- Montillana
- Moraleda de Zafayona
- Morelábor
- Motril
- Murtas
- Nevada
- Nigüelas
- Nívar
- Ogíjares
- Orce
- Órgiva
- Otívar
- Padul
- Pampaneira
- Pedro Martínez
- Peligros
- Peza, La
- Picena (Entidad Local Autónoma - ELA)
- Pinar, El
- Píñar
- Pinos Genil
- Pinos Puente
- Polícar
- Polopos
- Pórtugos
- Puebla de Don Fadrique
- Pulianas
- Purullena
- Quéntar
- Rubite
- Salar
- Salobreña
- Santa Cruz del Comercio
- Santa Fe
- Soportújar
- Sorvilán
- Taha, La
- Torre Cardela
- Torrenueva Costa
- Torvizcón
- Trevélez
- Turón
- Turro, El (Entidad Local Autónoma - ELA)
- Ugíjar
- Valderrubio
- Valle, El
- Valle del Zalabí
- Válor
- Vegas del Genil
- Vélez de Benaudalla
- Ventas de Huelma
- Ventas de Zafarraya (Entidad Local Autónoma - ELA)
- Villa de Otura
- Villamena
- Villanueva de las Torres
- Villanueva Mesía
- Víznar
- Zafarraya
- Zújar
- Zagra
- Zubia, La
AGRÓN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MARÍA DEL PILAR LÓPEZ ROMERO
2. YOLANDA IRANZO MARTÍNEZ
3. FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ ARIZA
4. NOELIA SÁNCHEZ LÓPEZ
5. JUDIT MUÑOZ MARTÍN
SUPLENTES
1. MIGUEL MARTÍN GUERRERO
2. EVARISTO MARTÍN RUIZ
3. ANTONIO LÓPEZ ROMERO
4. JOSÉ MANUEL DONAIRE PEREGRINA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. SERGIO FRANCISCO JULIO MOLES MUÑOZ
2. RAFAEL JESÚS NÚÑEZ ORTIZ
3. ISABEL FABRE NÚÑEZ (Independiente)
4. CORAIMA HEREDIA ROMÁN (Independiente)
5. SERGIO LÓPEZ MARTÍN (Independiente)
ALAMEDILLA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. TORCUATO CABRERIZO FERNÁNDEZ
2. VICENTE SORIA CÁRDENAS
3. EVA MARÍA ROSILLO MARTÍNEZ
4. VICTORIANO MANUEL GONZÁLEZ ESPIGARES
5. JUANA AMADOR AMADOR
6. MARÍA MOLERO MARTOS
7. FLORENCIA FERNÁNDEZ GARCÍA
SUPLENTES
1. MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
2. EMILIA LÓPEZ FERNÁNDEZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANTONIO ARANDA MOLINA
2. BEATRIZ PADILLA HARO
3. ANTONIO PADILLA FERNÁNDEZ
4. DIEGO ORTEGA MOLERO
5. CYNTIA REQUENA GARCÍA
6. JENIFER VALENZUELA MARTÍNEZ
7. NOELIA PARDO MARÍN
SUPLENTES
1. JOSÉ ANTONIO MOLINA QUESADA
ALBOLOTE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ESTHER (ESTELA) CARVAJAL ORTIZ
2. FRANCISCO MANUEL CORTACERO ROBLES
3. MARÍA DEL CARMEN GÁLVEZ ANGULO
4. DANIEL FRANCISCO ESPINOSA SEMPERE
5. MARÍA ÁNGELES RAMÍREZ RIVAS
6. VÍCTOR MANUEL NAVAS MARTÍNEZ
7. CARMEN DOLORES MORALES GARCÍA
8. IRENE AYALA VEGA
9. MANUEL CIRRE NAVARRO
10. FRANCISCO JOSÉ MORALES JÉREZ
11. ELOY MANUEL FERNÁNDEZ CASTILLO
12. IRIS GARCÍA CARVAJAL
13. JOSÉ FRANCISCO ARREDONDO ARREDONDO
14. MARÍA ESTHER CASARES FERNÁNDEZ
15. FERNANDO JIMÉNEZ MORENO
16. MARGARITA LAFUENTE SERRANO
17. JOSÉ MANUEL RUIZ NARVÁEZ
SUPLENTES
1. ALICIA CASTILLO CASTILLO
2. ENCARNACIÓN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
3. JOSÉ GONZÁLEZ MORENO
4. JUAN MIGUEL GEA PUGA
ALBOLOTE AVANZA CIUDAD (ALBOLOTE AVANZA)
1. MANUEL MONTALVO CABRERIZO
2. DULCE NOMBRE RUBIO CARMONA
3. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ DE MOYA JIMÉNEZ
4. KEVIN MENDOZA JARAMILLO
5. ADRIANA AMBEL MOLINERO
6. CARLOS MONTALVO GÓMEZ
7. NOELIA SERRANO MOLERO
8. JOSÉ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
9. ADRIANA M. JORDÁN HERRERA
10. LUISA MARGARITA MEDINA FUILLERAT
11. TATIANA MARÍN FLÓREZ
12. GERTRUDIS GARCÍA TENORIO
13. FERNANDO RAMÓN VALVERDE
14. DULCE NOMBRE SÁNCHEZ RUBIO
15. JUAN CARLOS CARRILLO DEL CUERPO
16. ROCÍO LORENZO RUIZ
17. JESÚS MARÍA LORENZO GUTIÉRREZ
SUPLENTES
1. INMACULADA C. ÁVALOS MONTALVO
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. LIDIA MILENA RAMÍREZ (IU)
2. ANTONIO MIGUEL RUIZ PADIAL (IU)
3. MARÍA ROSARIO ASENSIO CARRIÓN (IU)
4. ALEJANDRO COBOS MUÑOZ (IU)
5. ROSA MARÍA ILDEFONSO HUERTAS (IU)
6. DIEGO ALBERTO VALERO PATÓN (IU)
7. MÓNICA RÍOS VIGIL (IU)
8. DAVID PÉREZ TRAPERO (IU)
9. MARÍA MARTÍN RAMÍREZ (IU)
10. JUAN JESÚS OCAÑA HITA (IU)
11. ALBA MARÍA BERNARDO SANTIAGO (IU)
12. EDUARDO RAMÍREZ MORALES (IU)
13. MARÍA NOELIA ARCO RAMÍREZ (IU)
14. SENÉN ÁLVAREZ NAVARRO (IU)
15. MARÍA ÁNGELES RODRÍGUEZ HERRERA (IU)
16. CARMEN IBÁÑEZ MUÑOZ (IU)
17. JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍN (IU)
SUPLENTES
1. ANTONIO RICARDO DE HOCES RODRÍGUEZ (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. SALUSTIANO UREÑA GARCÍA
2. MARTA NIEVAS BALLESTEROS
3. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍN
4. MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ-BAILÓN FERNÁNDEZ (Independiente)
5. MARÍA ROSARIO RAMÍREZ RIVERA
6. JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ NAVARRO
7. MARÍA INGRID PÉREZ MOLINA (Independiente)
8. MARÍA VICTORIA MARTÍNEZ URUEÑA
9. ENCARNACIÓN GÓMEZ ZURITA
10. LORENZO VELASCO GONZÁLEZ
11. MARÍA ENCARNACIÓN ORIHUELA MORENO
12. JAVIER PUGA PRIETO
13. SERGIO IZQUIERDO POZO (Independiente)
14. CRISTINA GARCÍA RAMÍREZ
15. JACINTO LÓPEZ HEREDIA
16. JOSÉ MANUEL VERDEJO BOLÍVAR (Independiente)
17. MARTA MORALES RAMÍREZ (Independiente)
SUPLENTES
1. JUAN BARRIOS COLLANTES
2. LUIS GARCÍA JUAN
3. SONIA CORTACERO RAMÍREZ
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. JUAN MANUEL OCAÑA GONZÁLEZ
2. MARÍA DEL CARMEN CALDERAY RODRÍGUEZ
3. JUAN DE DIOS JIMÉNEZ HINOJOSA
4. ISABEL COLLANTES GARCÍA
5. JORGE OLMEDO JIMÉNEZ
6. FÁTIMA ZAMORA PAREJA
7. ANTONIO MANUEL MANCILLA MORENO
8. CARMEN LAURA ARIZA MORILLAS
9. JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
10. MARÍA ZORAIDA MADRID GONZÁLEZ
11. JESÚS FOCHÉ MADRID
12. ABRAHAM OCAÑA RAMÍREZ
13. MARÍA DEL CARMEN RIVERA CALDERAY
14. JOSÉ MIGUEL RIVERA ARANDA
15. MARÍA DEL PILAR RAMÍREZ IBÁÑEZ
16. JOSÉ AMADOR FERNÁNDEZ
17. ENCARNACIÓN CARRETERO FERNÁNDEZ
SUPLENTES
1. FERNANDO RUIZ DE LA FUENTE
VOX (VOX)
1. DAVID NAVARRO QUESADA
2. CRISTINA GUERRERO ÁVILA
3. MARÍA JESÚS MARTÍNEZ ROMÁN
4. JUAN FERMÍN ROBLES MANCILLA
5. CARLOS FRANCISCO MORENO RAMÍREZ
6. RAFAEL CORRAL IBÁÑEZ
7. ENCARNACIÓN ROMÁN GUARDIA
8. GRACIELA UREÑA BONNEFOIX
9. ANABEL RAMÍREZ GÓMEZ
10. RICARDO PARDAL RODRÍGUEZ
11. JOSÉ IGNACIO GARCÍA PARDO
12. CLARA ISABEL CHUMBO MONTES
13. JOSÉ CORRAL DE LA HOZ
14. MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ RAMÍREZ
15. MARÍA DEL CARMEN IBÁÑEZ CERVERA
16. MARÍA LUISA HERNÁNDEZ SIERRA
17. JONATAN FERNÁNDEZ LÓPEZ
SUPLENTES
1. RODRIGO NAVARRO PÉREZ
2. MONTSERRAT POYATOS SÁNCHEZ
3. BLAS PÉREZ MORTON
PODEMOS-ALIANZA VERDE (PODEMOS-AV)
1. FRANCISCO JAVIER QUESADA SUÁREZ (PODEMOS)
2. JULIET ANNE WANGENSTEEN NIETO (PODEMOS)
3. JOSÉ ANTONIO ARRÁEZ MONLLOR (PODEMOS)
4. ANA MARÍA RAMÍREZ BARRANCO (PODEMOS)
5. CARLOS NOMBELA DURÁN (PODEMOS)
6. MARÍA ISABEL CABALLERO FUENTES (PODEMOS)
7. NATALIA MORENO MARTÍNEZ (PODEMOS)
8. CLAUDIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (PODEMOS)
9. LUCÍANO LARRAÑAGA CÁMARA (PODEMOS)
10. MIGUEL ÁNGEL ALONSO GARCÍA (PODEMOS)
11. MARÍA ANGUSTIAS FERNÁNDEZ CAMARERO
(PODEMOS)
12. CARMEN VIDAL RAMÍREZ (PODEMOS)
13. MANUEL MACÍAS RODRÍGUEZ (PODEMOS)
14. MARÍA AURORA SANTAELLA MARTÍNEZ DE
CASTILLA (PODEMOS)
15. RAÚL GUSTAVO SUÁREZ FERNÁNDEZ (PODEMOS)
16. MARÍA ROSARIO RAMÍREZ CARRASCO (PODEMOS)
17. VÍCTOR FERNÁNDEZ TORRES (PODEMOS)
SUPLENTES
1. JOSÉ MARÍA GIL DE CÓRDOBA (PODEMOS)
2. MARÍA GRACIA BRAOJOS PALOMO (PODEMOS)
3. DAVID POZO MOLINA (PODEMOS)
AGRUPACIÓN DE ELECTORES ACUDE (acude)
1. ANDRÉS SOTO RIVAS (Independiente)
2. JOSÉ RAFAEL FERNÁNDEZ GARCÍA (Independiente)
3. ANDREA GONZÁLEZ RAMÍREZ (Independiente)
4. LUIS ALBERTO SANZ BAILÓN (Independiente)
5. MARÍA YANIRA MARTÍN AYBAR (Independiente)
6. MIGUEL ÁNGEL REYES GONZÁLEZ (Independiente)
7. BEATRIZ FERNÁNDEZ REPULLO (Independiente)
8. PABLO LAFUENTE SOTO (Independiente)
9. MIGUEL ÁNGEL MARTÍN GUTIÉRREZ (Independiente)
10. VERÓNICA MEDINA GONZÁLEZ (Independiente)
11. MARÍA DEL ROCÍO MOLINA GONZÁLEZ (Independiente)
12. JUAN MOLINA GONZÁLEZ (Independiente)
13. JUAN JESÚS MALDONADO PÉREZ (Independiente)
14. SILVIA SERRANO DE LA OSA (Independiente)
15. JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Independiente)
16. ANTONIO LAFUENTE LAFUENTE (Independiente)
17. MÓNICA SANTIAGO LUCENA (Independiente)
SUPLENTES
1. RAFAEL ARROYO GARCÍA (Independiente)
2. BEATRIZ SOTO RIVAS (Independiente)
ALBONDÓN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ
2. MONTSERRAT MARTÍN PUERTAS
3. MARÍA CARA RODRÍGUEZ
4. MARÍA DEL CARMEN MANZANO DEL RÍO
5. MARÍA SOL BONILLA CARLOS
6. LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ VILLEGAS
7. JOSÉ MAS PIZA
SUPLENTES
1. ANDREA MORALES RODRÍGUEZ
2. JUAN JOSÉ ALCALDE JIMÉNEZ
3. SEHYLA RUIZ QUERO
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. FRANCISCO DEL CASTILLO MARTÍN
2. VÍCTOR CERVILLA ESTÉVEZ
3. BEATRIZ IBÁÑEZ COBO
4. INMACULADA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
5. FABIOLA ESCUDERO VALDIVIA
6. ISABEL MARÍA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
7. LIDIA MARÍA MARTÍN FERNÁNDEZ
SUPLENTES
1. JUANA VITORIA GONZÁLEZ
2. MARÍA TERESA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
3. LUIS HEREDIA CORTÉS
ALBUÑÁN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. BENITO MORILLAS MORILLAS
2. YOLANDA FERNÁNDEZ POMEDIO
3. MILAGROS HIDALGO GUERRERO
4. FRANCISCO CORTÉS CERÓN
5. JESÚS ARANDA FAJARDO
6. MANUEL VALDIVIA SÁNCHEZ
7. ELISABET ESPEJO GÓMEZ
SUPLENTES
1. CARMELO RAÚL CRUZ SIERRA
2. MANUEL CRUZ IZQUIERDO
3. ELISA PORCEL REQUENA
4. MANUEL GARCÍA GÓMEZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ÁLVARO RAMÓN GUERRERO SÁNCHEZ
2. ALMUDENA NAVARRO DUGO
3. ANTONIA MOLERO MARTÍNEZ
4. ESTEFANÍA MOLERO HIDALGO
5. MIGUEL GÓMEZ GÓMEZ
6. FRANCISCO ALBERTO HERNÁNDEZ PORCEL
7. IGNACIO MORILLO RODRÍGUEZ
SUPLENTES
1. JUAN MANUEL BEAS SIERRA
ALBUÑOL
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ
2. RAFAEL GUALDA CERVILLA
3. ROSA ISABEL MONTES POMARES
4. ÁNGEL RIVAS ROMERA
5. LUISA LÓPEZ VILLEGAS
6. FRANCISCO FERNÁNDEZ SILLAS
7. EVA MARÍA MORENO FERNÁNDEZ
8. PATRICIO ANTEQUERA PUGA
9. EUSEBIO DÍAZ HEREDIA
10. LAURA GALDEANO ROMERA
11. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ BENAVIDES
12. ELISABET MARÍA MONTES RODRÍGUEZ
13. JOSÉ ANTONIO MONTES LÓPEZ
SUPLENTES
1. VERÓNICA MORENO MONTORO
2. ANA BELÉN MARTÍN LÓPEZ
3. EMILIO JOSÉ MANRIQUE ANTEQUERA
4. CRISTINA SÁNCHEZ POMARES
5. ANTONIO FERNÁNDEZ MARÍN
6. ANDREA MELGÁREZ ROMERA
7. JORGE ALEJANDRO FERNÁNDEZ PUGA
8. ROSARIO ISABEL SABIO GUILLÉN
9. FRANCISCO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
10. ELISABET MARÍN ANTEQUERA
VOX (VOX)
1. PATRICIA FERNÁNDEZ RIVAS
2. MARÍA ENCARNACIÓN RIVAS GARCÍA
3. ANA MARÍA LÓPEZ GALDEANO
4. FRANCISCO ANTONIO CONTRERAS ESCUDERO
5. DANIEL MEDINA SÁNCHEZ
6. JUAN MANUEL RIVAS VIÑOLO
7. JUAN MARÍA RIVAS MORENO
8. MARÍA CLARA CARA MALDONADO
9. JUAN MÁXIMO RIVAS RIVAS
10. MAGDALENA FERNÁNDEZ FERRÁNDIZ
11. JAIME MIGUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ
12. ALEJANDRO DAVID PÉREZ GAVILÁN
13. BERTA FERNÁNDEZ LÓPEZ
SUPLENTES
1. RAMÓN LÓPEZ FERNÁNDEZ
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. GONZALO ÁLVAREZ BLANCO
2. FRANCISCA MARÍA LÓPEZ RODRÍGUEZ
3. LUIS LEOPOLDO FERRÁNDIZ GARCÍA
4. JESÚS MEDINA MEDINA
5. PIEDAD NOELIA LÓPEZ JIMÉNEZ
6. JUAN NICOLÁS PUERTAS CASTELLANO
7. JUAN JOSÉ LÓPEZ MORENO
8. MANUEL GUTIÉRREZ ROMERA
9. ENCARNACIÓN MARTOS GARCÍA
10. GEMMA LÓPEZ GALDEANO
11. DANIEL HEREDIA CORTÉS
12. ALBA MARÍA MONTES JIMÉNEZ
13. ROCÍO PUGA LORENZO
SUPLENTES
1. ENCARNACIÓN CORREA SÁNCHEZ
2. JOSÉ FRANCISCO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
3. CRISTINA GÓMEZ COSTELA
4. MIGUEL PUGA LÓPEZ
5. PATRICIO RIVAS LÓPEZ
6. LAURA MANZANO VILLEGAS
7. JOSÉ JESÚS LÓPEZ LORENTE
ALBUÑUELAS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. PAULA DURÁN SÁNCHEZ
2. JOSÉ MANUEL CONEJERO QUESADA
3. MARÍA ANTONIA JESÚS LORENZO RÍOS (Independiente)
4. ANTONIO JESÚS VALLEJO PALMA
5. ANTONIO JESÚS JIMÉNEZ SALAS
6. ESTEFANÍA CASTILLO GUERRERO
7. ANTONIO JESÚS REDONDO MEDINA
SUPLENTES
1. MIGUEL ÁNGEL VALDÉS REDONDO
2. GILBERTO ANTONIO ROMERO ÁLVAREZ
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. JOSÉ DÍAZ ALCÁNTARA
2. LUCÍA MORENO CONTRERAS
3. ANTONIO CASTILLO SÁEZ
4. JOSÉ MIGUEL RAMÍREZ ÁLVAREZ
5. FERNANDO REDONDO GARCÍA
6. TAMARA LINARES DURÁN
7. ANTONIO RAMÍREZ CASTILLO
SUPLENTES
1. MARÍA EMILIA LINARES JIMÉNEZ
2. OLGA MOCHÓN SÁEZ
3. RAFAEL CARMONA MAYA
ALDEIRE
POR ALDEIRE (POR ALDEIRE)
1. DELIA FERRER LOZANO
2. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ
3. PURIFICACIÓN LÓPEZ HURTADO
4. ANTONIO ESPINOSA NOFUENTES
5. PABLO PORCEL ROMERA
6. ASUNCIÓN MARTÍNEZ HERRERA
7. FRANCISCO JAVIER RAMOS HERRERA
SUPLENTES
1. MANUEL MONTES RUEDA
2. PEDRO DEL REY LÓPEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ VALVERDE RIVAS
2. MARÍA DEL CARMEN PÉREZ SALAZAR
3. AMAPOLA LUCÍA VALVERDE ILLESCAS
4. JUAN JOSÉ MONTES DEL REY
5. JOSÉ VALENTÍN TORRES MOLINA
6. JUAN MARÍN VALVERDE
7. JOSEFA MOLERO GARCÍA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA ROSA VÁZQUEZ PORTERO
2. ANTONIO MANUEL PÉREZ RAMOS
3. JOSÉ LUIS ESPINOSA MORENO
4. ENCARNACIÓN MARTÍNEZ ESPINOSA
5. EDUARDO JOSÉ MORENO CRUZ
6. JUAN FRANCISCO MORENO CRUZ
7. ÁNGEL FERMÍN LOZANO RUEDA
ALFACAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MARÍA DE FÁTIMA GÓMEZ ABAD
2. ANTONIO AGUDO HUETE
3. FERMÍN RUIZ FERNÁNDEZ
4. MARÍA AGUDO ROJAS
5. BEATRIZ LÓPEZ AGUDO
6. CARLOS CARRILLO MOLINA
7. ÁLVARO RUIZ PÉREZ
8. MARÍA VICTORIA MORAL ALMAZÁN
9. CARLOS ALBERTO CASTELLANO VÍLCHEZ
10. MARÍA DEL CARMEN SÁEZ ZÚÑIGA
11. MÓNICA SORIA TORICES
12. JOSÉ LUIS ORANTES MARTÍNEZ
13. SANDRA GARCÍA MARTÍN
SUPLENTES
1. PATRICIA LÓPEZ MOLINÉ
2. ISABEL LOBATO PÉREZ
3. ANTONIO BUENDÍA ESPIGARES
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. JORGE CARLOS GRELA LEIRA (IU)
2. JOSÉ DELGADO DELGADO (Independiente)
3. MARÍA CRISTINA MARCOS GARCÍA (Independiente)
4. SIMONA CÓZAR VILLAR (Independiente)
5. FRANCISCO JAVIER DE LA HIGUERA VÍLCHEZ (Independiente)
6. DIANA MOLÍN MOYA (Independiente)
7. ARSENIO GALLARDO VALVERDE (IU)
8. ESPERANZA GONZÁLEZ PERÁN (Independiente)
9. LUIS HEREDIA MUÑOZ (Independiente)
10. ÁNGELES SERRANO REJÓN (Independiente)
11. ARMANDO HUTCHION AZCUY (Independiente)
12. MARÍA DONNA DEVORE BARRERA (Independiente)
13. MANUEL EXTREMERA MUÑOZ (Independiente)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ MARTÍN BUENO
2. MARÍA TRINIDAD MONTERO RODRÍGUEZ
3. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ PERAL (Independiente)
4. ALICIA MAYA HEREDIA
5. NICOLAS JESÚS PÉREZ MARÍN (Independiente)
6. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ
7. MARINA FEIXAS GÓMEZ
8. EVA RIVAS LÓPEZ
9. JUAN ANTONIO CASTILLO ROMERO
10. JOSÉ LUIS DE LA TORRE CASTELLANO
11. TERESA GARCÍA RUIZ
12. JOSÉ MARÍA CAMPOS NAVARRO
13. YOLANDA MARTÍN SÁNCHEZ
VOX (VOX)
1. JESÚS MARTÍN LUPIÓN
2. FRANCISCO JAVIER LEIVA RODRÍGUEZ
3. JOAQUÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ
4. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ HIDALGO
5. CLARA ESPINOSA AVILÉS
6. MARÍA ÁNGELES NOGUERAS RODRÍGUEZ
7. MARCOS BLANCO LÓPEZ
8. JUAN ANTONIO TOQUERO ALBA
9. MANUEL FRANCISCO JIMÉNEZ GARCÍA
10. CLARA ISABEL ESPAÑA MOYA
11. MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ CARRASCOSA HERNÁNDEZ
12. ESTHER CONTRERAS MOLINA
13. YONATAN DE LA O VÍLCHEZ
SUPLENTES
1. ESPERANZA DE MIGUEL GARCÍA
ALGARINEJO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A
1. JOAQUÍN CABALLERO NÚÑEZ
2. MARÍA DEL CARMEN MOLINA ÁLVAREZ
3. ANTONIO COBO DÍAZ
4. JUAN RUBÉN POZO ORTEGA
5. MIGUEL ESPEJO ORTEGA
6. FÉLIX DELGADO ROPERO
7. LAURA CABALLERO MUÑOZ
8. JOSÉ URBANO ZAMORA
9. JOSÉ MONTORO CORRALES
10. ÁNGEL CRISTÓBAL GARCÍA QUINTANA
11. ANTONIA JIMÉNEZ ÁVILA
SUPLENTES
1. JUAN GÁMEZ COBO
VOX (VOX)
1. JOSÉ DAVID CANO MATAS
2. JOSÉ GARCÍA CÁLIZ
3. NOEMÍ MARTÍN GARCÍA
4. RAFAEL ARENAS SERRANO
5. PAULA ELVIRA NIETO
6. FRANCISCO GUTIÉRREZ DORADO
7. MARÍA EUGENIA CASTELLANO ORTIZ
8. ANTONIO ELVIRA MOYA
9. JONATAN JOSÉ VILLEGAS FERNÁNDEZ
10. ÁNGEL ÁNGEL PARRA
11. GABRIEL ELVIRA MOYA
SUPLENTES
1. LUIS ELVIRA MOYA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JORGE SÁNCHEZ HIDALGO
2. MARÍA JOSÉ MEGÍAS VALVERDE
3. IGNACIO JOSÉ CÁLIZ MUÑOZ DE TORO
4. JUAN ANTONIO ARENAS RAMOS
5. MANUELA LUISA SOLDADO MUÑOZ
6. ANTONIO ÁLVAREZ ALMIRÓN
7. MARÍA DEL CARMEN ESCOBAR CAMPILLO
8. JUAN FRANCISCO VILLALBA DELGADO
9. MIGUEL GUTIÉRREZ CAMPAÑA
10. MIGUEL ÁNGEL HUETE SERRANO
11. SUSANA AGUILERA SANCHO
SUPLENTES
1. DOMINGO JESÚS GARCÍA JIMÉNEZ
2. FRANCISCO JAVIER MATAS PÉREZ
3. ÁNGELES RIVERAS CAMPAÑA
ALHAMA DE GRANADA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MARÍA SANDRA GARCÍA MARTÍN
2. JORGE ESPEJO GARCÍA
3. MARÍA DOLORES PALMA RUIZ
4. JOSÉ MIGUEL VALDERRAMA GARCÍA
5. TRINIDAD RUIZ BARCO
6. JUAN ANTONIO MARTÍN PALMA
7. CELIA RAMOS GUTIÉRREZ
8. JAVIER MOLINA CASTAÑEDA
9. ANA MARÍA VILLARRASO CABELLO
10. FERNANDO GARCÍA NIETO
11. MARÍA JOSÉ MÁRQUEZ FLORES
12. ÓSCAR CORREA ARIZA
13. CRISTINA GARCÍA SÁNCHEZ
SUPLENTES
1. FRANCISCO MIGUEL RAMOS GARCÍA
2. MARÍA DEL MAR GÁLVEZ MORALES
3. JORGE MANUEL GUERRERO MORENO
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. LAURA MANCEBO GARCÍA (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
2. CALIXTO FERNÁNDEZ MOYANO (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
3. MANUEL POYATO IBÁÑEZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
4. AMALA FERNÁNDEZ IGLESIAS (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
5. JOSÉ ANTONIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
6. MARÍA TERESA NIETO RAYA (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
7. ANTONIO MANUEL GONZÁLEZ MORENO (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
8. ANA MARÍA MORENO CANO (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
9. PABLO RAMOS ESPEJO (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
10. MAGDALENA FERNÁNDEZ LOZANO (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
11. ABEL ESPEJO QUIJADA (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
12. ANA BELÉN JIMÉNEZ ROJAS (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
13. PABLO GALLO TORRE (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
VOX (VOX)
1. LORENZO HINOJOSA VALENZUELA
2. ANTONIO MONTIEL CAÑADAS
3. MARÍA DEL PILAR GARCÍA GIL
4. ASUNCIÓN ELVIRA CANDELA RICO
5. JUAN MANUEL DEL BARRIO MOYA
6. CONCEPCIÓN VELÁZQUEZ CANELA
7. JOSÉ ANTONIO MARTÍN ARIAS
8. DANIEL JESÚS RUIZ AGUADO
9. MARÍA LUISA HERNÁNDEZ CASTAÑO
10. VICTORIANO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
11. PEDRO GUTIÉRREZ EXPÓSITO
12. DÉBORA GIL CIFUENTES
13. MARÍA MAR SANTIANDRÉU ÁLVAREZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JESÚS UBIÑA OLMOS (Independiente)
2. MARÍA MATILDE MOLINA OLMOS
3. JUAN CALDERÓN RIVERA
4. MARÍA ÁNGELES MORENO ALCARAZ
5. PAULO MIRANDA MOLINA (Independiente)
6. ANA MARÍA MOLINA GÁLVEZ
7. ÁLVARO MOLINA CRESPO
8. MARÍA ESTHER CASTILLO LÓPEZ (Independiente)
9. JUAN SOLANA CASTILLO
10. ROSARIO FERNÁNDEZ LIZARTE
11. SALVADOR GUERRERO RIVERA (Independiente)
12. ÁNGEL MUÑOZ HEREDIA (Independiente)
13. ANA JOSEFA GARCÍA MUÑOZ
SUPLENTES
1. ANTONIO LUIS PALACIOS RIVERA (Independiente)
2. ANTONIA RAMÍREZ LIZARTE (Independiente)
3. JOSÉ DAVID BUENO GARCÍA
ALHENDÍN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JESÚS CANTAL MUÑOZ
2. MARÍA JESÚS LUQUE ROMERO
3. JOSUÉ YÁÑEZ DE LA HIGUERA
4. MARÍA ENCARNACIÓN LÓPEZ SANJUÁN
5. JULIÁN FRANCISCO JUBERÍAS OLMOS
6. AMALIA SALAS DUEÑAS
7. JAVIER DE LA O PUERTA
8. BÁRBARA NOEL CORBERA COBO
9. ABRAHAM MOYA ZAMBRANO
10. MARÍA ANGUITA MUROS
11. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ ELVIRA
12. CRUZ JIMÉNEZ SALAS
13. RAFAEL JESÚS PÉREZ PAIZ
SUPLENTES
1. DANIEL PLATA ESCOBAR
ALHENDÍN UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. FRANCISCO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ (V. EQUO)
2. MATILDE HIDALGO HUETE (IU)
3. JUAN PEDRO CASTELLANOS BAENA (IU)
4. JARA JERÓNIMO BUENO (V. EQUO)
5. CARLOS BELTRÁN SÁNCHEZ (IU)
6. LETICIA CRISTINA SÁNCHEZ HITA (VAMOS GRANADA)
7. MANUEL PELÁEZ MUÑOZ (IU)
8. PILAR ANLLÓ FERNÁNDEZ (IU)
9. JOAQUÍN VICENTE RAMOS RODRÍGUEZ (IU)
10. BEATRIZ ALONSO REYES (IU)
11. EMILIO PÉREZ PÉREZ (IU)
12. CECILIA CRISTINA HITA ALONSO (VAMOS GRANADA)
13. JUAN MANUEL GARRIDO FERNÁNDEZ (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. FRANCISCO PEDRO RODRÍGUEZ GUERRERO
2. JORGE RAFAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
3. CRISTIAN GARCÍA RUEDA
4. SABINA MARÍA GONZÁLEZ GUERRERO
5. ROSA MARÍA MOYA ZAMBRANO
6. GUSTAVO SALAS CARAZO
7. MARIANO DEL RÍO MONTOSA
8. MODESTO ZAMBRANO FERNÁNDEZ
9. PAULA RAYA MUROS
10. ANDREA ZAMBRANO RUEDA
11. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ
12. EVA MARÍA HOCES MARTÍN
13. MARÍA JOSÉ GIL SEGORBE
SUPLENTES
1. ÓSCAR LUIS LÓPEZ PÉREZ
2. INMACULADA GARCÍA QUEVEDO
3. MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ GUERRERO
4. JOAQUÍN ALFREDO ABRAS SANTIAGO
VOX (VOX)
1. DIEGO GONZÁLEZ PADILLA
2. FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ RUIZ
3. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA VICEIRA
4. CARIDAD PÉREZ RODRÍGUEZ
5. ESPERANZA MACARENA PÉREZ RODRÍGUEZ
6. MIGUEL EXTREMERA MORALES
7. LUIS ALCAIDE MARTÍN
8. JULIA DE MIGUEL REINOSO
9. MARÍA CONCEPCIÓN REINOSO COBO
10. MARÍA DEL CARMEN NAVARRO ROBLES
11. ANTONIO CARLOS PAREJA HERNÁNDEZ
12. JUAN ANTONIO LINDE FOCHE
13. YOLANDA SOLANA RAMOS
SUPLENTES
1. MARÍA PADILLA REJÓN
2. FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ
ALICÚN DE ORTEGA
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. JOSÉ SÁNCHEZ MOLERO
2. TOMÁS GARCÍA MEDINA
3. PEDRO GARCÍA PASTRANA
4. DAMA NEREA SÁNCHEZ RAYA
5. AMADOR PÉREZ MARTÍNEZ
6. SERGIO MIGUEL GARCÍA P
7. JUAN GÓMEZ PASTRANA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. RAFAEL MARÍN BELMONTE
2. MARÍA TRINIDAD URÉNDEZ MESA
3. SANTIAGO GARCÍA FERNÁNDEZ
4. FRANCISCO SORIA LÓPEZ
5. DAVID RAYA MÁRQUEZ
6. MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MEDINA
7. FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA
SUPLENTES
1. ASCENSIÓN FERNÁNDEZ RAYA
2. ANA ALICIA PRIETO PRIETO
3. MARIO RAYA MÁRQUEZ
4. ANDREA MARTÍNEZ GARCÍA
5. ISMAEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
6. JESÚS PARDO GARCÍA
7. RAFAELA ORTIZ ARACIL
8. JOSÉ ANTONIO GARCÍA VALENZUELA
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. JOAQUÍN CORRAL MOLINA
2. ANTONIO PRIETO GONZÁLEZ
3. JUAN RAFAEL PADILLA BELMONTE
4. ADELAIDA MARTÍNEZ PRIETO
5. RAMÓN PRIETO GARCÍA
6. BENJAMÍN CABALLERO VIVANCO
7. ISMAEL RAYA CORRAL
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ MARTÍNEZ
2. JOSÉ ÁNGEL MEDINA PRIETO
3. MARÍA ISABEL PRIETO SÁNCHEZ
4. MANUEL PRIETO MARTÍNEZ
5. RAÚL RAYA CABRERA
6. ALICIA URÉNDEZ NAVARRO
7. RAFAEL SÁNCHEZ BORRÁS
ALMEGÍJAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ÓSCAR RUIZ MARTÍN
2. RAÚL RODRÍGUEZ CARA
3. ROCÍO MARTÍN ESTÉVEZ
4. JOSÉ ANTONIO SÁEZ MARTÍN
5. MARÍA HIDALGO SÁEZ
6. JOAQUÍN JOSÉ PUGA CHINCHILLA
7. PABLO SÁEZ VÍLCHEZ
SUPLENTES
1. SONIA SALMERÓN FERNÁNDEZ
2. JOSÉ MIGUEL GARCÍA CASTILLO
3. SARAY PUERTAS LÓPEZ
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. SANTIAGO SÁEZ SÁEZ
2. JOSÉ MANUEL MARTÍN MEGÍAS
3. GONZALO CHINCHILLA FERNÁNDEZ
4. SUSANA ROMERO MIRANDA
5. JOSÉ ANTONIO GARCÍA SÁEZ
6. ANTONIO SERAFÍN RODRÍGUEZ ESTÉVEZ
7. ANTONIO JESÚS PUERTAS MAÑAS (Independiente)
SUPLENTES
1. CRISTINA SÁEZ MORENO (Independiente)
2. GONZALO SANTIAGO CHINCHILLA
3. ALICIA CHINCHILLA MIRANDA
ALMUÑÉCAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ROCÍO PALACIOS DE HARO
2. AMADOR MUÑOZ GONZÁLEZ
3. MARÍA DOLORES MANZANO MARTÍN
4. ÁLVARO LÓPEZ MARTÍNEZ (Independiente)
5. MARÍA JOSEFA RODRÍGUEZ ALAMINOS
6. FRANCISCO SÁNCHEZ LEÓN
7. ANA MARÍA CABRERA TORO
8. JOSÉ MARÍA DOMÍNGUEZ PÉREZ
9. MARÍA TERESA ARROYO CALERA
10. JOSÉ ANTONIO JOYA MARTÍN
11. INMACULADA SÁNCHEZ BARRAGÁN
12. CHRISTIAN LOUIS HUGUET
13. LUCÍA MONTOYA MONTILLA
14. JESÚS MONTES SÁNCHEZ
15. CRISTINA IRANZO DE HARO
16. JOSÉ GÓMEZ ABAD
17. CARMEN SÁNCHEZ MARTÍN
18. MANUEL ÁNGEL SUÁREZ FERNÁNDEZ
19. MARÍA CARMEN GARCÍA VILLA
20. PABLO RUIZ DÍAZ
21. ENCARNACIÓN MARTÍNEZ PÉREZ
TÚPATRIA (TÚpatria)
1. SERGIO RODRÍGUEZ GARCÍA
2. ROBERTO VALERO MARTÍN
3. REMEDIOS SANTIAGO CORTES
4. CARMEN SÁNCHEZ FIGUERAS
5. BRUNO ALAMINOS JUSTO
6. ARÁNZAZU CHICA BRIONES
7. JUAN RUIZ ACOSTA
8. MARTA VALERO MARTÍN
9. JOSÉ ANTONIO MONTOYA JERÓNIMO
10. ALICIA NARANJO ORTEGA
11. ISMAEL SÁNCHEZ CALVACHE
12. REBECCA COATES HOLLY
13. ÁNGEL NAJARRO PAGES
14. ELEONORA RUIZ GOCENTAITE
15. JOSÉ ALFREDO GONZÁLEZ ACOSTA
16. ANTONIO MANUEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
17. MARÍA JOSÉ VEGA BALLESTEROS
18. JOAQUÍN RUIZ BOTO
19. MARÍA VICTORIA GARCÍA MORENO
20. RAÚL GARCÍA GONZÁLEZ
21. JOSEFA BALLESTEROS GARCÍA
SUPLENTES
1. FEDERICO NARANJO PÉREZ
2. FRANCISCA BALLESTEROS GARCÍA
3. FRANCISCO VEGA GALIÁN
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. JUAN JOSÉ RUIZ JOYA
2. RAFAEL CABALLERO JIMÉNEZ
3. MARÍA CARMEN REINOSO HERRERO
4. ALBERTO MANUEL GARCÍA GILABERT
5. BEATRIZ GONZÁLEZ ORCE
6. FRANCISCO JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ (Independiente)
7. ANTONIO DANIEL BARBERO BARBERO
8. FRANCISCO MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
9. MARÍA LUCÍA GONZÁLEZ LÓPEZ (Independiente)
10. MARÍA DEL CARMEN MARTÍN ORCE
11. LUIS FRANCISCO ARAGÓN OLIVARES (Independiente)
12. CARLOS ENRIQUE FERRÓN CALABUIG (Independiente)
13. ÁLVARO PÉREZ JUÁREZ
14. MARTA RODRÍGUEZ HERRERA
15. MARÍA GRACIA CABRERA PRETEL
16. ELENA MARÍA MORA DÍAZ
17. JOSÉ DAVID MEDINA FERNÁNDEZ
18. MARÍA DOLORES CALLEJÓN GUIDET
19. FRANCISCO PABLO CHACÓN MCWEENY
20. MARINA JUÁREZ ALABARCE (Independiente)
21. JUAN MIGUEL JERÓNIMO RUIZ
SUPLENTES
1. ÁLVARO JIMÉNEZ MARTÍN
2. MELANIA ROBLES MORALES
3. ANTONIO MIGUEL VILLALTA FRANCO
CONVERGENCIA ANDALUZA - Unión Andalucista (UA)
1. JUAN CARLOS BENAVIDES YANGUAS
2. MARÍA LUISA DÍAZ RODRÍGUEZ
3. MARÍA VICTORIA RUIZ RUIZ
4. ANTONIO MIGUEL ARAGÓN OLIVARES
5. MARÍA JOSÉ MAYA SANTIAGO
6. DOLORES MARÍA JIMÉNEZ MARTÍN
7. FRANCISCO VELASCO REY
8. OLGA MARÍA PÁRAMO BARBERO
9. JESÚS EDUARDO RUIZ COBOS
10. MANUEL MOYA MARTÍN
11. MARÍA ESTELA DOMÍNGUEZ OLIVARES
12. ANDRÉS LÓPEZ BARBERO
13. MELANIA PATRICIA CABRERA SÁNCHEZ
14. MIGUEL ÁVILA BLANCO
15. SILVIA MANZANO ALAMINOS
16. FRANCISCO JAVIER GARCÍA DE HARO
17. ANTONIA SALINAS MUÑOZ
18. JUAN ANTONIO LINARES PÁRAMO
19. MARÍA MAR DOÑA GUTIÉRREZ
20. JOSÉ MARÍA MARTÍN MUÑOZ
21. MARÍA JOSÉ OSUNA LÓPEZ
SUPLENTES
1. MARÍA LUISA GARCÍA JIMÉNEZ
2. PEDRO COBOS CUBERO
3. JOAQUÍN ANICETO CABRERA GARCÍA
4. HELGA ORTUÑO BLANCO
PODEMOS-Alianza Verde (PODEMOS-AV)
1. MARÍA CABEZA ORTEGA RUBIÑO (PODEMOS-AV)
2. JORGE LÓPEZ GALLEGOS (PODEMOS-AV)
3. CARMEN RODRÍGUEZ RUIZ (PODEMOS-AV)
4. JAIME A. VALDÉS AGUAYO (PODEMOS-AV)
5. ADRIÁN FRANCISCO MARTÍN RODRÍGUEZ (PODEMOS-AV)
6. ENCARNACIÓN SONIA PUERTAS JIMÉNEZ (PODEMOS-AV)
7. VLAD DRAGULIN PUERTA (PODEMOS-AV)
8. CONSUELO RODRÍGUEZ RUIZ (PODEMOS-AV)
9. JORGE LÓPEZ MORENO (PODEMOS-AV)
10. REMEDIOS JÉSICA VELASCO RODRÍGUEZ (PODEMOS-AV)
11. EVARISTO GARCÍA ALONSO (PODEMOS-AV)
12. MARÍA DOLORES CAMPOS RAMÍREZ (PODEMOS-AV)
13. JAVIER ALEJANDRO MARTÍNEZ DE MANDOJANA (PODEMOS-AV)
14. TANIA SUSANNE VALDÉS (PODEMOS-AV)
15. JOSÉ ALBERTO ESPIGARES FUENTES (PODEMOS-AV)
16. JUAN MANUEL CONSUEGRA FUENTES (PODEMOS-AV)
17. ANTONIO JAVIER CASTRO RODRÍGUEZ (PODEMOS-AV)
18. ERYKA ESCOBAR ORTEGA (PODEMOS-AV)
19. ISABEL RUBIÑO MOTA (PODEMOS-AV)
20. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ MARTÍNEZ (PODEMOS-AV)
21. FRANCISCO DE ASÍS GARCÍA CHILLÓN (PODEMOS-AV)
SUPLENTES
1. JOSÉ MANUEL MEDINA LEBRÓN (PODEMOS-AV)
VOX (VOX)
1. JUAN PABLO CAMACHO GRANJO
2. MARÍA DEMELSA MINGORANCE DEL CASTILLO
3. ANTONIO JESÚS ARAGÓN PARRA
4. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ BUSNADIEGO
5. MARÍA DOLORES MARTÍN PADIAL
6. MONTSERRAT ALABARCE CALDERÓN
7. EMILIO FRANCO CECILIA
8. PEDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
9. FRANCISCO JAVIER BUSTOS MORATA
10. LIDIA MARTÍN PADIAL
11. ANTONIO CARRILLO DE ALBORNOZ LAFFITTE
12. CRISTINA GARCÍA LÓPEZ
13. RAÚL SEGUNDO GUTIÉRREZ LÓPEZ
14. SIXTO MANUEL RUIZ PRADOS
15. MERCEDES RODRÍGUEZ GUERRERO
16. MARÍA CRISTINA MARTÍN MARTÍN
17. JULIO GONZÁLEZ PUYOL
18. PABLO DANIEL GRANDA ARNÁEZ
19. ANA GÓMEZ GÓMEZ
20. MARÍA DEL CARMEN MORENO VILLAREJO
21. JUAN MANUEL PRADOS RODRÍGUEZ
SUPLENTES
1. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GARCÍA
ALMUÑÉCAR UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. FRANCISCO FERNÁNDEZ CARMONA (Izquierda unida Almuñécar)
2. PILAR SÁNCHEZ MAESTRO (Independiente)
3. JOSÉ ALEJANDRO REBOLLO CACÍN (Independiente)
4. MARÍA ALMUDENA MARTÍN FRANCO (Independiente)
5. ANTONIO MIGUEL ARAGÓN ARAGÓN (IU Almuñécar)
6. LUCINDA MARTÍN SÁNCHEZ (IU Almuñécar)
7. WOLFGANG KONRAD PILLER (IU Almuñécar)
8. ANDREA MONIQUE ROYEN (Independiente)
9. JOSÉ TRAPIELLO GONZÁLEZ (Independiente)
10. MARÍA ALMUDENA RUBIO ALAMEDA (Independiente)
11. JUAN JOSÉ BOTO GARRIDO (Independiente)
12. ANTONIA LÓPEZ MARTÍN (Independiente)
13. ARTURO GONZÁLEZ SÁNCHEZ (Independiente)
14. FUENCISLA ISABEL MAROTO GARCÍA (Independiente)
15. JOSÉ FRANCISCO RUIZ ÁLVAREZ (IU Almuñécar)
16. YOLANDA TORAL LÓPEZ (IU Almuñécar)
17. JOSÉ MARÍA JERÓNIMO NOVO (Independiente)
18. MARÍA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ (IU Almuñécar)
19. FRANCISCO JOSÉ BAENA GUTIÉRREZ (Independiente)
20. MARÍA DOLORES DÍAZ LÓPEZ (Independiente)
21. ANTONIO MARTÍN OLID (Independiente)
SUPLENTES
1. PAMELA ROSA PÉREZ BERNAL (Independiente)
2. JUAN VENEGAS VENEGAS (IU Almuñécar)
3. JOAQUINA CABELLO HIDALGO (Independiente)
ALPUJARRA DE LA SIERRA
AGRUPADOS POR ALPUJARRA DE LA SIERRA (APAS)
1. BEGOÑA JIMÉNEZ ROMERA
2. SERGIO VALVERDE CASTILLO
3. AMALIA RUIZ CASTILLO
4. BEATA HELENA WILCZYNSKA JURCZAK
5. GABRIEL BERNABÉ MURCIA BLANCO
6. JOSÉ MANUEL ASENJO MORENO
7. ÁNGEL GARCÍA MURCIA
SUPLENTES
1. FRANCISCO BLANCO DÍAZ
2. MANUEL JESÚS SANTIAGO JIMÉNEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ
2. ROCÍO CASTILLO MINGORANCE
3. JOSÉ ANTONIO MURCIA PELEGRINA
4. MARTA MARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ
5. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ MURCIA
6. JUAN MANUEL GUTIÉRREZ REQUENA
7. ADORACIÓN INDALECIO FERNÁNDEZ
SUPLENTES
1. ANDREW DAVID LOWREY
2. SACRAMENTO MINGORANCE DE TORO
3. JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ MURCIA
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. MARÍA JOSÉ MORENO FERRER
2. CARMEN MUÑOZ MARTÍN
3. VIRTUDES LÓPEZ RUIZ
4. EDUARD GUTIÉRREZ PALMA
5. MARÍA ANGUSTIAS LÓPEZ DEL CASTILLO
6. MANUEL VÁZQUEZ CALLEJÓN
7. FRANCISCO MANUEL VALDIVIA BARNES
SUPLENTES
1. MARÍA DOLORES MORENO FERRER
2. FRANCISCO MURCIA TARIFA
ALQUIFE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. TORCUATO MARTÍNEZ CUERVA
2. SOLEDAD ROSILLO MOLINA (Independiente)
3. SORAYA VERÓNICA VERA ROS
4. MARÍA COBO CARREÑO (Independiente)
5. JOSÉ CARLOS RUIZ GARCÍA (Independiente)
6. ÁNGEL LUIS MOLINA MEDINA (Independiente)
7. TAMARA MARÍA DE ALFONSO DÍAZ VERA
SUPLENTES
1. MARÍA DEL PILAR ESPIGARES MACHADO (Independiente)
2. JOSÉ ROMERO MARTÍNEZ
3. FRANCISCO RAYA PORCEL
PARTIDO POPULAR (PP)
1. BENITO RUIZ GÁMEZ
2. RAQUEL SONIA MARTÍNEZ CRUZ (Independiente)
3. CARLOS AGUILERA GARRIDO (Independiente)
4. ANTONIO FRANCISCO MARTÍNEZ PALMA
5. ANTONIO SALINAS ROMERO
6. ANDREA NÚÑEZ AMADOR
7. MANUEL SIERRA HIDALGO
SUPLENTES
1. ROSA MARÍA RUIZ VARGAS
ARENAS DEL REY
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MANUEL FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA
2. CRISTINA MARÍA PÉREZ RUIZ
3. ALICIA ALMENARA FERNÁNDEZ
4. BEATRIZ MARÍA FERNÁNDEZ AGUADO
5. JAIME GARCÍA URBANO
6. JOSÉ TOMÁS ORDOÑO GARCÍA
7. ANA BELÉN FERNÁNDEZ RAMOS
SUPLENTES
1. JOSÉ JAVIER DÍAZ POVEDANO
VOX (VOX)
1. PEDRO RAMOS ALMENARA
2. PAULINO RAMOS VARGAS
3. AITOR GARCÍA ANDRÉS
4. RAFAEL PERANDRÉS RODRÍGUEZ
5. VICENTE FRANCISCO GONZÁLEZ MARTÍN
6. ALBA MARÍA GARCÍA SÁNCHEZ
7. EMILIO JESÚS MOLES RICO
SUPLENTES
1. SERGIO LUIS GONZÁLEZ MORENO
2. RAÚL ALMENARA CORREA
3. DANIEL MORALES RAMOS
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANTONIO LUJÁN OLIVA
2. ANTONIO ARRABAL RAMOS
3. ANA BEL MARTÍN ROMÁN
4. ROBERTO GARCÍA MARTÍN
5. SANDRA MORALES FERNÁNDEZ
6. RAQUEL MERCEDES ARRABAL FERNÁNDEZ
7. FRANCISCO JAVIER PÉREZ CASTRO
SUPLENTES
1. EDUARDO FERNÁNDEZ LUJÁN
2. JORGE ANTONIO LÓPEZ GÁLVEZ
3. MARÍA DE LA CRUZ CHINATTI LÓPEZ
ARMILLA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. DOLORES CAÑAVATE JIMÉNEZ
2. SERGIO BAENA MARTÍN
3. MANUELA BERTOS AGUADO
4. FRANCISCO TOMÁS REJÓN SEVILLA
5. FRANCISCA HERNÁNDEZ CUESTA
6. PABLO ARTURO CANO COBO
7. FRANCISCA FERNÁNDEZ CÁRDENAS
8. RAÚL GARCÍA RODRÍGUEZ
9. MARÍA ANGUSTIAS MAROTO DE LA PUENTE
10. ROBERTO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
11. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ SANTOS
12. RAFAEL AMIGO RUIZ
13. PATRICIA BAENA REY
14. FRANCISCO DEMETRIO RAMÍREZ TRUJILLO
15. ROSARIO CID RUIZ
16. JESÚS ÁNGEL CAMARERO SÁNCHEZ
17. MARÍA PILAR SOCORRO CANTOS PEÑA
18. ANTONIO CARMONA JIMÉNEZ
19. MARÍA DEL ROCÍO CAMPOS GIL
20. JOSÉ DANIEL MOLINA GARRIDO
21. CLARA EUGENIA ARNAIZ RODA
SUPLENTES
1. JOSÉ MANUEL URIBE TORRES
2. CAROLINA MAYA FERNÁNDEZ
3. JOSÉ TORRES TORRES
COALICIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO (CCD)
1. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
2. ARACELI LÓPEZ IGLESIAS
3. ESMERALDA JIMÉNEZ MUÑOZ
4. ASCENSIÓN MARTÍN RUIZ
5. JUAN ANTONIO GARCÍA EXPÓSITO
6. JOY JUDITH HERNÁNDEZ BAUTISTA
7. MANUEL TORREGROSA ASENCIO
8. DANIELA ALEXANDRA GONÇALVES PINHEIRO
DA CUNHA
9. JOEL HERNÁNDEZ MORALES
10. JOSÉ ISRAEL RODRÍGUEZ JORDÁN
11. VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ LÓPEZ
12. JENNY MARIBEL PÉREZ ZOTAMBA
13. JOSÉ JESÚS GÁLVEZ MARTÍN
14. INMACULADA HINOJOSA JIMÉNEZ
15. JOSÉ GAMARRA CONTRERAS
16. JOSÉ LUIS PICHARDO GARCÍA
17. MARÍA CARMEN MARTÍNEZ MÁRQUEZ
18. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ CALVO
19. SILVIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
20. JAVIER CORBELLINI GONZÁLEZ
21. ANTONIO DÍAZ ROJAS
SUPLENTES
1. INÉS FILIPA CUNHA MORAIS
2. JUAN LUIS MARTÍNEZ MÁRQUEZ
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. MARÍA ÁNGELES BERNABÉ PÉREZ (IU)
2. DAVID RUIZ GARCÍA (IU)
3. RAQUEL ROMERO RUIZ (IU)
4. JOSÉ MANUEL CASARES CRESPO (IU)
5. ESTHER ROSARIO ROMERO RUIZ (IU)
6. JUAN CARLOS PÉREZ GARCÍA (IU)
7. ESTELA CALVO REBOLLO (IU)
8. RAFAEL GARCÍA BALLESTEROS (IU)
9. INMACULADA CONCEPCIÓN PUERTAS SÁNCHEZ (IU)
10. ELADIO RODRÍGUEZ LÓPEZ (IU)
11. MARÍA MÁRQUEZ TRIVIÑO (IU)
12. FRANCISCO MANUEL MORALES RUIZ (IU)
13. ALMUDENA SÁNCHEZ CAMACHO (IU)
14. ROBERTO HERMOSO SÁNCHEZ (IU)
15. SUSANA BEATRIZ SEDANO VARELA (IU)
16. ANTONIO MIGUEL ESPINAR DOMÍNGUEZ (IU)
17. MARÍA ISABEL GARCÍA ARRABAL (IU)
18. IGNACIO JAVIER PÉREZ ROBLES (IU)
19. LAURA XIMENA RONDÓN FIGUEROA (IU)
20. MIGUEL ÁNGEL ROMERO CARVAJAL (IU)
21. MANUEL-SALVADOR VEGA GUERRA (IU)
SUPLENTES
1. BERNARDINO GÁLVEZ LÓPEZ (IU)
2. ANGIE CAROLINA GIRALDO VALENCIA (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANTONIO MANUEL MEMBRILLA FERNÁNDEZ
2. ELOY JOSÉ LÓPEZ TRESCASTRO
3. ALICIA GIL PÉREZ
4. JUAN JOSÉ GARRIDO LÓPEZ
5. VIRGINIA UREÑA CÁDIAR (Independiente)
6. IVÁN PERAL DÍAZ
7. MANUELA CHAVES JIMÉNEZ
8. PABLO SOLDADO TRIGUEROS
9. MARÍA RAMÍREZ ESPEJO
10. ANA MARÍA DOMÍNGUEZ LÓPEZ
11. RAFAEL SOLÍS RODRÍGUEZ
12. ALBERTO CUADROS CARRETERO
13. MARÍA CARMEN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
14. JAVIER RAMÍREZ ESPEJO
15. MANUELA YOLANDA TRIGUEROS FERNÁNDEZ
16. BERNARDO CRIADO BAENA
17. MATILDE MARTÍN SÁNCHEZ
18. JORGE MARTÍN MARCOS
19. JOSEFA PÉREZ CABRERA
20. JOSÉ JOAQUÍN ANTEQUERA RODRÍGUEZ
21. JOSEFA SEDANO CORTÉS
SUPLENTES
1. ANTONIA BOLÍVAR MEDINA
2. ANTONIO GARCÍA JIMÉNEZ
VOX (VOX)
1. MARÍA DE LA CRUZ LOZANO MARÍN
2. GUSTAVO DE CASTRO SIERRA
3. MONTSERRAT PALOMO MARTÍNEZ
4. JOSÉ ANTONIO GARCÍA MEGÍAS
5. ANTONIO IVÁN TEJERO MURIEL
6. FRANCISCO JAVIER BERNABÉ ORTEGA
7. MARÍA PAZ RIVAS RODRÍGUEZ
8. ÁNGEL JESÚS LUNA MELO
9. MIGUEL ÁNGEL LEÓN VALDIVIA
10. OBDULIA FERNÁNDEZ BEJARANO
11. MANUEL ROLDÁN VIDAL
12. JESÚS GONZÁLEZ ROMERO
13. ANTONIO BENÍTEZ ROMERO
14. ELVIRA VICENTE RAMOS
15. MARÍA ÁNGELES VELASCO GARCÍA
16. GABRIEL HERRERA CASADO
17. SERGIO ESPINAR SALVADOR
18. CAYETANO LORENTE GÓMEZ
19. LAURA MARINA LEÓN SANTIAGO
20. PAULA MARÍA PEÑA LÓPEZ
21. LAURA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
SUPLENTES
1. MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ BETANCOURT
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. DAVID MÁRQUEZ PERALTA
2. ANTONIO JOSÉ PÉREZ PÉREZ
3. VALENTÍN ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS PALANCO
4. ANA BELÉN MACHADO GUTIÉRREZ
5. CRISTINA PÉREZ PÉREZ
6. IGNACIO HERNÁNDEZ GRAJALES
7. MARÍA DEL CARMEN LA GUARDIA ROMERA
8. FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ FAJARDO
9. CONCEPCIÓN DE LA PLATA LINARES
10. FRANCISCO LUIS CANTERO GUTIÉRREZ
11. MARTA GARCÍA CUESTA (Independiente)
12. ANTONIO JOSÉ PÉREZ PALMA
13. CARMEN MARTÍN RODRÍGUEZ
14. SALVADOR PÉREZ MARTÍN
15. ISABEL MERCEDES MARTÍN HEREDIA
16. VÍCTOR JESÚS LEMOS SÁNCHEZ (Independiente)
17. LIDIA MACHADO LÓPEZ (Independiente)
18. SAID BSEISO BSEISO
19. MARÍA DÍAZ RUBIA
20. MARÍA PIEDAD PÉREZ OLMEDO
21. JOSÉ MIGUEL SANTIAGO LA GUARDIA
SUPLENTES
1. JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ SANTIAGO
PODEMOS-ALIANZA VERDE (PODEMOS-AV)
1. SOFÍA DÍAZ SABÁN (PODEMOS)
2. MANUEL RÍOS JIMÉNEZ (PODEMOS)
3. CARMEN HERRERA ESPIÑEIRA (PODEMOS)
4. LIBERTO GARCÍA PALMA (PODEMOS)
5. DALLY IBETH CALVO DEL CASTILLO (PODEMOS)
6. JESÚS ZAMBRANO MOYA (PODEMOS)
7. FILOMENA GARCÍA SÁNCHEZ (PODEMOS)
8. DAVID PÉREZ PÉREZ (Independiente)
9. ALICIA NATALIA SOSA DE LA HIGUERA (PODEMOS)
10. JUAN ALBERTO MORAL MUÑOZ (PODEMOS)
11. MARTHA DELIA HUAYANCA NAVARRO (PODEMOS)
12. JUAN JOSÉ GÁLVEZ LÓPEZ (PODEMOS)
13. MARÍA CRUZ VERA RAMÍREZ (PODEMOS)
14. GREGORIO LÓPEZ NÚÑEZ (PODEMOS)
15. MARÍA BEGOÑA GUIRADO FERNÁNDEZ (PODEMOS)
16. MIGUEL SERAFÍN MARTÍN IBÁÑEZ (Independiente)
17. MARGARITA FERNÁNDEZ DE CABO (PODEMOS)
18. CAROLINA SALGADO DELGOUFFRE (PODEMOS)
19. GUSTAVO JAVIER AZPEITIA MARTÍN (Independiente)
20. ELENA LÓPEZ MARTÍNEZ (PODEMOS)
21. JUAN CARLOS QUINTANA BALDONERO (PODEMOS)
SUPLENTES
1. CARLA MARÍA ALONSO NOCETE (Independiente)
ATARFE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. YOLANDA FERNÁNDEZ MORALES
2. ANDREA QUIRANTES BARRIOS
3. FRANCISCO JAVIER PÉREZ JIMÉNEZ
4. MARÍA MERCEDES POZO MIRÓN
5. VÍCTOR MANUEL ALMOHANO GONZÁLEZ
6. MARÍA ELISA GONZÁLEZ GARCÍA
7. JOSÉ JAVIER ARENAS MONTERO
8. MARÍA DE LA AZAHARA RODRÍGUEZ PEDROSA
9. JUAN CARLOS PÉREZ LAMOLDA
10. ANTONIO MACHADO JIMÉNEZ
11. MARÍA IRINA GUARDIA LÓPEZ
12. JUAN MOLINA MONTALVO
13. MARÍA FERNANDA MUÑOZ FERNÁNDEZ
14. MANUEL CASTILLO MEGÍAS
15. CECILIA CASTRO GARCÍA
16. SERGIO LÓPEZ JIMÉNEZ
17. MONTSERRAT PADIAL RAMÍREZ
SUPLENTES
1. DAVID RAJOY AGUILERA
2. ANA ISABEL PÉREZ MARTÍN
3. ANTONIO REQUENA GÓMEZ
4. MARÍA CARMEN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
ADELANTE ANDALUCÍA (ADELANTE ANDALUCÍA)
1. SANTOS ÁNGELES HERRERA BACA
2. YOLANDA MACÍAS BLANCO
3. ELIAN LADRÓN DE GUEVARA RUEDA
4. MARÍA VICTORIA CORRAL IGLESIAS
5. ALFONSO CARMONA FERNÁNDEZ
6. MÓNICA HUETE MARTÍNEZ
7. MIGUEL VALERA MARTÍN
8. ANGELA MARÍA MOLINA JIMÉNEZ
9. LUCÍA MERINO COLLADOS
10. FRANCISCO JÁIMEZ COBOS
11. MARÍA JOSÉ VILCHES GÁLVEZ
12. JOSÉ MANUEL VIGUERAS ROLDÁN
13. JOSÉ VÍLCHEZ TAPIA
14. MARÍA CRUZ RUIZ MOLINA
15. DANIEL JAVIER SANZ SAMPELAYO
16. ABD EL JALIL BELLAOUR EL ORFA
17. SHAKIRA LADRÓN DE GUEVARA RUEDA
SUPLENTES
1. ANTONIO NÚÑEZ RAMIRO
2. MARÍA DEL PILAR AGUILAR PEÑALVER
3. MARÍA CARMEN GÁLVEZ POZO
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. MARÍA JENNIFER GARCÍA MORENO (IU)
2. JOSÉ GONZÁLEZ LOZANO (IU)
3. INÉS MARÍA COTELO LEYVA (IU)
4. ALEJANDRO GÁLVEZ POLO (IU)
5. FRANCISCA SILVIA LARA CUEVAS (IU)
6. FRANCISCO ATAULFO TORO CUESTA (IU)
7. MARTA FERNÁNDEZ VALENZUELA (IU)
8. JESÚS PÉREZ AGUILAR (IU)
9. NEREA CASTRO ANTÓN (IU)
10. ERNESTO TORRECILLAS AUGUSTÍN (IU)
11. FUENCISLA MARÍA SÁNCHEZ MORENO (IU)
12. FIDEL VALENZUELA SIERRA (IU)
13. EMILIA AUGUSTÍN GORDO (IU)
14. ADRIÁN FERNÁNDEZ MORENO (IU)
15. PATRICIA GARCÍA FUENTES (IU)
16. JOSÉ MARÍA CERVANTES MORENO (IU)
17. CELIA MORENO PADIAL (IU)
SUPLENTES
1. VÍCTOR ALCHE FERNÁNDEZ (IU)
2. MARÍA ISABEL COMINO GUERRERO (IU)
3. RAÚL RIVERA JIMÉNEZ (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ
2. JOSÉ MIGUEL GARCÍA AIVAR
3. ANTONIO PASCUAL MARTÍN RUBIO (Independiente)
4. BEATRIZ JIMÉNEZ MOLES
5. GEMA MARÍA SEQUERA SÁNCHEZ
6. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ CUERVA
7. ÁNGELES LEYVA RODRÍGUEZ
8. FERMÍN MORALES HERRERA
9. FERNANDO SANTAMARINA MARTÍNEZ
10. RAQUEL TORO ANTEQUERA (Independiente)
11. JOSÉ MIGUEL BANDERAS CARA
12. MARÍA LORETO MEDINA MATEOS
13. ALEJANDRO SILVA FORTES
14. MARÍA GEMMA LAMOLDA JIMENA
15. ALFONSO MATA GONZÁLEZ
16. MARÍA DOLORES CRUZ SÁNCHEZ
17. ADOLFO MARISCAL JIMENA (Independiente)
SUPLENTES
1. JOSEFINA LISÓN PORCEL
VOX (VOX)
1. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ MORALES
2. MARTA PEÑA PÉREZ
3. DAVINIA ARIZA BUENO
4. ALBERTO EGEA HIDALGO
5. EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ
6. JUAN JOSÉ BALLESTA ALGARÍN
7. ADRIÁN FRANCO PASTOR
8. LOURDES ELISABET SIERRA PÉREZ
9. ANA MARÍA VALLECILLOS CASTILLO
10. MANUEL RAÚL MOLINO DÍAZ
11. MANUELA ARANDA PAREJA
12. ANTONIO VALVERDE SOLER
13. ELVIRA MORENO IBÁÑEZ
14. JOSÉ MANUEL IBÁÑEZ MORAGA
15. FRANCISCA LORCA MARTÍN
16. ELADIO BLAS PIZARRO GÓMEZ
17. ROCÍO ACOSTA MARTOS
SUPLENTES
1. LUIS MIGUEL MATA MILLÁN
2. LUZ MARÍA RUIZ LARA
3. JUAN MANUEL VALENTÍN LÓPEZ
PODEMOS-ALIANZA VERDE (PODEMOS-AV)
1. MARIANO MARTÍN CIVANTOS (PODEMOS)
2. GABRIELA LEONOR ALISTE VIUDEZ (PODEMOS)
3. ROCÍO NAVARRO VILLEGAS (PODEMOS)
4. EMILIO JIMÉNEZ LÓPEZ (PODEMOS)
5. ANA VICTORIA HINOJOSA GARCÍA (PODEMOS)
6. MANUEL NAVARRO MARTÍNEZ (Independiente)
7. ANA PORCEL RUIZ (PODEMOS)
8. GABRIEL GONZÁLEZ TÉLLEZ (PODEMOS)
9. CARMEN BELÉN LOBATO MORENO (PODEMOS)
10. EMILIO MORILLAS FERNÁNDEZ (Independiente)
11. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (PODEMOS)
12. TRINIDAD CARMONA MAYA (PODEMOS)
13. FLORENTINA LÓPEZ GARCÍA (Independiente)
14. SANTIAGO ORTEGA HIGUERAS (Independiente)
15. ANTONIO MUÑOZ HEREDIA (Independiente)
16. ALMUDENA CABALLERO REYES (Independiente)
17. JESÚS ANTONIO MONTES MONTES (Independiente)
BÁCOR-OLIVAR (Entidad Local Autónoma - ELA)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. LAURA MARTÍNEZ BUSTAMANTE
SUPLENTES
1. SERAFINA CRUZ NAVARRO
2. PIEDAD HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
3. ARMANDO GARCÍA LÓPEZ
4. JOSÉ CAÑADAS MARTÍNEZ
5. JOSÉ SÁNCHEZ MEDINA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. LAURA SERRANO CRUZ
BAZA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MANUEL GAVILÁN GARCÍA
2. MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ SÁNCHEZ
3. JUAN FRANCISCO VALERO PADILLA
4. ELENA MARÍA CÁLIZ LAFUENTE
5. ANTONIO HURTADO ACOSTA
6. MARIANA PALMA MURCIA
7. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ CAÑADAS
8. ANA MARÍA CARPIO ROMERO
9. ANTONIO VALLEJO MAGDALENO
10. SILVIA VEGA CALER
11. ANTONIO FOCHE FERNÁNDEZ
12. BÁRBARA SOLA SEGURA
13. ALBERTO PARRA MAESTRA
14. LORENA BELTRÁN LOZANO
15. ANDRÉS MORALES GARCÍA
16. MARÍA ISABEL ALARCÓN SALAS
17. JOSÉ ANTONIO LOZANO CAMPOY
18. ANA MARÍA GUIRADO RAMÓN
19. CARLOS SEGURA QUIRANTE
20. MARGARITA GONZÁLEZ RUIZ
21. JAVIER CIRUJANO DE LA FUENTE
SUPLENTES
1. EMILIA YESTE BAUTISTA
2. FRANCISCO JOSÉ HEREDIA GIL
3. MARÍA SONSOLES TUTOSAUS GÓMEZ
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. JUAN RAMÓN GIL VAN GILS
2. MARINA TORRADO MORENO
3. JUAN JOSÉ PÉREZ SALL
4. ELISABET NAVARRO SÁNCHEZ
5. EUGENIO MARTÍNEZ CAMPO
6. BEATRIZ GARCÍA IZQUIERDO
7. JOSÉ CANO MORILLAS
8. NURIA LÓPEZ TOLIVIA
9. MANUEL TORRADO MORENO
10. LUCÍA GARCÍA LOZANO
11. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ ALARCÓN
12. ANA MARÍA PÉREZ MAESTRA
13. FRANCISCO JOSÉ ROMERA RUIZ
14. ROCÍO AGUDO MARTOS
15. MANUEL CASTILLO NAVARRO
16. MÍRIAM CANO MARTÍNEZ
17. TOMÁS IBÁÑEZ CAZORLA
18. ANA MARÍA LOZANO MESAS
19. ANTONIO ALFONSO BLANES MELERO
20. ROSARIO VALLEJO ESPINILLA
21. JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
SUPLENTES
1. JOSÉ HERNÁNDEZ PÉREZ
VOX (VOX)
1. RAFAEL AZOR RODRÍGUEZ
2. MARÍA LUISA VELÁZQUEZ DE CASTRO SÁNCHEZ
3. ANA MARÍA MARTÍNEZ RUIZ
4. MARÍA JOSÉ BASTIDAS LÓPEZ
5. MIGUEL ÁNGEL BATLLES IBÁÑEZ
6. MARÍA PIEDAD AZOR NAVARRO
7. ALBERTO FELIPE MOYA CAPARRÓS
8. JUAN IGNACIO CHACÓN SORIA
9. FELICITA FUERTES FERNÁNDEZ
10. DAVID SÁNCHEZ FRANCISCO
11. ANA CAROLINA GARCÍA LOZANO
12. ANTONIO COCA GARCÍA
13. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PADILLA
14. JOSÉ YESTE RODRÍGUEZ
15. LIDIA BRULL RODRÍGUEZ
16. SAGRARIO ROSA JIMÉNEZ
17. LUIS IGLESIAS PÉREZ
18. MANUEL ÁLVAREZ ORTIZ
19. RAMONA VEGA MARTÍNEZ
20. MARTA RODRÍGUEZ AZOR
21. SEBASTIÁN DE LOS REYES GARCÍA MUÑOZ
SUPLENTES
1. PIEDAD VILLEGAS MORCILLO
2. RAMÓN ROBLES MARTÍNEZ
3. LUISA FERNANDA DÍAZ CAMPOS
PARTIDO POPULAR (PP)
1. PEDRO JUSTO RAMOS MARTÍNEZ
2. RAMÓN LÓPEZ RODRÍGUEZ
3. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ ALCÁZAR
4. JOSÉ ANTONIO VALDIVIESO RUIZ
5. PRISCILA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
6. JUAN ANTONIO CORRAL NAVARRO
7. ANTONIO PEÑA RODRÍGUEZ
8. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
9. JOSÉ GABRIEL LÓPEZ CARREÑO
10. MARÍA PILAR VALERO CHILLÓN
11. MONTSERRAT GARCÍA ASENSIO
12. MIGUEL ÁNGEL AZOR SÁNCHEZ
13. MARÍA PIEDAD ÁLVAREZ SAMANIEGO
14. ÁNGEL MANUEL MEDINA RODRÍGUEZ
15. MARÍA ISABEL MANZANO GARCÍA
16. INMACULADA DOLORES MARTÍNEZ NAVARRO
17. MARÍA ÁNGELES GÓMEZ GARCÍA
18. MARÍA LUCÍA JIMÉNEZ MONTOYA
19. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ VEGA
20. ANTONIO LUIS GARCÍA DURÁN
21. EMILIA DEL CARMEN CAPARRÓS GARCÍA
SUPLENTES
1. HILARIO ANTONIO LLORENTE HERNÁNDEZ
2. DAVID LÓPEZ PARRA
3. ANTONIO MOLINA MONTALBÁN
4. JOSEFA IBÁÑEZ ALBARRACÍN
5. ELIA ARREDONDO MARTOS
COMPROMISO POR BAZA - INDEPENDIENTES ALTIPLANO- (IAG)
1. LIDIA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
2. PEDRO JOSÉ VILLANUEVA MORILLAS
3. ANA ESTHER MAESTRA GARCÍA
4. MANUEL ORTEGA ROBLES
5. NOELIA MARÍA MELLADO CARRIÓN
6. TAMARA RUIZ MOLINA
7. NIEVES VÁZQUEZ SÁNCHEZ
8. VANESSA GONZÁLEZ BROCAL
9. ANTONIO MIGUEL SÁNCHEZ JAÉN
10. ALBERTO RUIZ SÁNCHEZ
11. ISABEL ARÁN VICO
12. JAVIER CANO CANO
13. RAQUEL MUÑOZ BLÁZQUEZ
14. FRANCISCO JAVIER MILLÁN GARCÍA
15. AGUSTÍN CÁNOVAS GÁLLEGO
16. JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ MAGDALENO
17. FRANCISCO JOSÉ BENÍTEZ DE LA LAMA
18. MONSERRAT BLÁZQUEZ JUÁREZ
19. RAQUEL EXPÓSITO RUIZ
20. CÉSAR SÁNCHEZ MARTÍNEZ
21. ANTONIO VÁZQUEZ TORRES
BEAS DE GRANADA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MANUEL MARTÍN YÁÑEZ
2. ÁNGELA MÍRIAM MORALES NARVÁEZ
3. MANUEL OCAÑA MARTÍN
4. ANTONIO MADERO SILLERO
5. ROCÍO CABELLO LÓPEZ
6. JORGE LEÓN TÓVAR
7. ÓSCAR MESA MEDINA
SUPLENTES
1. RAQUEL HERNÁNDEZ MEDINA
2. DANIEL CABELLO RODRÍGUEZ
3. VERÓNICA MARTÍN FERNÁNDEZ
4. CELIA HERVÍAS RODRÍGUEZ
BEAS SIEMPRE, PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. ALEJANDRO ORTEGA RUIZ (Independiente)
2. JUAN ANTONIO TRILLO LÓPEZ (Independiente)
3. MARÍA GRACIA GONZÁLEZ PEÑA (Independiente)
4. ANTONIO PEÑA ALONSO (Independiente)
5. LAURA MUÑOZ FRANCO (Independiente)
6. ROCÍO GARCÍA GÓMEZ (Independiente)
7. ALFONSO OCAÑA CASAS (Independiente)
SUPLENTES
1. MANUEL GONZÁLEZ PEÑA (Independiente)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MANUEL LUIS LÓPEZ FERNÁNDEZ
2. MARÍA JOSÉ MARTÍN FERNÁNDEZ (Independiente)
3. ROBERTO CARLOS GARCÍA MESA (Independiente)
4. AITOR ESCRIBANO MANZANO
5. MÓNICA ÚNICA GARRIDO (Independiente)
6. JOSÉ GERARDO MESA GARRIDO
7. MARÍA ISABEL GÓMEZ GARRIDO (Independiente)
SUPLENTES
1. MARÍA ENCARNACIÓN MADERO RODRÍGUEZ
2. ÁLVARO MESA MESA
3. JUAN FRANCISCO OCAÑA FERNÁNDEZ
VOX (VOX)
1. JOSÉ MANUEL LÓPEZ SUÁREZ
2. BLAS MANUEL JIMÉNEZ ZAFRILLA
3. FRANCISCO JIMÉNEZ BALLESTEROS
4. JUAN ANTONIO ORIHUELA REDONDO
5. SANTIAGO ENRIQUE PALOMINO ÁVILA
6. ANDRÉS TORRES MONTOYA
7. JESÚS LÓPEZ OLEA
BEAS DE GUADIX
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. CRISTINA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
2. VERÓNICA RUIZ PORCEL
3. CARLOS COBO RUIZ
4. JUAN JOSÉ HUERTAS AGUILERA
5. MONTSERRAT GARCÍA MORILLAS
6. DOLORES OLVERA ROJAS
7. TORCUATO COBO ROMERO
SUPLENTES
1. ÁNGEL JESÚS MARTÍNEZ NAVARRO
2. YOLANDA MARTÍNEZ MARTOS
3. EMILIO POYATOS HUERTAS
4. ÁNGELES LÓPEZ LÓPEZ
5. ANTONIO RUIZ MORILLAS
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. JOSÉ ANTONIO MORENO LÓPEZ
2. GEMA CORTÉS CASTRO
3. IVÁN PORCEL MARTOS
4. ALBA MARÍA NAVARRO CASTRO
5. JULIO CORTÉS RAMÍREZ
6. MIREIA MORENO MORALES
7. TRACY CORTÉS CASTRO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JUAN JESÚS PORCEL DEL RÍO
2. JOSÉ ANTONIO PORCEL SAAVEDRA
3. DAVID CORTÉS ARENAS
4. LORENA PORCEL GRANDE
5. ANTONIO CORTÉS FERNÁNDEZ
6. ESMERALDA EXPÓSITO FERNÁNDEZ
7. JESÚS ROMERO LÓPEZ
SUPLENTES
1. ROCÍO HUETE HERNÁNDEZ
BENALÚA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MANUEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
2. MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ GARCÍA
3. FRANCISCO FERNÁNDEZ VARÓN
4. MARÍA ROSARIO PLEGUEZUELOS VALLECILLOS
5. ANTONIO FERNÁNDEZ BERMÚDEZ
6. ELISA ISABEL CÁRDENAS SÁNCHEZ
7. ANTONIO RODRÍGUEZ IBORRA
8. ASUNCIÓN VARÓN REQUENA
9. ADRIÁN DAVID GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
10. CARMEN PILAR SANTIAGO FERNÁNDEZ
11. DAVID REQUENA GÓMEZ
SUPLENTES
1. SELENE PÉREZ GONZÁLEZ
2. MIGUEL BERMÚDEZ SANTIAGO
3. IRENE LATORRE QUESADA
4. JORGE MATEO GARZÓN
5. CARMEN GALINDO SIERRA
6. LUIS CORTÉS SANTIAGO
7. VALENTINA GONZÁLEZ GUIDONI
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. FRANCISCA GARCÍA MOLINA
2. SOLEDAD POYATOS MAGÁN
3. FRANCISCO JOSÉ MARISCAL PEREGRINA
4. CAROLINA EXPÓSITO FERNÁNDEZ
5. JUAN MIGUEL FERNÁNDEZ CAMACHO
6. RAFAEL SIERRA SÁNCHEZ
7. ELISA SEGURA CASTRO
8. JOSEP GIRBAU MIRALLES
9. BETSABÉ CLOTILDE URENDES GARCÍA
10. FERNANDO PÉREZ CRUZ
11. MARÍA ROSARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
SUPLENTES
1. JOSÉ LÓPEZ ZOYO
2. MARÍA ÁNGELES PÉREZ CRUZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ARTURO VERGARA GUIRADO
2. OLGA GARCÍA DELGADO
3. MARCIAL RUIZ SIERRA
4. ROSA ANA PÉREZ GÁMEZ
5. BEATRIZ PERALTA FERNÁNDEZ
6. MARÍA JOSÉ PORCEL CASTILLO
7. ANTONIO CORTÉS FERNÁNDEZ
8. LUCÍA OCETE ARIZA
9. JOEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
10. SERAFÍN CORTÉS FERNÁNDEZ
11. LIDIA IBORRA LATORRE
SUPLENTES
1. CARMEN APARICIO OSORIO
2. MARÍA DOLORES ALCALDE TENORIO
3. MIGUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
4. LAURA PORCEL CASTILLO
5. MOISÉS VERGARA GUIRADO
VOX (VOX)
1. FRANCISCO RUIZ TORRES
2. SARA GUTIÉRREZ ECHEVERRÍA
3. MARÍA TERESA PÉREZ FERNÁNDEZ
4. CARMEN MARÍA SERRANO SERRANO
5. NORBERTO ADOLFO PÉREZ PÉREZ
6. TRINIDAD DEL MORAL JIMÉNEZ
7. RAFAEL RISUEÑO GARCÍA
8. MARÍA LUISA LÓPEZ SERRANO
9. BRÍGIDA PEÑA SANCHO
10. FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTÍN
11. JOSÉ MIGUEL ROBLES MOLINA
BENALÚA DE LAS VILLAS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. FRANCISCO JOSÉ VALVERDE MORENO
2. VALERIA FUNES ÁVILA
3. ELENA GARCÍA GÁLVEZ
4. EMILIA ÁVILA ZAFRA
5. MIGUEL ÁNGEL MALDONADO PUENTEDURA
6. CLAUDIA RAYA PELÁEZ
7. MANUEL RAYA MOYANO
8. MANUEL RUIZ MARTÍN
9. JUAN DE DIOS VALVERDE HISPÁN
SUPLENTES
1. MIGUEL JESÚS POZO GARCÍA
2. INMACULADA MORENO ÁVILA
3. MIGUEL ARROYO HERRERA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA ANGUSTIAS CÁMARA GARCÍA
2. CONSUELO MORALES GONZÁLEZ
3. PABLO ROMERO MUÑOZ
4. FRANCISCO MIGUEL BOLÍVAR PARRA
5. MARÍA JOSÉ BOLÍVAR HIDALGO
6. RAÚL ROMERO OCÓN
7. MARÍA JOSÉ MARTÍN BENÍTEZ
8. ANTONIO MIGUEL LAGUNA ROMERO
9. JOSÉ MIGUEL MORENO MOYA
SUPLENTES
1. JUAN PEDRO CÁMARA GARCÍA
2. VALENTÍN RAYA GARCÍA
VOX (VOX)
1. JOSÉ NILO GARCÍA BARROSO
2. DOLORES GOMILA SOTO
3. Mª DEL CARMEN CABO CIRES
4. Mª CONCEPCIÓN DÍAZ FERNÁNDEZ
5. JOSEFA PEÑALVER ESTURILLO
6. OLIMPIA VALIÑAS MURADAS
7. MANUEL CHAVES RODRÍGUEZ
8. JOSÉ SÁNCHEZ AVIVAR
9. ANDRÉS BARRAGÁN LAGUNA
SUPLENTES
1. PABLO ÁLVAREZ CÁRDENAS
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. ÁNGEL DE LA CRUZ CAMPOS (IU)
2. JOSÉ ANTONIO GARRIDO ROMERO (IU)
3. CARMEN HORTENSIA ZURITA SÁNCHEZ (IU)
4. JUAN MANUEL MARTÍNEZ GÁLVEZ (IU)
5. MARÍA JOSÉ CASTRO YESTE (IU)
6. ANTONIO HISPÁN MOLINA (IU)
7. MARÍA ISABEL DE LA CRUZ ARROYO (IU)
8. PEDRO MILLA BAENA (IU)
9. JUAN MANUEL PÉREZ BENÍTEZ (IU)
BENAMAUREL
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JUAN FRANCISCO TORREGROSA MARTÍNEZ
2. MARÍA LOURDES GALLARDO SÁNCHEZ
3. RAMÓN GARCÍA NAVARRO
4. OLIVIA POZO NAVARRO
5. JOSÉ EMILIO PÉREZ RODRÍGUEZ
6. PILAR GARCÍA MORENO
7. ROMUALDO GONZÁLEZ TORRENTE
8. SERAFINA RUIZ REYES
9. JAVIER VALERO MAESTRA
10. LORENA MARTÍNEZ GARCÍA
11. TOMÁS CORRAL SARABIA
VOX (VOX)
1. ANTONIO TORREBLANCA RODRÍGUEZ
2. NÉSTOR MARTÍNEZ JIMÉNEZ
3. JOSÉ MARÍA BELTRÁN GONZÁLEZ
4. NÉSTOR MARTÍNEZ ÁLVAREZ
5. ANTONIO GALÁN NAVARRO
6. JAVIER GALÁN ROSILLO
7. ALEJANDRO ALEGRÍA GUERRERO
8. JOSÉ ANTONIO GARATACHEA HERNANDO
9. YLENIA MARINA FORTES DUEÑAS
10. MOISÉS MARINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
11. IRINA DOLORES VALIENTE PÉREZ
SUPLENTES
1. JORGE RODRÍGUEZ GARCÍA
2. ANTONIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. CRISTINA GONZÁLEZ LIMONCHI (Independiente)
2. FRANCISCO JOSÉ POLO JAÉN (Independiente)
3. ANDREI LUCÍAN LUTAI (Independiente)
4. KARINA OLMEDO LÓPEZ (Independiente)
5. PEDRO CÁCERES FÁBREGA (Independiente)
6. ANTONIO JOSÉ IZQUIERDO MESAS (Independiente)
7. ANDREA YESTE REBELLES (Independiente)
8. ADRIÁN POLO PÉREZ (Independiente)
9. NAIM VALERO RODRÍGUEZ (Independiente)
10. JOSÉ LUIS ALONSO GARCÍA (Independiente)
11. PILAR LÓPEZ SÁNCHEZ (Independiente)
SUPLENTES
1. ALEJANDRO IZQUIERDO GALERA (Independiente)
2. PABLO RODRÍGUEZ MORENO (Independiente)
COMPROMISO POR BENAMAUREL-INDEPENDIENTES ALTIPLANO (IAG)
1. CHRISTIAN CARRICONDO BUJARDÓN
2. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ CABRERA
3. ANTONIO CARRIÓN NAVARRO
4. SANDRA GARCÍA PÉREZ
5. DAVID ARÁNEGA SÁNCHEZ
6. ANA CRISTINA GALLARDO GÓMEZ
7. RAFAEL CLARES MARTÍNEZ
8. MARCOS MOLINA CRUZ
9. MARÍA NIEVES PÉREZ ALARCÓN
10. JUAN ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ
11. ANTONIO RUIZ BAREA
BÉRCHULES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ISMAEL PADILLA GERVILLA
2. MIGUEL EMILIO OCAÑA MADRID
3. MÓNICA SÁNCHEZ ORELLANA
4. BRENDA RENILDE MICHEL BUSSCHE
5. MARÍA JOSÉ BARNES JIMÉNEZ
6. ELISA OCAÑA ROMERA
7. YANETT CASTILLO MARCELINO
SUPLENTES
1. DOLORES SOTO MARTÍNEZ
2. JESÚS MARTÍN MEDINA
3. SUSANA ALONSO SALGUERO
4. LORENA GARCÍA SALDAÑA
5. MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. JOSÉ ANTONIO MURCIA TARIFA
2. FRANCISCO JAVIER RUIZ PELEGRINA
3. JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ CASTILLO
4. GABRIEL REQUENA PELEGRINA
5. MANUEL ARANA ALMENDROS
6. AURELIANO BAENA GONZÁLEZ
7. ANTONIO RUIZ PELEGRINA
BUBIÓN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MARÍA DEL CARMEN PÉREZ PEREA
2. ENCARNA ORTEGA ALCALDE (Independiente)
3. EVA PEREA REMÓN (Independiente)
4. VASILE ALIN POP HOTCAS
5. JORGE GALLEGOS GONZÁLEZ (Independiente)
6. MANUEL QUIRANTES ARAGÓN
7. FRANCISCO JOSÉ PEREA CAÑAS
SUPLENTES
1. PEDRO AZORÍN PIÑAR (Independiente)
2. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ MORALES
3. ISABEL MARÍA PUGA SALGUERO (Independiente)
4. ROSARIO PIÑAR SANTOS (Independiente)
5. LAURA PÉREZ PEREA (Independiente)
6. ENCARNACIÓN CARREÓN NOGUERA (Independiente)
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. FRANCISCO DAVID PUERTA BERRIO
2. CARLOS JUAN JULIO JOSÉ BARTHE GARCÍA
3. FRANCISCO MIGUEL MONTERO DE ESPINOSA RODRÍGUEZ
4. PETRU FLORIN GOGUT
5. JUAN FRANCISCO LINARES ILLESCAS
6. CONCEPCIÓN PIÑAR PÉREZ
7. SOLEDAD GUTIÉRREZ QUILES
BUSQUÍSTAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOAQUÍN ÁLVAREZ MOLINA
2. ANTONIO SALAS PUGA
3. MARÍA JOSÉ PÉREZ SALAS
4. JAVIER ÁLVAREZ SALAS
5. MARÍA PILAR JOYAS LEOZ
6. AINHOA CASTELLÓN ROMERO
7. ILENIA NAVARRETE LATORRE
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. JOSÉ VARGAS REGA
2. JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
3. ANTONIO LUIS GALLEGOS CASTRO
4. MARÍA DOLORES GARCÍA CASTILLA
5. JORGE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
6. ESTEFANÍA CASTILLO MARCELINO
7. RAFAEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ
SUPLENTES
1. AXIER ALONSO VARGAS
2. ALBERTO BARROS FERNÁNDEZ
CACÍN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSEFA RAMÍREZ RAMÍREZ
2. FRANCISCO MIGUEL RAMOS VALENZUELA
3. MANUEL VARGAS LÓPEZ
4. MANUELA RAMÍREZ RAMÍREZ (Independiente)
5. FRANCISCO JOSÉ MOLINA SÁNCHEZ
6. NOELIA FERNÁNDEZ MORENO
7. FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ PÉREZ
SUPLENTES
1. THOMAS PAUSADER
2. ENCARNACIÓN ORTIZ GONZÁLEZ
3. REMEDIOS GUERRERO BARRANCO
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. JUAN MIGUEL GARRIDO GARCÍA (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
2. ENCARNACIÓN AGUILAR NARANJO (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
3. ELOY DE LA TORRE MUÑOZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
4. VANESSA GÓMEZ CASAS (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
5. ANTONIO AGUILAR MONTORO (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
6. GUADALUPE CALVENTE CALVENTE (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
7. MARÍA ANGUSTIAS MARTÍN ENAMORADO (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ERNESTO MOLES GARCÍA
2. MARÍA BELÉN GARCÍA RODRÍGUEZ
3. NÉSTOR JAVIER TORRES LARA
4. JOAQUÍN MENDOZA CIFUENTES
5. MARINA MOLINA AGUILERA
6. ANTONIO RAFAEL SÁNCHEZ GARCÍA
7. CRISTINA BEATRIZ DE LA TORRE CASTELLANO
CÁDIAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MARÍA DEL PILAR SANTIAGO CASTILLO
2. VIRGINIA JOSEFA PRATS LUPIAÑES
3. DESIRÉ CARA MARTÍN
4. JUANA MORENO FERNÁNDEZ
5. MERCEDES ALONSO RUIZ
6. FRANCISCO MANUEL PÉREZ PARRA
7. SALVADOR CRISTÓBAL GARCÍA GARCÍA
8. EDUARDO GABRIEL DONAIRE LUPIÁÑEZ
9. MANUEL EMILIO MARTOS MORÓN
SUPLENTES
1. CECILIA RODRÍGUEZ VALDEARENAS
2. MIGUEL SÁNCHEZ RIVAS
3. SANTIAGO PUERTAS PEÑA
4. MARÍA VIRGINIA GARCÍA PRATS
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. ENCARNACIÓN LÓPEZ FERNÁNDEZ
2. JOSÉ LUIS MORENO ORTEGA
3. JOSÉ ORTIZ DE TORO
4. JOSÉ ALBERTO CANO MARTÍN
5. ELISABETH RODRÍGUEZ MARTÍN
6. ÁNGEL RAFAEL FERNÁNDEZ MORÓN
7. JESÚS MARTÍN GRANADOS
8. BEATRIZ FERNÁNDEZ MARTÍN
9. JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍN
SUPLENTES
1. FRANCISCO JOSÉ MOLINA FERNÁNDEZ
2. MARTA GARCÍA ORELLANA
3. FRANCISCO ALONSO CASTILLO
4. ROBERTO MARTÍN SÁNCHEZ
5. ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ TARIFA
6. ÁLVARO BLAS OLVERA ORTEGA
7. JOSÉ JAVIER MARTÍN CAÑIZARES
CÁJAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ANTONIO SALAS PRADOS
2. EVA MARÍA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
3. JOSÉ MANUEL BAUTISTA CASTILLO
4. ELENA CRISTINA MONTORO MARTÍN
5. HUGO MARÍN EVANGELISTA
6. AURORA MARÍA ROLDÁN MATEOS
7. LUIS LARA MEDINA
8. JUSTINA CASTILLO GARCÍA
9. JUAN CARLOS BAUTISTA SÁNCHEZ
10. ROSA MARÍA CORTÉS CORTÉS
11. MARÍA DEL CARMEN OLIVARES OLIVARES
12. FRANCISCO MÁXIMO ÁLVAREZ ROBLES
13. JOSEFINA OLMEDO GARRIDO
SUPLENTES
1. JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ ARAGÓN
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. PATRICIA SERRANO ARENAS (IU)
2. JUANA MARÍA BARRANCO CHECA (IU)
3. RAFAEL TORRES REYES (IU)
4. ROBERTO JORGE GÓMEZ RAPETTI (IU)
5. RAQUEL SÁNCHEZ GARCÍA (IU)
6. ROCÍO PEÑAS DE GILES (IU)
7. ANTONIO JIMÉNEZ MURCIA (IU)
8. JUAN MANUEL VEGA LÓPEZ (IU)
9. IRENE BARRERA FERNÁNDEZ (IU)
10. MARGARITA SERRANO ARENAS (IU)
11. PABLO BELTRÁN BARRANCO (IU)
12. TOMÁS ALBERJÓN PEÑAS (IU)
13. UXÍA GÓMEZ CAMBESES (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MÓNICA CASTILLO DE LA RICA
2. JUAN ANTONIO CARRILLO JIMÉNEZ
3. CARMEN MARÍA RAYA AIBAR (Independiente)
4. MANUEL VÍLCHEZ PORCEL
5. ANDRÉS MOLINA SÁNCHEZ
6. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MOLINA
7. LORENA MARÍA MOLINA BELTRÁN
8. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ MEGÍAS
9. MARÍA GEOVANA IÁÑEZ BENÍTEZ
10. EMILIO SAMANIEGO CABALLERO
11. CONCEPCIÓN HIDALGO CASTILLO (Independiente)
12. PAULA MARTOS NAVARRO
13. FRANCISCO JAVIER GUERRA MOLINA
SUPLENTES
1. LUZ MERCEDES SÁNCHEZ RUIZ DE VALDIVIA
VOX (VOX)
1. ÁNGEL LUIS ONORATO TOVAR
2. PABLO ROMERO COMINO
3. NURIA MARÍA ONORATO TOVAR
4. ALICIA BÉJAR MOLINA
5. JOSÉ IGNACIO VARGAS HIDALGO
6. CECILIA PÉREZ GÓMEZ
7. ÁNGEL MARTÍN CÁNDIDO
8. MARÍA ÁNGELES ESTREMERA GARCÍA
9. DAYANA CATHERINE VIERA ARBELO
10. MIGUEL ÁNGEL BALLESTA MARTOS
11. ANTONIO PEDRO MARTÍN SOLBES
12. CARMEN REVILLA LÓPEZ
13. LUIS DE PINEDO GARCÍA
SUPLENTES
1. SILVIA GARCÍA BAÑOS
2. FRANCISCO JAVIER MARTÍN HERRERO
PARTIDO AUTÓNOMOS (PARTIDO AUTÓNOMOS)
1. ISIDRO PIMENTEL BARRALES
2. JESÚS TERRONES MARTÍNEZ (Independiente)
3. JUAN CARLOS BARRANCO PUGA (Independiente)
4. MARÍA ÁNGELES MOLINA MORENO (Independiente)
5. MARÍA JOSÉ DÍAZ LARIOS (Independiente)
6. MANUEL GARCÍA MEDINA
7. ANTONIO MANUEL HERNÁNDEZ MOLINA (Independiente)
8. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ (Independiente)
9. CLARA INÉS GARCÍA LOZANO (Independiente)
10. CLEOFAS JOSÉ ZUBELDIA BELDA (Independiente)
11. MARÍA JOSÉ GÓMEZ GARRIDO
12. ANA MARÍA TORRES RODRÍGUEZ
13. MIGUEL MONTES REYES (Independiente)
SUPLENTES
1. ANTONIO JESÚS DIACONO SÁNCHEZ
2. RAFAEL REYES CASAL (Independiente)
3. MARÍA ANGUSTIAS GONZÁLEZ BALLESTEROS
(Independiente)
4. EVELYN GARCÍA PIMENTEL (Independiente)
LA CALAHORRA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. AUGUSTO ISIDORO ROSILLO MONTALBÁN
2. MARÍA AMPARO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
3. FERNANDO JOSÉ CANTÓN JIMÉNEZ
4. MARÍA ISABEL MORENO MARTÍNEZ
5. FERNANDO RUEDA MORALES
6. DOLORES JIMÉNEZ MARTÍN
7. JOSÉ ANTONIO CABRERIZO CABRERIZO
SUPLENTES
1. ALICIA CRUZ CÉSAR
2. SERGIO CANTÓN PLEGUEZUELOS
3. DOLORES ROMACHO MORALES
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ALEJANDRO RAMÍREZ PÉREZ
2. ANTONIO ESPIGARES GARCÍA
3. LIDIA TRIBALDOS TRIBALDOS
4. CRISTIAN PASCUAL MORALES
5. RUBÉN AGUILERA FERNÁNDEZ
6. VÍCTOR CÉSAR COBO
7. ELENA MORALES REYES
SUPLENTES
1. JUAN MANUEL RUEDA CARRASCO
2. JORGE EMILIO CABRERIZO CABRERIZO
3. GERARDO VALENTÍN GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
CANDIDATURA CALAHORREÑA L.C. (CLC)
1. PATRICIA LUCÍA MORILLAS ALCALÁ
2. AZAHARA PÉREZ JIMÉNEZ
3. JAVIER TRIVIÑO SÁNCHEZ
4. JOSÉ ANTONIO MORILLAS SÁNCHEZ
5. ANA MARÍA MORILLAS SALMERÓN
6. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ FERNÁNDEZ
7. CARMEN GARRIDO MACHADO
SUPLENTES
1. MARÍA JESÚS REGUERA AVECILLA
CALICASAS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. GERMÁN MEDINA TALERO
2. ELISENDA PALMA GARCÍA
3. FELIPE FERNÁNDEZ MORENO
4. MÍRIAM PÉREZ GARRIDO
5. PEDRO PALMA FERNÁNDEZ
6. VANESA GARCÍA MARTÍN
7. LUIS MIGUEL GARCÍA GARCÍA
SUPLENTES
1. MARÍA ELENA MEDINA MEDINA
2. JOSÉ ROMERO MARTÍNEZ
3. ADRIÁN LEGAZA PALMA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. LUIS SAMOS RINCÓN
2. GLORIA MARÍA CORRAL CORRAL
3. ROBERTO MORENILLA GARCÍA
4. CONCEPCIÓN MORENO PALMA
5. ANTONIO MARÍA CÓRDOBA MOLINA
6. MARÍA OLGA PALMA GUTIÉRREZ
7. SABINA GALEOTE JIMÉNEZ
SUPLENTES
1. MARÍA JESÚS PALMA FERNÁNDEZ
2. MARÍA BERNARDA FERNÁNDEZ CHACÓN
VOX (VOX)
1. JESÚS GUILLERMO DORADOR ÁLVAREZ
2. DAVID SERRANO VICARIO
3. JOSÉ MARÍA PIÑEIRO CASTRO
4. FRANCISCO MALDONADO MORENO
5. MARGARITA DE CORTONA RUBIO MENOYO
6. ANTONIO MIRÓN AMORES
7. ÁLVARO CARRERAS LORENTE
CAMPOTÉJAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ANTONIO JIMÉNEZ MOLINA
2. DESIRÉ DÍAZ BOLÍVAR
3. GREGORIO SANTIAGO DÍAZ
4. MÓNICA MUDARRA MOLINA
5. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ MOTA
6. MARÍA ANGUSTIAS MONTOYA SÁNCHEZ
7. MARCELINO ROMERO RAYO
8. CARMEN LERMA BAILÓN
9. JULIÁN DÍAZ PÉREZ
SUPLENTES
1. JOSÉ AGUILAR BAILÓN
2. FEDERICO SÁNCHEZ LOZANO
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ EXTREMERA (IU)
2. SONIA LÓPEZ MARZO (IU)
3. MINERVA GÓMEZ ARRIAZA (IU)
4. VÍCTOR ROSALES SANTOS (IU)
5. ANA MARÍA GUTIÉRREZ DÍAZ (IU)
6. JUAN RÍOS MARTÍN (IU)
7. JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ SANTIAGO (IU)
8. LAURA DÍAZ GARCÍA (IU)
9. ANTONIO TROYA GÓMEZ (IU)
SUPLENTES
1. RAFAEL MOLINA MALDONADO (IU)
2. FRANCISCO DÍAZ CONTRERAS (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. CONSUELO MOLINA MALDONADO MALDONADO
2. ROBERTO CORTÉS ATERO ATERO
3. MARÍA RAQUEL SÁNCHEZ LOMAS LOMAS
4. JOSÉ LUIS CORTÉS SANTIAGO SANTIAGO
5. JOSÉ LUIS FERRAN IBÁÑEZ
6. PAULA AGUILAR LOMAS
7. FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA
8. MARÍA JOSÉ PÉREZ TITOS
9. PABLO HISPÁN IGLESIAS DE USSEL
SUPLENTES
1. PATRICIA HIDALGO GARRIDO
UNIÓN POR CAMPOTÉJAR (UPC)
1. ISMAEL BAILÓN GUTIÉRREZ
2. Mª CONCEPCIÓN ARRIAZA PÉREZ
3. ANTONIO LUIS MALDONADO FERNÁNDEZ
4. PATRICIA BEATRIZ DELGADO PÉREZ
5. ANTONIO EMILESIO CASTRO FERNÁNDEZ
6. IRENE MEDINA ROSALES
7. HÉCTOR JESÚS GARRIDO GARCÍA
8. LUIS MANUEL SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
9. LAURA LOZANO MALDONADO
SUPLENTES
1. ROCÍO GÁLVEZ JUÁREZ
2. CARMEN CAZALLA PETISME
VOX (VOX)
1. JUAN ANDRÉS VALDIVIA ROMERO
2. ANA MARÍA MALDONADO IBÁÑEZ
3. RUBÉN GARCÍA ATERO
4. ESTELA SÁNCHEZ GARCÍA
5. ANTONIO ÁNGEL MARTÍN OCETE
6. JUAN ANTONIO GARRIDO GARCÍA
7. JORGE FRANCISCO MALDONADO TROYA
8. DAVID MARTÍN OCETE
9. ANTONIO LOZANO BAILÓN
SUPLENTES
1. JUAN CARLOS GARCÍA JOVER
2. JONATHAN FERNÁNDEZ SAN VICENTE
CANILES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MIGUEL ROMÁN ORTIZ
2. VANESA HERNÁNDEZ MEMBRIVES
3. JUAN PARRA MARTÍNEZ
4. ISABEL QUESADA MESAS
5. ANTONIO JOSÉ MARTÍNEZ ROMÁN (Independiente)
6. JÉSSICA PERALES SÁNCHEZ
7. JUAN ALBERTO VEGA PÉREZ
8. INMACULADA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
9. SERGIO MORENO MORENO
10. JUANA MORENO RODRÍGUEZ
11. JOSÉ ANTONIO MORENO MARTÍNEZ
SUPLENTES
1. PILAR MOLINA IZQUIERDO
2. JUAN SÁNCHEZ PIÑERO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ROBERTO GONZÁLEZ ALONSO
2. MARÍA VANESA YESTE MANCEBO
3. REMEDIOS MARÍA FERNÁNDEZ RUIZ
4. ENCARNACIÓN BLÁNQUEZ YESTE
5. ALBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
6. LAURA GUZMÁN ANDREO
7. ÁLVARO MORENO FERNÁNDEZ
8. JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
9. FRANCISCO JAVIER PERALES RUIZ
10. MARÍA ZAIDA COCA ZÚÑIGA
11. DAVID GARCÍA ANGULO
SUPLENTES
1. MARÍA ÁNGELES GARCÍA AZOR
COMPROMISO POR ANDALUCÍA-INDEPENDIENTES ALTIPLANO (IAG)
1. MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ SÁNCHEZ
2. OLIVIÉ SÁNCHEZ MARTÍNEZ
3. ANNABEL FERNÁNDEZ ÁGUILA
4. SANTIAGO CORRAL HUELVES
5. ROCÍO VÁZQUEZ SÁNCHEZ
6. LUCÍA MARTÍNEZ ASENSIO
7. PEDRO FERNÁNDEZ MORENO
8. JOSÉ JUAN MORENO LORENZO
9. DOLORES MARÍA FERNÁNDEZ LOZANO
10. LETICIA DOMENE MANCEBO
11. JONÁS TORRES TORRES
SUPLENTES
1. MARÍA ROSARIO MORENO TORRES
2. RAMÓN MANZANO MUÑOZ
CÁÑAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MANUEL ÁLVAREZ GUERRERO
2. MERCEDES DÍAZ ÁLVAREZ
3. JOHN ANTHONY HASSON
4. JOSEFA MARTÍNEZ MOYA
5. FRANCISCO HIDALGO ÁLVAREZ
6. TEODORO VÍLCHEZ FERNÁNDEZ
7. JOHN KEITH HODDER
SUPLENTES
1. JUAN LUPIÓN CASTILLO
2. JOAQUÍN DÍAZ ÁLVAREZ
3. ALFONSO RUIZ MUÑOZ
4. FRANCISCA TOVAR LÓPEZ
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ CASTAÑEDA DE LUCAS
2. DIEGO ÁLVAREZ PÉREZ
3. FRANCISCO MANUEL CORTÉS CORTÉS
4. LAUREANO PUCHE FERNÁNDEZ
5. JOSEFA GARCÍA HERNÁNDEZ
6. MARÍA MATILDE VALLEJO MORENTE
7. MARÍA JOSÉ TRIVIÑO LUNA
CAPILEIRA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ FERNANDO CASTRO ZAMORANO
2. CARMEN ARCOS ÁLVAREZ
3. FERNANDO VELLIDO GUTIÉRREZ
4. LUIS MORILLAS ESTÉVEZ
5. MARÍA PÉREZ RUANO
6. LUCÍA SALAS CASTILLO
7. SHARAY CARRASCO ORTIZ
SUPLENTES
1. ANTONIO BONILLA ÁLVAREZ
2. CELIA ORTEGA PÉREZ
3. CARLOS BARQUERO RODRÍGUEZ (Independiente)
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. GEMMA MARÍA GONZÁLEZ DUEÑAS
2. JOSÉ EUGENIO MORALES SÁNCHEZ
3. JOSÉ LUIS ESTÉVEZ SÁEZ
4. ELENA DEL CARMEN LÓPEZ PÉREZ
5. NEREA ESTÉVEZ REGUERO
6. LUIS CARRASCO ROBLES
7. JOSÉ ANTONIO QUIRANTES VELLIDO
SUPLENTES
1. CARMEN ALICIA GONZÁLEZ DUEÑAS
CARATAUNAS
AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE CARATAUNAS 2023 (AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE CARATAUNAS 2023)
1. PLÁCIDO ROMERO FUNES
2. CÉSAR DANIEL RUIZ HIDALGO
3. JOSÉ DANIEL VIGIL GONZÁLEZ
4. ANDREA POWELL
5. JOSÉ ANTONIO CIFUENTES RODRÍGUEZ
SUPLENTES
1. ANTONIO FRANCISCO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
2. JUSTO ANTONIO RUIZ HIDALGO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. DAVID MILLA BURGOS
2. SOLEDAD MEDINA PRADOS
3. JAVIER RAMÓN PRADOS
4. FRANCISCA MEDINA PRADOS
5. ALEJANDRO PUENTEDURA RAMÓN
VOX (VOX)
1. JUAN DE DIOS RODA FERNÁNDEZ
2. Mª DOLORES ROSAS CERVANTES
3. RUBÉN SOTO MARTÍNEZ
4. JOSÉ ENRÍQUEZ MALDONADO
5. JESÚS ROMERA ROMERA
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. DIEGO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
2. MARÍA BRISEIDA BRAOJOS MANRIQUE
3. ANTONIO ORTEGA RODRÍGUEZ
4. ISABEL MARÍA PINO ORTIZ
5. MARÍA BELÉN GALLARDO MORILLAS
CARCHUNA-CALAHONDA (Entidad Local Autónoma - ELA)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JUAN ALBERTO FERRER CORREA (PSOE-A)
SUPLENTES
1. SAMUEL LUPIÓN GONZÁLEZ (PSOE-A)
ANDALUCÍA POR SÍ-UNIÓN ANDALUCISTA (UA)
1. CRISTINA VARINIA HIDALGO MONTES (ANDALUCÍA POR SÍ-Unión Andalucista (UA)
IU-VERDES EQUO PARA LA GENTE.
1. SILVIA MORAL VARGAS (Independiente)
PARTIDO POPULAR
1. CONCEPCIÓN JOSEFA ABARCA CABRERA (Partido Popular)
VOX (VOX)
1. FRANCIS CRISTIAN CASTRO DÍAZ (VOX)
SUPLENTES
1. SABINA AIJÓN LIGERO (VOX)
PARTIDO MÁS COSTA TROPICAL
1. JUAN DANIEL ORTEGA MORENO (Partido Más Costa Tropical)
CÁSTARAS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MARÍA YOLANDA CERVILLA SÁNCHEZ
2. JUAN JESÚS RODRÍGUEZ ALMENDROS
3. GONZALO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
4. BENJAMÍN CAMUS DIXON
5. JUAN ANTONIO MORÓN MORÓN
VOX (VOX)
1. JULIO FERMÍN GÓMEZ MARTÍN
2. ENRIQUE IBARRA GARCÍA
3. FRANCISCO NAVARRO RUIZ
4. MANUEL CARVAJAL MARTÍN
5. CLARAVEL ROMERO SÁNCHEZ
SUPLENTES
1. EMILIO APARICIO LOZOYA
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. GONZALO GUILLERMO FERNÁNDEZ MARTÍN
2. ANTONIO ALMENDROS RODRÍGUEZ
3. MÓNICA MARTÍN SANTIAGO
4. PLÁCIDO CERVILLA RODRÍGUEZ
5. SERGIO SANTIAGO MARTÍN
CASTILLÉJAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ RUIZ MARTÍNEZ
2. LUISA GARCÍA SARABIA
3. ESTEFANÍA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
4. VALERIANO QUILES RECHE
5. LUCÍA PEDROSA GARCÍA
6. ANTONIO JOSÉ JIMÉNEZ JORDÁN
7. MIRANDA CECILIA TAVERNER HUNTER
8. ANTONIO ROMERO ENCINAS
9. MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO MORENO
SUPLENTES
1. CARMEN MARÍA PÉREZ MANCEBO
2. JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ REYES
3. MARÍA DEL CARMEN FUNES MESA
VOX (VOX)
1. JOSÉ GARCÍA MARÍN
2. NATALIA GALLARDO PÉREZ
3. ABDÓN CABRERA CÁMARA
4. ERNESTO VALDIVIESO MARTÍNEZ
5. MARÍA BEGOÑA LARIOS VALLADOLID
6. JOSÉ PRUDENCIO MAGDALENO MARTÍNEZ
7. PATRICIA GALLARDO PÉREZ
8. LAURA RODRÍGUEZ FORTES
9. FRANCISCO MORENO JIMÉNEZ
SUPLENTES
1. ADRIÁN SPÍNOLA NAVARRO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
2. MONTSERRAT NAVARRO VALDIVIESO
3. JOSÉ MIGUEL VALDIVIESO MARTÍNEZ
4. LIDIA ROZAS CARAYOL
5. MARÍA CONSUELO MARTÍNEZ FUENTES
6. JOSÉ ROZAS CARAYOL
7. ELENA DEL CARMEN MAÑAS MARTÍNEZ
8. ADRIÁN MARÍN LÓPEZ
9. MARIO VICENTE MAÑAS MAÑAS
SUPLENTES
1. ÁNGELA MARTÍNEZ EXPÓSITO
2. FRANCISCO GARCÍA HERNÁNDEZ
UNIDOS POR CASTILLÉJAR-INDEPENDIENTES ALTIPLANO (IAG)
1. EMILIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
2. CRISTINA CARO IRIARTE
3. DAVID REYES FERNÁNDEZ
4. JORGE REYES PEDROSA
5. JUAN DAVID RECHE ROMÁN
6. MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ ROMERO
7. CORDELIA JOY BOURNE
8. ISIDRO JIMÉNEZ GUIJARRO
9. AMY VICTORIA DAWSON
SUPLENTES
1. MARÍA JOSÉ MOLINA DOMÍNGUEZ
2. EDUARDO FELIPE CABRERA CÁMARA
3. MARÍA PIEDAD MARTÍNEZ BAUTISTA
CASTILLÉJAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ RUIZ MARTÍNEZ
2. LUISA GARCÍA SARABIA
3. ESTEFANÍA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
4. VALERIANO QUILES RECHE
5. LUCÍA PEDROSA GARCÍA
6. ANTONIO JOSÉ JIMÉNEZ JORDÁN
7. MIRANDA CECILIA TAVERNER HUNTER
8. ANTONIO ROMERO ENCINAS
9. MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO MORENO
SUPLENTES
1. CARMEN MARÍA PÉREZ MANCEBO
2. JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ REYES
3. MARÍA DEL CARMEN FUNES MESA
VOX (VOX)
1. JOSÉ GARCÍA MARÍN
2. NATALIA GALLARDO PÉREZ
3. ABDÓN CABRERA CÁMARA
4. ERNESTO VALDIVIESO MARTÍNEZ
5. MARÍA BEGOÑA LARIOS VALLADOLID
6. JOSÉ PRUDENCIO MAGDALENO MARTÍNEZ
7. PATRICIA GALLARDO PÉREZ
8. LAURA RODRÍGUEZ FORTES
9. FRANCISCO MORENO JIMÉNEZ
SUPLENTES
1. ADRIÁN SPÍNOLA NAVARRO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
2. MONTSERRAT NAVARRO VALDIVIESO
3. JOSÉ MIGUEL VALDIVIESO MARTÍNEZ
4. LIDIA ROZAS CARAYOL
5. MARÍA CONSUELO MARTÍNEZ FUENTES
6. JOSÉ ROZAS CARAYOL
7. ELENA DEL CARMEN MAÑAS MARTÍNEZ
8. ADRIÁN MARÍN LÓPEZ
9. MARIO VICENTE MAÑAS MAÑAS
SUPLENTES
1. ÁNGELA MARTÍNEZ EXPÓSITO
2. FRANCISCO GARCÍA HERNÁNDEZ
UNIDOS POR CASTILLÉJAR-INDEPENDIENTES ALTIPLANO (IAG)
1. EMILIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
2. CRISTINA CARO IRIARTE
3. DAVID REYES FERNÁNDEZ
4. JORGE REYES PEDROSA
5. JUAN DAVID RECHE ROMÁN
6. MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ ROMERO
7. CORDELIA JOY BOURNE
8. ISIDRO JIMÉNEZ GUIJARRO
9. AMY VICTORIA DAWSON
SUPLENTES
1. MARÍA JOSÉ MOLINA DOMÍNGUEZ
2. EDUARDO FELIPE CABRERA CÁMARA
3. MARÍA PIEDAD MARTÍNEZ BAUTISTA
CASTRIL
NUEVO CASTRIL (NC)
1. MIGUEL PÉREZ JIMÉNEZ (Independiente)
2. JUAN MANUEL IRUELA SÁNCHEZ (Independiente)
3. MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ LÓPEZ (Independiente)
4. IRENE CASTILLO PARDO (Independiente)
5. CLEMENTE MIRAS RÓDENAS (Independiente)
6. DOMINGO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Independiente)
7. MARÍA ISABEL JIMÉNEZ DÍAZ (Independiente)
8. VICTORIA MOTOS LÓPEZ (Independiente)
9. JONATAN PUNZANO MARTÍNEZ (Independiente)
10. INÉS LÓPEZ NAVARRO (Independiente)
11. RAFAEL SÁNCHEZ VILLANUEVA (Independiente)
SUPLENTES
1. LUCÍA MOLINA FERNÁNDEZ (Independiente)
2. MARÍA DOLORES EGEA CARRASCO (Independiente)
3. DAVID JOHN FLOWER (Independiente)
VOX (VOX)
1. ELVIRA DOLORES TERUEL RUBIO
2. VALENTÍN ESTEBAN RODRÍGUEZ
3. BIENVENIDO GARCÍA GÓMEZ
4. JAIME MAYORQUÍN GÓMEZ
5. LÁZARO MARTÍN JIMÉNEZ
6. ANTONIA LAPA ORTIZ
7. DAVID RUIZ BANQUERI
8. MANUEL TORREBLANCA MARTÍNEZ
9. BENIGNO PARDO MARTÍNEZ
10. MANUEL QUESADA SÁNCHEZ
11. ELISA CARMEN DE HARO MEDINA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. RAFAEL ROMERO QUIÑONES
2. SILVIA ALCÁZAR MARÍN
3. LUIS DENGRA JIMÉNEZ
4. FRANCISCA CANO LÁZARO
5. NEIL DAVID MORRIS
6. ANTONIA MATILDE LÓPEZ RÓDENAS
7. JONATHAN ROMÁN POZO
8. NURIA MARTÍNEZ TORREBLANCA
9. ILARIA GRIECO ANTIVALLE
10. MONTSERRAT LÓPEZ COLLADOS
11. FRANCISCO JAVIER ALONSO FERNÁNEZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ARMANDO MORCILLO ORTIZ
2. MANUEL QUIÑONES TORRES
3. JOSÉ MARTÍNEZ MÁRQUEZ
4. JULIÁN MUÑOZ SORIA
5. MARÍA SOLEDAD ORTIZ ORTIZ
6. JULIÁN MUÑOZ VIGIL
7. ABRAHAM MORCILLO ORTIZ
8. MARÍA JOSEFA MARTÍNEZ BUJARDÓN
9. DAVID TERUEL NAVARRETE
10. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA
11. DAVID SORIA RÍOS
CENES DE LA VEGA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JUAN RAMÓN CASTELLÓN RODRÍGUEZ
2. YOLANDA SERRANO BARRIENTOS
3. ALEJANDRO VILLA HEREDIA
4. MONTSERRAT MUÑOZ SÁEZ
5. MANUEL GUERRERO MEDINA
6. LAURA MARÍA ALCAIDE MONTORO
7. EUSTASIO MIGUEL GÓMEZ LADRÓN GUEVARA
8. ISABELA DE ROMERO GONZÁLEZ DELGADO
9. EMILIO CASTILLO GARRIDO
10. BEGOÑA VEGA BLANCO
11. FRANCISCO GARCÍA VILLENA
12. CRISTINA MARTÍNEZ MARTÍN
13. SANTIAGO PADILLA CEBRIÁN
SUPLENTES
1. MARÍA TERESA BLÁZQUEZ GARCÍA
2. SERGIO GARCÍA RUIZ
3. MARÍA TERESA BENAVIDES ESTÉVEZ
ADELANTE ANDALUCÍA (ADELANTE ANDALUCÍA)
1. VÍCTOR ALBERTO MARTÍNEZ OSUNA
2. CLAUDIA JIMÉNEZ LORENTE
3. ÁLVARO MINGORANCE PÁEZ
4. MARÍA DE LOS ÁNGELES REYES GONZÁLEZ
5. LUIS MARIANO GARCÍA RUIZ
6. ISABEL GONZÁLEZ PÉREZ
7. ÁLVARO ALGABA APARICIO
8. MÍRIAM VÁZQUEZ DEL RÍO
9. ÓSCAR BALLESTEROS VEIGA
10. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MOLINA
11. DANIEL GARCÍA VILLALBA
12. ÁLVARO VICTORIA CASTILLO
13. MARÍA ISABEL PÉREZ MUDARRA
SUPLENTES
1. JOSÉ ÁNGEL VEGA VICO
2. CRISTINA PÉREZ CEBADERA
3. ANA MARÍA OSUNA PEINADO
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. JOSÉ SÁEZ MARTÍNEZ (IU)
2. CRISTINA GUERRERO GARCÍA (IU)
3. JOSÉ ANTONIO GARCÍA FERNÁNDEZ (IU)
4. ROSARIO GARCÍA GARRIDO (IU)
5. JOSÉ ANTONIO PONCE FAJARDO (IU)
6. MARÍA MERCEDES BALDERAS MEDINA (IU)
7. FRANCISCO MANUEL TORO COBO (IU)
8. CARMEN VARGAS ESPÍNOLA (IU)
9. HERIBERTO MIGUEL MOSQUERA REYES (IU)
10. CRISTINA ELENA MOLINA MARTÍN (IU)
11. FRANCISCO RUBIO DÍAZ (IU)
12. NURIA SÁNCHEZ HERRERA (IU)
13. MERCEDES MEDINA ALARCÓN (IU)
SUPLENTES
1. MARÍA ANGUSTIAS ALONSO ROJAS (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANTONIO JOSÉ MEDINA UCEDA
2. MARÍA DOLORES ARROYO IBÁÑEZ
3. JULIO QUIRÓS BALDERAS
4. ALICIA ROBLES REMACHO
5. RICARDO SÁNCHEZ TEBA
6. ASUNCIÓN GÁLVEZ CARRETERO
7. FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ OREJANA
8. MARÍA MERCEDES CÓRDOBA VÍLCHEZ
9. SIMÓN MANUEL CÁMARA ORTEGA
10. ELENA MARÍA CRESPO ABRIL
11. RAFAEL MOLINA NAVARRO
12. MARÍA DEL CARMEN CASTILLO VERGARA
13. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ ALARCÓN
SUPLENTES
1. ANDREA LÓPEZ ARROYO
2. LUIS LA ROSA QUINTANA
VOX (VOX)
1. JUAN FRANCISCO PÉREZ TOVAR
2. ELENA CALVENTE ESPÍN
3. JORGE LEGAZA SOLERA
4. EVA MARÍA ENRÍQUEZ GALLEGO
5. ANA MARÍA CARA QUESADA
6. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ GUERRERO
7. VICENTE PALMA PÉREZ
8. ARÁNZAZU ALCAIDE JIMÉNEZ
9. OLGA PÉREZ TOVAR
10. JOSÉ CARLOS HUERTAS CARMONA
11. CARLOS MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ-GONZÁLEZ
12. ANTONIA FORTES DUEÑAS
13. JOSÉ SALVADOR CALLEJÓN RAMOS
SUPLENTES
1. JORGE MORALES FERNÁNDEZ
2. MARÍA ÁNGELES PÉREZ TOVAR
3. ANTONIA ESPÍN SÁNCHEZ
PODEMOS-ALIANZA VERDE (PODEMOS-AV)
1. MANUEL GARCÍA ARQUELLADA (PODEMOS)
2. CONCEPCIÓN CORONA PÉREZ (PODEMOS)
3. ALBERTO LÓPEZ RODRÍGUEZ (PODEMOS)
4. ROSER MANZANERA RUIZ (PODEMOS)
5. TERESA MACIÁ ALONSO (PODEMOS)
6. MARÍA DEL CARMEN VARGAS LÓPEZ (PODEMOS)
7. PABLO GALLEGOS FIESTAS (PODEMOS)
8. MARÍA LUISA PASCUAL CORUÑA (PODEMOS)
9. EMILIO MUÑOZ TITOS (PODEMOS)
10. MARÍA TERESA PEDROSA GONZÁLEZ (PODEMOS)
11. JOSÉ GABRIEL QUIRÓS GARNICA (PODEMOS)
12. FRANCISCA MOLINA RAMOS (PODEMOS)
13. ALMUDENA CASTRO CARA (PODEMOS)
SUPLENTES
1. JESÚS DEL RÍO SÁNCHEZ (PODEMOS)
2. AMALIA NOEMÍ PAEONESSA (PODEMOS)
CHAUCHINA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JESÚS FERNÁNDEZ MORENO
2. MARÍA SALOMÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
3. SALVADOR LUPIÁÑEZ TOLEDO
4. SANDRA MOLINO SÁNCHEZ
5. FRANCISCO SANTAELLA LÓPEZ (Independiente)
6. ASCENSIÓN CARMONA MARTÍN
7. JORGE CARLOS ORTEGA CABEZAS
8. MARÍA JOSÉ UCETA MUÑOZ
9. RUBÉN FREIRE PÉREZ
10. GEMA TOLEDO PÉREZ
11. JOSÉ ANTONIO ZAFRA MARTÍN
12. MARTA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
13. ANTONIA RÍOS ORTEGA
SUPLENTES
1. MARÍA DOLORES BELTRÁN RODRÍGUEZ
2. MIGUEL FERNÁNDEZ GARCÍA
3. MARÍA DEL CARMEN CANTOS DE LA HIGUERA
4. JOSÉ LUIS CASTELLANO FERNÁNDEZ
5. JESÚS ESTÉVEZ CALVO (Independiente)
6. JACINTO MORENO JIMÉNEZ (Independiente)
7. EMILIA GARCÍA CARRERA (Independiente)
VECINOS POR CHAUCHINA (VxCh)
1. MANUEL RUIZ CAPARRÓS
2. MARCOS ANTONIO VICEIRA ORTEGA
3. ÓSCAR GARCÍA DOMÍNGUEZ
4. INMACULADA GÓMEZ JIMÉNEZ
5. ISABEL GODOY BONILLA
6. FRANCISCO BELTRÁN SÁNCHEZ
7. VANESA SÁNCHEZ NOVO
8. ISABEL GUIBERT GÓMEZ-LLERA
9. FRANCISCO JOSÉ GALINDO MONTORO
10. JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ VICEIRA
11. ROSA MARÍA GONZÁLEZ VEGA
12. ANDRÉS PEQUEÑO RODRÍGUEZ
13. DESIRÉE AJENJO GARCÍA
SUPLENTES
1. MANUEL FERNÁNDEZ MORENO
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. SAMUEL ROMÁN CAMACHO (IU)
2. MARÍA CARMEN PÉREZ RODRÍGUEZ (IU)
3. GUSTAVO ADOLFO ROSÓN MORENO (IU)
4. ENCARNACIÓN BLANCA SÁNCHEZ (IU)
5. MIGUEL MARTÍN CALVO (IU)
6. ANTONIA MARTÍN ESCOBAR (IU)
7. ÁNGEL CABEZAS MINGORANCE (IU)
8. MARÍA ELENA ALBARRAL SANTAELLA (IU)
9. FRANCISCO JAVIER ORTEGA MORENO (IU)
10. ANTONIA SERRANO BLANCA (IU)
11. DAVID ESCOBAR SERRANO (IU)
12. MARÍA ISABEL SANTAELLA PÉREZ (IU)
13. ENRIQUE GARCÍA SÁNCHEZ (IU)
SUPLENTES
1. ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ MUÑOZ (IU)
2. JOSÉ ANTONIO PALACIOS GARCÍA (IU)
3. CINTIA RUIZ MUÑOZ (IU)
4. MANUEL CAMPOS CORTÉS (IU)
5. MARÍA VICTORIA ÁNGELES ESCOBAR MUÑOZ (IU)
6. ANTONIO CASARES RUIZ (IU)
7. CELIA AGUILERA PAVÓN (IU)
8. ANTONIO MORENO SÁNCHEZ (IU)
9. LUIS CAMPOS CORTÉS (IU)
10. MARÍA NOELIA HERRERA MUÑOZ (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ MURCIA
2. ÁLVARO DELGADO MARTÍN
3. MANUEL ROJAS JIMÉNEZ
4. MARÍA PILAR GONZÁLEZ ROMERO
5. MARÍA TERESA MUÑOZ ASID
6. SUSANA RODRÍGUEZ DÍAZ
7. PLÁCIDO MOLINA MONTERO
8. JAIRO PUERTAS TENORIO
9. ISABEL CRISTINA CALVO ÁVILA
10. MARÍA AHINOA GARCÍA PEÑA
11. FRANCISCO MANUEL HEREDIA MUÑOZ
12. LAURA ROLDÁN RUIZ
13. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ GORLAT
SUPLENTES
1. YAISA ORTEGA SÁNCHEZ
2. EVARISTO CHICA RÍOS
3. FRANCISCO JAVIER PERTÍÑEZ GARZÓN
VOX (VOX)
1. ANTONIO TIRADO MOLINA
2. ÁNGEL GARCÍA ARIAS
3. ÁLVARO GARCÍA SÁNCHEZ
4. ANDREA GONZÁLEZ DE LA HOZ
5. MANUELA SALVATIERRA ABAD
6. MIGUEL MANZANO DELGADO
7. JOSÉ ÁNGEL ABUELO UMPIERREZ
8. ESTER PÉREZ SÁNCHEZ
9. JESÚS MARÍA GARCÍA SÁNCHEZ
10. VANESSA CÉLINE LIZCANO AMARO
11. CARLOS GARCÍA ARIAS
12. MARÍA DOMÍNGUEZ ORTEGA
13. NICOLE JAMILETH FERNÁNDEZ CUN
SUPLENTES
1. JOSÉ MARÍA VELÁZQUEZ VEGA
CHIMENEAS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. PEDRO SALVATIERRA GARCÉS
2. MARÍA DEL CARMEN PIÑEIRO LÓPEZ
3. ROSARIO MARTOS ALBARRAL
4. PRÁXEDES ESTEFANÍA ROMERO RUIZ
5. RAFAEL FERNÁNDEZ RAMOS
6. LUIS ORTEGA ALBARRAL
7. BERNARDO PIÑEIRO ARELLANO
8. MARÍA DEL CARMEN JÁSPEZ DIÉGUEZ
9. MARÍA JOSEFA ALBARRAL SALVATIERRA
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. MIGUEL PÉREZ IZQUIERDO (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
2. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ ROMERO (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
3. MARÍA ELENA ALBARRAL REVELLES (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
4. JOSÉ ANTONIO IZQUIERDO GARCÍA (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
5. ISABEL MOLINA ALBARRAL (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
6. LIDIA PÉREZ ARIZA (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
7. SERGIO GARCÉS MARTÍN (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
8. NURIA MARTÍN RODRÍGUEZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
9. ALEJANDRO JIMÉNEZ GARCÉS (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
SUPLENTES
1. MARÍA ANGUSTIAS DONAIRE MOLINA (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
2. JHONATAN PÉREZ GARCÉS (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
3. RAFAEL MARTÍN PÉREZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
4. MIREIA SANTAELLA LÓPEZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
5. JOSÉ ÁNGEL GUERRERO GARCÍA (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA ASCENSIÓN MOLINA CABALLERO
2. ANTONIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
3. JOSÉ MANUEL CABALLERO ÁVILA
4. BASILIA MERCEDES SÁNCHEZ MARTÍN
5. MANUELA PÉREZ LÓPEZ
6. LUIS MIGUEL GARCÍA ÁVILA
7. JAVIER CÉNIT SÁNCHEZ
8. SAMUEL ÁVILA MOLINA
9. MARÍA JESÚS SÁNCHEZ REVELLES
SUPLENTES
1. FERNANDO CÉNIT ÁVILA
2. JOAQUÍN SÁNCHEZ VILLALBA
3. MARÍA JOSÉ AGUADO LÓPEZ
CHURRIANA DE LA VEGA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MANUEL LÓPEZ GABALDÓN
2. MARINA LÓPEZ JIMÉNEZ
3. JOSÉ SALVADOR MARTÍN LEYVA
4. MARÍA PALOMARES LÓPEZ
5. MARCOS HÓDAR PARENTE
6. PATRICIA RUIZ GARCÍA
7. RAQUEL MOLINA PÉREZ
8. ÁNYELO RODRÍGUEZ MEGÍAS
9. NURIA MEGÍAS CANTERO
10. FERNANDO VÍCTOR MORALES MARTÍN
11. MARÍA ANGUSTIAS PRADOS LORCA
12. JESÚS LÓPEZ PÉREZ
13. IRENE RUIZ GARCÍA
14. GABRIEL BERTOS AGUADO
15. MAGDALENA IBÁÑEZ MEGÍAS
16. JOSÉ ANTONIO LEYVA CANTERO
17. MARÍA TRUJILLOS TIRADO
SUPLENTES
1. JOSÉ ANTONIO MARTÍN MOLINERO
2. ROSA MARÍA MONTERO MARTÍN
3. MANUEL LÓPEZ PÉREZ
IU CHURRIANA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. FRANCISCO MOLINERO RUIZ (IU)
2. MARÍA CONCEPCIÓN VILLARRUBIA DEL VALLE (IU)
3. ANDRÉS PÉREZ ROMÁN (IU)
4. MARÍA EUGENIA RAMOS VILLAVECENCIO (IU)
5. ÓSCAR RAIMUNDO MOLINERO CANTERO (IU)
6. MARÍA DEL CARMEN ENGUIX MORENTE (IU)
7. TERESA AMPARO VIDAL SOS (IU)
8. PABLO RODRÍGUEZ MARTÍN (IU)
9. JUAN JOSÉ NAVARRO URÉNDEZ (IU)
10. MARÍA ÁNGELES CANTERO MARTÍNEZ (IU)
11. SEGUNDO EDUARDO GÓMEZ DE LA TORRE (IU)
12. MARÍA ÁNGELES CAMPOS GÓMEZ (IU)
13. YUSEF HASSAN MONTERO (IU)
14. MARÍA MERCEDES BATANERO CEBAS (IU)
15. AMALIA PÉREZ ROMÁN (IU)
16. JOSÉ ANTONIO FLORES MARTÍN (IU)
17. MARÍA DEL ROCÍO PÉREZ BATANERO (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANTONIO NARVÁEZ MORENTE
2. MARÍA LOURDES RAMÍREZ MARTÍN
3. ANTONIO LUIS RODRÍGUEZ GARCÍA
4. MARÍA RODA MARCOS CONTRERAS
5. MARÍA ESTHER LÓPEZ LARA
6. SONIA MACHADO MARTÍN
7. SARA MARÍA SÁNCHEZ MORENTE
8. ISRAEL NAVARRO LINARES
9. VICENTE MONTERO MORENO
10. JUAN FERNANDO MESA LOZANO
11. ANDRÉS RUIZ DE VALDIVIA MORENTE
12. MARÍA JOSÉ VELA CASTILLO
13. TAMARA GONZÁLEZ CARILLA
14. ANTONIO JOSÉ MORENO TORRES
15. ÁNGEL MERLO BORJA
16. KHADIJA EL MAZRIA IBNOUISSI
17. JOSÉ VICENTE CASTRO IZQUIERDO
SUPLENTES
1. PAOLA FERNÁNDEZ MEGÍAS
2. IRENE CONTRERAS BAENA
3. MANUEL MORENTE MORENTE
4. MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
VOX (VOX)
1. MIGUEL PRIETO SEQUERA
2. ÁNGEL ROJAS CAMPOS
3. FELIPE URBANO MUÑOZ
4. KATIA JAQUELINY NOLE GARCÍA
5. ROCÍO ENCARNACIÓN ESPAÑA ACEBAL
6. FRANCISCO JAVIER GARCÍA LÓPEZ
7. MANUEL LARA DELGADO
8. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ ALBILLO
9. GUILLERMINA POZO GARCÍA
10. ANTONIA LORENZO MOLINA
11. ANTONIO GÁLVEZ MARÍN
12. EVA MARÍA SEQUERA OLMO
13. VÍCTOR MANUEL MARTÍN TEJEDA
14. ANDRÉS GARCÍA RUIZ
15. MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ SEQUERA
16. ANTONIO CÍVICO VILLANUEVA
17. ANA CAROLINA SEQUERA OLMO
SUPLENTES
1. EVA MARÍA PRIETO SEQUERA
2. JESÚS DE DIEGO MENDOZA
3. MARÍA SÁNCHEZ BONILLO
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. FRANCISCO JOSÉ CORTÉS VALERO
2. LUIS MIGUEL GÓMEZ SÁNCHEZ
3. MARÍA DEL CARMEN MARTÍN RUIZ
4. JOSÉ JESÚS ROBLES GALLARDO
5. MARÍA ELENA HINOJOSA MUÑOZ
6. IVANA RUIZ ROMERO
7. JUAN MANUEL MOLINERO SOTO
8. JOSÉ GÓMEZ NOGUERA
9. ANA MARÍA AMADO MARTÍNEZ
10. MARÍA GÓMEZ VÁZQUEZ
11. JOSÉ LUIS MIGUEL DEL VALLE
12. CRISTIAN HÓDAR CONEJERO
13. MARÍA DE LA PAZ GONZÁLEZ CALVO
14. MARÍA ISABEL VÁZQUEZ HUESO
15. BLADIMIR CHAVARRILLA ESPINOSA
16. FRANCISCO NAVEROS GUERRERO
17. NOEMÍ GALÁN CORTÉS
SUPLENTES
1. JUAN MANUEL RUIZ MARTÍNEZ
2. LUCÍA GÓMEZ PERALTA
3. JAVIER FUENTES VIGIL
PODEMOS-ALIANZA VERDE (PODEMOS-AV)
1. PABLO ANTOLÍN BARRIOS (PODEMOS)
2. LAURA BAENA GARCÍA (PODEMOS)
3. PATRICIA MARTÍN ROSALES (PODEMOS)
4. VIRGINIA ARIANNA APARICIO GARCÍA MOLINA
(PODEMOS)
5. MIGUEL ÁNGEL GAMARRA CARA (PODEMOS)
6. JOSÉ LUIS SANCHIS GARCÍA (PODEMOS)
7. MARÍA DEL CARMEN MORENO PUERTO (PODEMOS)
8. MANUEL RÍOS JIMÉNEZ (PODEMOS)
9. MONTSERRAT CASTILLO BERMÚDEZ (PODEMOS)
10. EDUARDO VARGAS LÓPEZ (PODEMOS)
11. IRENE BELÉN LÓPEZ RIVADULLA (PODEMOS)
12. JESÚS ALBERTO DE MANUEL JEREZ (PODEMOS)
13. MARÍA DE LA SOLEDAD MONTES GÓMEZ (PODEMOS)
14. PEDRO ANTONIO MECA SÁNCHEZ (PODEMOS)
15. ANA MARÍA SOLER RODRÍGUEZ (PODEMOS)
16. FERNANDO PEREGRÍN MILLÁN (PODEMOS)
17. MARÍA ELENA PUERTAS PUERTAS (PODEMOS)
CIJUELA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. SAMUEL PEÑA ASENCIO
2. ROSARIO ARROYO VIDAL
3. ANTONIO JOSÉ ROMERO JIMÉNEZ
4. ANA ISABEL PEÑA ORTIZ
5. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ MOLINA
6. MARÍA DEL PILAR TORRALBA ORTEGA
7. DAVID GUERAO GARCÍA
8. CONCEPCIÓN GONZÁLEZ ORTIZ
9. SALVADOR ALBARRAL SOLERA
10. MARÍA FRANCISCA RUEDA IZQUIERDO
11. JOSÉ FRANCISCO RUEDA MUÑOZ
SUPLENTES
1. PEDRO BLANCO ARENAS
2. MARÍA FLORENCIA CONTI BAGLIONE
3. JOSÉ ANTONIO VIDAL LIÑÁN
4. JUANA GARCÍA PUNZANO
5. FRANCISCO CASADO CUENCA
6. EVA MOLINO CARMONA
7. JESÚS ROMERO PÉREZ
FUTURO CIJUELA (FTUC)
1. MARÍA GLORIA GÁMEZ VARGAS
2. ANA BELÉN GÓMEZ LIÑÁN
3. JUAN FRANCISCO LIZANA ESCAMILLA
4. JOSÉ MANUEL VALVERDE SALAZAR
5. VALENTINA FERNÁNDEZ ROMÁN
6. MARÍA CAROLINA FERNÁNDEZ UREÑA
7. ANTONIA OFELIA PEÑA IZQUIERDO
8. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA DELGADO
9. ANTONIO ISLA BALDOMERO
10. JOSÉ ANTONIO DEL HOYO HUELTES
11. RAMÓN HUERTAS SÁNCHEZ
SUPLENTES
1. VIRGINIA ARANDA RUBIA
2. CARMEN JULIA RODRÍGUEZ IZQUIERDO
3. PAMELA GARCÍA GARRIDO
4. ANTONIO CAMPOS HEREDIA
5. CARLOS AMAYA GÁMEZ
6. AZAHARA GARCÍA LÓPEZ
7. CARLOS VALENZUELA GARCÍA OLIVEROS
MÁS PAÍS CIJUELA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. DOLORES RODRÍGUEZ ARIAS (MÁS PAÍS ANDALUCÍA)
2. FRANCISCO MANUEL ROJAS TABARES (MÁS
PAÍS ANDALUCÍA)
3. ISABEL JUDITH ROJAS LÓPEZ (MÁS PAÍS ANDALUCÍA)
4. LEOPOLDO MOLINA MESA (MÁS PAÍS ANDALUCÍA)
5. ADRIÁN JESÚS FELICES RODRÍGUEZ (MÁS PAÍS
ANDALUCÍA)
6. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA ARGÜELLES (MÁS
PAÍS ANDALUCÍA)
7. JAIME FELICES MERCADO (MÁS PAÍS ANDALUCÍA)
8. MARTA LEONOR OLIVARES BURGOS (MÁS PAÍS
ANDALUCÍA)
9. ANTONIO APARICIO SOLER (MÁS PAÍS ANDALUCÍA)
10. JUAN ANTONIO BELTRÁN RODRÍGUEZ (MÁS
PAÍS ANDALUCÍA)
11. LORENA CARMEN GARCÍA LÓPEZ (MÁS PAÍS
ANDALUCÍA)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA JOSÉ SOLA MOLINA
2. JOSÉ MANUEL MORENO LÓPEZ
3. ADORACIÓN TEJERA MOLINA
4. JUAN CARLOS FUENTES PÉREZ
5. ASCENSIÓN FERNÁNDEZ PIMENTEL
6. SERGIO GONZÁLEZ ROMERO
7. LUCÍA ROMERO MALDONADO
8. LUIS VIEDMA MUÑOZ
9. JOSEFA CASTELLANO GÓMEZ
10. ANDRÉS LÓPEZ REYES
11. JUAN ÁNGEL SEGURA GARCÍA
PODEMOS-ALIANZA VERDE (PODEMOS-AV)
1. GASPAR MIGUEL MARINA (PODEMOS)
2. MARÍA JESÚS MUÑOZ FERNÁNDEZ (PODEMOS)
3. JORGE JOSÉ MOLINA ARÉVALO (PODEMOS)
4. CORAL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (PODEMOS)
5. LUIS FERNANDO JIMÉNEZ SANTANA (PODEMOS)
6. MIGUEL ÁNGEL HEREDIA ALAMENDA (PODEMOS)
7. JOSEFA GARCÍA AIVAR (PODEMOS)
8. MOISÉS RÍOS JIMÉNEZ (PODEMOS)
9. BEATRIZ VILLALOBOS SÁNCHEZ (PODEMOS)
10. MARIANO LOZANO PLATAS RAMOS REVILLA
(PODEMOS)
11. LIDIA GIRONA MOLINA (PODEMOS)
COGOLLOS DE GUADIX
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MIGUEL GÁMEZ TEJADA
2. MÓNICA GARCÍA ARANDA
3. MODESTO LOZANO ALCOLEA
4. MARÍA REMEDIOS GÓMEZ SIERRA
5. ALEJANDRO MOLERO MARTÍNEZ
6. ALBA MOLERO MOLERO
7. ÁNGEL MANUEL SOTO TRAVE
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. AURELIO PERALTA PORCEL
2. JUAN JOSÉ PERALTA GARCÍA
3. ENCARNACIÓN RATIA RATIA
4. FERNANDO GÁMEZ TEJADA
5. FRANCISCO FERNÁNDEZ MESA
6. FRANCISCO HERNÁNDEZ UCLÉS
7. MARÍA MONTELLANO FERNÁNDEZ
SUPLENTES
1. MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ PÉREZ
2. ÁNGEL HERRERA MARTÍN
3. JUAN JOSÉ GÁZQUEZ CARREÑO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. EDUARDO MIGUEL MARTOS HIDALGO
2. JESSICA HIDALGO RATIA
3. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ PERALTA
4. MARÍA ISABEL NAVARRO PERALTA
5. ANDRÉS JESÚS CÁCERES CUERVA
6. AMPARO VEGA RATIA
7. MICHELE IACONIS
SUPLENTES
1. FRANCISCO JAVIER HIDALGO SÁNCHEZ
2. NATALIA GARCÍA RUIZ
3. DANIEL PERALTA MARTÍNEZ
4. RAQUEL AMEZCUA POZO
5. ABIGAIL HERNÁNDEZ CARREÑO
6. LUCÍA MESA RATIA
7. ANTONIO RATIA CHECA
8. MANUEL VEGA OSORIO
9. FÉLIX PERALTA GUERRERO
10. CELESTINA EXPÓSITO GARCÍA
COGOLLOS DE LA VEGA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ALEXANDRA GARCÍA MARTÍN
2. JOSÉ ANTONIO HURTADO GARCÍA
3. SABINA PORTERO PÉREZ
4. ALICIA SACRAMENTO GARCÍA MADRID
5. DAVID GARCÍA DURÁN
6. ENCARNACIÓN MARÍA MARTÍN CASTILLO
7. MARÍA SORALLA GARRIDO HUERTAS
8. ELENA MARÍA MARTÍN FERNÁNDEZ
9. AMELIA MARTÍN UBAGO
10. NEREA TORRES JIMÉNEZ
11. YOLANDA LUIS MUÑOZ
SUPLENTES
1. MARÍA TERESA REPRESA ESTRADA
2. MANUEL PARDO JIMÉNEZ
3. MARÍA ROSARIO TORRES LUZÓN
4. ANTONIO LUIS TORRES GARRIDO
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. MARÍA MOYA RUIZ (IU)
2. RUBÉN LINARES BLANCA (IU)
3. ESTEFANÍA GARCÍA LÓPEZ (IU)
4. VÍCTOR HUGO GUTIÉRREZ MINGORANCE (IU)
5. JOSÉ ROMÁN ANGUITA (IU)
6. AMINAH ABUHAZIM PASCUAL (IU)
7. MARÍA DOLORES RUIZ MARTÍNEZ (IU)
8. JOSÉ ORDÓÑEZ FUNES (IU)
9. MARÍA JIBAJA ZAMORA (IU)
10. MANUEL ORTIZ GIBAJA (IU)
11. GLORIA LÓPEZ FERNÁNDEZ (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MANUEL LUCENA SÁNCHEZ
2. CONCEPCIÓN ROMERO AGUADO
3. MARINA TORRES HERMOSO
4. JOSÉ ANTONIO HERMOSO JOSA
5. MARÍA DEL MAR SÁNCHEZ VIEDMA
6. MARÍA JOSÉ CUESTA MARTÍN
7. SONIA MARTÍN GARCÍA
8. JESÚS TORRES GARRIDO
9. SERGIO JIMÉNEZ HURTADO
10. FRANCISCO JAVIER GARCÍA VIALARD
11. GERMÁN BARREA GARRIDO
SUPLENTES
1. PATRICIA TORRES RAMÍREZ
2. ANTONIO LÓPEZ PINEL
3. ALBERTO GÓMEZ HERMOSO
4. GRISELDA HURTADO AGUADO
5. RAFAEL CAPILLA GONZÁLEZ
VOX (VOX)
1. MARÍA ANGUSTIAS MARTÍN LÓPEZ
2. PABLO CARMONA ROBLEDO
3. FRANCISCO MANUEL MARTÍN GARCÍA
4. RAFAEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
5. LIBERIO ABRIL AGUILAR
6. LUIS ALBERTO LUZÓN BARRIOS
7. FRANCISCO MANUEL MARTÍN CUESTA
8. MARÍA BEGOÑA MARTÍN GARCÍA
9. JUAN CARLOS GARRIDO BAILÓN
10. FRANCISCO GÓMEZ BARRILADO
11. BERNARDINO SÁNCHEZ GÓMEZ
SUPLENTES
1. ÓSCAR JESÚS HERMOSO SÁNCHEZ
2. JOSÉ MANUEL MARÍN CARMONA
COLOMERA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. AMANDA BOLÍVAR GINÉS
2. SUSANA MARTÍN PRIETO
3. SERGIO BOLÍVAR CERVERA
4. MARÍA RAMÍREZ LÓPEZ
5. ALEJANDRO AGUILERA CORTÉS
6. ÁNGELA MARÍA URQUIZA RODRÍGUEZ
7. CASIMIRO LUCENA SANTIAGO
8. JOSÉ ISRAEL MAYA TORRES
9. MARÍA NIEVES LÓPEZ RONDA
SUPLENTES
1. ANTONIO LUCENA MILENA
2. EVA MARÍA ROMERO SANTIAGO
3. DAVID PALOMO DELGADO
4. ROCÍO JIMÉNEZ VEGA
5. ANTONIO SANTIAGO ALMAGRO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. EDUARDO MARTÍN QUESADA
2. AMELIA ESCUDERO VÁZQUEZ
3. NATALIA VALVERDE CUADROS
4. ANTONIO JESÚS SANTIAGO ARJONA
5. MOISÉS VARELA MARÍN
6. ABRAHÁN SANTIAGO CORTÉS
7. RAÚL YEGUAS MARTÍN
8. MANUEL CUENCA SANTIAGO
9. PABLO SANTIAGO MORENO
SUPLENTES
1. PAULA CABELLO QUESADA
2. ADRIÁN CUENCA ORTEGA
3. JOSÉ ARMENGOL BENÍTEZ VALVERDE
4. ANDREA MAYA MARTÍNEZ
VOX (VOX)
1. CÉSAR NAVEROS GÓMEZ
2. ESTEFANÍA MARTÍN FERNÁNDEZ
3. MARÍA ÁNGELES MORENO DE PIÑAR
4. CATALINA SÁNCHEZ RÍSQUEZ
5. RAFAEL MANUEL ARCAS-SARIOT JIMÉNEZ
6. FERMÍN RISUEÑO GARCÍA
7. ANGUSTIAS MANUELA GONZÁLEZ PÉREZ
8. LUIS CARLOS RISUEÑO ALEJO
9. ANA ELISA MARTÍNEZ ORTEGA
JUNTOS POR COLOMERA (P.J.P.C)
1. MOISÉS VARELA SÁNCHEZ
2. JOSÉ MIGUEL GARCÍA CASTRO
3. ALBERTO SANTIAGO MARTÍN
4. ELISA ISABEL MUÑOZ GARCÍA
5. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ NIEVAS
6. EDURNE SANTIAGO ALMAGRO
7. JOSÉ EMILIO RODRÍGUEZ BARROSO
8. JUAN ANTONIO CAMARERO SANTOS
9. SANTIAGO MARTÍN GRANADOS
SUPLENTES
1. JOSÉ MAYA MEDRANO
2. JUAN ALMAGRO SANTIAGO
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. MANUEL RODRÍGUEZ PEULA (VERDES-EQUO)
2. JOSÉ NIEVAS HOCES (VERDES-EQUO)
3. CARMEN ISABEL VÍLCHEZ CAÑIZARES (IU)
4. MARÍA ISABEL JIMÉNEZ CÁCERES (VERDESEQUO)
5. PEDRO JOSÉ COLLADO GÓMEZ (VERDES-EQUO)
6. BEGOÑA OJANGUREN VIEJO (VERDES-EQUO)
7. JORGE JESÚS CABRERIZO HURTADO (VERDESEQUO)
8. INMACULADA SIERRA TORRES (VERDES-EQUO)
9. LUIS MARTÍNEZ MUÑOZ (Independiente)
CORTES DE BAZA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ANA MARÍA RUIZ REYES
2. MARÍA JOSÉ ASENSIO GALERA
3. VANESSA SÁNCHEZ MONJE
4. JOSÉ ÁNGEL MORENO QUINTANA
5. IVÁN LIZARTE TORRENTE
6. MARÍA FABIOLA GARCÍA IZQUIERDO
7. ANTONIO ÁNGEL ARREDONDO LARA
8. MARÍA TRINIDAD RUBIO VILLANUEVA
9. PEDRO ANTONIO RUIZ GALLEGO
SUPLENTES
1. RUBÉN GARCÍA NAVARRO
2. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ VIUDEZ
3. ANDREA CÁCERES GALLEGO
4. ALFREDO LEÓN VALERO
AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE DE CORTES DE BAZA (AICB)
1. JUAN FERNÁNDEZ CARMONA (Independiente)
2. MARÍA JOSÉ OLIVER MARTÍNEZ (Independiente)
3. ZEUS RUIZ CÁCERES (Independiente)
4. ANTONIO FERNÁNDEZ GÁMEZ (Independiente)
5. DIANDRA GONZÁLEZ MORALES (Independiente)
6. ANABEL FERNÁNDEZ PABLOS (Independiente)
7. ESTHER LÓPEZ MARÍN (Independiente)
8. TOMÁS GÓMEZ ORTIZ (Independiente)
9. ANTONIO FRANCISCO CALDERÓN GONZÁLEZ
(Independiente)
SUPLENTES
1. SOFÍA MORENO ROBLEDILLO (Independiente)
2. PRUDENCIO GINER SAMPER (Independiente)
3. AGUSTÍN RECHE SÁNCHEZ (Independiente)
4. ISABEL ANDRÉS MASEGOSA (Independiente)
5. MARÍA DEL CARMEN CHACÓN INFANTE (Independiente)
6. ANTONIO JESÚS CARMONA GARRIDO (Independiente)
7. MARI KELY OLIVER DEL ÁGUILA (Independiente)
8. JUAN CAMPOS MORALES (Independiente)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MATILDE TERRÓN SÁNCHEZ
2. INÉS GINÉS ARÁN
3. NURIA CASTILLO SIMÓN
4. PEDRO RECHE SÁNCHEZ
5. JOSÉ ANTONIO MONTOYA SÁNCHEZ
6. EVELINA CARMONA SEREBRENNIKOVA
7. VERÓNICA GÓMEZ MESTRE
8. FRANCISCO MIGUEL BURGOS CASTILLO
9. ANDREA TERRÓN SÁNCHEZ
SUPLENTES
1. PABLO MOLINA LÓPEZ
2. MARÍA PIEDAD MARTÍNEZ ARREDONDO
3. MÓNICA MANCEBO CARMONA
4. JENIFER PADILLA MAESTRA
CORTES Y GRAENA
GRUPO INDEPENDIENTE DE CORTES Y GRAENA (GICG)
1. FABIOLA ROMERO HERNÁNDEZ
2. DANIEL VÍLCHEZ VALDIVIA
3. SELENA HUERTAS JAMBRINA
4. JORGE GARCÍA GÓMEZ
5. MARÍA DEL CARMEN UBRIC SEGURA
6. FRANCISCO JAVIER MARTOS JIMÉNEZ
7. ÓSCAR LUZÓN BLASCO
SUPLENTES
1. ANTONIO RUIZ GÓMEZ
2. JUAN TOMÁS VELASCO
3. MARÍA DEL CARMEN ESCUDERO CALDERÓN
4. ÓSCAR HUERTAS ROSALES
5. MANUEL RABANEDA ESCUDERO
6. PURIFICACIÓN SAAVEDRA MUÑOZ
7. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ SIERRA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. DAVINIA HERRERA MARTOS
2. MÓNICA HUERTAS MARTÍNEZ
3. MARÍA DEL CARMEN MORENO MORENO
4. MARÍA ASCENSIÓN HUERTAS VELASCO
5. JUAN LUIS HUERTAS HUERTAS
6. JOSÉ ANTONIO SAAVEDRA SEGURA
7. RAÚL VENTEO USERO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANTONIO SÁNCHEZ NAVARRO
2. JUAN FRANCISCO VELASCO RUIZ
3. ALBA ESCUDERO HERNÁNDEZ
4. ANA MARÍA HUERTAS SÁNCHEZ
5. JUAN RUIZ FERNÁNDEZ
6. MÍRIAM VARÓN HERRERA
7. JUAN ESCUDERO RUFIÁN
VOX (VOX)
1. ENRIQUE PUERTAS RUIZ
2. LIZA EUGENIA MORGAN DUPUY
3. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ
4. STEPHANIE LIZETTE LONDOÑO ZULUAGA
5. DANIEL JOAQUÍN CAMPOS GARCÍA
6. JOAQUINA MARTOS SAAVEDRA
7. MARÍA EUGENIA DUPUY JIMÉNEZ
CUEVAS DEL CAMPO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. CARMEN ROCÍO MARTÍNEZ RÓDENAS
2. DELFÍN VILAR QUESADA
3. RAMÓN GARCÍA PÉREZ
4. SHEILA PÉREZ ESTEBAN
5. BRUNO MARTÍNEZ DE LA TORRE
6. PATRICIA MORENO NOGUERA
7. ALBA JIMÉNEZ CARMONA
8. ANTONIO MESAS GEA
9. NURIA VICO MARTOS
SUPLENTES
1. ANTONIO JESÚS GUTIÉRREZ PÉREZ
2. ANGELINA GEA REQUENA
3. JOSÉ MARÍA TORRE SÁNCHEZ
4. MARÍA JOSÉ RUIZ ROMERO
5. MARÍA DOLORES GARCÍA CARPIO
VOX (VOX)
1. ANTONIO RAMÓN MARTÍNEZ HORTAL
2. JOSÉ ANTONIO PÉREZ MEMBRIVES
3. FRANCISCO CARPIO GARCÍA
4. JESÚS OLIVARES MARTÍNEZ
5. SERGIO MARTÍNEZ VICO
6. NOELIA MARÍN MUÑOZ
7. FRANCISCO JOSÉ VICO HERNÁNDEZ
8. JUAN MANUEL LÓPEZ MARCHENA
9. ÁLVARO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
SUPLENTES
1. AÍDA FERNÁNDEZ GARROTE
2. JUAN MIGUEL FERNÁNDEZ ALPERI
PARTIDO POPULAR (PP)
1. FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍNEZ
2. BEATRIZ ROSILLO SÁNCHEZ
3. ANTONIO DAVID CORRAL RODRÍGUEZ
4. MARÍA HERMINIA PÉREZ ROSELLÓ
5. VÍCTOR MARÍN LÓPEZ
6. ANTONIO RUIZ PÉREZ
7. ÁNGELES CORRAL IZQUIERDO
8. JUAN CARLOS MARTÍNEZ RECHE
9. ELIANA LÓPEZ ROSILLO
SUPLENTES
1. JAIME ROMERO ÁLVAREZ
2. ANDREA ÁLVAREZ GUEVARA
3. FRANCISCO JAVIER MONTOYA DEL POZO
4. CARMEN MARÍA IRUELA QUESADA
5. RAFAEL HERNÁNDEZ GUEVARA
6. CRISTINA GONZÁLEZ MORENO
7. JUAN JOSÉ MUÑOZ RODRÍGUEZ
CÚLLAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ANA BELÉN MARTÍNEZ LÓPEZ
2. SABRINA NAVARRO PÉREZ
3. GLORIA CAÑADAS GUERRERO
4. JESÚS ENRIQUE MARTÍNEZ CANO
5. IVÁN SÁNCHEZ JIMÉNEZ
6. NIEVES GARCÍA RUBIO
7. GLADYS TERESA SANANGO MORÁN
8. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MARTÍNEZ
9. JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
10. JUAN LARA GARCÍA
11. BEATRIZ CARRIÓN RUIZ
SUPLENTES
1. INMACULADA GALERA CARRIÓN
2. JUANA MARÍA MULERO TELLO
3. JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
4. PEDRO MIGUEL RODRÍGUEZ LOZAL
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. JUAN PEDRO JIMÉNEZ BURGOS
2. CELIA MASEGOSA DURÁN
3. JUAN ABEL CASTILLO REQUENA
4. ESTEFANÍA SERRANO GALERA
5. FRANCISCO JOSÉ MURCIA CARRIÓN
6. LIDIA MARTÍNEZ GARCÍA
7. ANTONIO SEBASTIÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
8. DOLORES ALMUDENA MAESTRA MARTÍNEZ
9. JOSÉ MANUEL MELLADO MASEGOSA
10. MARÍA ISABEL SÁNCHEZ SALVADOR
11. ANTONIO ORTEGA SÁNCHEZ
SUPLENTES
1. MARÍA SÁNCHEZ DENGRA
2. ISMAEL NAVARRO CASTILLO
3. ROSARIO VICTORIA RODRÍGUEZ BALSAS
4. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ CANDELA
5. LORENA MONTOYA SALVADOR
6. ISIDORO DANIEL ROSENDO SÁNCHEZ CAMPOY
7. NOELIA SARABRIA CAÑADAS
8. TOMÁS SALVADOR RODRIGO
9. JESSICA TRINIDAD COLLADOS JIMÉNEZ
10. JUAN MANUEL SÁNCHEZ FERMÍN
VOX (VOX)
1. JOSÉ BURRUECO BURGOS
2. Mª DOLORES MARTÍNEZ MARTÍNEZ
3. RAMÓN JESÚS RECHE GARCÍA
4. SANTIAGO LORENTE MIRAS
5. EVA MARÍA SÁNCHEZ ROMÁN
6. JOSÉ ANTONIO LATORRE LUQUE
7. PEDRO MARÍA TÚNEZ MARTOS
8. GRACIA APARICIO SIMAN
9. CECILIA VÁZQUEZ RIVAS DE ROCA
10. CRISTINA MARTÍNEZ GALERA
11. JOSÉ VÁZQUEZ TORRES
SUPLENTES
1. LILIANA DICU
2. JUAN MARÍA MASEGOSA DOMÍNGUEZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ TORRENTE GARCÍA
2. MARÍA DOLORES RAMÍREZ VALDIVIESO
3. MARÍA DE LAS MERCEDES TERUEL TORRES
4. JUAN SÁNCHEZ JIMÉNEZ
5. CATALINA CARRIÓN GALERA
6. ALMUDENA MARÍA TORRENTE SÁNCHEZ
7. SERGIO MARTOS BAIDES
8. ANA MARÍA MASEGOSA SÁNCHEZ
9. ANTONIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
10. SERAFÍN MATEO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
11. DANIEL TORRENTE GARCÍA
SUPLENTES
1. JOSÉ ANTONIO CÁCERES SÁNCHEZ
2. MARÍA ROCÍO MARTÍNEZ SIMÓN
3. MARÍA BENITA ROMERO MARTÍNEZ
4. RAFAEL CELSO MORENO RODRÍGUEZ
5. DECKERS LUC JOHAN M.
CÚLLAR VEGA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JORGE SÁNCHEZ CABRERA
2. MARÍA ELVIRA RAMÍREZ LUJÁN
3. EDUARDO PÉREZ BAZOCO
4. MARÍA ÁNGELES POLO MARTÍN
5. FELIPE PÉREZ DE LA ROSA
6. MÍRIAM SANJUÁN GÓMEZ
7. MANUEL LÓPEZ RIVAS
8. MARÍA DEL CARMEN TARIFA HERNÁNDEZ
9. FRANCISCO RODRÍGUEZ TERRIBAS
10. SANDRA MUÑOZ GRACIA
11. FRANCISCO DE BORJA ARROYO FERNÁNDEZ
12. ARIADNA GUTIÉRREZ CASTELLÓN
13. ALEJANDRO DANIEL FERNÁNDEZ FERNÁNDE
SUPLENTES
1. OLVIDO DE LA ROSA BAENA
2. JOSÉ AMO FRAILE
3. MARÍA ANGUSTIAS SÁNCHEZ MORENO
4. ALEJANDRO CASARES CUESTA
5. EVA PORTERO MOLINA
6. ANTONIO BURGOS GALINDO
7. BLANCA MORALES VILLA (Independiente)
8. CARLOS PÉREZ VARGAS
9. MARÍA PURIFICACIÓN GUTIÉRREZ GARCÍA
10. EMILIO NAVARRO AGUILAR
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. JUAN FRANCISCO MUÑOZ GONZÁLEZ (IU)
2. CONCEPCIÓN LEONOR BARRAGÁN ROSILLO (IU)
3. FRANCISCO JAVIER ROLDÁN DE LA ROSA (IU)
4. PAULA GARCÍA QUIRÓS (IU)
5. IVÁN MUÑOZ SÁNCHEZ (IU)
6. INMACULADA TERRIBAS MORALES (IU)
7. PABLO RAFAEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (IU)
8. MARÍA BELÉN EIROA MOZOS (IU)
9. JOSÉ LUIS MARTOS GARCÍA (IU)
10. MARÍA ESTHER ARCOS ALARCÓN (IU)
11. FRANCISCO ROLDÁN ORTEGA (IU)
12. NATALIA ROLDÁN MOLINERO (IU)
13. JUAN ANTONIO LÓPEZ ROELAS (IU)
SUPLENTES
1. JUAN GARCÍA MORALES (IU)
2. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA AFÁN DE RIVERA (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JUAN JOSÉ SEGURA RODRÍGUEZ
2. SONIA TORRALVO GÁMEZ
3. MIGUEL ÁNGEL RUIZ RODRÍGUEZ
4. ANA MARÍA MOLINA NIETO
5. ANTONIO SANTIAGO PÉREZ
6. ANTONIO SÁNCHEZ AROSTEGUI
7. LORENA MARGARITA ORTIZ ANGULO
8. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ LEÓN
9. BEATRIZ VILLENA SÁNCHEZ (Independiente)
10. MARÍA ADELA ARCOS CASTRO (Independiente)
11. YANIRA GONZÁLEZ TORRALVO
12. MAIRA CECILIA CABRERA GUERRERO
13. FRANCISCO HERRERA ROSALES (Independiente)
SUPLENTES
1. ELENA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
2. MARÍA MEDINA ARCOS
3. DANIEL SUÁREZ FERNÁNDEZ (Independiente)
4. AGUSTÍN MARÍN AGUILAR (Independiente)
VOX (VOX)
1. ESPERANZA MERCEDES LÓPEZ VARELA
2. ANTONIO FRANCISCO QUIRÓS ROLDÁN
3. ADOLFO JIMÉNEZ MILLÁN
4. CLAUDIO AGUILAR MONTES
5. MARÍA CARMEN MORALES LÓPEZ
6. CARLOS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
7. CONSUELO VICENTE NAVARRO
8. MARÍA LIDIA ATIENZA URIBE
9. MARÍA LAURA GARCÍA POYATOS
10. EMILIANO GARCÍA MORENTE
11. JESÚS MORALES MARTÍN
12. OLGA MARÍA MATA MARTÍNEZ
13. SOFÍA BENÍTEZ VELÁZQUEZ
SUPLENTES
1. MARÍA JOSÉ MORAIS DE LIMA
2. ANGELA RODRÍGUEZ VILLALOBOS
3. ÁNGEL COBO GÓMEZ
PODEMOS-ALIANZA VERDE (PODEMOS-AV)
1. MARIANO LÓPEZ MARTÍN (PODEMOS)
2. BLANCA NIETO PÉREZ (PODEMOS)
3. JORDÁN VICIEN PADILLA (PODEMOS)
4. CLAUDIA GALLEGO MACHADO (PODEMOS)
5. SAMUEL CARREÑO GADEA (PODEMOS)
6. MARÍA TERESA RÍOS JIMÉNEZ (PODEMOS)
7. MIGUEL MARÍA RÍO SÁNCHEZ (PODEMOS)
8. YOLANDA QUIJANO GUTIÉRREZ (PODEMOS)
9. MARÍA CRISTINA MARTÍN CIVANTOS (PODEMOS)
10. RAFAEL JIMÉNEZ CASTILLO (PODEMOS)
11. RAÚL ROMÁN ESCALONA (PODEMOS)
12. MARÍA MATILDE CABRERA RAMOS (PODEMOS)
13. DANIELA GONZÁLEZ RIVAS (PODEMOS)
DARRO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JUAN ANTONIO LÓPEZ MARTÍNEZ
2. JUAN LÓPEZ TORRES
3. RAÚL LÓPEZ MONTALBÁN
4. RAFAEL VÍLCHEZ QUESADA
5. JOSÉ ANTONIO TORRES CASTILLO
6. JUAN FRANCISCO MUÑOZ HEREDIA
7. JUAN FRÁNCICO MUÑOZ HEREDIA
8. JUAN ANTONIO ROMERO DELGADO
9. MANUELA MARTÍNEZ LÓPEZ
SUPLENTES
1. VANESA PLAZA LEÓN
2. MANUEL CASTILLO LÓPEZ
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. BARBARA CAMPINS RUIZ (IU)
2. JUAN ANTONIO SOLER SALCES (IU)
3. SAGRARIO SERRANO CARRILLO (IU)
4. IMANOL VILLALBA RODRÍGUEZ (IU)
5. ISABEL GONZÁLEZ MILENA (IU)
6. FRANCISCO JAVIER ARAGÓN FLOR (IU)
7. TERESA CRISTINA ARÉVALO RODRÍGUEZ (IU)
8. EMILIO JESÚS LÓPEZ GÁLVEZ (IU)
9. JUAN FRANCISCO ARENAS DE SORIA (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MANUEL BLAS GÓMEZ JIMÉNEZ
2. VALERIANO MARTÍNEZ MARTOS
3. JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ
4. CARLOS CUERVA LEYVA
5. AZAHARA MARTÍNEZ RUIZ
6. VERÓNICA MADRID MONTALBÁN
7. LUIS GONZALO URÉNDEZ LEÓN
8. ANTONIO GÓMEZ LÓPEZ
9. TRINIDAD VELASCO MARTÍNEZ
SUPLENTES
1. SONIA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
2. MIGUEL COBOS MATEOS
DEHESAS DE GUADIX
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. SANTOS MEDINA MANCEBO
2. YOLANDA RUIZ NAVARRO
3. ALBA MARÍA SORIA CRUZ
4. JOSÉ VARGAS HERNÁNDEZ
5. ANTONIA MARTÍNEZ LÓPEZ
6. FÁTIMA SENOUSSI VARGAS
7. SANTOS MEDINA LOZANO
SUPLENTES
1. ISABEL DÍAZ GONZÁLEZ
2. JOSÉ RAMÓN ORTEGA RODRÍGUEZ
3. ISABEL RAMÍREZ MARTOS
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA VALLECILLOS
2. MARÍA GERTRUDIS PÉREZ POZO
3. ROSARIO HIDALGO SALMERÓN
4. ENCARNACIÓN RUIZ AYALA
5. FERNANDO JOSÉ MOLERO CRUZ
6. TRINIDAD FERNÁNDEZ MOLERO
7. FERNANDO ELOY RODRÍGUEZ MORENO
DEHESAS VIEJAS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. EMILIO AGUILAR GONZÁLEZ
2. MARÍA VANESA COLLADO JIMÉNEZ
3. ANTONIO MARÍN ARROYO
4. MARÍA DEL CARMEN SANTOS UTRILLA
5. MARÍA DOLORES AGUILAR GONZÁLEZ
6. SACRAMENTO LOMAS SANTOS
7. FRANCISCO JAVIER ORGAZ VARGAS
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. ELISABET AGUILAR ROMÁN (IU)
2. MARÍA CANDELARIA RIENDA VEGA (IU)
3. ANTONIO MANUEL ROMERO ORGAZ (IU)
4. ANTONIA ANA GIBERT LEA (IU)
5. MARÍA DEL CARMEN PÉREZ MARTÍNEZ (IU)
6. CLARA VEGA CALDERÓN (IU)
7. ANA PÉREZ MARTÍNEZ (IU)
SUPLENTES
1. ANTONIO VARGAS APARICIO (IU)
2. LUCRECIA RIENDA LOZANO (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ALEJANDRO ORTEGA RODRÍGUEZ
2. MANUEL GUERRERO PERTÍÑEZ
3. ANA INMACULADA ORTEGA RODRÍGUEZ
4. JHONATTAM GARCÍA ELVIRA
5. RUBÉN JESÚS GARCÍA RUEDA
6. FERNANDO PARRA BÉDMAR
7. MARÍA DOLORES UREÑA NIETO
DEIFONTES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. CARMEN MATA DE LA CHICA
2. MARÍA DE LOS REMEDIOS MORENO VÍLCHEZ
3. ANTONIO MARTÍN FERNÁNDEZ
4. GERMÁN LÓPEZ PUERTAS
5. CRISTINA CORRAL GONZÁLEZ
6. JULIO CID CEBRIÁN
7. FANNY TENORIO CASTILLO
8. MANUEL AGUILERA CORTÉS
9. MARÍA NEREA LOZANO RUBIA
10. SALVADOR ORTEGA CASTRO
11. OTILIA MUÑOZ FERNÁNDEZ
SUPLENTES
1. ANTONIO FERNÁNDEZ CÓRDOBA
2. MARÍA JOSÉ CONTRERAS SANTAELLA
3. MARÍA VANESSA GÓMEZ MELERO
4. RAFAEL ÁNGEL GÓMEZ RODRÍGUEZ
5. INMACULADA CRISTINA SÁNCHEZ GALLARDO
6. MANUEL ALCALDE RODRÍGUEZ
7. LETICIA BARRIONUEVO ABRIL
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. FRANCISCO ABRIL TENORIO (IU)
2. ROCÍO ANGUSTIAS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ (IU)
3. MIGUEL ÁNGEL TENORIO BARRIONUEVO (IU)
4. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ MOLINA (IU)
5. MARÍA ÁNGELES ORTEGA ESPIGARES (IU)
6. PILAR FERNÁNDEZ CORTÉS (IU)
7. MARÍA SONIA VIVANCOS HERNÁNDEZ (IU)
8. MAGALI GUZMÁN HERNÁNDEZ (IU)
9. JOSÉ MANUEL PÉREZ PADILLA (IU)
10. FRANCISCO MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (IU)
11. ESTEFANÍA MEGÍAS GARCÍA (IU)
SUPLENTES
1. CAROLINA FERNÁNDEZ HEREDIA (IU)
2. FRANCISCO JAVIER SANTIAGO RODRÍGUEZ (IU)
3. ENRIQUE ORDÓÑEZ MARTÍN (IU)
4. JENNIFER HEREDIA HEREDIA (IU)
5. ROCÍO ALCALDE MONTALBÁN (IU)
6. ANTONIO CEBRIÁN ARIAS (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BAENA
2. VERÓNICA GARCÍA CEJUDO
3. MANUEL LÓPEZ HERRERA
4. JUAN ANTONIO VARGAS ABRIL
5. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ ORTEGA
6. FRANCISCO JOSÉ ABRIL ÁLVAREZ
7. JACQUELINE DEL RÍO ZUFRÍ
8. PABLO GUERRERO SÁNCHEZ
9. MARÍA JOSÉ DEL ÁGUILA CHACÓN
10. JULIO JESÚS GUERRERO HERRERA
11. MARÍA JOSÉ GARCÍA GUERRERO
SUPLENTES
1. JESÚS SANTANA SALINAS
2. MARÍA ANGUSTIAS FERNÁNDEZ CASTILLO
DIEZMA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. EMILIA TRONCOSO RODRÍGUEZ
2. FRANCISCO JESÚS SEVILLA SÁNCHEZ
3. LUCÍA ROJAS LÓPEZ
4. MARÍA GARCÍA LÓPEZ
5. MARIO GARCÍA CABALLERO
6. FRANCISCO MANUEL CUERVA AVILÉS
7. MARÍA JÉSSICA RODRÍGUEZ CARMONA
SUPLENTES
1. MIGUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
2. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ RUIZ
3. MARÍA PURIFICACIÓN MIRAS HERVÁS
4. MARÍA JOSÉ LEÓN MARTÍNEZ
POR DIEZMA Y SILLAR (PDS)
1. JUAN CARLOS COBO FERNÁNDEZ
2. LUIS ARNÁEZ OLANO
3. MARÍA DOLORES MARTÍNEZ SÁNCHEZ
4. YASMINA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
5. ANA MARÍA JIMÉNEZ BONILLA
6. JOAQUÍN MOLINA HERVÁS
7. YOLANDA BUENO RODRÍGUEZ
SUPLENTES
1. JOSÉ RAFAEL RODELAS FERNÁNDEZ
2. ROCÍO GÓMEZ LEÓN
3. ANTONIO GARCÍA LÓPEZ
4. FRANCISCO SANTIAGO AMADOR
5. ALEJANDRO FERNÁNDEZ ARRIAZA
6. MACARENA LÓPEZ GARCÍA
7. JUAN SERAFÍN MUÑOZ AMADOR
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. ISABEL PRIETO CARMONA (IU)
2. CARMEN JIBAJA ZAMORA (IU)
3. ENCARNACIÓN MONTES MORALES (IU)
4. EDUARDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (IU)
5. SALUD HERMOSO GARCÍA (IU)
6. MARTÍN OROZCO MATEO (IU)
7. MARÍA YOLANDA AGUITA ESCOLANO (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MANUEL JESÚS MOLINA GARCÍA
2. JOSÉ MANUEL RUIZ FERNÁNDEZ
3. MARÍA DEL CARMEN PÉREZ GUTIÉRREZ
4. ALEJANDRO RAMA LEÓN
5. MARÍA DEL CARMEN LEYVA TAPIA
6. ALEJANDRO CARMONA FERNÁNDEZ
7. FABIOLA SÁNCHEZ VÍLCHEZ
SUPLENTES
1. MIGUEL ÁNGEL HERVÁS LEYVA
2. CECILIO RODRÍGUEZ CABALLERO
3. CARMEN BEATRIZ PRADOS GRANADOS
4. FRANCISCO JAVIER COBO CABALLERO
5. ENRIQUE MANUEL ARCO FERNÁNDEZ
6. JOSÉ MARÍA LÓPEZ FERNÁNDEZ
7. PABLO MARTÍNEZ LEYVA
8. CARLOS JAVIER MADRID MADRID
9. MIGUEL ÁNGEL AMADOR AMADOR
VOX (VOX)
1. MARÍA DEL ROCÍO VÍLCHEZ HUERTAS
2. CRISTINA SEGURA LÓPEZ
3. JUAN PABLO FERNÁNDEZ ROMANO
4. JUAN MANUEL MORA MONTES
5. JOSÉ JOAQUÍN GARCÍA TRIGUERO
6. ANDRÉS SÁNCHEZ GUIXOT
7. DANIEL SÁNCHEZ CARRETERO
DÍLAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ AURELIANO MARTÍN SEGURA
2. MARÍA GORETTI MOLINA ÁLVAREZ
3. RUBÉN FRANCISCO TOMÁS GONZÁLEZ
4. MARÍA VICTORIA SANTIAGO ROMERA
5. MARÍA JOSÉ CAÑETE ALGUACIL
6. JAVIER POZO ROBLES
7. MARÍA TRINIDAD MOYA MEGÍAS
8. ANDRÉS MACÍAS QUESADA
9. MARÍA TERESA ALMENDROS PIRES
10. MARTÍN GERMÁN BLANCO GARCÍA
11. ELENA FERNÁNDEZ MANZANO
SUPLENTES
1. ALEJANDRO MARTÍN GARZÓN
2. FRANCISCO JAVIER DEL RÍO GIL
3. JOSÉ LUIS BENÍTEZ IGLESIAS
4. JOSÉ ENRIQUE NICOLÁS REQUENA
5. BENITO DÍAZ TREJO
6. ANTONIO DEL RÍO MOLINA
7. RAFAEL QUESADA PIMENTEL
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ
2. ISABEL BENÍTEZ OLEA
3. JOSÉ MIGUEL CAÑETE MEGÍAS
4. MARÍA DE LOS ÁNGELES GIL VELASCO
5. JORGE LEOPOLDO MORALES MUÑOZ
6. VANESSA FERNÁNDEZ PIMENTEL
7. PEDRO DE LA HOZ PAREJO
8. YADENA MARTÍNEZ PADILLA
9. ALEJANDRO RUIZ CARRANZA
10. MARÍA DE LAS NIEVES GONZÁLEZ CARMONA
11. PEDRO ANTONIO FERNÁNDEZ CAMPOS
SUPLENTES
1. MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ GARCÍA
2. EMILIO JOSÉ MOCHÓN GONZÁLEZ
3. NAOMI CASTILLO PRADOS
4. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN BENÍTEZ
5. SANDRA MARÍA FERNÁNDEZ RUIZ
6. MARÍA DOLORES PUGA GARCÍA
7. SOFÍA GONZÁLEZ ROA
8. INMACULADA CONCEPCIÓN BENÍTEZ GIL
9. MERCEDES RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
VOX (VOX)
1. BEATRIZ RODRÍGUEZ MUÑOZ
2. LORENZO MARÍN DE LA PEÑA
3. RAFAEL FERNÁNDEZ NOGUERAS
4. NATALIA BAGET MORENO
5. OCTAVIO FERNANDO CASTELLANO LUQUE
6. JAVIER JULIO CHACÓN JIMÉNEZ
7. FRANCISCA MORENO RISUEÑO
8. INMACULADA ESCAÑUELA OLIVEROS
9. JOSÉ MANUEL CAÑAVERAS SANTOYO
10. RAÚL JAVIER GARCÍA RENEDO
11. JUAN JOSÉ APARICIO MEMBRILLA
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. MANUEL MORALES GARCÍA (IU)
2. BEATRIZ CARMEN LUACES CARRERAS (Independiente)
3. ANTONIO PALMA RÍOS (Independiente)
4. SUSANA GUTIÉRREZ CONTRERA (Independiente)
5. KAILANI GARCÍA-DELGADO ROSBERT (Independiente)
6. ROMUALDO BENÍTEZ RODRÍGUEZ (Independiente)
7. MARTA MARÍA SALAZAR PÉREZ (Independiente)
8. ISABEL MARÍA HARO PÉREZ (Independiente)
9. CARLOS MANUEL NAVARRO DÍEZ (Independiente)
10. MARTA ORTIZ SÁNCHEZ (Independiente)
11. MARÍA JOSÉ MORA BOHÓRQUEZ (Independiente)
DÓLAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MANUEL GARCÍA HERRAIZ (Independiente)
2. JOSÉ ANTONIO ARANDA LÓPEZ
3. ROCÍO GARCÍA HERRAIZ (Independiente)
4. DOMINGO RUIZ MOLINA
5. NURIA MOYA RUIZ
6. EDUARDO CUERVA HUETE
7. ANDRÉS HERAS PÉREZ
SUPLENTES
1. AVELINO GÓNGORA LÓPEZ
2. ISIDRO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
3. INMACULADA GÓNGORA LÓPEZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. RAFAEL MARTÍNEZ TUDELA
2. DAVID FERNÁNDEZ HURTADO
3. BASILIO GONZÁLEZ DELGADO
4. ANDRÉS GUERRERO SANDOVAL
5. VANESA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
6. ANA BELÉN GARCÍA ROSA
7. MARÍA ENCARNACIÓN TUDELA MORALES
SUPLENTES
1. MOISÉS MOLINA PORTILLO
2. JUAN MARTÍNEZ MORALES
3. RAFAEL MARTÍNEZ MARTOS
DOMINGO PÉREZ DE GRANADA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ELOY VERA UTRILLA
2. MARÍA DEL MAR BARRERA SAMPEDRO
3. AMADOR GARCÍA MERINO
4. MARÍA EVA CASTRO ARAGÓN
5. ALBA MARÍA GARCÍA POYATOS
6. JOSÉ TRAVÉ PALMA
7. INMACULADA MOLINA OCÓN
SUPLENTES
1. CRISTIAN CAPILLA AGUILAR
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANTONIO GONZÁLEZ MORENO
2. JUANA MARÍA MORENO SORROCHE
3. CELIA TORRALBA COBOS
4. ÁLVARO COLLADOS FERNÁNDEZ
5. ENRIQUE JERÓNIMO HUETE
6. MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ BABILONI
7. DAVID TRIVIÑO RUIZ
VOX (VOX)
1. PEDRO BRAVO ONORATO
2. EMILIO BERROCAL GONZÁLEZ
3. MAGDALENA GARCÍA GUIDET
4. MANUEL RÍOS FERNÁNDEZ
5. ALFONSO SEBASTIÁN CASTELLÓN HOZ
6. ADORACIÓN OLEA HERNÁNDEZ
7. CARLOS EMANUEL PEÑAFIEL
DÚDAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. DAVID VARGAS OLMO
2. ISABEL FERNÁNDEZ LÓPEZ
3. MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
4. ENCARNACIÓN LORENZO FERNÁNDEZ
5. JUAN MARTÍNEZ MATEO
6. YOLANDA ROJAS PUGA
7. VÍCTOR NAVARRO MARTÍNEZ
SUPLENTES
1. GASPAR SANTIAGO MORENO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. NICOLAS RAÚL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
2. ANTONIA TEVA SÁNCHEZ
3. JUAN JOSÉ FRAMIT MEGÍAS
4. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ MORENO
5. IGNACIO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
6. BEATRIZ CHIROSA PÉREZ
7. MARÍA JESÚS CÁNOVAS MORENO
SUPLENTES
1. JOSÉ LUIS GÓMEZ CERVILLA
2. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. MARÍA VICTORIA MUÑOZ CASADO
2. CARLOS ORTEGA DE TORRE
3. LUIS ALFONSO MORENO ROMERO
4. ALICIA RUIZ FERNÁNDEZ
5. PABLO RUIZ FERNÁNDEZ
6. JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA DEL REAL
7. MARÍA CONCEPCIÓN QUESADA QUESADA
SUPLENTES
1. MARIO TARIFA MONTIJANO
VOX (VOX)
1. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ CRUZ
2. FRANCISCO MANUEL PEÑA SANCHO
3. NURIA BRAVO ONORATO
4. MARÍA LUISA LÓPEZ CASTRO
5. ALFONSO GARCÍA CAÑAVATE
6. CARLOS CÁRDENAS DELGADO
7. ÁLVARO LABELLA DE ROJAS
SUPLENTES
1. JESÚS FIGUEROA SANTOS
DÚRCAL
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. AMBROSIO RODRÍGUEZ PUERTA
2. IVÁN EDUARDO PÉREZ GONZÁLEZ
3. MARÍA JOSÉ ORTIZ MARTÍNEZ
4. ANA ALBA SÁNCHEZ TERRÓN
5. JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ AUGUSTÍN
6. INMACULADA DE LA IGLESIA FERRER
7. JUAN MANUEL JIMÉNEZ RUIZ
8. MARÍA CARMEN VÁZQUEZ SERRANO
9. JUAN PÉREZ VÁZQUEZ
10. ROCÍO RODRÍGUEZ ARJONA
11. JUAN SALVADOR MOLINA CARRASCO
12. CRISTINA RUIZ LÓPEZ
13. ROCÍO ISABEL JIMÉNEZ LÓPEZ
SUPLENTES
1. JAVIER DE FRANCISCO MORENO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JULIO PRIETO MACHADO
2. ELENA MEGÍAS VALDÉS
3. FRANCISCO MIGUEL CONEJERO HARO
4. MARÍA DE LOS ÁNGELES RUIZ FERNÁNDEZ
5. VÍCTOR PUENTES IGLESIAS
6. GEMMA SOTO IBÁÑEZ
7. FLORENTINO SÁNCHEZ HARO
8. MÓNICA PUERTA CAÑAS
9. JUAN FAJARDO LÓPEZ
10. MARÍA ENCARNACIÓN BUENO LINARES
11. ISMAEL ESTURILLO JIMÉNEZ
12. CRISTINA MORALES MOLINA
13. JUAN CASTILLA PUERTA
SUPLENTES
1. IVÁN VALERO TERRÓN
2. MARÍA FERNÁNDEZ LÓPEZ
VOX (VOX)
1. JOSÉ JOAQUÍN GARCÍA LUQUE
2. JOSÉ ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ
3. ROCÍO RUBIO LAGUNA
4. EMILIA PALOMINO PEREGRINA
5. FEDERICO GONZÁLEZ LÓPEZ
6. ADELA GÓMEZ OLMEDO
7. RAYMOND ROJAS GÓMEZ
8. VÍCTOR JUAN MARTÍNEZ VALLEJO
9. CRISTINA RUIZ RUIZ
10. MARÍA DE LAS MERCEDES ORTEGA ROMERO
11. JUAN LUIS HERREZUELO PUEBLA
12. EVA MARÍA COBOS ROBLES
13. JOSÉ ABEL TABOADA GIL
SUPLENTES
1. JORGE LEGAZA SÁNCHEZ
ALTERNATIVA DURQUEÑA (ALTERNATIVA DURQUEÑA)
1. PABLO ELÍAS VALDÉS RÍOS
2. JORGE RUIZ FERRER
3. MARÍA PILAR GARCÍA SÁNCHEZ
4. RAMÓN MORALES VALERO
5. MINERVA GONZÁLEZ BLANCO
6. JAVIER GALLEGO MEGÍAS
7. GUIOMAR MOLINA GARCÍA
8. ÓSCAR VALVERDE TAPIA
9. MARÍA TERESA GÓMEZ HOCES
10. DAVID ORTEGA GÁMEZ
11. ISABEL MOLINA VALDÉS
12. JOSÉ MARTÍN IGLESIAS
13. AGUSTÍN MELGUIZO IGLESIAS
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. ANTONIO RODRÍGUEZ PADIAL
2. ANA BELÉN VÍLCHEZ RAMÍREZ
3. CARLOS MOLINA ORTEGA
4. LUCÍA IBÁÑEZ MELGUIZO
5. VICENTE PÉREZ MEGÍAS
6. MARÍA BELÉN MARTÍN RUIZ
7. MIGUEL IGLESIAS MELGUIZO
8. ROSA ELENA MOLINA MELGUIZO
9. JUAN ANTONIO MARTÍN PÉREZ
10. MARÍA LUISA MOLINA PUERTA
11. JOSÉ GABRIEL PADIAL LÓPEZ
12. FERMINA ROBLES GARVI
13. JONATHAN MORALES ESTURILLO
SUPLENTES
1. JOSEFA LÓPEZ MARTÍNEZ
2. MANUEL MEGÍAS JIMÉNEZ (Independiente)
3. ANGELA RÍOS MOLINA
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (I.U.)
1. ÁLVARO PÉREZ GONZÁLEZ (I.U. PARA LA GENTE)
2. MARÍA MINERVA MORALES BRAOJOS (Independiente)
3. MARÍA DEL CARMEN MORALES LÓPEZ (I.U. PARA LA GENTE)
4. LUIS VILLODRES RAMÍREZ (Independiente)
5. DAVID FERNÁNDEZ AGREDANO (Independiente)
6. ANTONIO MIGUEL PUERTA VÍLCHEZ (I.U. PARA LA GENTE)
7. SANDRA TERRÓN JIMÉNEZ (I.U. PARA LA GENTE)
8. MARÍA TERESA ARROYO HIDALGO (Independiente)
9. JOSÉ ANTONIO CARRASCO MARTÍN (I.U. PARA LA GENTE)
10. PALMIRA CELIA JIMÉNEZ MARTÍN (Independiente)
11. MARÍA DEL CARMEN BENÍTEZ CARRATALÁ (Independiente)
12. ELISABET ESTURILLO LÓPEZ (I.U. PARA LA GENTE)
13. ANTONIO CHAVES FAJARDO (I.U. PARA LA GENTE)
SUPLENTES
1. MANUEL PUERTA GUTIÉRREZ (I.U. PARA LA GENTE)
2. MARÍA ISABEL SALAZAR ORTEGA (Independiente)
3. MARÍA CRISTINA BENÍTEZ CARRATALÁ (Independiente)
ESCÚZAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ANTONIO ARRABAL SALDAÑA
2. EDUARDO MEDINA DIÉGUEZ
3. ENCARNACIÓN SALDAÑA GUZMÁN
4. MACARENA MOLES VEGA
5. MARCELO CANO MARTÍNEZ
6. JOSÉ ANTONIO CASTILLO CASTILLO
7. MARÍA TERESA SÁNCHEZ PALMA
SUPLENTES
1. DENNIS SIMÓN VAN KINS ORTIZ
2. MARÍA DEL CARMEN MARTÍN ALBARRAL
3. ANA MARÍA NAVARRO VEGA
4. JOSÉ ÁNGEL GAMARRA VELASCO
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. RAMÓN GUIRAO PIÑEYRO (IU)
2. LUISA MARÍA VILLENA ARIAS (IU)
3. JORGE JUAN GARRIDO GONZÁLEZ (IU)
4. ANTONIA ESTEPA BLANCAR (IU)
5. ISIDRO MARTÍN GÁMEZ (IU)
6. MARÍA DEL CARMEN TOVAR PÉREZ (IU)
7. ANTONIO MUÑOZ QUESADA (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ADRIANO RUIZ PALMA
2. MARÍA ANGUSTIAS CABALLERO LÓPEZ
3. CARMEN MARTÍN SALDAÑA
4. MARÍA SALVADORA MARTÍN RUIZ
5. FRANCISCO DAVID RUIZ GUERRERO
6. JOHARA DIONISIO VEGA
7. ANA PÉREZ CASTILLO (Independiente)
SUPLENTES
1. PAULINO DIONISIO MORENO (Independiente)
2. MATILDE GENOVÉS RUIZ (Independiente)
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. ISMAEL MORALES MOLINA
2. ÓSCAR ANTONIO VARGAS NÚÑEZ
3. MARTA CASTILLO ÁVILA
4. JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ
5. MIGUEL ÁNGEL CASTILLO LOZANO
6. SERGIO HERNÁN AGUDELO PÉREZ
7. ISMAEL DIONISIO RODERO
SUPLENTES
1. ANDREA RUIZ LÓPEZ
VOX (VOX)
1. ANDRÉS GÁLVEZ GÁLVEZ
2. PABLO CASILLAS RUIZ
3. SALVADOR LÓPEZ REYES
4. JUAN DE DIOS ROMERO NOGUERA
5. HERMINIA MUÑOZ ÁLVAREZ
6. JOSÉ CARLOS ÁLVAREZ SEGOVIA
7. MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ FORTIS
FERREIRA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ANTONIO FORNIELES ROMERO
2. FRANCISCO FORNIELES CALVO
3. ANTONIA LÓPEZ ROMERO
4. ANTONIO PÉREZ UCETA
5. VERÓNICA GARRIDO HERRERA
6. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ GÁMEZ
7. MARÍA JOSÉ GÁMEZ ROMERO
SUPLENTES
1. FRANCISCO ANTONIO MACHADO GONZÁLEZ
2. MARIANA ROSILLO TORIBIO
3. MANUEL PUGA RODRÍGUEZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JUAN JOSÉ LUQUE GARRIDO
2. LUCÍA OLIVARES REYES
3. MARÍA JOSÉ GÁMEZ PORTILLO
4. JUAN ANTONIO OLEA REYES
5. FRANCISCO GÓMEZ ALMAZÁN
6. CRISTINA VÍLCHEZ MORALES
7. JOSÉ REYES JIMÉNEZ SUÁREZ
SUPLENTES
1. JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ CARO
2. SONIA MARÍA GARRIDO CRUZ
3. INMACULADA REQUENA GÓMEZ
FONELAS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. HÉCTOR MONTALBÁN MARTÍNEZ
2. MARÍA ANGUSTIAS SUÁREZ NAVARRO
3. EMILIO HEREDIA MAYA
4. TOMASA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
5. FRANCISCO MARTÍNEZ HEREDIA
6. CARMEN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
7. VIRGINIA GARCÍA MARTÍNEZ
SUPLENTES
1. FRANCISCO JAVIER MARCOS GARCÍA
2. SANDRA GARCÍA SÁNCHEZ
3. MARÍA EVELINA GUILLÉN ANDÚJAR
4. MIGUEL PÉREZ JIMÉNEZ
5. MARÍA MARTÍNEZ ORTEGA
6. FRANCISCA GÓMEZ HERNÁNDEZ
7. FRANCISCA PÉREZ MOLINA
8. MANUEL MESA GARCÍA
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. JUAN MANUEL MOLERO MARTÍNEZ
2. ROSA MARÍA ANDÚJAR JIMÉNEZ
3. ANDRÉS CUEVAS RODRÍGUEZ
4. ANA HEREDIA HEREDIA
5. JORGE JIMÉNEZ ORTIZ
6. BERONICA HEREDIA GUTIÉRREZ
7. DAVID CRUZ ESPÍNOLA
SUPLENTES
1. MARIANO MUÑOZ HEREDIA
2. ANDRÉS HEREDIA GUTIÉRREZ
3. JOSÉ ANTONIO ANDÚJAR JIMÉNEZ
UNIÓN DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES (UCIN)
1. EMILIA GARCÍA CANO
2. ANTONIO SÁNCHEZ MESA
3. ADELA GUNDIN MAGRO
4. CATALINA MARCOS MOLERO
5. DOLORES PÚA RUIZ
6. ANA MARÍA PÉREZ PÉREZ
7. JUAN FRANCISCO ORTIZ GARCÍA
SUPLENTES
1. JUDIHT ORTEGA MARTÍNEZ
2. MANUEL MOLERO MARTÍNEZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. GETSEMANÍ TORRES RIENDA
2. BEATRIZ JIMÉNEZ ANDÚJAR
3. FRANCISCO TOMÁS MARTÍNEZ HEREDIA
4. MÓNICA COBO CABELLO
5. JESÚS MARTÍNEZ MUÑOZ
6. ANA BELÉN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
7. CAMILO ÁNGEL HEREDIA HEREDIA
FORNES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ANA BELÉN FERNÁNDEZ NAVAS
2. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
3. FRANCISCO JOSÉ AGUADO RAMOS
4. JOSÉ MANUEL AGUADO FERNÁNDEZ
5. CARMEN FERNÁNDEZ NAVARRO
6. LORENA LÓPEZ SALCEDO
7. MARÍA DEL CARMEN MOLES MARTÍNEZ
SUPLENTES
1. ANTONIO JOSÉ MOLES QUINTANA
2. ANA SALCEDO RODRÍGUEZ
3. JOSÉ JOAQUÍN PEREGRINA AGUADO
4. CARMEN PÉREZ GARCÍA
5. ELVIRA PEREGRINA PARRA
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. OLGA CASADO GARCÍA (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
2. JORGE ANTONIO RUIZ MAROTO (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
3. ANA MARÍA NAVAS SÁNCHEZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
4. JOSÉ MANUEL MONTOZA ESTÉVEZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
5. YOLANDA NAVAS RECIO (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
6. DIVINA MARÍA RETAMERO ARIAS (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
7. BENJAMÍN RODRÍGUEZ RUIZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
SUPLENTES
1. CONCEPCIÓN CASADO GARCÍA (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
2. AMARO GARNICA MOLES (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
3. MARÍA JOSÉ PEREGRINA SÁNCHEZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
4. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA FERNÁNDEZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
5. MIRIAN GALLO RANDO (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
6. ROBERTO MONTOSA PEREGRINA (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
7. SUSANA MONTOZA ORELLANA (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
8. PEDRO PABLO SALAS MILÁN (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
9. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA AGUADO (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
10. MANUEL MONTOSA DEUFORT (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. EUSEBIO FRANCISCO GARCÍA ÁLVAREZ
2. MARÍA JESÚS VILLANUEVA ARIAS
3. JOSÉ ANTONIO OLMOS CASADO
4. BEATRIZ GARCÍA NAVAS
5. JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
6. PURIFICACIÓN DE LA BLANCA ALMENZAR
7. RICARDO DE LA BLANCA FERNÁNDEZ
FREILA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. EMILIO ÁLVAREZ SIERRA
2. ENCARNACIÓN BELMONTE BELMONTE
3. MILAGROS SORIA VARGAS
4. JEREMY MOLINA MILÁN
5. NURIA DÍAZ MOLINA
6. ANTONIO SERAFÍN MARÍN SÁNCHEZ
7. PIEDAD SÁNCHEZ PALLARÉS
SUPLENTES
1. RAÚL MOLINA GARCÍA
2. JOSEFA MILÁN MORAL
3. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ CORRAL
4. MARÍA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
5. ABELARDO VICO RUIZ
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. MANUEL SÁNCHEZ SORIA
2. ANA GARCÍA MÉNDEZ
3. PRUDENCIO MARTÍNEZ MARÍN
4. MARÍA FRANCISCA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
5. ORESTE BERTOLINI MATTEI
6. MARÍA PAZ SORIA LORENTE
7. ANA HERNÁNDEZ GARCÍA
SUPLENTES
1. ABELARDO NAVARRETE VICO
2. JOSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ VICO
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. JUAN CALDERÓN PÉREZ
2. JOAQUÍN MOLINA GUIJARRO
3. JACQUELINE GOULDING
4. ANTONIO MIGUEL SÁNCHEZ VICO
5. ANA MARÍA CALDERÓN PLAZA
6. ANTONIO DAVID MARTÍNEZ MORAL
7. MARGARET ANNE SINCLAIR TATTON
SUPLENTES
1. ANTONIO GUIJARRO GUIJARRO
2. ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA
3. MATTHEW MILES DURRAND TATTON
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ PRETEL VICO
2. PABLO TEODORO RAMÍREZ DOMENECH
3. SABRINA MARTÍN MOLINA
4. ELISABET ARREDONDO NAVARRETE
5. EMILIA DOLORES MOLINA FERNÁNDEZ
6. HANNAH MARIE GARDENER
7. NATALIA MOLINA ROMERA
SUPLENTES
1. IVÁN MOLINA LÓPEZ
2. ANDREW GARDENER
COMPROMISO POR FREILAINDEPENDIENTES ALTIPLANO (IAG)
1. GUIDOBALDO JESÚS HERNÁNDEZ VICO
2. FRANCISCO JESÚS PÉREZ MARÍN
3. EMILIO JOSÉ VICO RUIZ
4. MARÍA DEL CARMEN PÉREZ MARÍN
5. SEBASTIÁN FERNÁNDEZ GARCÍA
6. JOSÉ LUIS ESQUINAS SÁNCHEZ
7. MANUEL MOLINA DÍAZ
SUPLENTES
1. MANUEL FRANCISCO MOLINA MARÍN
2. JOSÉ JESÚS MARTÍNEZ SORIA
FUENTE VAQUEROS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ MANUEL MOLINO ALBERTO
2. JOSÉ MIGUEL MUÑOZ ORTEGA
3. ESTELA ALBEA ALBERTO
4. ELENA CRISTINA FERNÁNDEZ PEÑAFIEL
5. JULIO ALBERTO MUÑOZ LÓPEZ
6. RAQUEL CAL RUIZ
7. JOSÉ CARLOS ENRÍQUEZ CALLEJAS
8. JOSÉ REYES GÓMEZ LAFUENTE
9. JAVIER CONTRERAS CORTÉS
10. CARINA ÁGUILA AROU-HADDOU
11. MARÍA ISABEL MACÍAS FERNÁNDEZ
SUPLENTES
1. FRANCISCO PEÑA FERNÁNDEZ
2. PATRICIA GUERRERO RODRÍGUEZ
3. JULIO ANTONIO AMADOR HEREDIA
4. ROSA MARÍA PICOSSI PÉREZ
5. RAFAEL ENTRENA RUBIO
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. ANTONIO ALMAZÁN CALERO (IU)
2. JOSÉ ROBLES JIMÉNEZ (IU)
3. IRENE PÉREZ FERNÁNDEZ (IU)
4. JOSÉ OMAR ALMAZÁN MARTÍN (IU)
5. NOELIA PÉREZ ALAMEDA (IU)
6. JOSÉ JUAN DELGADO MARTÍN (IU)
7. ADORACIÓN RUEDA PEÑA (IU)
8. FRANCISCO JOSÉ ROBLES RUIZ (IU)
9. MONSERRAT PÉREZ CAÑADAS (IU)
10. ENRIQUE TORIBIO MARTÍNEZ (IU)
11. ISABEL SÁNCHEZ ALBERTO (IU)
SUPLENTES
1. MANUEL AGUILERA JÁIMEZ (IU)
2. ISABEL UCEDA BURGOS (IU)
3. CARMEN PÉREZ GONZÁLEZ (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. DAVID EXTREMERA BUITRAGO
2. MARÍA DOLORES MARTÍN LOZANO
3. MIGUEL MOGOLLÓN PICOSI
4. MARTA SÁNCHEZ MARTÍN
5. MARÍA MUÑOZ GARCÍA
6. BRUNO SÁNCHEZ MARTÍN
7. GULNAZ ABDYUSHEVA MINNIBAEVA
8. JESÚS MANUEL CARMONA CALERO
9. MARÍA ASCENSIÓN ARCOS GARCÍA
10. ALFONSO PORTILLO SÁNCHEZ
11. MARÍA INMACULADA MARTÍNEZ GARRIDO
PODEMOS-ALIANZA VERDE (PODEMOS-AV)
1. JUAN ENRIQUE ALAMEDA MARTÍN (PODEMOS)
2. CARLA VERÓNICA RAMÍREZ MÁRQUEZ (PODEMOS)
3. PABLO ANTONIO SALOBREÑA GÁLVEZ (PODEMOS)
4. RAQUEL FERNÁNDEZ HEREDIA (PODEMOS)
5. RAFAEL FERNÁNDEZ QUESADA (PODEMOS)
6. NEYDA VILLALBA FERRUFINO (PODEMOS)
7. FIDEL CASTRO MUÑOZ (PODEMOS)
8. MONTSERRAT DÍAZ SALAZAR (PODEMOS)
9. ANTONIO VALVERDE ROBLES (PODEMOS)
10. ÁNGELES FERNÁNDEZ PALACIOS (PODEMOS)
11. RAFAEL IZQUIERDO MARTÍN (PODEMOS)
SUPLENTES
1. CONSUELO MALDONADO CORTÉS (Independiente)
2. JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ PÉREZ (Independiente)
3. RAFAEL FERNÁNDEZ CORTÉS (PODEMOS)
LAS GABIAS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. SAMUEL GARCÍA MEDINA
2. MARÍA OLIMPIA BENÍTEZ ARRABAL
3. FRANCISCO NOGUERAS CANALEJO
4. NOEMÍ ARIZA RODRÍGUEZ
5. FIDEL GUERRERO GARCÍA
6. INÉS PERPETUA FERREIRA REYES
7. ILDEFONSO GUTIÉRREZ TORRES
8. GEMMA GUARDIA RODRÍGUEZ
9. ANTONIO HERNÁNDEZ BIMBELA
10. LAURA GARCÍA JIMÉNEZ
11. FRANCISCO JOSÉ PALMA MARTÍN
12. EVA MARÍA ARIZA DÍAZ
13. GUILLERMO FERNÁNDEZ GÁZQUEZ
14. RAQUEL BAILÓN MESA
15. ABDEL-AZIZ FARDOUSS GARCÍA
16. LOURDES MARÍA CANTOS GARCÍA
17. MANUEL MARTÍNEZ PEDROSA
18. MARÍA YOLANDA ÁLVAREZ RUIZ
19. PABLO ALFONSO TIRADO GARCÍA
20. ESTEFANÍA PASTOR GARCÍA
21. FABIÁN SIMIÓN NEDESCA
SUPLENTES
1. CARMEN ARIZA IZQUIERDO
2. JESÚS ROMERO FERNÁNDEZ
UNIÓN POR LAS GABIAS (UxL.G.)
1. JOSÉ ANTONIO ROSALES MUÑOZ
2. MARIO JESÚS AGUILAR CANO
3. RUFINA GAMARRA ORTEGA
4. ENCARNACIÓN PEÑA HIDALGO
5. MANUEL LASALA MARTOS
6. LAURA LÓPEZ CRUZ
7. ELISABET MORILLAS LÓPEZ
8. JUAN MANUEL ALMENDROS DOMINGO
9. JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ CANTERO
10. FRANCISCO JAVIER MORENO RAMOS
11. ANA MARÍA VELASCO LÓPEZ
12. ALFONSO BARTOLOMÉ GARCÍA ÉCIJA
13. ROSA MARÍA TORRES MOLINA
14. IGNACIO JAVIER MAYO SANZ
15. RAQUEL ALCÁZAR RODRÍGUEZ
16. AITOR RAMÍREZ ROMO
17. MARÍA DOLORES QUIRANTES PAYÁN
18. KEVIN SIRVENT ALCÁZAR
19. IRENE ALMENDROS DOMINGO
20. LUCÍA VALVERDE VELASCO
21. ALEJANDRA LOMBARDO VALERO
SUPLENTES
1. MIGUEL MENOR VITONDO
2. DULCE NOMBRE CANO HERRERA
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. MARÍA PILAR ALARCÓN RUIZ (IU)
2. JAVIER GABALDÓN GÁMEZ (IU)
3. CLARA MORALES PELÁEZ (IU)
4. JOSÉ MANUEL DEL ÁGUILA GÓMEZ (IU)
5. SILVIA QUESADA ALGUACIL (IU)
6. JULIO RODRIGO CAMPOS (IU)
7. PILAR PUENTEDURA ANLLÓ (IU)
8. SANTIAGO GONZÁLEZ LÓPEZ (IU)
9. JOSEFA ORTEGA POYATOS (IU)
10. JOSÉ JIMÉNEZ RUIZ (IU)
11. EMMA MARTÍNEZ ALARCÓN (IU)
12. VÍCTOR JOSÉ MELONES REINOSO (IU)
13. MARÍA DE LA CONCEPCIÓN GARCÍA MORENO (IU)
14. JUAN NAVARRO RODRÍGUEZ (IU)
15. MARÍA ROSARIO LÓPEZ TENORIO (IU)
16. JUAN DIEGO SOLA MORILLAS (IU)
17. ROSARIO CAMACHO ORTUÑO (IU)
18. VÍCTOR PUENTEDURA AYBAR (IU)
19. RAFAEL MORENO PLAZAS (IU)
20. NATALIA MARRUECOS NEIRO (IU)
21. MIGUEL ÁNGEL BALTAR GÓMEZ (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA MERINDA SÁDABA TERRIBAS
2. JAVIER BRAVO SÁNCHEZ
3. FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ
4. MARIANO DELGADO BELTRÁN
5. INMACULADA PALOMA LÓPEZ GARCÍA
6. DANIEL CASARES CARRILLO
7. CRISTINA MORENO AYUSO
8. ABRAHAM GUERRERO RINCÓN
9. MARÍA DEL CARMEN VICEIRA DÍAZ
10. NURIA SÁNCHEZ BERTOS
11. SEBASTIÁN PERTÍÑEZ REYES
12. SONIA MORENO DELGADO
13. JUAN DE DIOS GARRIDO MORALEDA
14. MÍRIAM RAMOS FERNÁNDEZ
15. DAVID SUÁREZ BURRUEZO
16. MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ BUSTOS
17. ADRIÁN ORTEGA CRESPO
18. ROSA MARÍA MORALES RUIZ
19. SERGIO GÓMEZ SOLERA
20. CAROLINA ARROYO CUEVAS
21. ALEJANDRO GONZÁLEZ MATILLA
SUPLENTES
1. FÁTIMA FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
2. ALBERTO LÓPEZ ENRÍQUEZ
3. MARGARITA GÁMEZ RODRÍGUEZ
VOX (VOX)
1. FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
2. FUENSANTA ROS CANTARERO
3. JESÚS MUÑOZ SÁNCHEZ
4. OLGA SOLER GUERRERO
5. IGNACIO JIMÉNEZ QUERO
6. JOSÉ FRANCISCO GARCÍA GÓMEZ
7. IGNACIO ROBLES SALMERÓN
8. NIEVES MARTA JERÓNIMO SOLERA
9. JOSEFA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
10. ANA BELÉN RUIZ RODRÍGUEZ
11. EVARISTO MANUEL DURÁN RODRÍGUEZ
12. CRISTINA MACHADO SÁNCHEZ
13. VÍCTOR JAVIER DELGADO ARAGÓN
14. MARÍA DEL MAR OLIVER GARCÍA
15. FRANCISCO MOLINA LÓPEZ
16. FRANCISCO PÉREZ FUENTES
17. MARÍA CRISTINA OLIVER MARTÍNEZ
18. JAVIER ROS CANTARERO
19. MARÍA JOSÉ RUIZ RODRÍGUEZ
20. LUIS JAVIER ACUYO FERNÁNDEZ
21. ADOLFO ANTONIO GALÁN LÓPEZ
SUPLENTES
1. JOSÉ ANTONIO MACÍA RUMI
2. ENCARNACIÓN CANTARERO DELGADO
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. JULIA MARÍA OLMOS GARCÍA
2. JAIME SÁNCHEZ LÓPEZ
3. MARÍA NIEVES IZQUIERDO SÁNCHEZ
4. IVÁN RAMOS PUERTAS
5. GEMA MARÍA PERTÍÑEZ MARTÍN
6. ANTONIA GUTIÉRREZ PÉREZ
7. ALEJANDRO ARCOS TERUEL
8. ESTER DONAIRE LÓPEZ
9. MIGUEL POLO POLO
10. ROCÍO SANTIAGO GÓMEZ
11. FRANCISCO MANUEL RUIZ SÁNCHEZ
12. MARÍA JOSÉ DE HARO SÁNCHEZ
13. HELIODORO GALLEGOS FIGUEROA
14. ANA BELÉN PAJARES GARCÍA
15. JAVIER SALSÓN JANE
16. CARLOS MARÍA NAVARRO GARCÍA
17. MANUEL RUIZ PERALTA
18. LUIS EUGENIO PERTÍÑEZ MARTÍN
19. NOELIA ALABARCE TRESCASTRO
20. MARÍA DOLORES PAREJA VELASCO
21. ANTONIO PERTÍÑEZ MONTOZA
SUPLENTES
1. JUAN CARLOS MADRID MATEO
PODEMOS-ALIANZA VERDE (PODEMOS-AV)
1. FRANCISCO JAVIER MATÍAS RECHE (PODEMOS)
2. CARMEN MORILLAS MORILLAS (PODEMOS)
3. JAVIER JIMÉNEZ CÁMARA (PODEMOS)
4. ANA ADELINA PEREA MORENO (PODEMOS)
5. JOSÉ ANTONIO OCAÑA FERNÁNDEZ (PODEMOS)
6. CLARA LUZ RUIZ CIFUENTES (PODEMOS)
7. AHAMAT MAHAMAT ABOUNA (PODEMOS)
8. ANAHÍ GARCÍA MAYO (PODEMOS)
9. FRANCISCO JOSÉ PINILLA MARTÍN (PODEMOS)
10. MARÍA HINOJOSA GUTIÉRREZ (PODEMOS)
11. BORIS BURGOS GARCÍA (PODEMOS)
12. CAROLINA LÓPEZ SOLÍS (PODEMOS)
13. MARIO QUEIRUGA VENTOSO (PODEMOS)
14. BEATRIZ SOLER RODRÍGUEZ (PODEMOS)
15. JUAN PEÑA CARRILLO (PODEMOS)
16. MARÍA JESÚS MATÍAS RECHE (PODEMOS)
17. PEDRO MARTOS MARTÍN (PODEMOS)
18. MARÍA DEL CARMEN MACÍAS CARRASCO (PODEMOS)
19. PEDRO MARTOS CAMARERO (PODEMOS)
20. ELIA MARÍA RUIZ CIFUENTES (PODEMOS)
21. JUAN MANUEL ÁVILA JIMÉNEZ (PODEMOS)
GALERA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ MANUEL GUILLÉN RUIZ
2. PILAR GARCÍA QUILES
3. JAVIER PINTEÑO ROS
4. NOELIA JURADO GONZÁLEZ
5. TOMÁS JAVIER GARCÍA VIEDMA
6. ROSARIO TOMÁS LÓPEZ
7. ALBA CARAYOL CASTELLAR
8. MARÍA DE LOS ÁNGELES BLÁZQUEZ BERBEL
9. JUAN DE DIOS GUIJARRO LÓPEZ
SUPLENTES
1. FRANCISCO MANUEL GARCÍA VIEDMA
2. NIKKI PARKER
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ MOLINA GONZÁLEZ
2. ANTONIO MARTÍNEZ PEÑALVER
3. ANTONIO JESÚS CANDELA SÁNCHEZ
4. FRANCISCO MANUEL DOMINGO CÁNOVAS
5. MANUEL MARTÍNEZ CANDELA
6. GABRIEL ROSA TRIPIANA (Independiente)
7. ELISABET RUIZ RODRÍGUEZ (Independiente)
8. PEDRO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
9. MARÍA DEL CARMEN CAMACHO MOLINA
GOBERNADOR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. SANDRA PLAZA PÉREZ
2. BLAS REQUENA RODRÍGUEZ
3. RAFAEL VÍLCHEZ SANSO
4. MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
5. ANTONIA SÁNCHEZ PÉREZ
SUPLENTES
1. SUSANA POYATOS SOTO
2. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ NAVARRO
3. CRISTINA VICO OLMO
4. JUAN FÉRRIZ REQUENA
5. CRISTINA NAVARRO AVILÉS
PARTIDO POPULAR (PP)
1. PATROCINIO MANUEL RUANO LÓPEZ
2. ÓSCAR RAMA NAVARRO
3. CRISTINA ARACELI PUGA PEDREGOSA
4. RAQUEL VIEDMA DEL MORAL
5. ESTRELLA TORRES VIEDMA
SUPLENTES
1. ENCARNACIÓN SÁNCHEZ NAVARRO
2. MARÍA DEL PILAR TORRES VÍLCHEZ
VOX (VOX)
1. ÁLVARO JESÚS NAVARRO IZQUIERDO
2. JUAN PÉREZ ESTÉVEZ
3. LAURA PADIAL RODRÍGUEZ
4. FERNANDO LOZANO POVEDANO
5. JUAN MANUEL VILLANOVA MEMBRIVES
SUPLENTES
1. PABLO FERNÁNDEZ RUBIO
GÓJAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ JOAQUÍN PRIETO MORA
2. MANUELA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ
3. RUBÉN MELGAREJO FERNÁNDEZ
4. MERCEDES GARZÓN RUIZ
5. ANTONIO JESÚS HERNÁNDEZ CASTRO
6. MARÍA ISABEL YÁÑEZ MARTÍN
7. VÍCTOR JOSÉ REQUENA CARRIÓN
8. RAQUEL CARRETERO BLANCO
9. JOSÉ ANTONIO BERTOS GARZÓN
10. MARÍA BOLÍVAR CALERO
11. MANUEL MOYA MEGÍAS
12. ROSA INDIA HERRERA
13. FRANCISCO BRUNO NAVARRO REYES
SUPLENTES
1. JOSÉ SALAS ANGUITA
2. ANTONIA ADELINA CANO HERRÁIZ
3. FRANCISCO JIMÉNEZ TITOS
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. ISAAC JALDO GAMARRA (IU)
2. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ DE ARIAS (IU)
3. VERÓNICA REYES LIMA GARCÍA (IU)
4. FERNANDO MEGÍAS MOYA (IU)
5. EVA IZQUIERDO LECHUGA (IU)
6. ROMÁN JESÚS MORENO TOLEDO (IU)
7. ROGELIO JAVIER ORTIZ GUERRERO (IU)
8. ENCARNACIÓN DUEÑAS SEGURA (IU)
9. PABLO AGUSTÍN FELIPE MOYA (IU)
10. RESURRECCIÓN ALBARRÁN MEGÍAS (IU)
11. DAVID MELGAREJO MUÑOZ (IU)
12. MARÍA BEGOÑA FERNÁNDEZ PLATA (IU)
13. CARMELO MELGAREJO MILLÁN (IU)
SUPLENTES
1. CARMEN AURORA QUEROL RENDÓN (IU)
2. ANTONIO LUIS JIMÉNEZ SABALETE (IU)
3. AGUSTÍN MARÍN NIEVES (IU)
4. MARÍA VÉLEZ IZQUIERDO (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. FRANCISCO JAVIER MALDONADO ESCOBAR
2. ANTONIO HERNÁNDEZ REYES
3. CAROLINA ARIZA MORILLA
4. RAFAEL FELIPE CARRETERO
5. CAROLINA GARRIDO GONZÁLEZ
6. FRANCISCO RAFAEL CUADROS JIMÉNEZ
7. MARÍA DEL PILAR CAPELLI MUÑOZ
8. RAQUEL PINEDA LEÓN
9. FRANCISCO JAVIER GOUJÓN RUIZ
10. PATRICIA MOCHÓN MOYA
11. JOSÉ CARLOS MOLINA GARCÍA
12. RAQUEL BAYO GARCÍA
13. ROCÍO QUESADA VÁZQUEZ
SUPLENTES
1. NOELIA ROSARIO VÁZQUEZ MOYA
2. EDUARDO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
3. MANUEL FELIPE FERNÁNDEZ
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. ANTONIO FIGUEROA LÓPEZ
2. JUAN DE DIOS JIMÉNEZ FERNÁNDEZ
3. JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ BENÍTEZ
4. MARÍA JOSÉ GARCÍA PÉREZ
5. MARÍA ANGUSTIAS RAMOS GÓMEZ
6. RUTH AUGUSTÍN RUIZ
7. MIGUEL ÁNGEL CARRETERO MILLÁN
8. CONCEPCIÓN AUGUSTÍN GEL
9. DAVID ALBARRÁN GARCÍA
10. ISABEL SERRANO ALCALDE
11. JOSÉ ANTONIO SERRANO RODRÍGUEZ
12. FERNANDO QUIRANTES PUERTAS
13. MARÍA CRISTINA MERCEDES JIMÉNEZ ROBLES
SUPLENTES
1. IVÁN ALBARRÁN GARCÍA
VOX (VOX)
1. OTILIA ALARCÓN CAMÚS
2. ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ
3. CÉSAR MAVIT POVEDANO
4. JAVIER MOLINA MUÑOZ
5. FRANCISCA GARCÍA CAMACHO
6. MARINA GUTIÉRREZ QUILES
7. JESÚS HERRÁIZ ALONSO
8. MARÍA ESTHER PANCORBO GARCÍA
9. EMILIA SALCEDO ASENCIO
10. PABLO GARCÍA GONZÁLEZ
11. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERAS MOLINA
12. JUAN JESÚS VALDIVIA BENEROSO
13. JOSÉ ANDRÉS LUACES MERCADO
SUPLENTES
1. MILAGROS ARJONA CASTILLO
2. ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
3. JOSÉ ANTONIO EXPÓSITO ARJONA
GOR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MIGUEL MOLINA SORIA
2. FRANCISCO JAVIER VERGARA ALCÁZAR
3. CARMELO TRIVIÑO GUTIÉRREZ
4. NOELIA YESTE HERRERA
5. RAFAELA RUIZ LATORRE
6. JOSÉ MANUEL TRIVIÑO CORTÉS
7. EVA MARÍA MARTÍNEZ PLAZA
GOR EXISTE (GOR EXISTE)
1. JAIME CUENCA MORENO
2. JAIME CUENCA SALMERÓN
3. DAVID MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
4. FERNANDO BURGOS ZORRO
5. RAÚL RUIZ OLIVER
6. RAQUEL GARCÍA MARTÍNEZ
7. GONZALO FLORES VERDÚ
SUPLENTES
1. RAFAEL AYALA RODRÍGUEZ
2. OLIVIA CASAS CANO
3. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
GOREÑOS POR GOR (GOREÑOS POR GOR)
1. JOSÉ ANTONIO LOZANO SÁNCHEZ
2. SANTIAGO YESTE SALAS
3. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
4. PILAR MORILLAS GONZÁLEZ
5. DAVID RUZ GEA
6. EFRÉN GARCÍA MARTÍNEZ
7. MANUELA GARCÍA MUÑOZ
SUPLENTES
1. GREGORIO SÁNCHEZ GARCÍA
2. LAURA ALMANSA AGUDO
3. ANABEL GONZÁLEZ GÓMEZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. AMBROSIO MOLINA GUIJARRO
2. CARMEN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ
3. IRENE NOTARI RODRÍGUEZ
4. MANUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
5. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PÉREZ
6. MANUEL GARCÍA LÓPEZ
7. ANTONIO FRUTOS RODRÍGUEZ
SUPLENTES
1. MARÍA JOSÉ ESCUDERO BLÁNQUEZ
2. PEDRO MIGUEL JIMÉNEZ VICARIO
3. MARGARITA GARCÍA HERNÁNDEZ
4. ANTONIO GALERA MESAS
VOX (VOX)
1. ANTONIO MARTÍNEZ PÉREZ
2. MARAVILLAS JIMÉNEZ RUIZ
3. ADRIÁN BROCAL GUTIÉRREZ
4. MARÍA PIEDAD BARRAGÁN ESCUDERO
5. INOCENCIO MOYA BLÁNQUEZ
6. JUAN JOSÉ ESCUDERO RODRÍGUEZ
7. CARMEN MARÍA DÍAZ AZNAR
GORAFE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MIGUEL PÉREZ NAVARRO
2. JOAQUÍN LATORRE JIMÉNEZ
3. ANA MARÍA YESTE GARCÍA
4. MIGUEL BUSTAMANTE NAVARRO
5. ALEJANDRO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
6. MARÍA DEL CARMEN MATILLAS BUSTAMANTE
7. JENNIFER AYALA MARTOS
SUPLENTES
1. KARINA GONZÁLEZ RAMOS
2. MARÍA GARCÍA SÁNCHEZ
3. LIDIA MARÍA MATILLAS CASTAÑO
4. ALBA MARÍA RAMOS CORRAL
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. MARÍA TRINIDAD RODRÍGUEZ FLORES
2. LUCÍA GARCÍA SÁNCHEZ
3. JOSÉ ANTONIO MATILLAS GARCÍA
4. ENRIQUE HERRERA RODRÍGUEZ
5. GERMÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ
6. MARÍA ISABEL YESTE HERNÁNDEZ
7. JOSÉ JAVIER CARAYOL NAVARRO
SUPLENTES
1. ROSA ANA RAMOS PÉREZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ LUNA MÁRMOL
2. DOLORES SALMERÓN JIMÉNEZ
3. LUIS CARLOS RAMOS VERGARA
4. DOLORES SALMERÓN USTINOVA
5. IGNACIO JESÚS SÁNCHEZ JIMÉNEZ
6. MARC PANKE RAMOS
7. AROA PELÁEZ MALDONADO
GRANADA
ADELANTE ANDALUCÍA (ADELANTE ANDALUCÍA)
1. FRANCISCO DE ASÍS CABELLO GARCÍA
2. VANESA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN
3. MANUEL FRANCISCO GARCÍA FERNÁNDEZ
4. BLANCA ESTHER YAYA LUNA
5. ARACELI PÉREZ DELGADO
6. BERNARDO PRADOS CARMONA
7. PILAR NEGRO LÓPEZ
8. GREGORIA CAMPOS DÍAZ
9. VÍCTOR MANUEL DELGADO CABRERIZO
10. INMACULADA MANZANO ROMERO
11. JUAN JESÚS FERNÁNDEZ MEDINA
12. M. ELVIRA GUERRERO DÍAZ
13. FLORENCIO ESTEBAN RAMÍREZ LÓPEZ
14. CONSOLACIÓN PALENZUELA FERNÁNDEZ
15. MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ MARTÍN
16. ELENA MARTÍN-VIVALDI MARTÍNEZ
17. JAVIER MARÍA ZARCO JIMÉNEZ
18. IRENE BUENO ALCÁZAR
19. ANTONIO MIGUEL ROMERO JIMÉNEZ
20. MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ PÉREZ
21. RAFAEL MORALES DOMÍNGUEZ
22. VANESA CARRIÓN MARTÍNEZ
23. PEDRO PABLO OGALLAR BARELLA
24. ESPERANZA ROMERO JIMÉNEZ
25. JUAN MANUEL MUNICIO CASTELLANOS
26. ANA VILLAVERDE VALENCIANO
27. MANUEL DE LA BLANCA CORRAL
SUPLENTES
1. M. DEL CARMEN GARCÍA BUENO
2. JOSÉ CRIADO MUÑOZ
3. VERÓNICA FERNÁNDEZ MEDINA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. FRANCISCO (PACO) CUENCA RODRÍGUEZ
2. ANA MARÍA MUÑOZ ARQUELLADAS
3. JACOBO CALVO RAMOS
4. MARÍA RAQUEL RUZ PEIS
5. EDUARDO JOSÉ CASTILLO JIMÉNEZ
6. MARÍA EVA FERNÁNDEZ ROMERO
7. JOAN CARLES MARCH CERDÁ
8. MARÍA DE LEYVA CAMPAÑA
9. FRANCISCO HERRERA TRIGUERO
10. NURIA GUTIÉRREZ MEDINA
11. JUAN JOSÉ IBÁÑEZ MARTÍNEZ
12. MARÍA FRANCISCA ARNEDO CAMPOZO
13. FRANCISCO LUIS BENÍTEZ MARTÍNEZ
14. MARIANA LOZANO ORTIZ
15. ALEJANDRO ANTONIO VALERO NAVARRO
16. SABINA ARAMTXA URREA CASTAÑO
17. FRANCISCO EDUARDO BLANCO MUÑOZ
18. CARMEN DOÑA VALERA
19. EMILIO CASTRO DURÁN
20. MARÍA VANESA MONTORO BRAVO
21. NEMESIO MARTÍNEZ PÉREZ
22. MARÍA JURADO DÍAZ
23. JOSÉ ANTONIO MEDINA CANO
24. MARÍA DEL CARMEN PANIZA CONTRERAS
25. DAVID ACOSTA ARRÉS
26. FRANCISCA SOJO ARRABAL
27. JOSÉ GREGORIO HERVÁS SÁNCHEZ
SUPLENTES
1. ANA VARGAS CORPAS
2. MANUEL ROMERO CEBALLOS
3. FILOMENA DE LA PAZ MORILLAS NAVARRO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA FRANCISCA CARAZO VILLALONGA
2. JORGE SAAVEDRA REQUENA
3. ANA ISABEL AGUDO MARTÍNEZ
4. ENRIQUE MANUEL CATALINA CARMONA
5. VITO RAFAEL EPISCOPO SOLÍS
6. MARÍA ROSARIO PALLARÉS RODRÍGUEZ
7. JUAN RAMÓN FERREIRA SILES
8. JORGE IGLESIAS PUERTA
9. AMPARO ARRABAL MARTÍN
10. ANA BELÉN SÁNCHEZ REQUENA
11. FRANCISCO JOSÉ ALMOHALLA NOGUEROL
12. ENCARNACIÓN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
13. CAROLINA AMATE VILLANUEVA
14. FERNANDO PARRA MORENO
15. ELISA CAMPOY SOLER
16. RAÚL FERNANDO FERNÁNDEZ ASENSIO
17. MARTHA MARÍA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
18. IVÁN JAVIER SALAS GUTIÉRREZ
19. MARÍA JOSÉ MARTÍN CÁNOVAS
20. CARLOS OYONO NVE OYANA
21. JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ LÓPEZ
22. FRANCISCO JAVIER ROSALES VILLEGAS
23. MARÍA JOSEFA FERNÁNDEZ FÁBREGAS
24. MARÍA DEL CARMEN SÁEZ RUIZ
25. MARÍA DEL CARMEN TOVAR SOTO
26. ANTONIO ADARVE MOLINA
27. MARÍA ROCÍO DÍAZ JIMÉNEZ
SUPLENTES
1. ÁLVARO LÓPEZ MAÑAS NAVARRO
2. JORGE MUÑOZ VARAS
3. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ TORRES
NACIÓN ANDALUZA (N.A.)
1. JUAN CARLOS RÍOS MARTÍN
2. AURORA GONZÁLEZ GÓMEZ
3. FRANCISCO GARCÍA MARTÍN
4. MERCEDES MARGARITA DE LA ROSA FOX
5. JOSÉ GONZÁLEZ GÓMEZ
6. ANNA BRUNET MEDINA
7. JOSÉ CARO ROMERO
8. AURORA ROMERO GONZÁLEZ
9. ANTONIO GARCÍA MOLINA
10. MARÍA MARGARITA GARCÍA HURTADO
11. FRANCISCO CABRERIZO SALMERÓN
12. ALICIA BELMONTE JUNCO
13. JULIO CANTOS ARÉVALO
14. OLALLA CASTRO HERNÁNDEZ
15. JOSÉ MANUEL ARENAS DÍAZ
16. MARÍA ROSA DALURZO BLANCO
17. PABLO PEREIRA DE LA ROSA
18. MONTSERRAT REYES DÍAZ
19. ALFONSO MARTÍN PÉREZ
20. VIRGINIA JIMÉNEZ LEÓN
21. JESÚS RODRÍGUEZ GARCÍA
22. NATIVIDAD ÁNGELA PÉREZ CÁCERES
23. FRANCISCO VALDIVIA MARTÍN
24. MARTA BAILÓN FERNÁNDEZ
25. FRANCISCO LÓPEZ ESPIGARES
26. MARÍA ÁNGELES GONZÁLEZ GÓMEZ
27. FRANCISCO MANUEL GARCÍA MARÍ
SUPLENTES
1. REYES HERNÁNDEZ CUADRA
2. CARLOS JAVIER MARTÍN VEJARANO
ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN
BLANCO)
1. ALBERTO JIMÉNEZ MOLINA (Independiente)
2. ALBERTO ARTACHO LEYVA (Independiente)
3. ELENA GARCÍA LÓPEZ (Independiente)
4. PEDRO AGUSTÍN TALAVERA CEJUDO (Independiente)
5. SUSANA MARÍA FERNÁNDEZ ESCUDERO (Independiente)
6. IGNACIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁRBOL (Independiente)
7. CARMEN JIMÉNEZ CEJUDO (Independiente)
8. CARLOS JAVIER MORALEDA BLANCO (Independiente)
9. SILVIA CLARÉS MENA (Independiente)
10. FRANCISCO JESÚS GUERRERO IBÁÑEZ (Independiente)
11. IRENE GARCÍA TAMARGO (Independiente)
12. IGNACIO ESPIGARES FERNÁNDEZ (Independiente)
13. ANDRÉS PINEDA GARCÍA (Independiente)
14. ROCÍO TALAVERA CEJUDO (Independiente)
15. CARLOS PAREJA ARMIJO (Independiente)
16. GABRIEL MANZANO MONTES (Independiente)
17. PALOMA MANZANO MARTÍNEZ (Independiente)
18. PABLO ESPIGARES FERNÁNDEZ (Independiente)
19. ENRIQUE FRANCISCO MOLINA SUÁREZ (Independiente)
20. DOLORES MARÍA RODRÍGUEZ PÉREZ (Independiente)
21. ALBERTO BACIGALUPE DEL CAMPO (Independiente)
22. MARÍA DEL CARMEN PROVENCIO RODRÍGUEZ (Independiente)
23. FRANCISCO JAVIER PASCUAL ORTOLA (Independiente)
24. BIBIANA ROCÍO GUERRERO IBÁÑEZ (Independiente)
25. SAMUEL PELÁEZ MUÑOZ (Independiente)
26. ISABEL IBÁÑEZ EXPÓSITO (Independiente)
27. ANTONIO GUERRERO DURÁN (Independiente)
GRANADA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. FRANCISCO (PACO) PUENTEDURA ANLLÓ (IZQUIERDA UNIDA)
2. MARÍA TERESA (MAYTE) OLALLA OLMO (VAMOS GRANADA)
3. LETICIA GARCÍA PANAL (MÁS PAÍS ANDALUCÍA)
4. SARA LÓPEZ OLVERA (IZQUIERDA UNIDA)
5. CECILIO ANDRÉS SÁNCHEZ HITA (VAMOS GRANADA)
6. ANTONIO DAPONTE CODINA (MÁS PAÍS ANDALUCÍA)
7. ROSAURA MARTÍNEZ DE LA TORRE (VERDES - EQUO)
8. JOSÉ JIMÉNEZ MUÑOZ (INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ)
9. TERESA HEREDIA HEREDIA (IZQUIERDA UNIDA)
10. MARCO ANTONIO RUIZ PÉREZ (MÁS PAÍS ANDALUCÍA)
11. ISABEL TORAL LÓPEZ (VAMOS GRANADA)
12. FEDERICO JOSÉ VELÁZQUEZ DE CASTRO GONZÁLEZ (IZQUIERDA UNIDA)
13. MARTA CORTÉS MARTÍNEZ (Independiente)
14. JUAN MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA (MÁS PAÍS ANDALUCÍA)
15. MARÍA DOLORES (MAYLO) SÁNCHEZ ORTIZ (IZQUIERDA UNIDA)
16. PABLO CÉSAR MARTÍNEZ CARVAJAL (VERDES - EQUO)
17. MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ MARTÍN (IZQUIERDA UNIDA)
18. MANUEL MERINO FERNÁNDEZ (VAMOS GRANADA)
19. MARTA GUTIÉRREZ BLASCO (VAMOS GRANADA)
20. DIEGO CASTILLO CABALLERO (IZQUIERDA UNIDA)
21. MARÍA MARAVILLAS (MARA) GÓMEZ MOLEÓN (IZQUIERDA UNIDA)
22. DAVID GALADÍ ENRÍQUEZ (IZQUIERDA UNIDA)
23. ISABEL MARÍA HUMBERT FERNÁNDEZ (IZQUIERDA UNIDA)
24. PABLO GARCÍA PÉREZ (VAMOS GRANADA)
25. FRANCISCO ENRIQUE RUIZ BLANCO (MÁS PAÍS ANDALUCÍA)
26. KIM JOAQUINA PÉREZ FERNÁNDEZ-FIGARES (Independiente)
27. JUAN PINILLA MARTÍN (IZQUIERDA UNIDA)
SUPLENTES
1. AMANDA CAZORLA BAUTISTA (IZQUIERDA UNIDA)
2. VÍCTOR RANCO CASSIBBA (MÁS PAÍS ANDALUCÍA)
3. VICTORIA SIERRA CANALES (MÁS PAÍS ANDALUCÍA)
VOX (VOX)
1. BEATRIZ SÁNCHEZ AGUSTINO
2. MÓNICA DEL CARMEN RODRÍGUEZ GALLEGO
3. PALOMA GÓMEZ ENRÍQUEZ
4. JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ PÉREZ-PIRE
5. FRANCISCO JAVIER BLANCO GÓMEZ
6. LUISA CARLOTA LÓPEZ CARA
7. MARÍA ISABEL GARCÍA DE LA PAZ
8. EDUARDO JOSÉ VILCHES FERNÁNDEZ
9. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ CARRIÓN
10. ANTONIO PERALTA CUADROS
11. LUCÍA GIL GONZÁLEZ-CARRASCOSA
12. INMACULADA FERNÁNDEZ LÓPEZ
13. DANIEL DOMENECH MUÑOZ
14. FRANCISCO DE PAULA MARTÍN ORTI
15. ALBERTO PEÑA LÓPEZ
16. CRISTINA AFÁN DE RIVERA SÁNCHEZ DE LA CUESTA
17. ALEJANDRO MIGUEL GARCÍA CERPA
18. MARÍA JESÚS CORTÉS LÓPEZ
19. FEDERICO TORRES CASADO
20. JOSÉ MORENO PINILLA
21. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ PÉREZ
22. ANA MARÍA SÁNCHEZ FUNES
23. MIGUEL ÁNGEL RUIZ RUIZ
24. SOFÍA GONZÁLEZ PUERTAS
25. JUAN PEDRO GARZÓN FERNÁNDEZ
26. JUAN JESÚS ALBERTO HERNÁNDEZ
27. MARÍA CONSUELO POZO GARCÍA
SUPLENTES
1. MARÍA CRESCENCIA MORENO CORREA
2. JUAN MANUEL PATRICIO JIMÉNEZ
3. JUAN CARLOS CRUZ LÓPEZ
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. CONCEPCIÓN GONZÁLEZ INSÚA
2. JAVIER SIERRA ANTEQUERA
3. SILVIA TORRES CONTRERAS
4. MANUEL LOZANO YESTE
5. RUTH MARTOS VALVERDE
6. ALBERTO JUAN SANZ-DAZA MUÑOZ
7. JOSEFA SÁNCHEZ GUIJARRO
8. ISAIAS RODRÍGUEZ HEREDIA
9. MARÍA BRAVO SÁNCHEZ
10. VENANCIO GALÁN CORTÉS
11. MARÍA JOSÉ PÉREZ CAMPUZANO
12. FRANCISCO BARRALES LÓPEZ
13. ANA CRISTINA ANGUITA FERNÁNDEZ
14. FRANCISCO JOSÉ VERGARA SOTO
15. ALEJANDRO HEREDIA CASTILLO
16. PILAR FERNÁNDEZ CALER
17. JOSÉ MANUEL PEREGRINA CASARES
18. ENCARNACIÓN CABELLO ROJAS
19. ESTEBAN FERNÁNDEZ PRIETO
20. ÁNGEL MATA FERNÁNDEZ
21. MARÍA VALVERDE PÉREZ
22. SERGIO BENÍTEZ OROZCO
23. ANTONIA GALÁN CABALLERO
24. MARCIAL CRESPO ROMERO
25. ADRIÁN DUEÑAS JIMÉNEZ
26. LOUIZA AJOUAU DAOUAY
27. ENRIQUE BARCHINO MUÑOZ
SUPLENTES
1. SERGIO BSEISO BLANCO
2. SILVIA BARCHINO TORRES
3. RAMÓN HERRERA SERRANO
PODEMOS-ALIANZA VERDE (PODEMOS-AV)
1. ELISA MARÍA CABRERIZO MEDINA (PODEMOS)
2. JULIA CHICA LINARES (Independiente)
3. MIGUEL MARTÍN VELÁZQUEZ (PODEMOS)
4. MARÍA DEL CARMEN CAPILLA TEJERO (Independiente)
5. MARCOS GARCÍA MARISCAL (ALIANZA VERDE)
6. SAÚL MERAL BERNAL (Independiente)
7. CELIA DEL CASTILLO MORLANES (Independiente)
8. RAQUEL TORRES CARRETERO (PODEMOS)
9. PABLO SIMÓN LORDA (Independiente)
10. MAR QUESADA MOLINA (ALIANZA VERDE)
11. OTILIA CARRASCO HERNÁNDEZ (PODEMOS)
12. JOSÉ MARÍA MARTÍN CIVANTOS (Independiente)
13. GRACIA MARÍA MORALES ORTIZ (Independiente)
14. JOSÉ FRANCISCO PEDROSA LABRADOR (PODEMOS)
15. CASIMIRA QUIÑONES MUÑOZ (PODEMOS)
16. MARÍA LILIAN BERMEJO LUQUE (Independiente)
17. INÉS ENRÍQUEZ MOZO (Independiente)
18. ILDEFONSO TORRES JIMÉNEZ (Independiente)
19. MARÍA LUZ MARTÍNEZ CORDÓN (Independiente)
20. JUAN ANTONIO DÍAZ LÓPEZ (Independiente)
21. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ GUERRERO (Independiente)
22. MARÍA AMARANTA CANO SÁNCHEZ (Independiente)
23. JOSÉ MARÍA DEL RÍO SÁNCHEZ (PODEMOS)
24. MARÍA JOSÉ FRAPOLLI SANZ (Independiente)
25. BALTASAR GARZÓN GARZÓN (Independiente)
26. ÁNGELES MORA FRAGOSO (Independiente)
27. IAN KEITH GIBSON RITCHIE (Independiente)
SUPLENTES
1. RAFAEL CALLEJAS MARTÍN (PODEMOS)
2. CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ-PIÑAR LORCA (Independiente)
3. JOSÉ TOBÍAS HERNADEZ GÁNDARA (PODEMOS)
4. LAURA MORA SABATEL (Independiente)
5. FRANCISCO TORRES GONZÁLEZ (Independiente)
6. MARÍA VICTORIA FUNCIA ARTOLA (PODEMOS)
7. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GIL (PODEMOS)
8. CAROLINA MARÍA DE LIS JIMÉNEZ (Independiente)
IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP)
1. MANUEL FRANCISCO VARO LÓPEZ
2. MARÍA CONCEPCIÓN LÓPEZ CHIRVECHEL
3. FRANCISCO CABRERA BALLESTEROS
4. YOLANDA MOLINA BOUSTANI
5. ANTONIO MANUEL REJANO MARTÍNEZ
6. JOSÉ JULIO CUEVAS MUELA
7. SAMUEL CUBEROS DELGADO
8. SARAÍ LUCÍA ADARVE MARTÍNEZ
9. EUGENIO ALEMANY FRANCÉS
10. EVELYN CADENAS PADILLA
11. JOSÉ ANTONIO SALAZAR GUZMÁN
12. BEATRIZ MORALES LÓPEZ
13. EMILIO JOSÉ CUBEROS GARCÍA
14. NAZARENO VILA MORÁN
15. LUCÍA ESPÍNOLA MORILLAS
16. MARÍA LUISA SÁNCHEZ PÉREZ
17. CARLOS ENRÍQUEZ OLALLA
18. JUAN HORACIO ÁLVAREZ GALINDO
19. LEOPOLDO ACOSTA BENAVIDES
20. MARÍA JOSÉ GARCÍA SANCHÍS
21. MARÍA INMACULADA CORREA FLORES
22. EDUARDO ENRÍQUEZ GALLEGO
23. RAMÓN MINGO MADRID
24. ANA ISABEL DEL AMO BONILLA
25. ENRIQUE SANJURJO PORTUS
26. NURIA SÁEZ VILLANUEVA
27. CARLOS ENRÍQUEZ DEL ÁRBOL
POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ HUERTAS
2. REMEDIOS GARCÍA ÁLVAREZ
3. AUGUSTÍN MARIE NDOUR NDONG
4. ELENA PIMENTEL DE MAQUA
5. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ CABELLO
6. MARTA CASTILLO FERNÁNDEZ
7. EDUARDO FRANCISCO CASTILLO MORAL
8. ÁNGELES ROLDÁN IBÁÑEZ
9. JAVIER FERNÁNDEZ CASTILLO
10. GILBERT GOUBA SANGO
11. MARÍA DEL PILAR MUÑOZ SERRANO
12. MANUEL ORTIZ MALDONADO
13. ELOY MORALES MORALES
14. MARÍA ROSA MERCADO ALONSO
15. JOSÉ MÁRQUEZ GARCÍA
16. EVA DOMÍNGUEZ SOSA
17. CARMEN GÁMEZ MONTALVO
18. ALEJANDRO DELGADO MINGORANCE
19. MARIO PABLO SÁNCHEZ BARRÓN
20. JUAN FÉLIX MUÑOZ SÁNCHEZ
21. RICARDO RODRÍGUEZ TORTI
22. RAQUEL FERNÁNDEZ GÓMEZ
23. CARLOS CARVAJAL RODRÍGUEZ
24. FUENSANTA IBÁÑEZ GÁLVEZ
25. SALVADOR GARCÍA RODRÍGUEZ
26. JOSÉ COBOS RUIZ
27. MARÍA JOSÉ PEINADO NIEVAS
SUPLENTES
1. RAFAEL ARCÁNGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
2. ÁLVARO FERNÁNDEZ GÓMEZ
3. MARÍA AMPARO HUERTAS MOGIO
JUNTOS POR GRANADA (JxG)
1. CÉSAR GIRÓN LÓPEZ
2. MARÍA DEL PILAR BENSUSÁN MARTÍN
3. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ PÉREZ
4. MARÍA MANUELA MORENO VERA
5. RAMÓN REYES MATEOS
6. JOSÉ ÁNGEL CASTRO RUIZ
7. MARÍA DEL CARMEN ESPIGARES DÍAZ
8. GONZALO DE DIEGO FERNÁNDEZ
9. MARINA MANUELA REYES GORDO
10. JUAN JIMÉNEZ ALONSO
11. MARÍA ELIA PERTÍÑEZ SORIA
12. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ MARTÍN
13. JUAN IGNACIO ESCRIBANO TORRES
14. ANA MARÍA MORILLA PALACIOS
15. JUAN CARLOS OLMO GARCÍA
16. LEONOR ROBLES MOYA
17. CARLOS ALBERTO RODRIGUES POVEDA
18. LIDIA MARÍA MORENO ESPIGARES
19. CECILIO RUIZ FERNÁNDEZ
20. INMACULADA VÁZQUEZ BUSTOS
21. MIGUEL ÁNGEL BERNARDO RUANO
22. MARÍA DOLORES CAÑO ARROYO
23. HERMÓGENES RUIZ RUIZ
24. EMMELIA SÁNCHEZ GALINDO
25. JUAN JOSÉ CORREA BERNARDO
26. MARÍA DOLORES AGUILAR GARCÍA
27. ELADIO JOSÉ FERNÁNDEZ-NIETO FERNÁNDEZ
SUPLENTES
1. ANTONIO JOSÉ JIMÉNEZ JIMÉNEZ
2. MARÍA DOLORES BAILÓN VERDEJO
3. RAFAEL DARÍO RUIZ JIMÉNEZ
GUADAHORTUNA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JAVIER RAMÍREZ NAVARRO
2. MARÍA DEL CARMEN VICO VALDIVIA
3. VERÓNICA BALLESTER ABADÍA
4. FRANCISCO ANTONIO JIMÉNEZ VALDIVIA
5. FELISA REMEDIOS RUANO PÉREZ
6. FRANCISCA MARÍA VALDIVIA MARTÍNEZ
7. JUAN CABALLERO CABRERIZO
8. MARÍA ROSARIO VINUESA GARCÍA
9. JULIO GARCÍA MERINO
SUPLENTES
1. PEDRO JAVIER AVILÉS PERÁLVAREZ
2. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ HURTADO
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. MAXIMILIANO GARCÍA NAVARRO (IU)
2. ANTONIO GARCÍA MAZA (IU)
3. EVA RAMÍREZ GÓMEZ (IU)
4. JOSÉ MARÍA GALERA MORANTE (IU)
5. LORENA GÓMEZ MARTÍNEZ (IU)
6. ILDEFONSO TALERO ALADOS (IU)
7. JUAN JOSÉ GARCÍA MAZA (IU)
8. CARLOS PÉREZ MORALEDA (IU)
9. MAXIMILIANO RAMÍREZ PADILLA (IU)
SUPLENTES
1. ADOLFO AMADOR FERNÁNDEZ (IU)
2. ANTONIO LÓPEZ VERA (IU)
3. MARÍA ISABEL NAVARRO CABALLERO (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. OLGA PÉREZ LARA
2. LETICIA CANTERO MARTÍN
3. ANA CARLOTA VALLE SORIANO
4. DENIS AGUILAR ANGUITA
5. ROBERTO MONTES LUPIÓN
6. EMILIA GUERRERO PERTÍÑEZ
7. MIGUEL ÁNGEL MARTÍN BRAVO
8. RAFAEL ZAMBRANO RUEDA
9. IGNACIO BERMÚDEZ BERMÚDEZ
VOX (VOX)
1. ANA GÓMEZ ROMERO
2. DAVID LÓPEZ LUCENA
3. FRANCISCO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
4. CARLOS JIMÉNEZ VILLALBA
5. TOMÁS JOSÉ GÓMEZ RODRÍGUEZ
6. IRINA LUGOVSKAYA LUGOVSKAYA
7. JOAQUÍN JOSÉ FRANCO SEDANO
8. FÉLIX CUESTA FERNÁNDEZ
9. MARÍA DE CASTRO SIERRA
SUPLENTES
1. ALBERTO JIMÉNEZ MUÑOZ
GUADIX
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MARÍA BELÉN PORCEL GÁLVEZ
2. MANUEL JABALERA RODRÍGUEZ
3. MARÍA SOL LÓPEZ FERNÁNDEZ
4. PABLO ARANDA LÓPEZ
5. ALBA MEMBRILLA ESTEBAN
6. JOSÉ MOLERO GRACIA
7. EMILIO JOSÉ VICO CRUZ
8. MARTA DELGADO TAUSTE
9. JOAQUÍN MORENO CARMONA
10. ELISA ISABEL GARCÍA ZOYO
11. JUAN FRANCISCO ANTONIO MONEDERO LÓPEZ
12. MARÍA JESÚS RAMÍREZ RAYO
13. JOSÉ MARCOS RAMÍREZ
14. ANA PUERTAS MORILLAS
15. SERGIO CONTRERAS VÍLCHEZ
16. CANDELA ORTIZ DELGADO
17. IGNACIO MARTÍNEZ GARCÍA
SUPLENTES
1. ENCARNACIÓN MEMBRILLA SÁNCHEZ
2. MANUEL REQUENA MELGARES
3. MARÍA GARCÍA HERNÁNDEZ
GANA GUADIX (AGX)
1. EDUARDO JIMÉNEZ AMEZCUA
2. MIGUEL PEDRAZA SÁNCHEZ
3. SUSANA ELENA SÁNCHEZ SALMERÓN
4. ÁNGEL GARCÍA ÚBEDA
5. MARTA PEDRAZA RODRÍGUEZ
6. ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ MORENO
7. JESSICA MARÍA HUETE JUÁREZ
8. RUBÉN MARTÍNEZ OLIVENCIA
9. MARÍA YOLANDA DEL PILAR SIERRA VARÓN
10. EVA REBECA SUÁREZ PINDADO
11. MARÍA ANGUSTIAS LÓPEZ GONZÁLEZ
12. MANUEL HUETE ALCALDE (Independiente)
13. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ PARDO
14. MARÍA MERCEDES GARCÍA POYATOS
15. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ROMERO
16. SANDRA AYLLÓN RUIZ
17. JOSÉ MARÍA MOLAS TRESSERRAS
SUPLENTES
1. JOSEFA MARTOS HUERTAS
2. JAIME GARCÍA IGLESIAS
3. NATALIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. MARÍA DOLORES MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
2. ROCÍO ORTEGA GARCÍA
3. MANUEL ORTIZ GONZÁLEZ
4. JULIA MARÍA PALENZUELA GÓMEZ
5. SAMUEL CASADO JIBAJA
6. MARÍA DEL CARMEN TORIBIO NAVARRO
7. JAIME GARCÍA SERRAO
8. PIEDAD TORRENTE MORA
9. JOSÉ GARCÍA FERNÁNDEZ
10. ADORACIÓN MORÓN SEDANO
11. JUAN MANUEL GARCÍA SERRANO
12. TJITSKE WIERDA
13. JOSÉ MANUEL ORTEGA GARCÍA
14. CARMEN CONCEPCIÓN REYES HERRERA
15. JOSÉ JAVIER ALONSO REYES
16. MARÍA JOSEFA BURGOS ARENAS
17. JESÚS PELÁEZ MUÑOZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JESÚS RAFAEL LORENTE FERNÁNDEZ
2. ENCARNACIÓN PÉREZ RODRÍGUEZ
3. JOAQUÍN JOSÉ VALVERDE BOCANEGRA
4. SOFÍA IRENE APARICIO TRAVE
5. JOSÉ IGNACIO GARRIDO LÓPEZ
6. PEDRO GABRIEL RUS MARTÍNEZ (Independiente)
7. ENCARNACIÓN DE LA CRUZ MOLERO CARMONA
8. JESÚS EMILIO SAMANIEGO LARA
9. ANA MARTÍNEZ ROMERO
10. RUBÉN JESÚS LECHUGA LÓPEZ
11. PRISCILA GALINDO AMEZCUA
12. ROCÍO GARCÍA MANZANO
13. JESÚS TORCUATO GARCÍA JIMÉNEZ
14. ANA MARÍA SALAMANCA OLIVENCIA
15. JULIO LÓPEZ POZO
16. MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ HIGUERAS
17. GUMERSINDO CARLOS FERNÁNDEZ CASAS
SUPLENTES
1. YESSICA SIERRA VEGA
2. FERNANDO LÓPEZ ANTA
3. RUT MARÍA SÁNCHEZ GÁZQUEZ
4. JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ RATIA
VOX (VOX)
1. ANTONIO JOSÉ VERA LÓPEZ
2. ANA MARÍA ALCALÁ AGUILERA
3. ÁLVARO DIEGO GARZÓN LEÓN
4. MARÍA DOLORES MIRANDA AMEZCUA
5. TANIA MEDINA JIMÉNEZ
6. MARÍA JOSEFA ALCALÁ SIERRA
7. MARÍA DEL CARMEN ROSARIO PERALTA VALVERDE
8. IVÁN YESTE RODRÍGUEZ
9. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ MEMBRILLA
10. ANTONIO GARCÍA SERRANO
11. ÁLVARO LÓPEZ MARTÍNEZ
12. SOLEDAD BERNAL REQUENA
13. ELKIN PERALES MAGDALENO
14. IVÁN MARTÍNEZ CABRERIZO
15. LOURDES MARÍA REQUENA ARIZA
16. AHARON GARCÍA GARCÍA
17. NAOULA ZAMMOURI RAGDU
SUPLENTES
1. ADOLFO JESÚS TEVA BUENDÍA
2. ANTONIO NAVARRO RODRÍGUEZ
3. CARMEN LÓPEZ PARRA
LOS GUÁJARES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ ANTONIO ALAMINOS MARÍN
2. JOSÉ FERMÍN BRAVO MURILLO
3. SERGIO RODRÍGUEZ CASTILLO
4. ISAAC ROMERO RUIZ
5. MARÍA RUIZ PRADOS
6. AZAHARA GUERRERO RUIZ
7. RUDOLF WILHELM HEINRICH SCHUBERT
8. CATHERINE ALANNA SHUTTLEWORTH
9. MARÍA ANGÉLICA ARELLANO ANEAS
SUPLENTES
1. ADAYA BOLAÑOS RODRÍGUEZ
2. ELVIRA DÍAZ RODRÍGUEZ
3. MARÍA EMILIANA ROMERO HIDALGO
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. ANTONIO MANCILLA MANCILLA
2. NOEMÍ RODRÍGUEZ HIDALGO
3. PATRICIA GONZÁLEZ OLIVEROS
4. ESTEFANÍA ORTEGA RODRÍGUEZ
5. ANA JESÚS RODRÍGUEZ PELEGRINA
6. JESÚS GUERRERO ARNEDO
7. JOHAN JOSÉ MENDOZA ALAMINOS
8. MARÍA ROMERO RODRÍGUEZ
9. IVÁN JIMÉNEZ ARNEDO
SUPLENTES
1. DAVID GARCÍA TRUJILLO
2. CAYETANO GUARDIA GUARDIA
3. RAFAEL BUSTOS RODRÍGUEZ
CONVERGENCIA ANDALUZA-Unión Andalucista (UA)
1. JUAN ANTONIO CORREA ROMERO
2. JOSÉ MANCILLA JIMÉNEZ
3. JOSÉ ÁNGEL TEJERO DOMENE
4. CARMEN MARÍA MANCILLA ROMERO
5. MARÍA ELVIRA MANCILLA RUIZ
6. ENCARNACIÓN CORREA ROMERO
7. CECILIO CORREA PARDO
8. ANTONIO MANUEL BOLAÑOS LÓPEZ
9. JOSÉ MIGUEL CORREA LÓPEZ
SUPLENTES
1. MIGUEL CORREA RUIZ
2. JOSÉ MANCILLA GARCÍA
GUALCHOS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ANTONIA MARÍA ANTEQUERA RODRÍGUEZ
2. CELEDONIO PUGA PUGA
3. JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ MIRANDA
4. CARMEN MOYA DÍAZ
5. MIGUEL PÉREZ CASTILLO
6. MIRELA TIMOFTE
7. MIGUEL TORRES BONILLA
8. MARÍA DEL CARMEN CASTILLO CABRERA
9. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ GIJÓN
10. LUCÍA CORAL MORAL GARCÍA
11. JOSÉ MANZANO RODRÍGUEZ
12. MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ SALINAS
13. ANTONIO RAMÓN ALONSO MORAL
SUPLENTES
1. RAQUEL MANZANO SÁNCHEZ
2. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ
3. GEMMA RODRÍGUEZ MULLOR
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. MIREYA CASTILLO LÓPEZ
2. FRANCISCA AZUCENA GARCÍA LIROLA
3. MIGUEL CABRERA ESCAÑUELA
4. JUAN MIGUEL ACOSTA GALDEANO
5. EDUARDO ENRIQUE LÓPEZ VÉLEZ
6. MARÍA CARMEN GALLEGOS MOTA
7. MIGUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ
8. MARIUTA-IULIANA TOFAN
9. FRANCISCO MARTÍN FUENTES
10. CRISTINA MARTÍN MARTÍN
11. ALBERTO MARTÍN FIGUEROA
12. TANIA GÓMEZ CORTÉS
13. EUGEN CHITU
SUPLENTES
1. MIGUEL FUENTES ORTEGA
VECINOS GUALCHOS CASTELL DE FERRO EL ROMERAL (VECINOS)
1. ENRIQUE ALIRANGUES PAREDES
2. VÍCTOR SABIO ROMERA
3. MARÍA DEL MAR VEGA FERNÁNDEZ
4. PAULINA RIVAS REYES
5. ESTHER MARÍA GONZÁLEZ MORENO
6. DAVID CASTILLO VEGA
7. MACARENA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
8. DAYRA LIZETH ERAZO ZAMBRANO
9. ROSA MARÍA MORENO GARCÍA
10. JUAN IGNACIO ACEÑA PÉREZ
11. FRANCISCO ARELLANO MOYA
12. FRANCISCO JAVIER ACOSTA PÉREZ
13. MARÍA JOSÉ MARTÍN TORRES
SUPLENTES
1. IGNACIO MARTÍN LORENZO
2. ANA BELÉN MARTÍN CARACUEL
GÜÉJAR SIERRA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. SERGIO LAPEIRA RODRÍGUEZ
2. ALEJANDRO MARTÍNEZ MOLINA
3. ÁLVARO ARIAS CASTILLO
4. ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTILLO
5. ALMUDENA ESTEBAN SAN MIGUEL
6. IGNACIO RUIZ RUIZ
7. DAVID RODRÍGUEZ GUIRADO
8. ASUNCIÓN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
9. JOSÉ JULIO CALDERÓN ROMERO
10. ANA MARÍA QUIRÓS ORTEGA
11. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
SUPLENTES
1. PILAR ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
2. JOSÉ PANIZA CANTERO
3. ROSARIO ZÚÑIGA GARCÍA (Independiente)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ ANTONIO ROBLES RODRÍGUEZ
2. ELISABETH GARCÍA CALVENTE
3. SONIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
4. CRISTINA MARTÍN PÉREZ
5. FRANCISCO JAVIER CASTRO TORICES
6. FRANCISCO MANUEL GERVILLA MOLERO
7. SONIA CASTILLO MEDINA
8. RAFAEL CASTRO GARCÍA
9. ANTONIO MARTÍN GARCÍA
10. FRANCISCO JESÚS RODRÍGUEZ ARENAS
11. JOSÉ ANTONIO BALDERAS MADRID
SUPLENTES
1. GUILLERMO SÁNCHEZ MOLINA
2. JOSÉ SÁNCHEZ MEDINA
3. MARIANO ROBLES RODRÍGUEZ
4. ANA VANESSA GARCÍA JIMÉNEZ
VOX (VOX)
1. ALBERTO MANUEL MARTÍN ORTIZ
2. ROSA MARÍA CORTÉS GÓMEZ
3. LAUREANO SILVESTRE GUTIÉRREZ HURTADO
4. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ MORENO
5. NEYVA MARÍA GÁLVEZ MARTÍN
6. MARÍA DOLORES GRANDE GARCÍA DEL REAL
7. JAIME ROWELT RODRÍGUEZ MESA
8. MARÍA CARMEN SERRANO IZQUIERDO
9. MANUEL MOCHÓN JIMÉNEZ
10. EDUARDO JOSÉ SANTOS MURILLO
11. JOSÉ MARÍA GÓMEZ BÉDMAR
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. MARÍA LUISA ROSALES PLATA (IU)
2. MARÍA DE LOS ÁNGELES ALANZOR PUENTE (IU)
3. MIGUEL ÁNGEL TEJADA GÓMEZ (IU)
4. ELISA ANA PORCEL ROSALES (IU)
5. FRANCISCO CEJUDO PERALTA (IU)
6. TERESA RECIO CALZADA (IU)
7. MARÍA VIRTUDES MARTÍNEZ VÁZQUEZ (IU)
8. JOSÉ ANTONIO NAVARRO DÍAZ (IU)
9. MANUEL GARCÍA CEBRIÁN (IU)
10. JESÚS INFANTES PUENTE (IU)
11. MARÍA DOLORES CASTILLO MARTÍNEZ (IU)
SUPLENTES
1. ANTONIO URÉNDEZ MADRID (IU)
2. ÁNGEL ALANZOR MARTÍN (IU)
3. ALFONSO MASO GUERRI (IU)
GÜEVÉJAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ MARÍA GARCÍA FERNÁNDEZ
2. MONTSERRAT LÓPEZ FERNÁNDEZ
3. JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ MARTÍN
4. RAQUEL LÓPEZ VÍLCHEZ
5. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA
6. ELVIRA ÁLVAREZ CARMONA
7. ALEJANDRO GARCÍA FERNÁNDEZ
8. ALEXIA NAVARRO UBAGO
9. LORENA CAMPOS VEGAS
10. ÁLVARO LÓPEZ MORENO
11. MARÍA JESÚS VILLEGAS UBAGO
UNIDOS POR GÜEVÉJAR (UPG)
1. MARÍA DEL CARMEN ARAQUE JIMÉNEZ DE CISNEROS (Independiente)
2. MARÍA DOLORES MEDINA PARDO (Independiente)
3. FRANCISCO JAVIER AVILÉS SÁNCHEZ (Independiente)
4. JOSÉ MIGUEL HITA GARCÍA (Independiente)
5. ELISA ISABEL RUIZ RUIZ (Independiente)
6. ESTEBAN GARCÍA GÁLVEZ (Independiente)
7. FRANCISCO MIGUEL CALVO PARDO (Independiente)
8. JOSÉ MIGUEL RUIZ MUÑOZ (Independiente)
9. MARÍA DE PILAR LÓPEZ RUIZ (Independiente)
10. ROSARIO MEDINA SÁNCHEZ (Independiente)
11. MARÍA TERESA BLANCO MUÑOZ (Independiente)
SUPLENTES
1. DANIEL ARIAS ARANDA (Independiente)
2. FRANCISCO CASTELLANO GÁLVEZ (Independiente)
3. MARÍA AURORA FERNÁNDEZ HURTADO (Independiente)
4. JUAN MANUEL GUTIÉRREZ MOLINERO (Independiente)
5. ANTONIO FERNÁNDEZ AGUADO (Independiente)
6. MANUEL JIMÉNEZ MIÑÁN (Independiente)
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. MANUEL MORALES HERNÁNDEZ (IU)
2. PEDRO BERNARDO NAVARRO GARCÍA (IU)
3. MÓNICA MAÑERO TAUBE (IU)
4. JUAN TORCUATO MORALES DUEÑAS (IU)
5. YAIZA ARÁNZAZU MIR SALMERÓN (IU)
6. ANTONIO CERVANTES ARANDA (IU)
7. MAGDALENA RAMOS FERNÁNDEZ (IU)
8. GUSTAVO ROBERTO MAGGINI GONZÁLEZ (IU)
9. MARÍA DEL MAR PUERTO SÁNCHEZ (IU)
10. JOSÉ MARÍA TORNAY PUERTO (IU)
11. MARÍA DOLORES SERRANO BLANCA (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ISIDORO RUIZ UBAGO
2. JOSÉ LUIS ROS MOLINA
3. MERCEDES PINEL RÍOS
4. MARÍA GRACIA GARCÍA CÁNOVAS
5. ELOY CASTELLANO GÁLVEZ
6. JORGE FRANCISCO MOLINERO URQUIZAR
7. BARBARA ROLDÁN GARCÍA
8. MARCOS ANTONIO LÓPEZ GARCÍA
9. AUREA CASTILLO DÍAZ
10. JUAN FRANCISCO VERGARA TORTOLERO
11. SERGIO GARRIDO CASTILLO
SUPLENTES
1. EVA MARÍA HITA CÁNOVAS
2. JESÚS PARDO LÓPEZ
3. JOSÉ BLAS RUIZ UBAGO
VOX (VOX)
1. FERNANDO GRILO-MORAIS DURÁN
2. ARTURO DÍAZ LÓPEZ
3. ANTONIO MORALES CARRILLO
4. MÓNICA ÁLVAREZ CUÉLLAR
5. VICENTE CUBERO VALLEZ
6. ANTONIO MANUEL MERELO OCÓN
7. MANUEL CASTARNADO ALMENDROS
8. MARÍA FRANCISCA DURÁN TELLADO
9. DAVID GRILO-MORAIS DURÁN
10. FRANCISCO GABRIEL VEGA PADIAL
11. FRANCISCO JERÓNIMO MANZANARES MÁRQUEZ
HUÉLAGO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ ANTONIO MANUEL ORELLANA JIMÉNEZ
2. GERARDO MARTÍNEZ GÓMEZ
3. ALBA MONEDERO JIMÉNEZ
4. ANTONIO BENITO GARRIDO ESCRIBANO
5. YOLANDA CORTÉS LOZANO
6. JUAN PEDRO HEREDIA CORTÉS
7. FRANCISCA ZAPATA MARÍN
SUPLENTES
1. JORGE RUIZ PARDO
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. MAXIMILIANO GARRIDO ESCRIBANO
2. JUAN HEREDIA HEREDIA
3. JUAN CORTÉS GUTIÉRREZ
4. JUANA MARÍA CORTÉS MORENO
5. ANTONIO SÁNCHEZ COBO
6. JUAN ANTONIO CORTÉS HEREDIA
7. MARIO HEREDIA MUÑOZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. IRENE ESPINOSA VALLECILLOS
2. FELINA MOLERO SÁNCHEZ
3. MARÍA PURIFICACIÓN RUIZ AYALA
4. MARÍA LUZ HIDALGO SALMERÓN
5. JAVIER ESPINOSA MOLERO
6. FERNANDO AMEZCUA PERALTA
7. MARTA ANTÓN GARCÍA
HUÉNEJA
POR HUÉNEJA Y LA HUERTEZUELA (POR HUÉNEJA Y LA HUERTEZUELA)
1. SEBASTIÁN YEBRA RAMÍREZ
2. FRANCISCO JAVIER BERBEL GALLARDO
3. EMILIA MATILLA RODRÍGUEZ
4. MARÍA MÓNICA TAPIAS ALCALÁ
5. JUAN EMILIO GÓMEZ ARREDONDO
6. ROSA SALMERÓN BRETONES
7. JOSÉ JESÚS URRUTIA PUGA
8. NOELIA SALMERÓN PUGA
9. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ BROCAL
SUPLENTES
1. JUAN RUIZ PORTERO
2. LEONARDO CASADO GONZÁLEZ
3. MARÍA BRETONES MARTÍNEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. NEREA GONZÁLEZ TRIVIÑO
2. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ AVILÉS
3. MARÍA DOLORES PRADOS PÉREZ
4. ALBERTO BOLÍVAR RUIZ
5. ANTONIO SANTIAGO RODRÍGUEZ
6. ELENA LUCÍA SANTIAGO ORTUÑO
7. CRISTÓBAL MIGUEL REJÓN SÁNCHEZ
8. ENCARNACIÓN LÓPEZ CASTILLO
9. ANTONIO DURÁN ÚBEDA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ ANTONIO RIVAS GUIJARRO
2. ROSA CARVAJAL SALVADOR
3. CONSOLACIÓN GONZÁLEZ CASCALES
4. ANA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
5. MARÍA VICTORIA PORTERO BELENDA
6. MARÍA PRESENTACIÓN RIVAS GUIJARRO
7. MARÍA TERESA ARGENTE DEL CASTILLO PIZARRO
8. MARÍA ELENA ESPIGARES ESPIGARES
9. ROCÍO MARTÍNEZ SAAVEDRA
HUÉSCAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOAQUÍN ORTIZ GARCÍA
2. MERCEDES GUIJARRO MUÑOZ
3. ANTONIO JAVIER GALERA CARRASCO
4. MARÍA ELENA FERNÁNDEZ GUILLÉN
5. JOSÉ MARÍA MONTALVO PUENTES
6. MARÍA DEL CARMEN COLMENA PENALVA
7. ÁLVARO ZAPATA GALLEGO
8. MARÍA ANGUSTIAS GARCÍA HERNÁNDEZ
9. AGUSTÍN GALLEGO ORTIZ
10. LEYLA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
11. SERGIO BUSQUETS VILLALOBOS
12. MARÍA DEL CARMEN CRUZ SIMÓN
13. JAVIER ROMÁN MUÑOZ
SUPLENTES
1. MARÍA INMACULADA RODRÍGUEZ SORIANO
2. MANUEL ROMERO LÓPEZ
3. CARMEN MARTÍNEZ LÓPEZ
VOX (VOX)
1. JOSÉ LÁZARO LÓPEZ
2. JOSÉ GALLEGO FERNÁNDEZ
3. ROSABELL CRUZ LÓPEZ
4. ROSARIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
5. DOLORES ENRÍQUEZ SALMERÓN
6. TOMÁS GARCÍA CHILLÓN
7. PEDRO JOSÉ GUIJARRO SÁNCHEZ
8. JESÚS RODRÍGUEZ SERRANO
9. MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
10. DOLORES DE LA CABEZA AZOR VICO
11. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ MARÍN
12. JULIÁN RODRÍGUEZ GALLEGO
13. CARMEN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
SUPLENTES
1. JOSÉ DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
2. DOLORES ROMERO PUNZANO
UNIÓN REGENERADORA DEMOCRÁTICA “EL PUEBLO” (U.R.D. EL PUEBLO)
1. JOSÉ PUENTES MARTÍNEZ
2. ÁNGEL GARCÍA DENGRA
3. ESPERANZA MACARENA GIL PÉREZ
4. ALBERTO ORTIZ JIMÉNEZ
5. MARÍA ESTHER PINEDA GIL
6. MARÍA CARMEN JIMÉNEZ ARROYO
7. ALEJANDRO MOYA RUIZ
8. MONSERRAT DENGRA FERNÁNDEZ
9. AITOR NIETO MUÑOZ
10. ANA MARÍA BOCANEGRA VERA
11. JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ LIRIA
12. MARÍA JOSÉ VERA PODADERA
13. RAMÓN CHILLÓN CASTILLO
SUPLENTES
1. ISABEL MUÑOZ DE TORO GARCÍA
2. ERIC ANNEVELDT
PARTIDO POPULAR (PP)
1. SOLEDAD MARTÍNEZ ROMÁN
2. JOSÉ IZQUIERDO GÓMEZ
3. NOELIA SÁNCHEZ DENGRA
4. JOSÉ LUIS LÓPEZ SÁNCHEZ
5. ÓSCAR MARTÍNEZ GARCÍA
6. SILVIA ORTIZ MARTÍNEZ
7. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ ALONSO
8. MARÍA RITA MARÍN SOLA
9. JUAN GUILLÉN CORREA
10. SANDRA SERRANO JIMÉNEZ
11. FRANCISCO JAVIER NOGUERA GÓMEZ
12. VIOLETA MARÍN MARTÍNEZ
13. ANTONIO MARÍN RAMÍREZ
SUPLENTES
1. MARÍA DEL PILAR DENGRA GÓMEZ
2. ÁLVARO BAUTISTA MARTÍNEZ
3. MARÍA CARMEN ROMERO SOLA VERA
4. LUCÍA GARCÍA SORIANO
5. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ CERVERA
HUÉSCAR EN MARCHA -INDEPENDIENTES ALTIPLANO- (IAG)
1. RAMÓN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
2. LUCÍA LOZANO VALERO
3. ALICIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
4. LORENA TRUJILLO FERNÁNDEZ
5. CRISTIAN MARTÍNEZ OLIVARES
6. ANA LÓPEZ GALINDO
7. YULISA RODRÍGUEZ MORENO
8. JESÚS GUIJARRO MUÑOZ
9. ÁLVARO JORDÁN GÓMEZ
10. INMACULADA BUSTAMANTE DENGRA
11. CARLOS EUGENIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
12. ÁNGELES MARTÍNEZ CARAYOL
13. IVÁN LEÓN CAÑAS
SUPLENTES
1. SIMÓN POVEDA GARCÍA
HUÉTOR SANTILLÁN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ISABEL MARÍA LIÑÁN RODRÍGUEZ
2. JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ
3. FRANCISCO JAVIER RIPOLL SALUT
4. GERMÁN MOLINA CASTRO
5. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES ORTEGA
6. MANUEL JESÚS FERNÁNDEZ DE LA TORRE
7. EMILIO CASTRO ORTEGA
8. JOSÉ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
9. ANTONIO OCAÑA GARCÍA
SUPLENTES
1. ANTONIO MARTÍNEZ ROSILLO
2. ENCARNACIÓN URBANO ORTEGA
INDEPENDIENTES HUÉTOR SANTILLÁN (I.H.S.)
1. MANUEL JIMÉNEZ PÉREZ
2. JESSICA SÁNCHEZ ZÚÑIGA
3. MARÍA ROSARIO ALCALÁ CAMBIL
4. ANTONIO GARRIDO HITA
5. MARÍA DEL MAR MARTÍNEZ SÁNCHEZ
6. JAVIER TOMÁS ARBOLEDAS BELLÓN
7. CARLA MARÍA LIÑÁN RODRÍGUEZ
8. DANIEL FERNÁNDEZ CONTRERAS
9. JESÚS MARÍA JIMÉNEZ MARÍN
SUPLENTES
1. SERGIO GARCÍA ÚNICA
2. VÍCTOR CONTRERAS ÚNICA
3. MARCOS MARTÍN RÍOS
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. RAIMUNDO IÁÑEZ ALCALÁ (IU)
2. BEATRIZ LÓPEZ LÓPEZ (IU)
3. ASCENSIÓN RODRÍGUEZ CASTRO (IU)
4. ANTONIO JESÚS MARTÍN MARTÍNEZ (IU)
5. JAVIER MARTÍNEZ JIMÉNEZ (IU)
6. BLANCA MARÍA PÉREZ ORTIZ (IU)
7. DAVID MARTÍNEZ GARRIDO (IU)
8. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ (IU)
9. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA (IU)
SUPLENTES
1. ROSARIO MARÍA PORCEL MEMBRILLA (IU)
2. JOSÉ RODRÍGUEZ RUIZ (IU)
3. MARÍA DEL ROCÍO PÉREZ LÓPEZ (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ CARLOS ORTEGA OCAÑA
2. JESÚS CARRILLO MARTÍN
3. MARÍA ANGUSTIAS AGUILAR TORRES
4. RAFAEL CALVO RUIZ
5. TOMÁS PÉREZ COBOS
6. ANDREA SÁNCHEZ NIEVAS (Independiente)
7. ELENA ORTEGA MARTÍNEZ
8. MÓNICA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
9. JUAN DE DIOS GARRIDO LÓPEZ
SUPLENTES
1. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LÓPEZ
HUÉTOR TÁJAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. FERNANDO DELGADO AYÉN
2. MARÍA DOLORES LÓPEZ JIMÉNEZ
3. FRANCISCO JESÚS MUÑOZ CANO
4. ENCARNACIÓN REDONDO SANJUÁN
5. JUAN PEDRO JIMÉNEZ NÚÑEZ
6. MARÍA CARMEN CHAMORRO GARCÍA
7. JUAN JESÚS GÓMEZ REINOSO
8. MARÍA DEL PILAR PÉREZ RUIZ
9. MARÍA JOSÉ MUÑOZ LÓPEZ
10. MIGUEL ÁNGEL SANJUÁN MOLINA
11. MARÍA MATA PINOS
12. JUAN JÁIMEZ CAMPAÑA
13. IRENE JÁIMEZ RAMÍREZ
14. CARLOS FRANCISCO ARCO MONTORO
15. MELISA CAMPAÑA ORTEGA
16. DAVID MALAGÓN VINUESA
17. ANA ISABEL UREÑA FERNÁNDEZ
SUPLENTES
1. MACARENA RODRÍGUEZ TORRES
2. JUAN JOSÉ MORALES SERRANO
3. EMILIO GUERRERO GARCÍA
4. ESTEFANÍA ARTACHO PONS
5. ANTONIO NÚÑEZ MAROTO
6. JOSÉ SEVILLA MONTERO
7. FRANCISCA MAZUECOS DÍAZ
8. EMILIO LÓPEZ PÉREZ
9. ANA MARÍA MACHADO JIMÉNEZ
10. SANTIAGO MORALES VELASCO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ESTEBAN RUIZ SÁNCHEZ
2. NOELIA RUIZ SÁNCHEZ
3. CARLOS JAVIER GUZMÁN JIMÉNEZ
4. EVA MARÍA RAMOS RUBIO
5. JULIO FUENTES PINILLA
6. AÍDA GUZMÁN JIMÉNEZ
7. JOSÉ ANTONIO CASTRO GRACIA
8. SANDRA DAZA LUNA
9. VICTORIANO AYLLÓN CÁLIZ (Independiente)
10. SANDRA CANTÓN GARCÍA
11. SERGIO CANTÓN COBOS
12. JORGE MARTÍN REDONDO
13. INÉS BELÉN GÁMIZ CUESTA
14. PEDRO JOSÉ CALLE FUENTES
15. MARÍA CARMEN CORRALES CHINCHILLA
16. FRANCISCO MANUEL GORDO CUESTA
17. ELISA MARÍA GÁLVEZ GONZÁLEZ
SUPLENTES
1. JOSÉ MANUEL ESCOBAR PÉREZ
2. MARÍA NOELIA CABEZAS GARCÍA
3. ESTEBAN AYLLÓN CABEZAS
HUÉTOR VEGA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MARIO DEL PASO CASTRO
2. CAROLINA HIGUERAS MOYANO
3. ALEJANDRO GARCÍA RUIZ
4. OLGA CALVENTE GUERRERO
5. ÁNGEL LUIS MORENO DEL PASO
6. MARÍA ÁNGELES ROBLES SÁNCHEZ
7. JUAN ANTONIO GARCÍA RUBIO
8. ENCARNACIÓN TENORIO CARRASCO
9. JULIO ALBERTO CASTRO MOLINA
10. PAULA PORCEL GARCÍA
11. JUAN ANTONIO ROBLEDO MORENO
12. NURIA RUIZ DE VALDIVIA SÁNCHEZ
13. ALEJANDRO GARCÍA PÉREZ
14. ANA GARCÍA MOLINA
15. JUAN ANTONIO ROJAS CÁCERES
16. NOELIA GÍRELA GUTIÉRREZ
17. MANUEL CONTRERAS RUIZ
SUPLENTES
1. GRACIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
2. MIGUEL CASTELLANO ORTIZ
3. FRANCISCA BAENA ÁVILA
4. ANTONIO MOLINA MUÑOZ
5. MANUEL RUIZ VÍLCHEZ
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. JESÚS FERNÁNDEZ MARTÍN (IU)
2. DAVID VLADIMIR GARCÍA UCEDA (IU)
3. SOLEDAD ENRÍQUEZ MOZO (IU)
4. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ PÉREZ (IU)
5. MARÍA TERESA GARCÍA UCEDA (IU)
6. JOSÉ CARLOS PÉREZ RUIZ (IU)
7. ALICIA VERA SUANES (IU)
8. ANA MARTÍN VELÁZQUEZ (IU)
9. MANUEL SALMERÓN PORCEL (IU)
10. JUAN MALDONADO DÍAZ (IU)
11. MÓNICA MORENO GÁMEZ (IU)
12. JOSÉ MANUEL ALONSO VARGAS (IU)
13. LUCÍA GARCÍA UCEDA (IU)
14. FRANCISCO CRUZ GARCÍA (IU)
15. JESÚS FERNÁNDEZ RUIZ (IU)
16. DOLORES PALMA BONAL (IU)
17. JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ MUÑOZ (IU)
SUPLENTES
1. FEDERICO HERNÁNDEZ MEYER (IU)
2. DANIEL ALEJANDRO MORÁN GUTIÉRREZ (IU)
3. VISITACIÓN GARCÍA PADILLA (IU)
4. RICARDO JIMÉNEZ DEL PASO (IU)
5. MARÍA DOLORES GONZÁLEZ REINOSA (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA ELENA DUQUE MERINO
2. JOSÉ GARCÍA DEL PASO
3. JUAN MOLINA FERNÁNDEZ
4. ELISA ISABEL GONZÁLEZ PEDRAZA
5. ADRIÁN MOLINA PEÑA
6. MARÍA DOLORES AGUAYO CAMPANA
7. SANTIAGO ARQUELLADAS GARCÍA
8. TOMÁS JIMÉNEZ FERNÁNDEZ
9. ANA MARÍA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
10. JOAQUÍN JOSÉ LÓPEZ SIDRO GIL
11. MARÍA TERESA LÓPEZ GARVÍN
12. MANUEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ
13. MARÍA JIMÉNEZ BUENO
14. ÁNGEL RODRÍGUEZ BUENO
15. ANA BELÉN ARQUELLADAS VELÁZQUEZ
16. SILVIA MARÍA GUTIÉRREZ MOHEDANO
17. MARIANO GÍRELA JUNCO
SUPLENTES
1. MARÍA DE LA CRUZ GARCÍA CARRASCO
2. MARÍA JOSÉ PADILLA JIMÉNEZ
3. JUAN MANUEL CORREA CABELLO
4. INMACULADA PAJARES GÁMEZ
5. IGNACIO MOLERO BEATO
VOX (VOX)
1. FRANCISCO JOSÉ MEGÍAS VÉLEZ
2. ANA MARÍA CHECA MORALES
3. FRANCISCO JAVIER CAMPO MANZANO
4. PABLO MANUEL REYES HITOS
5. TRINIDAD SANTIAGO PÉREZ
6. PABLO LÓPEZ MEGÍAS
7. ALEJANDRA VINAJERA AZNAR
8. ALEJANDRO GARCÍA FERNÁNDEZ
9. MACARENA VICIANA MARTÍN
10. JAVIER ÁVILA GARCÍA
11. MARÍA JOSÉ TORRES ÁLVAREZ
12. MANUEL CARLOS TITOS RUIZ
13. ANTONIO FRANCISCO REYES HIGUERAS
14. JOSÉ LUIS ARRABAL MARTÍN
15. JENNIFER ESCOBEDO RODRÍGUEZ
16. JUAN JOSÉ RUIZ RUIZ
17. AURORA DE CASTRO SIERRA
PODEMOS-ALIANZA VERDE (PODEMOS-AV)
1. JENIFER JORDÁN RAMOS (PODEMOS)
2. SAMUEL QUIRANTES ARENAS (PODEMOS)
3. INMACULADA SANTIAGO MOLINA (PODEMOS)
4. JESÚS MANUEL VELÁZQUEZ MORENO (PODEMOS)
5. CAROLINA LÓPEZ DÍAZ (PODEMOS)
6. JORGE LAFUENTE ARBOLEDA (PODEMOS)
7. MARÍA JOSÉ LAFUENTE ARBOLEDA (PODEMOS)
8. ESPERANZA RAMOS FELICES (PODEMOS)
9. MARÍA NIEVES PARRILLA MUÑOZ (PODEMOS)
10. JUAN RUIZ ROMERO (PODEMOS)
11. CRISTINA SÁNCHEZ MARTÍN (PODEMOS)
12. MARÍA SOLEDAD FERNÁNDEZ TORRES (PODEMOS)
13. SERGIO GARCÍA PRIETO (PODEMOS)
14. MERCEDES GÍRELA SÁNCHEZ (PODEMOS)
15. GABRIEL BOTIA MORILLAS (PODEMOS)
16. NICOLE SMITH LÓPEZ (PODEMOS)
17. JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ COUCA (PODEMOS)
ÍLLORA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ANTONIO JOSÉ SALAZAR PÉREZ
2. MARÍA VICTORIA FUENTES PÉREZ
3. ISABEL PÉREZ NÚÑEZ
4. JOSÉ MELLADO VALENCIA
5. ANTONIA CASTELAR COBOS
6. CARMELO TORRALBA ORTEGA
7. ANA MOLINA LÓPEZ
8. FRANCISCO JOSÉ NIETO SALAZAR
9. SALVADOR BLÁZQUEZ BAENA
10. BEATRIZ MARTÍN AGEA
11. FERNANDO CALVO NAVAS
12. SONIA MARTÍN PALOMARES
13. MELANIA MARTÍN NIETO
14. MARIOLA BERBEL BAENA
15. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ CARRILLO
16. MARÍA INMACULADA CERVERA CALVO
17. FRANCISCO JAVIER ARCO CARRILLO
SUPLENTES
1. YOLANDA MARTÍN COBOS
2. JOSÉ ANTONIO CHACÓN RAMOS
3. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ VALERO
JUNTOS CAMBIEMOS EL MUNICIPIO (JCM)
1. ANTONIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
2. MARÍA LUCÍA PASADAS JIMÉNEZ
3. ANDRÉS RODRÍGUEZ MARTÍN
4. MARÍA ESTELA COMBA LORCA
5. FRANCISCO RODRÍGUEZ DAZA
6. MARÍA MAGDALENA GUERRERO PÉREZ
7. ROSARIO AGEA MOLINA
8. FRANCISCO JOSÉ SIERRA MADARNAS
9. JUAN FERNÁNDEZ DÍAZ
10. SUSANA ARANDA CAPILLA
11. MARÍA JOSÉ ORTIZ CORTES
12. MARÍA DOLORES PÉREZ RUIZ
13. SANDRA CANO MONTORO
14. JUAN BAUTISTA SÁNCHEZ COCA
15. FRANCISCO JESÚS VALVERDE LOMBARDO
16. EVA BELÉN COCA ÁVILA
17. ALFREDO MARTÍN ESTEBAN
SUPLENTES
1. ANTONIA CERVERA TEJERO
2. DIEGO LÓPEZ SÁNCHEZ
3. MARCELA SÁNCHEZ COCA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ MANUEL MUÑOZ TEJERO
2. ANTONIO LUIS SALINAS NÚÑEZ
3. MARÍA JOSEFA PÉREZ DE LA TORRE
4. ROSA MARÍA FUENTES PÉREZ
5. JAIRO LEIVA MARTÍNEZ
6. ELISA LÓPEZ PIÑEIRO
7. JUAN DE DIOS NÚÑEZ MORALES
8. ÁLVARO BOLÍVAR MORENO
9. JESSICA DE LAS HERAS GARCÍA
10. CRISTINA NAVAS MONTERO
11. GERARDO SANTAELLA LORCA
12. MARÍA ÁNGELES REDONDO NIETO
13. FRANCISCO RAFAEL PÉREZ ALGARRA
14. ANA MARÍA FUENTES RAMÍREZ
15. ALBERTO MARTÍN PÉREZ
16. LUCÍA MELLADO ÁLVAREZ
17. JOSÉ FRANCISCO BAENA CRESPO
SUPLENTES
1. DOLORES MORENO TEJERO
2. FLORENTINO RODRÍGUEZ MARTÍN
3. MARTA MIGLIACCIO NAVAS
VOX (VOX)
1. JUAN FRANCISCO PALMA VALENZUELA
2. LORENZA LOMBARDO LÓPEZ
3. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ MOLINA
4. CARMELA FAJARDO CARMONA
5. JOSÉ BAREA LÓPEZ
6. ANTONIO BORREGO MORAGA
7. MARÍA BELÉN NAVARRETE NAVARRO
8. MARCOS ANTONIO GARCÍA ALONSO
9. ISAAC LABRADOR GARCÍA
10. MARÍA ROSARIO CANO COBOS
11. ANTONIO MOYANO VALENZUELA
12. ANTONIO VEGA TEJERA
13. CRISTINA CABA ROLDÁN
14. ANDRÉS CUESTA NAVAS
15. FLORA MARÍA CABA ROLDÁN
16. FRANCISCO TIRADO BERMÚDEZ
17. MARÍA DEL PILAR VERDASCO DURÁN
SUPLENTES
1. FRANCISCO GARCÍA PÉREZ
ÍTRABO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ANTONIO JESÚS CARRASCOSA VALVERDE
2. MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ RUIZ
3. ANTONIO FRANCISCO GARCÍA PEÑALVER
4. ÁNGELES FRANCO CARRASCOSA
5. DOLORES MARÍA ALBALÁ FERNÁNDEZ
6. JOAQUÍN ALABARCES PRADOS
7. FLORENCIO VALVERDE PRETEL
SUPLENTES
1. ANTONIO JESÚS VILLA ALABARCES
2. FRANCISCO JOSÉ MORATA CONTRERAS
3. ANTONIO MARTÍN FERNÁNDEZ
4. ASCENSIÓN URBANO VILLA
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. MIGUEL RAMÓN SÁNCHEZ GONZÁLEZ
2. LEONOR GONZÁLEZ MONTES
3. VIRGINIA GONZÁLEZ GARCÍA
4. MARÍA CONCEPCIÓN ROMERO SÁNCHEZ (Independiente)
5. LORENA LÓPEZ MORA (Independiente)
6. PILAR SALAZAR JIMÉNEZ (Independiente)
7. FERNANDO BUSTOS GARCÍA
SUPLENTES
1. JOSÉ MARIO LÓPEZ MARTÍN
2. FRANCISCO MARTÍN CASTILLO
3. JORGE PEÑALVER PRETEL
VOX (VOX)
1. ANTONIO JIMÉNEZ MONTES
2. JOAQUÍN MEDINA VALLEJO
3. MARÍA ÁNGELES MARTÍN FERRÁNDIZ
4. JESICA BUSTOS JUSTO
5. JUAN ANTONIO MEDINA VALLEJO
6. MARTÍN FERNÁNDEZ REINA
7. MANUEL GÓMEZ LÓPEZ
SUPLENTES
1. MARÍA ZAIDA MEDINA JIMÉNEZ
IZNALLOZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MARIANO JOSÉ LORENTE GARCÍA
2. FRANCISCO CASTILLA LUZÓN
3. MARÍA TAMARA PÉREZ ORELLANA
4. MARÍA VICTORIA GARRIDO ÁVILA
5. MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ GÓMEZ
6. ANTONIO JESÚS RUIZ ÁVILA
7. VERÓNICA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
8. RAFAEL PEINADO VALENZUELA
9. AMADOR LORENTE PALMA
10. NÉLIDA ISABEL JUÁREZ GARCÍA
11. RAMÓN RIVAS VICO
12. MARÍA ADELA MARÍN SÁNCHEZ
13. ANTONIO FERNÁNDEZ VICO
SUPLENTES
1. JUAN MESA LINARES
2. MARÍA CONCEPCIÓN JUÁREZ GARCÍA
3. ANTONIO MÁXIMO GARCÍA GARCÍA
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. CARLOS ROMERO LÓPEZ (IU)
2. MARÍA JOSÉ RIVAS MOYANO (IU)
3. FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ (IU)
4. PILAR AVILÉS LORENTE (IU)
5. DAVID RUIZ ROMÁN (IU)
6. TAMARA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ (IU)
7. HÉCTOR ABRIL GARCÍA (IU)
8. LETICIA MARTÍNEZ LORENTE (IU)
9. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ MUÑOZ (IU)
10. RAMÓN FERNÁNDEZ ANTONILES (IU)
11. SONIA CARRASCO TORRES (IU)
12. JORGE GUADIX FERNÁNDEZ (IU)
13. ROCÍO ÁLVAREZ MUÑOZ (IU)
SUPLENTES
1. ALBERTO LANNEGRAND MANZANO (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANA BELÉN GARRIDO RAMÍREZ
2. JACINTO MOLINERO VELASCO
3. LAURA MARÍA UREÑA CAÑADAS
4. IGNACIO CARAMÉS SALVADOR
5. MANUEL JESÚS VÍLCHEZ VÍLCHEZ
6. FRANCISCO VÉLEZ RAMÍREZ
7. MANUEL ALAMEDA FERNÁNDEZ
8. LUCÍA ÁVILA MARTÍNEZ
9. MIGUEL ÁNGEL MADRID ORTIZ
10. MONTSERRAT GARCÍA MALAGÓN
11. HERMINIA RIVAS GARCÍA
12. ÁNGELA VÉLEZ GARRIDO
13. ANTONIO PALMA TEJERA
SUPLENTES
1. JOSÉ LUIS ORTEGA DÍAZ
2. JOSÉ CARLOS RIVAS RODRÍGUEZ
3. INMACULADA ROMÁN VALDIVIA
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. ANTONIA SORIA MOYA
2. FRANCISCO CARRASCO VALLE
3. CORAL FERNÁNDEZ AMADOR
4. JOSEFA SORIA MOYA
5. ALEJANDRO LINDE CASTARNADO
6. OBDULIA IBÁÑEZ JUSTICIA
7. JESÚS RAMÓN JUSTICIA GONZÁLEZ
8. ROCÍO PRIETO AMADOR
9. ALBERTO DELGADO SORIA
10. JORDI AMADOR AMADOR
11. CÁNDIDA HEREDIA AMADOR
12. ÁNGEL PRIETO FERNÁNDEZ
13. MANUEL MARTOS GONZÁLEZ
PODEMOS-ALIANZA VERDE (PODEMOS-AV)
1. JOSÉ RODRÍGUEZ SANTIAGO (PODEMOS)
2. ANA JAYONES FERNÁNDEZ SAN VICENTE (PODEMOS)
3. CECILIO MARTÍN RAMÍREZ (PODEMOS)
4. NEYVA MARÍA MOLINA MOYA (PODEMOS)
5. ANTONIO CARLOS GARCÍA BUSTAMANTE (PODEMOS)
6. SUSANA MACHADO MOLINA (PODEMOS)
7. DAVID GARCÍA JAMILY (PODEMOS)
8. MARÍA DEL CARMEN PLAZA TORRES (PODEMOS)
9. ÁNGEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (PODEMOS)
10. ROSER ZARAH SÁNCHEZ MARÍN (PODEMOS)
11. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ CARRASCO (PODEMOS)
12. RAQUEL MARÍN ABRIL (PODEMOS)
13. PEDRO ANTONIO HUNRUBIA HURTADO (PODEMOS)
VOX (VOX)
1. FRANCISCO ANTONIO LIÑÁN LÓPEZ
2. MELISSA ORIHUELA UCEDA
3. JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA
4. ARTURO BARRIOS ESPINOSA
5. MARÍA ARACELI CUESTA PINEL
6. FERNANDO MOLINERO GAMARRA
7. ANTONIO MORALES VILLA
8. ENRIQUE HEREDIA GARRIDO
9. LORENA JOAQUINA GARCÍA MARTOS
10. TRINIDAD MARTÍNEZ MUÑOZ
11. MARÍA DOLORES GARCÍA PLATA
12. MARCOS DAVID CANO MONTERO
13. MARÍA ANGUSTIAS LÓPEZ ESPIGARES
SUPLENTES
1. ANTONIO MIGUEL VÍLCHEZ GARCÍA
JÁTAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ALEXANDER LEO VAN OEPEN
2. BEATRIZ GARCÍA RAMOS
3. MATEO RUIZ GARCÍA
4. PATROCINIO ORTEGA SÁNCHEZ
5. AARÓN VEGA RODRÍGUEZ
6. MARÍA JOSÉ HOLANDA NIETO
7. FRANCISCO MANUEL FERNÁNDEZ AGUADO
SUPLENTES
1. ROCÍO RUIZ GARCÍA
2. CARLOS MORALES MORALES
3. ANA MARÍA GARCÍA MÁRQUEZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MIGUEL AURELIANO BASTIDA MARTÍNEZ
2. ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA
3. MARÍA DEL MAR FERNÁNDEZ MARTÍN
4. ANTONIO RETAMERO JARAMILLO
5. ELENA BASTIDA FERNÁNDEZ
6. JUAN ADOLFO MEDIAVILLA MÁRQUEZ
7. FRANCISCO JAVIER INFANTE TRESCASTRO (Independiente)
SUPLENTES
1. MANUEL BASTIDA GARCÍA
2. PATRICIA GARCÍA MARTÍN
JAYENA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ANTONIO FRANCISCO OLMOS REYES
2. DIEGO QUIROSA MALDONADO
3. MARÍA JOSÉ PEREGRINA SALCEDO
4. JORGE HEREDIA HEREDIA
5. MARÍA DOLORES VALERO REDONDO
6. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ LÓPEZ
7. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ AGUADO
8. JOSÉ MANUEL MEDINA PEREGRINA
9. INMACULADA OLMOS REYES
SUPLENTES
1. FRANCISCO JAVIER PEREGRINA AGUADO
2. NEREA PEREGRINA SALCEDO
3. MARÍA JESÚS PEREGRINA PÉREZ
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. VANESA HEREDIA GÓMEZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
2. JOSÉ ANTONIO PÉREZ MONTOSA (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
3. MANUEL AGUADO RUIZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
4. CÁNDIDO HEREDIA HEREDIA (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
5. MATILDE GÓMEZ GÓMEZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
6. SAMUEL PEREGRINA CAMPOY (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
7. FRANCISCO JAVIER PÉREZ MONTOSA (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
8. MARÍA DEL CARMEN PALOMINO FERNÁNDEZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
9. MARÍA ISABEL VEGA SÁNCHEZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JESÚS JOAQUÍN CALVO SEDANO
2. ALBERTO MORENO HEREDIA
3. VIRGINIA PÉREZ MOLES
4. SAMUEL JESÚS MOLES MORENO
5. ARANCHA MEDINA DE CARA
6. MARÍA MOLES DE CARA
7. MARTA VILLARRASO GÓMEZ
8. PALOMA VILLARRASO CAÑIZARES
9. LUCÍA HEREDIA MEDINA
SUPLENTES
1. ANTONIO NAVAS MOLES
2. JOSÉ DOMÍNGUEZ CAMPAÑA
JÉREZ DEL MARQUESADO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ ÁNGEL PEREDA HERNÁNDEZ
2. ENCARNACIÓN LORENTE GÓMEZ
3. JOSÉ RECASENS GONZÁLEZ
4. MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
5. TERESA MARÍA SERRANO GARCÍA
6. LORENA TORRES MATOSAS
7. MÓNICA MORENO SÁNCHEZ
SUPLENTES
1. JENIFER SIERRA ESTÉVEZ
2. MARÍA ÁNGELES VALENZUELA SERRANO
3. ANTONIO JESÚS BARRERA TOBÍAS
4. MANUEL SÁNCHEZ VIDAL
5. ROSARIO SÁNCHEZ MORALES
6. ALBERTO MARTÍNEZ BUGES
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JESÚS ZURITA MARTÍNEZ
2. MARÍA INÉS BEAS BALLESTEROS
3. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
4. JOSÉ MARÍA TRIVIÑO GARCÍA
5. FRANCISCO JAVIER MURCIA OBISPO
6. JOSÉ MARÍA TORRES VILLALBA
7. MARÍA ÁNGELES BALLESTEROS CRUZ
SUPLENTES
1. JOSÉ ANTONIO GRIMA RUIZ
2. RUBÉN SÁNCHEZ OLMOS
3. ANTONIA DE FÁTIMA SÁNCHEZ SÁNCHEZ
JETE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. PLÁCIDO JERÓNIMO FERNÁNDEZ
2. MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
3. IRENE BÉJAR CAMACHO
4. AINARA LEOPOLDINA RUIZ ALBÉRTUZ
5. LUIS MIGUEL COBOS ALMENDROS
6. MARI SOL JERÓNIMO ALBA
7. LEONOR BUSTOS MORILLAS
8. DESIRÉE CAMACHO MARTÍN
9. ÁNGEL ALBA BUSTOS
SUPLENTES
1. ANTONIO PRETEL FERNÁNDEZ
2. ESTEFANÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
3. FRANCISCO JAVIER ALBERTUS VALLEJO
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. CLARA ESTHER BUSTOS ROMERO
2. BENITA JANINA BERGSTRA (Independiente)
3. ANTONIO FRANCISCO YÁÑEZ BUSTOS
4. RICO BERGSTRA (Independiente)
5. FRANCISCO JAVIER ZAMORA LÓPEZ
6. DOLORES MARÍA LÓPEZ MARTOS
7. TERESA FERNÁNDEZ LÓPEZ
8. MÍRIAM REMEDIOS MEDINA FERNÁNDEZ (Independiente)
9. MARÍA EMILIA RIVAS FERNÁNDEZ (Independiente)
JUN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. AURORA SUÁREZ MUÑOZ
2. FRANCISCO VALDIVIESO GONZÁLEZ
3. ROSARIO JIMÉNEZ PINO
4. VICTORIANO CASTILLO ROMERO
5. INMACULADA ESPIGARES CASTELLANO
6. MIGUEL ÁNGEL BALLESTEROS RODRÍGUEZ
7. MARÍA DEL CARMEN VÁZQUEZ SÁNCHEZ
8. FRANCISCO VALDIVIESO JIMÉNEZ
9. ADOLFINA GUERRERO GARCÍA
10. JOSÉ MIGUEL DE LA TORRE SARMIENTO
11. ELIZABETH RUIZ FERNÁNDEZ
SUPLENTES
1. MARIO AMAT BLANCO
2. PATRICIA MARTÍNEZ PARRA
3. ROMUALDO CASTILLO GÓMEZ
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. FRANCISCO SÁNCHEZ ANEL (VAMOS GRANADA)
2. VICTORIA GARCÍA VALENZUELA (IU)
3. FRANCISCO PUENTEDURA GARRIDO (IU)
4. SUSANA GARCÍA LÓPEZ (IU)
5. JUAN JOSÉ LLOR MADRID (IU)
6. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍN (IU)
7. MARIO ORTIZ JIBAJA (IU)
8. MARÍA BEATRIZ PELÁEZ MUÑOZ (IU)
9. DANIEL FEBLES DE LA CONCEPCIÓN (IU)
10. MARÍA CONCEPCIÓN CASTELLANOS BAENA (IU)
11. DIEGO VILLARÓN HERNÁNDEZ (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA PILAR JIMÉNEZ TORTOLERO
2. ALBERTO JESÚS LÓPEZ GARCÍA
3. FRANCISCO JESÚS GARCÍA VALVERDE
4. ALBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
5. MARÍA CARMEN HURTADO BURGOS
6. SALVADOR SERRANO ESTÉVEZ
7. VICTORIA GÓMEZ VILLAESCUSA
8. MARÍA ANGUSTIAS MARTÍNEZ ROMÁN
9. SALOMÉ LINARES GONZÁLEZ
10. JUAN LUIS MOYA GÓMEZ
11. ESTEFANÍA CABALLERO COLLADO
SUPLENTES
1. DANIEL GARCÍA GARCÍA
2. CRISTINA PÉREZ BALLESTEROS
3. MARÍA INÉS FERNÁNDEZ MARTÍN
VOX (VOX)
1. TOMÁS PERIAGO DUARTE
2. AUGUSTO VELÁZQUEZ DE CASTRO SAGARRA
3. OLIVERIO ESPIGARES VÁZQUEZ
4. DOLORES VÁZQUEZ MALDONADO
5. INMACULADA MUÑOZ NAVARRETE
6. JESÚS MARÍA MARTÍNEZ CALVENTE
7. JOSEFA GARCÍA CASAS
8. ANTONIO CARBALLAR CONDE
9. DOLORES GONZÁLEZ BASCUÑANA
10. ALBA SANTA MOLL
11. FERNANDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
SUPLENTES
1. MANUEL SANTIAGO FERNÁNDEZ
JUVILES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. LUIS RAÚL GARCÍA MORENO
2. MARIANA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
3. DARÍO RODRÍGUEZ GALLARDO
4. VÍCTOR MANUEL MUÑOZ GARCÍA
5. ANDRÉS FELIPE ARDILLA BURBANO
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. MARÍA LOURDES MOLINA HENARES
2. MARÍA ISABEL BARBERO SALADO
3. FRANCISCA ÁLVAREZ BARQUERO
4. PIEDAD ROCÍO MORÓN MARTOS
5. JOSÉ DANIEL GARCÍA SGRO
LÁCHAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. PEDRO JOSÉ SÁNCHEZ FERRER
2. ROBERTO JOSÉ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
3. MARÍA DE LAS NIEVES CASTRO FERRER
4. AMOR RUIZ ARCO
5. FRANCISCO CORTÉS CAMPOS
6. ANDREA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
7. VÍCTOR MANUEL CASARES ORTEGA
8. ANTONIO RAMÍREZ CARMONA
9. MÍRIAM LÓPEZ MOLINA
10. MARÍA DEL PILAR SANTAELLA LÓPEZ
11. FRANCISCO MANUEL ROMERO REYES
SUPLENTES
1. DANIEL MARTÍN GONZÁLEZ
2. CONCEPCIÓN AMOR REYES LÓPEZ
3. JAVIER ARCO LAHABA
4. ANTONIO MARTÍN ORTIZ
5. CELIA SUÁREZ ALONSO
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. MARÍA NIEVES LÓPEZ NAVARRO (IU)
2. PLÁCIDO JESÚS SOLA MARTÍN (IU)
3. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ CUESTA (IU)
4. JACOB CORTÉS MALDONADO (IU)
5. ELISABET BARNES RODRÍGUEZ (IU)
6. AZAHARA ARENAS RIVAS (IU)
7. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ RUIZ (IU)
8. ELISABETH PARDO MARTÍN (IU)
9. ROCÍO GONZÁLEZ MARTÍN (IU)
10. ENRIQUE CARMONA HEREDIA (IU)
11. PEDRO ORTEGA FLORES (IU)
SUPLENTES
1. ENRIQUE HEREDIA HEREDIA (IU)
2. EVA ARCE CASARES (IU)
3. EMILIO RAMOS RODRÍGUEZ (IU)
4. ROCÍO PIQUERAS ESCAMILLA (IU)
5. MARÍA DEL MAR ILLECAS DELGADO (IU)
6. EMILIO ALAMEDA HEREDIA (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ROBERTO NARANJO CASARES
2. RAQUEL IÁÑEZ RUIZ
3. MARÍA JOSEFA MORENO ROMERO
4. DANIEL ALBA CARRALCÁZAR
5. FRANCISCO QUILES PÉREZ
6. CAMELIA MARÍA CIRJÁN
7. JACQUELINE MORENO LÓPEZ
8. ANTONIO ONIEVA PARRIZAS
9. ALMA MARÍA ARROYO AGÜI
10. JOSÉ MANUEL CALVO NARANJO
11. ANDREA MORENO SÁNCHEZ
SUPLENTES
1. ROSA MARÍA ROMERO ROSÓN
2. RUBÉN CASTRO CASARES
LANJARÓN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ ANDRÉS CHAVES RUIZ
2. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ PÉREZ
3. MARÍA JULIA ROMERO RUIZ (Independiente)
4. ALFONSO CARLOS BERMÚDEZ BERMÚDEZ
5. LAURA MONTERO MOYA
6. JOSÉ VILLAVERDE DE LA HOZ
7. JOAQUÍN LÓPEZ GONZÁLEZ
8. MARÍA JOSEFA CHANES RODRÍGUEZ
9. MARÍA GRACIA CABRERA GALLARDO
10. ISABEL MOLINA BONET
11. MARIANO RUIZ RODRÍGUEZ
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. JOSÉ ERIC ESCOBEDO JIMÉNEZ
2. MARÍA DEL CARMEN REYES RUIZ
3. ANA MARÍA ESTURILLO RUIZ
4. ANTONIA ROMERO OJEDA
5. GERARDO LARA LÓPEZ
6. ANTONIA RIVAS HEREDIA
7. ARMANDO CUESTA MINGORANCE
8. JUAN MANUEL JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
9. FRANCISCO MIGUEL LOZANO ALONSO
10. MARÍA DEL CARMEN QUILES ORELLANA
11. FRANCISCO VILLAVERDE DE LA HOZ
SUPLENTES
1. PILAR BEATRIZ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
2. MARÍA ROCÍO GALLARDO GALLEGOS
3. MIGUEL JESÚS ESTURILLO BERMÚDEZ
4. LUCY ANNE HAYES LOGAN
LANTEIRA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. RAQUEL JIMÉNEZ MEDINA
2. AQUILINO DELGADO ZURITA
3. IRENE BEAS HERRERA
4. BONIFACIO RECHE RODRÍGUEZ
5. PABLO MARTÍNEZ SUÁREZ
6. BELÉN ROMERO GÓMEZ
7. LORENA RUIZ TAPIAS
SUPLENTES
1. RAQUEL PORCEL DELGADO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. FRANCISCO MANUEL MUÑOZ RUIZ
2. ISABEL NAVAS GÁMEZ
3. BEATRIZ VÁZQUEZ DÍAZ
4. MANUEL HEREDIA HEREDIA
5. ÁNGELA MARÍA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
6. CRISTINA RUIZ ROMERO
7. JOSÉ LUIS RUIZ SIERRA
SUPLENTES
1. ANTONIO DAVID LÓPEZ AMEZCUA
2. CRISTINA GÁMEZ CASAS
3. VANESA HEREDIA TORRES
LECRÍN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. SERGIO GUERRERO ESCOLANO
2. ANTONIA CASTRO MACHADO
3. ANTONIO JAVIER SOTO SOLIER
4. MARÍA DE LOS ÁNGELES RICA MORILLAS
5. MARTA HEREDIA QUIRANTES
6. OLIVER CARMONA MARTÍN
7. ELISABETH GIJÓN RAMÍREZ
8. ALFONSO JESÚS EXPÓSITO PALOMINO
9. PATRICIA RÍOS QUIRANTES
10. ANTONIA DOMÍNGUEZ BERNAL
11. JOSÉ LUIS PADIAL SÁNCHEZ
SUPLENTES
1. JOSÉ PADIAL GUERRERO
2. ANTONIO ORANTES MARTÍNEZ
3. ANTONIO MANUEL GONZÁLEZ ROBLES
4. FAUSTINO TABOADA THEODORAKI
UNIDOS POR LECRÍN (UPL)
1. GUSTAVO VIZCAINO MARTÍNEZ
2. MARÍA EVA RUIZ RUIZ
3. ANTONIO GARRIDO CALVO FLORES
4. MARÍA FE PADIAL ALARCÓN
5. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ QUIRANTES
6. JOSÉ MIGUEL MARTÍN ROLDÁN
7. LETICIA MARTÍN RODRÍGUEZ
8. MANUEL LUIS VALLEJO MARTÍN
9. MANUEL ÁNGEL SÁEZ RODRÍGUEZ
10. MARCELO RUIZ RUIZ
11. SALVADOR MORILLAS LÓPEZ
SUPLENTES
1. JOSÉ ANTONIO RUIZ GONZÁLEZ
2. IVÁN SÁNCHEZ GIJÓN
3. SERGIO SEVILLA MARTÍNEZ
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. PEDRO MANUEL TITOS MARTOS
2. AGUSTÍN MIGUEL MARTÍN SÁNCHEZ
3. AGUSTÍN ROBLES ORTEGA
4. MARINA FLORES GARNICA
5. SILVIA GALINDO CONTRERAS
6. SONIA ÁLVAREZ GUERRERO
7. JOSÉ ANTONIO ORTEGA RICA
8. JAVIER MARTÍN GUERRERO
9. ENCARNACIÓN SÁEZ VALLEJO
10. MÍRIAM MACHADO MACHADO
11. MARÍA DEL SOL GIJÓN MARTÍN
SUPLENTES
1. FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ TAPIA
2. JOSÉ FERNANDO FERNÁNDEZ LÓPEZ
3. ROMÁN GERARDO CASTILLO MARTÍN
4. GUSTAVO JOSUÉ MARTÍN RODRÍGUEZ
5. SERAFÍN PUERTAS RODRÍGUEZ
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. FAUSTINO MOLINA RUIZ
2. MARÍA DE LOS DOLORES GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
3. JOSÉ LUIS ALMENDROS SÁNCHEZ
4. SILVIA FREIRE GUERRERO
5. ANTONIO MIGUEL TARIFA SÁNCHEZ
6. NAIARA VICTORIA GÓMEZ GALLARDO
7. MELANIA GONZÁLEZ RICA
8. ALEJANDRA NAVARRO MOLINA
9. MARÍA CONCEPCIÓN CASTILLO PUERTAS
10. ANTONIO ROLDÁN ROLDÁN
11. CARMEN FORTUNA ILLESCAS
LENTEGÍ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JUAN ANTONIO ANEAS RAMÍREZ
2. BEGOÑA NAVARRO ARELLANO
3. JOSÉ ALBERTO ARELLANO JIMÉNEZ
4. FRANCISCA CAMPOY MALDONADO
5. JOSÉ MANUEL PRETEL CORREA
6. DOLORES MARTÍN MARTÍN
7. ESTRELLA MARÍA ARELLANO ANEAS
SUPLENTES
1. DAVID GUERRERO RAMÍREZ
2. JUAN MANUEL ANEAS PRETEL
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. DANIEL CARO MARTÍN
2. VERÓNICA MARTÍNEZ MARTÍN
3. LORENA MANSILLA MANSILLA
4. MANUEL CORREA ORTEGA
5. FRANCISCO MANUEL CABALLERO MONTES
6. TRINIDAD GÓMEZ ALCARAZ
7. ALEJANDRO GARCÍA ALABARCES
SUPLENTES
1. JUAN RAMÓN GARCÍA RUIZ
CONVERGENCIA ANDALUZA-Unión Andalucista (UA)
1. JUAN MANUEL ARELLANO FAJARDO
2. MARINO FAJARDO ANEAS
3. PABLO JESÚS FAJARDO ARELLANO
4. JUAN CARLOS VILLOSLADA NAVARRO
5. DOLORES ALAMINOS VILLOSLADA
6. ÓSCAR VICENTE RODRÍGUEZ ARELLANO
7. MARÍA ROSARIO ALAMINOS MANCILLA
SUPLENTES
1. FRANCISCO ALAMINOS PALACIOS
2. ÁNGEL EDUARDO ANEAS ARELLANO
3. MARÍA CONCEPCIÓN FAJARDO CAÑUELO
VOX (VOX)
1. JUAN MANUEL GARRIDO CHECA
2. ANA ISABEL GÓMEZ DEL PERAL
3. ÁNGEL JAVIER JUÁREZ QUILES
4. MÁXIMO EUGENIO CELORRIO MORENO
5. MIGUEL ARROYO JIMENA
6. ÓSCAR MANUEL GARRIDO RUIZ
7. RAFAEL JUÁREZ ALABARCE
LOBRAS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. CONCEPCIÓN LUPIÁÑEZ RODRÍGUEZ
2. ANTONIO JOSÉ MARTÍN MARTÍN
3. MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ ORTEGA
4. MARÍA ÁNGELES RODELAS HEREDIA
5. OLGA SÁNCHEZ MARTÍN
AGRUPACIÓN DE VECINOS DE LOBRAS, TÍMAR Y LOS CORTIJOS (AVELOTIC)
1. RAÚL REGUERA SÁNCHEZ
2. ELENA ARÁNZAZU CASADO FERNÁNDEZ
3. ANTONIO LOZANO SÁNCHEZ
4. CHIARA CALEGARI
5. MARÍA LUISA SÁNCHEZ HAGESTEIN
SUPLENTES
1. MAGDALENA HAUMANN
VOX (VOX)
1. IGNACIO RODA MORENO
2. CLARISA CANET SÁNCHEZ
3. JULIO SALVADOR MORALES
4. CRISTINA NADAL SORRENTINO
5. IGNACIO MAÑAS NAVARRO
SUPLENTES
1. LEONARDO MAESE MUÑOZ
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. RAFAEL JIMÉNEZ MINGORANCE
2. MARÍA DEL ROSARIO TERRÓN TORRES
3. SERGIO JIMÉNEZ MINGORANCE
4. MARÍA SAMARA CORTÉS HEREDIA
5. MARÍA JOSÉ GUTIÉRREZ QUILES
LOJA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ANTONIO MARÍA GARCÍA MORALES
2. MARÍA DEL CARMEN ORTIZ CUESTA
3. JESÚS ORTEGA MIRANDA
4. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ LÓPEZ
5. ANTONIO MANUEL CÁCERES MARTÍN
6. LUCÍA BELÉN RAMA JIMÉNEZ
7. MANUEL JESÚS RUIZ MOLINA
8. CAROLINA MONTALBÁN RAMÍREZ (Independiente)
9. RAFAEL JESÚS RAMÍREZ MONTORO
10. ANA MARÍA PÉREZ GONZALO (Independiente)
11. TEODORO MANUEL MARTÍN ROMÁN (Independiente)
12. ANA MARTÍN MUÑOZ (Independiente)
13. SERGIO PÍÑAR GUERRERO
14. ISABEL ABADÍA BUJ
15. MANUEL RUIZ ORTIZ
16. TANIA FUENTES CANTERO (Independiente)
17. JUAN ELÍAS COBOS MAROTO (Independiente)
18. GLORIA MARÍA GARCÍA VILLARREAL
19. JOSÉ VÍLCHEZ RODRÍGUEZ (Independiente)
20. CANDELARIA JIMÉNEZ LÓPEZ
21. MANUEL DE LA PLATA RODRÍGUEZ
VOX (VOX)
1. JESÚS LOBATO CÁCERES
2. JOSÉ MANUEL DONOSO CÓMITRE
3. MARÍA DE LA CONCEPCIÓN CARMONA DEL BARCO
4. ANA BELÉN LUQUE CASADO
5. BÁRBARA MARÍA CUBEROS MARÍN
6. SUSANA MARÍA LÓPEZ AGUILERA
7. FRANCISCO NOVO RUIZ
8. JOSÉ ANTONIO ROPERO CASTELLANO
9. MARÍA DEL PILAR ORTIZ DÍAZ
10. JESÚS FERNÁNDEZ CAMPOS
11. JORGE ANTONIO PELÁEZ MARTOS
12. RAFAEL LÓPEZ LIZARTE
13. INMACULADA MARÍA MARTÍN PÉREZ
14. LIDIA LUCENA CASADO
15. SERGIO FERNÁNDEZ GARCÍA
16. MÓNICA RENDÓN INFANTE
17. JOSÉ MOLINA GARCÍA
18. JESÚS ADÁN SÁNCHEZ REY
19. SANDRA RITA FERNÁNDEZ HEREDIA
20. MANUEL CANTANO RAMÍREZ
21. DELIA LÓPEZ LIZARTE
SUPLENTES
1. ADOLFO MARÍA CÁCERES ROSUA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. FRANCISCO JOAQUÍN CAMACHO BORREGO
2. ANTONIO LUIS GÓMEZ GÓMEZ
3. ROCÍO ORTIZ GUARDEÑO
4. JOAQUÍN ORDÓÑEZ GÁMEZ
5. ERICA RODRÍGUEZ MORÓN
6. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ TRASSIERRA
7. ENCARNACIÓN MARÍA MARTÍNEZ COBOS
8. PALOMA GALLEGO VELÁZQUEZ
9. JOSÉ ANTONIO GALLEGO MORALES
10. MARÍA DOLORES RAMOS CASTILLA
11. MARÍA TERESA DELGADO VIVAS
12. JOSÉ ANTONIO ARCO MUELA
13. ANTONIO RAFAEL CAMPAÑA GUARDIA
14. JOSÉ BAREA DE LA OSA
15. MARÍA ENCARNACIÓN MURILLO RAMÍREZ
16. MARÍA AURORA SANJUÁN DÍAZ
17. MIGUEL CERRILLO CUEVAS
18. CONCEPCIÓN PÉREZ BERNAL
19. RAFAEL ALCAIDE DÍAZ
20. RAFAEL GONZÁLEZ LLAMAS
21. MATILDE ORTIZ ARCA
SUPLENTES
1. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ OJEDA
2. CONCEPCIÓN MATEOS TORO
3. JORGE ÁGUILA MARTÍN
4. CARMEN MARÍA DÍAZ ÁGUILA
LUGROS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ISABEL PORCEL RODRÍGUEZ
2. FRANCISCO RODRÍGUEZ NAVARRO
3. MARÍA ASUNCIÓN RAMÍREZ HERNÁNDEZ
4. MANUELA JOSEFA MARTÍNEZ HURTADO
5. MARIANA PRADOS PÉREZ
6. SACRAMENTO PULIDO RODRÍGUEZ
7. MANUEL PUENTEDURA RAMÓN
PARTIDO POPULAR (PP)
1. AGUSTÍN FERNÁNDEZ MOLINA
2. ANTONIO RAMÓN CONTRERAS MORILLAS
3. MARÍA ISABEL GÓMEZ MEDINA (Independiente)
4. MERCEDES VÍLCHEZ AMEZCUA (Independiente)
5. JOSÉ ANTONIO TEJADA ROMERO (Independiente)
6. JUAN MIGUEL FERNÁNDEZ FAJARDO (Independiente)
7. MARÍA DEL ROSARIO CABRERA GIBAJA (Independiente)
SUPLENTES
1. JOSÉ ANTONIO LIROLA VILLEGAS (Independiente)
2. ANTONIO MARTÍNEZ NAVARRO (Independiente)
LÚJAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. DIEGO ESTÉVEZ CABRERA
2. ÁLVARO CASTILLO RODRÍGUEZ
3. GERARDO RODRÍGUEZ GARCÍA
4. FRANCISCO JIMÉNEZ PÉREZ
5. MANUEL JOSÉ MARTÍN SÁNCHEZ
6. LORENA VALDÉS DURÁN
7. MARÍA ISABEL ESTÉVEZ CABRERA
SUPLENTES
1. ALBANO GONZÁLEZ ESTÉVEZ
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CABRERA
2. JOSÉ VICTORIA CERVILLA
3. JORGE CASTILLA GONZÁLEZ (Independiente)
4. JESÚS FIGUEROA ESTÉVEZ (Independiente)
5. VÍCTOR SÁEZ GONZÁLEZ (Independiente)
6. MARÍA VARGAS ARELLANO (Independiente)
7. TOMÁS UCEDA ZAMORANO
SUPLENTES
1. MARÍA GONZÁLEZ GÓMEZ DE ARANDA (Independiente)
2. ELISA TÚNEZ SALVADOR
3. LILIANA DEL MAR GALLEGOS GONZÁLEZ
CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE LÚJAR (CIL)
1. ELÍAS JIMÉNEZ RAMÍREZ
2. MARÍA LUZ DE LA BLANCA GARCÍA
3. FRANCISCO MANUEL FERRER CAPARRÓS
4. JUAN MIGUEL JIMÉNEZ VARGAS
5. MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ CASTRO
6. MARÍA ISABEL ZÚÑIGA PRIETO
7. ANGELA ZÚÑIGA GONZÁLEZ
SUPLENTES
1. NURIA LÓPEZ GÓMEZ
2. MIGUEL ÁNGEL PORRAS CABRERA
3. JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ
MAIRENA (Entidad Local Autónoma - ELA)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. RAFAEL GARZÓN ROMÁN
SUPLENTES
1. JOSÉ ABELARDO VALVERDE ROMÁN
2. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ CARMONA
3. JOSÉ ANTONIO CARMONA ABARCA
LA MALAHÁ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ MARÍA VILLEGAS JIMÉNEZ
2. JAVIER RAMÍREZ FERNÁNDEZ
3. FRANCISCO MORENO MARTÍN
4. RAFAELA LORENZO VILLEGAS
5. RAFAELA URBANO ARCOS
6. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ MARTÍN
7. ANDRÉS LEOPOLDO MOYA DIÉGUEZ
8. MARÍA JOSÉ CALVÍN VELASCO
9. JOSÉ ALBERTO LIZANA LÓPEZ
SUPLENTES
1. ENRIQUETA RUIZ GARNICA
2. ARACELI GARCÍA MARTÍN
3. JUAN ANTONIO MARTÍN DIÉGUEZ
4. ROCÍO MARÍA MOYA DIÉGUEZ
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. MANUEL CASTILLA BELTRÁN (IU)
2. MARÍA INMACULADA GONZÁLEZ GÁMEZ (IU)
3. FÉLIX URBANO MENDOZA (IU)
4. NURIA BUENO GÁMEZ (IU)
5. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ CARRILLO (IU)
6. NATIVIDAD RUIZ FENOY (IU)
7. ANTONIO URBANO GÁMEZ (IU)
8. MARÍA SALAS SALAS (IU)
9. EMILIO NAVARRO DIÉGUEZ (IU)
SUPLENTES
1. RICARDO MARTÍN PÉREZ (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. RICARDO DE LA BLANCA MORENO
2. ROSA MARÍA MARTÍN LÓPEZ
3. MARÍA LUISA RAMOS GUERRERO
4. JOSÉ LORENZO SÁNCHEZ
5. RAQUEL PINO NAVARRO
6. SUSANA ANGUSTIAS PÉREZ LÓPEZ
7. SONIA SÁNCHEZ BIMBELA
8. GABRIEL MORILLAS JIMÉNEZ
9. FRANCISCO JAVIER URRUTIA JUMILLAS
SUPLENTES
1. MANUEL CANTARERO CASTILLO
2. EDUARDO RODRÍGUEZ URBANO
3. JUSTO ANDRADES SALAS
4. ENRIQUE GARCÍA CASTELLANOS
VOX (VOX)
1. SERGIO GONZÁLEZ HARO
2. VERÓNICA NAVARRETE CÓRDOBA
3. LUIS MIGUEL ALONSO SÁNCHEZ
4. VICENTE JOSÉ TORTAJADA MACHÍ
5. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ RUIZ
6. ROSARIO GÓMEZ LÓPEZ
7. ANASTASIO NAVEROS CELORRIO
8. EMETERIO RODRÍGUEZ QUESADA
9. MARÍA DOLORES PÉREZ GORDO
SUPLENTES
1. ROSA GARCÍA CIUDAD
MARACENA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. BERTA MARÍA LINARES CARMONA
2. CARLOS PORCEL AIBAR
3. ROSA CARMEN SÁNCHEZ MOCHÓN
4. MARCELINO HIDALGO MEDINA
5. SOFÍA BEDÓN GARRIDO
6. ANTONIO GARCÍA LEIVA
7. ANA MARÍA TINAS VIÑAS
8. FRANCISCO JAVIER PÉREZ YESTE
9. FÁTIMA MARÍA BALLESTEROS CANALEJO
10. ANTONIO MANUEL CAÑAVATE VARGAS
11. MARÍA DESIRÉ VELÁZQUEZ TRIGUERO
12. JERÓNIMO CEBRIÁN VINUESA
13. CAROLINA SEGOVIA ENRÍQUEZ
14. MIGUEL MARTÍN ESPIGARES
15. ELISABEL PÉREZ SÁNCHEZ
16. SERGIO GÓMEZ MARTÍNEZ
17. ROCÍO BARROSO GALLEGO
18. JUAN PEDRO RAMÍREZ MORALES
19. MARÍA DEL CARMEN CASTILLO ABRIL
20. EMILIO MORALES BARBERO
21. MONTSERRAT RÍOS ADARVE
SUPLENTES
1. LÁZARO CASTILLO MARTÍN
2. MARÍA ASCENSIÓN ROMERO AVILÉS
3. DIEGO CABRERA GARCÍA
4. MARÍA FERNÁNDEZ GÓMEZ
5. JOSÉ MANUEL LAFUENTE MORAL
6. MARTA SÁNCHEZ DELGADO
7. ALEJANDRO GARCÍA COTELO
8. INMACULADA VAQUERO HUERTAS
9. ENRIQUE MANUEL SEGOVIA MARTÍNEZ
10. MARÍA LUISA SÁNCHEZ MARÍN
QUIERO MARACENA (QM)
1. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
2. MANUEL SALAS BURRUEZO
3. Mª CARMEN BRACERO HERRADOR
4. SANTIAGO SÁNCHEZ TORRES
5. ROSA PÉREZ PÉREZ
6. PEDRO ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ
7. FERNANDO CASADO ARIAS
8. EVA FERNÁNDEZ PALMA
9. JENNIFER RUIZ GARCÍA
10. YASMÍN ENNACHACHI TAYOUGA
11. FRANCISCO DOMINGO ORTIZ
12. EDUARDO MOLINA ALMAZÁN
13. MIGUEL ÁNGEL CARMONA PÉREZ
14. INMACULADA COBOS MARFIL
15. MARÍA DE LA LUZ FOCHE MARTÍN
16. DAVID MONTALBÁN MOHAND
17. JOSÉ PARRADO GONZÁLEZ
18. LAURA FERNÁNDEZ PALMA
19. LUCÍA PARRADO RODRÍGUEZ
20. Mª TRINIDAD RODRÍGUEZ MOLINO
21. SERGIO ARMADA PÉREZ
SUPLENTES
1. FERNANDO ALCALÁ SORIA
2. FRANCISCO MÁRQUEZ GUERRERO
3. ESPERANZA FERNÁNDEZ LÓPEZ (Independiente)
4. MARÍA FRANCISCA RUIZ CAMPAÑA (Independiente)
5. JUAN JIMÉNEZ CALAMARDO
JUNTOS POR MARACENA (JUNTOSXMARACENA)
1. JUAN MANUEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
2. ANTONIO ALBERTO GARRIDO SEGOVIA
3. MIGUEL MOLINA POVEDANO
4. PILAR SÁNCHEZ TALLÓN
5. SILVIA CAMPOS BERENGUEL
6. DOLORES CÓRDOBA ESCOBAR
7. JUAN FRANCISCO GÁLVEZ CANO
8. ENCARNACIÓN LORITE ANTEQUERA
9. MARÍA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
10. BENJAMÍN SANTOS MUÑOZ
11. TERESA CALVO SÁNCHEZ
12. ÁNGELES RODRÍGUEZ RAMÍREZ
13. ANTONIO ENRIQUE SÁNCHEZ TALLÓN
14. CARLOS ALBERTO OLIVEIRA LÓPEZ
15. ISABEL GARRIDO SÁNCHEZ
16. MOISÉS GONZÁLEZ BALLESTEROS
17. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ COBO
18. MERCEDES ROSA CARMONA
19. JOSEFA BERENGUEL RODRÍGUEZ
20. DANIEL ISLA PIÑAR
21. SILVIA SÁNCHEZ MUÑOZ
SUPLENTES
1. MARÍA DEL CARMEN DE DIOS SÁNCHEZ
2. DANIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
LA IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. ANTONIO MANUEL SEGOVIA GANIVET (IU)
2. PATRICIA LARA FERNÁNDEZ (IU)
3. AGUSTÍN ALBERTO MADUEÑO ESPINOSA (Independiente)
4. ANA GONZÁLEZ ÁVILA (IU)
5. ENRIQUE CARMONA HERRERÍAS (Independiente)
6. MARÍA ESTHER SALCEDO CASTRO (Independiente)
7. LUIS ROMERO VEGA (IU)
8. MARÍA BLANCA NIEVES MARCOS ORTEGA (IU)
9. JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRANCO (IU)
10. NADIA CID BULLEJOS (Independiente)
11. ENRIQUE ROMERO VAQUERO (IU)
12. FRANCISCA PALMA GONZÁLEZ (Independiente)
13. JORGE MARCOS PÉREZ RAMÍREZ (IU)
14. MARÍA DEL CARMEN ARRIAZA IBÁÑEZ (IU)
15. ADOLFO LARA URBANO (IU)
16. MARÍA DOLORES GARCÍA VAL (Independiente)
17. DANIEL GONZÁLEZ PIÑAR (IU)
18. MARÍA TERESA MORILLAS URÉNDEZ (Independiente)
19. RAÚL POLO CARMONA (IU)
20. MARÍA AGUSTINA PREGO MARTÍNEZ (IU)
21. FRANCISCO OLVERA LÓPEZ (Independiente)
SUPLENTES
1. NATIVIDAD BULLEJOS CÁLIZ (IU)
2. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (IU)
3. MANUELA ALONSO OJEDA (IU)
4. ANTONIO HURTADO OJEDA (IU)
5. BETRIZ MOLINA LORCA (IU)
6. LUIS LÓPEZ GARCÍA (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JULIO MANUEL PÉREZ ORTEGA
2. MARÍA ÁNGELES PARLADE SANTIAGO
3. MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ (Independiente)
4. SOLEDAD CARMONA RICHTER
5. ESTEFANÍA GÓMEZ MARTÍNEZ (Independiente)
6. JORGE MANUEL CANDÓN PÉREZ
7. LEANDRO DE FREITAS DA SILVA
8. MARÍA DEL CARMEN MARTÍN RUIZ (Independiente)
9. ÁNGEL MANUEL LÓPEZ RAMÍREZ
10. ANA JIMÉNEZ ORTEGA (Independiente)
11. MÓNICA ALCÁNTARA MIGUEL
12. JOSÉ MANUEL MOYA RODRÍGUEZ
13. MARÍA TRINIDAD RUIZ GARZÓN (Independiente)
14. SERGIO GARCÍA SALCEDO (Independiente)
15. IRENE FERNÁNDEZ LÓPEZ (Independiente)
16. ALBERTO MANUEL MEGÍAS GONZÁLEZ
17. ANA MARÍA PARLADE SANTIAGO (Independiente)
18. DAVID JIMÉNEZ SOLERA (Independiente)
19. EDURNE ALAMEDA HIDALGO (Independiente)
20. RAFAEL BAENA NOGUERAS
21. ROBERTO LÓPEZ FERNÁNDEZ
SUPLENTES
1. CLAUDIA GARCÍA MELGAR (Independiente)
2. JUAN FRANCISCO LÓPEZ MORÓN
3. SUSANA DELGADO VELASCO (Independiente)
VOX (VOX)
1. JUAN ANTONIO QUESADA PÉREZ
2. VICTORIA LÓPEZ AGUILERA
3. VÍCTOR JAVIER PÉREZ LÓPEZ
4. NIEVES MONTERO VALERO
5. FRANCISCO GALLARDO MÁRQUEZ
6. MARÍA TERESA MARTÍN RUIZ
7. ANTONIO IGNACIO ESPIGARES FLORES
8. SERGIO CERVERA JIMÉNEZ
9. CARLOS ORTEGA ROMERO
10. ISABEL CALDERÓN MORA
11. ANABEL DÍAZ MÉNDEZ
12. DAVID FUERTES CAMPOS
13. SONIA PÉREZ LÓPEZ
14. PEDRO IGNACIO LIÉBANA PELÁEZ
15. LAYLA CHEKARA CRUZ
16. JOSÉ ALBERTO QUESADA PÉREZ
17. ÁNGEL VALERO MONTERO
18. MARÍA DEL ROSARIO RAYA GARCÍA-LUJÁN
19. CARLOS CHICA CONTRERAS
20. CLARA MANUELA PÉREZ ALCALÁ
21. MARÍA DEL PILAR QUESADA PÉREZ
SUPLENTES
1. MARÍA TERESA QUESADA MARTÍN
2. JUAN ANTONIO QUESADA MARTÍN
3. JOSÉ RUBIO MORENO
4. HANAA ES SEBYHY AZHIR
PARTIDO SOCIALISTA LIBRE FEDERACIÓN (P.S.L.F.)
1. ANTONIO MANUEL GARRIDO FERNÁNDEZ
2. CRISTINA CID DE LOS LLANOS
3. CRISTIAN RAFAEL BAENA DÍAZ
4. SARA LÓPEZ JIMÉNEZ
5. CARLOS MARÍA ASUNCIÓN MARTÍNEZ GARCÍA
6. FRANCISCA FOCHE JIMÉNEZ
7. SABRY ABDEL HAMID KOTB ABDELHAMID AHMED
8. MARÍA DEL PILAR DÍAZ RIENDA (Independiente)
9. CARLOS BUENO SÁNCHEZ
10. MARÍA LIDIA BAENA DÍAZ
11. JOSÉ CARLOS AGUILAR MÉNDEZ
12. LUCÍA PÉREZ JIMÉNEZ
13. ENRIQUE GÓMEZ MARTÍN
14. MARÍA DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ RAMOS
15. ANA LEYVA BARNES
16. MIGUEL DOMÍNGUEZ EXPÓSITO
17. MARÍA ELVA TENORIO LÓPEZ
18. FRANCISCO BRITO MUSTELIER
19. LAURA ESCOBAR DE LOS LLANOS
20. MARÍA SOLEDAD CID FRANCO
21. MIGUEL ÁNGEL ROMERO BERNI
SUPLENTES
1. MARÍA VICTORIA JIMÉNEZ CASTILLO
2. MANUEL CONTRERAS RODRÍGUEZ
3. CARLOS LUIS MURO VIDAL
4. FRANCISCA RIENDA FERNÁNDEZ
PODEMOS-ALIANZA VERDE (PODEMOS-AV)
1. MARÍA GRAZIA CORTESE (PODEMOS)
2. ROBERTO PERANDRÉS GALLARDO (PODEMOS)
3. MARÍA ELENA TORRES LAURA (PODEMOS)
4. MANUEL ÁVILA CAZORLA (PODEMOS)
5. MARÍA CORAL VEGA OCAÑA (PODEMOS)
6. JOSÉ MANUEL ARROYO VALLEJO (PODEMOS)
7. MARÍA CARMEN MARTÍN AGUILERA (PODEMOS)
8. EDUARDO GUERRERO GONZALES (PODEMOS)
9. PABLO MORILLA PORTELA (PODEMOS)
10. ANA VILLALBA SORIANO (PODEMOS)
11. FRANCISCO JAVIER GARCÍA VAL (PODEMOS)
12. MARÍA MONSERRAT SÁEZ ROJAS (PODEMOS)
13. FRANCISCO JAVIER SAMBLAS TORRES (PODEMOS)
14. CONCEPCIÓN MINGORANCE FERNÁNDEZ (PODEMOS)
15. JOSÉ MANUEL ARROYO GÓMEZ (PODEMOS)
16. OLGA GÓMEZ MUÑOZ (PODEMOS)
17. AMADOR SÁEZ RUEDA (PODEMOS)
18. CRISTINA MARÍA GAMARRA RUIZ (PODEMOS)
19. JOSÉ HERNÁNDEZ HUERTAS (PODEMOS)
20. FRANCISCA TRIVIÑO SILVA (PODEMOS)
21. LUCA MARIGLIANO (PODEMOS)
MARACENA CONECTA 23 (MC23)
1. AMABEL ADARVE ANGUITA
2. JOSÉ MANUEL MOLINA CRUZ
3. ROCÍO RODRÍGUEZ ESCOBEDO
4. JOAQUÍN PEDRO GARCÍA PÉREZ
5. MARÍA DEL PILAR VILLAR GARCÍA
6. DANIEL CARRASCO ROSALES
7. ELISABETH VÁZQUEZ ANGUITA
8. JOSÉ ANTONIO CLEMOT QUESADA
9. ALEJANDRO SÁNCHEZ GARCÍA
10. ROCÍO SÁNCHEZ RUIZ
11. ARÁNZAZU SÁNCHEZ RUIZ
12. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA EGEA
13. ESTEFANÍA GARCÍA GARCÍA
14. DAVID CHACÓN CAÑETE
15. RAQUEL GARCÍA JIMÉNEZ
16. AÍDA ALARCÓN ORTIZ
17. ANTONIO MUÑOZ GARCÍA
18. MARÍA DE LOS ÁNGELES ABARCA HEREDIA
19. GUILLERMO DAVID COBO THOMAS
20. MONTSERRAT CRUZ PÉREZ
21. JOSÉ MANUEL MOLINA MARTÍN
SUPLENTES
1. JOSÉ MANUEL GARCÍA PÉREZ
MARCHAL
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JUAN MANUEL VALDIVIA MORILLAS
2. RAFAEL VALDIVIA FERNÁNDEZ
3. MARÍA ANGUSTIAS TOMÁS SÁNCHEZ
4. MARÍA DOLORES MORILLAS TOMÁS
5. INMACULADA LINARES MARTÍNEZ
6. ANTONIA VILLEGAS PEÑA
7. SILVIA TRAVÉ MARTOS
SUPLENTES
1. CRISTINA VÍLCHEZ VALENZUELA
2. JUAN COBO VÍLCHEZ
3. RICARDO MORILLAS HUERTAS
4. SANTIAGO VÍLCHEZ GÁMEZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. DOLORES FERNÁNDEZ VELASCO
2. SARA RABANEDA GARCÍA
3. JOSÉ CAPARROS LEÓN
4. ELENA CABO ROMERO
5. SERGIO ROMERO ESCUDERO
6. ANA MORILLAS LÓPEZ
7. CRISTÓBAL SEGURA SÁNCHEZ
SUPLENTES
1. MARÍA VÍLCHEZ IZQUIERDO
2. AINARA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
3. JUANA MESA VALDIVIA
MOCLÍN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MARCO ANTONIO PÉREZ MAZUECOS
2. MARÍA JOSEFA JIMÉNEZ ARCO
3. MARÍA NIEVES ORTUÑO MORALES
4. DANIEL PRIETO LÓPEZ
5. MARÍA JOSÉ RAMOS DÍAZ
6. NATALIA MORENO MOLINA
7. IAN STUART RUTTER
8. ANA BELINDA MORENO MORENO
9. FRANCISCO MANUEL SALAS MARTÍN
10. HUMBERTO JIMÉNEZ MORALES
11. MARÍA ISABEL QUESADA MILENA
SUPLENTES
1. ELISABET MARTÍNEZ GARCÍA
2. ANTONIO SALAS PÉREZ
3. LUCÍA LUCENA ZAFRA
4. CARLOS JAVIER LUCENA MARTÍN
5. VIRTUDES SIERRA MOLINA
6. MANUEL GARCÍA CEREZO
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. ANA MARÍA LORENTE ÁLVAREZ (IU)
2. RAFAEL LÓPEZ CIVANTOS (IU)
3. PALOMA INMACULADA COSTELA COSTELA (IU)
4. JUAN DE DIOS PÉREZ PRIETO (IU)
5. ANA LORENTE ROMÁN (IU)
6. GERMÁN MOLINA RUIZ (IU)
7. FELIPE FRANCISCO MORALES RUIZ (IU)
8. CARMEN JIMÉNEZ SIERRA (IU)
9. FRANCISCO MIGUEL GONZÁLEZ RAMÍREZ (IU)
10. MARÍA CARMEN SÁNCHEZ JIMÉNEZ (IU)
11. ANTONIO LEOVIGILDO SUÁREZ MOLINA (IU)
SUPLENTES
1. MARINA YOLANDA SERRANO GÁMEZ (IU)
2. EDUARDO PRIETO PRIETO (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ FRANCISCO ARCOS GARCÍA
2. CRISTINA MARÍA BOLÍVAR MARTÍN
3. MÉLODI OLMOS SIERRA
4. JORGE LUIS MARTÍNEZ RUIZ
5. MARÍA DE LOS ÁNGELES HINOJOSA AGUILAR
6. ELENA BAENA JIMÉNEZ
7. ANTONIO MANUEL PÉREZ PÉREZ
8. ISAAC AGUILERA SALAS
9. ROCÍO GARCÍA PÉREZ
10. FRANCISCO JOSÉ CARBONELL SÁNCHEZ
11. JUAN CARLOS MARTÍN ORTUÑO
SUPLENTES
1. JOSÉ ANTONIO GÁMEZ LÓPEZ
2. PURIFICACIÓN MARTÍN POMARES
3. GENARO JESÚS CASASOLA GARCÍA
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. FRANCISCO JAVIER MILENA TRUJILLO
2. MARÍA ADOLFINA GARCÍA VALVERDE
3. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GARCÍA
4. FRANCISCO PASADAS FUENTES
5. MARÍA ALMUDENA FERNÁNDEZ PEDREGOSA
6. FRANCISCO JAVIER PRIETO PÉREZ
7. ANA MARÍA GÓMEZ RODRÍGUEZ
8. MARÍA INMACULADA GALERA MARÍN
9. CARLOTA PELÁEZ ANDÚJAR
10. JOSÉ PELÁEZ MARTOS
11. MERCEDES MOLINA PÉREZ
MOLVÍZAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MARÍA IRENE JUSTO MARTÍN
2. MIGUEL ÁNGEL BACAS BÉJAR
3. MARÍA ÁNGELES PRADOS VOZ
4. FRANCISCO ANTONIO SALAS RODRÍGUEZ
5. ALFONSO PRADOS FERNÁNDEZ
6. SARA OLIVARES PRADOS
7. ANA FERNÁNDEZ PUENTEDURA
8. MARÍA ELVIRA GARCÍA PULIDO
9. MARCO ANTONIO PÉREZ MORATA
10. FRANCISCO BACAS VENEGAS
11. ALMUDENA ESCOBAR PRADOS
SUPLENTES
1. ANTONIO MANUEL LÓPEZ RAYA
2. ENCARNACIÓN PRADOS GÓMEZ
3. JOSÉ ANTONIO ORTIZ HARO
4. ANA GABRIELA SÁNCHEZ PULIDO
5. MARÍA JOSÉ BACAS PULIDO
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. FAUSTINA BÉJAR PULIDO
2. JOSÉ JAVIER GARCÍA BACAS
3. AIDA PRADOS PÉREZ
4. MARCOS ORTEGA RODRÍGUEZ
5. ANA BELÉN FERNÁNDEZ CHAVES
6. ISABEL CHAMORRO VILLA
7. ANTONIO FRANCISCO FERNÁNDEZ PUENTEDURA
8. ANA MARÍA PRADOS FERNÁNDEZ
9. JUAN MIGUEL GARCÍA RUIZ
10. FRANCISCO GABRIEL ALONSO GARCÍA
11. ANTONIO MIGUEL LOZANO PRADOS
SUPLENTES
1. MONTSERRAT ÚTRABO ALCÁNTARA
2. FRANCISCO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
3. ANA BÉJAR AGUILERA
COALICIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO (CCD)
1. FRANCISCO FERMÍN GARCÍA PUENTEDURA
2. JOAQUÍN GÓMEZ MARTÍN
3. AURORA BÉJAR ESPAÑA
4. JUAN MANUEL FERNÁNDEZ BACAS
5. ANA RAMÓN RODRÍGUEZ
6. ISMAEL GÓMEZ BÉJAR
7. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ RUIZ
8. VANESA GARCÍA PÉREZ
9. JUAN JOSÉ BÉJAR UTRABO
10. MARÍA ASUNCIÓN RODRÍGUEZ LIGERO
11. ANA VICTORIA QUESADA MEDINA
SUPLENTES
1. MANUEL BÉJAR PUENTEDURA
2. MARÍA DEL PILAR ORTEGA ÚBEDA
3. CECILIO JOSÉ RODRÍGUEZ BÉJAR
MONACHIL
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ MORALES MORALES
2. MARÍA DEL CARMEN MORALES MORALES
3. ANTONIO MORALES GALLEGOS
4. MARTA MARÍN ARCAS
5. MARIANO JOSÉ SEVILLA FLORES
6. IVÁN PORCEL MORALES
7. CRISTINA LAFUENTE RAMÍREZ
8. JOSÉ FERNÁNDEZ SEVILLA
9. MARÍA LUISA SERRANO RODRÍGUEZ
10. IGNACIO RUIZ GALLEGOS
11. CARLOS COBOS SUÁREZ
12. ANA FERNÁNDEZ ESCALONA
13. INMACULADA PADIAL SÁNCHEZ
SUPLENTES
1. JOSÉ GARCÍA IBÁÑEZ
2. FELIPE CEJUDO PEREGRINA
3. TATIANA CASARES DUEÑAS
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. BLAS GÓMEZ PORTILLO (IU)
2. MARÍA ASCENSIÓN GONZÁLEZ ROMERO (IU)
3. ANTONIO RAMOS CORTÉS (IU)
4. PAOLA GIL LARA (IU)
5. ANGELICA CARMÉNATE PORTILLA (IU)
6. FRANCISCO EDUARDO ÁLVAREZ NAVAS-PAREJO (IU)
7. ANA MARÍA MONTES VIÑUALES (IU)
8. CARMEN INÉS ALONSO RODRÍGUEZ (IU)
9. ALBERTO SEVILLA RABELO (IU)
10. EVA MARÍA VÁZQUEZ ARAGÓN (IU)
11. JUAN JOSÉ CHILLÓN INFANTE (IU)
12. MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ (IU)
13. ALBERTO FALERO JIMÉNEZ (IU)
SUPLENTES
1. TRINIDAD SÁNCHEZ GONZÁLEZ (IU)
2. ALEJANDRA CRISTINA MMORA CASADO (IU)
3. JOSÉ MORENO RAMÍREZ (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. CRISTINA MARÍN MUÑOZ
2. ADRIÁN RODRÍGUEZ PLATA
3. ROSA MARÍA FERRES CIVANTOS
4. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ SERRA
5. VICENTE ÁLVAREZ REYES
6. MARÍA ISABEL LUJÁN ROBLES
7. MARÍA CARMEN MARTÍN HERNÁNDEZ
8. FRANCISCO ANTONIO SÁNCHEZ ROLDÁN (Independiente)
9. ALBA LÓPEZ GARCÍA (Independiente)
10. EDUARDO ROBERTO BALLESTEROS MORALES (Independiente)
11. MARÍA AMOR JIMÉNEZ MARTÍN
12. ALICIA MACARENA LEÓN CABELLO
13. ALEJANDRO JAVIER OROZCO ORTEGA
SUPLENTES
1. CARMEN REJÓN CIRRE (Independiente)
2. MANUEL BUENAÑO GARCÍA
3. ENCARNACIÓN SÁNCHEZ ROLDÁN (Independiente)
4. JUAN ALBERTO LUQUE MARTÍN (Independiente)
VOX (VOX)
1. RAQUEL ALCALÁ SÁNCHEZ
2. ANTONIO PRADOS ROLDÁN
3. PATRICIA MONTIÑA OLIVA
4. ANTONIO MERCADO RUIZ
5. ANA ESTHER ROBLES RUIZ
6. LUIS ÁNGEL GARCÍA LÓPEZ
7. FRANCISCA RAMÍREZ DEL TORO
8. JUAN MANUEL LIÑÁN POLO
9. JUAN JOSÉ GARCÍA LABELLA
10. DESIDERIA DE LA CONCEPCIÓN IÁÑEZ MONTES
11. JOSÉ DAVID LUCENA ROBLES
12. ANA BUENO VICO
13. ADRIÁN GARCÍA RODEA
SUPLENTES
1. JOSÉ MANUEL LOZANO MARTÍNEZ
2. RAQUEL LÓPEZ MILLÁN
3. ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA
PODEMOS-ALIANZA VERDE (PODEMOS-AV)
1. JOSÉ LUIS VICIEN GARCÍA (PODEMOS)
2. ROSANA DE MATOS SILVEIRA SANTOS (PODEMOS)
3. DEMETRIO CANO MOLERO (PODEMOS)
4. MERCEDES AUGUSTÍN PUERTA (PODEMOS)
5. ANTONIO ALONSO RODRÍGUEZ (PODEMOS)
6. MARÍA JOSÉ MINGORANCE LAFUENTE (PODEMOS)
7. PEDRO PABLO PALMA JIMÉNEZ (PODEMOS)
8. LUCÍA MINGORANCE LAFUENTE (PODEMOS)
9. YERAY CARLOS DE MENA RODRÍGUEZ (PODEMOS)
10. DOLORES ÁLVAREZ MARTÍN (PODEMOS)
11. FÉLIX GIL SÁNCHEZ (PODEMOS)
12. EVA MARÍA PAREJO GARCÍA (PODEMOS)
13. MANUEL DE JESÚS VALLADARES DE LA CHICA (PODEMOS)
SUPLENTES
1. CAROLYNE JANE BROOKE (PODEMOS)
MONTEFRÍO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MARÍA REMEDIOS GÁMEZ MUÑOZ
2. ISMAEL DURÁN SALAS
3. ENCARNACIÓN COBOS MORENO
4. ALFONSO CANO CANO
5. RAQUEL GUERRERO ARIZA
6. MÍRIAM ORTEGA COCA
7. MIGUEL ÁNGEL CAMACHO GUZMÁN
8. AGUSTÍN GARCÍA MORENO
9. FRANCISCA CANO ORTIZ
10. JUAN MIGUEL COBOS LEYVA
11. MARÍA ANTONIA MERCADO MERINAS
12. TONÉ JIMÉNEZ LÓPEZ
13. REMEDIOS OSUNA SERRANO
SUPLENTES
1. JORGE MUÑOZ OSUNA
2. MARÍA JOSÉ LÓPEZ ÁVILA
3. JUAN ISIDRO MEDINA CANO
4. ELENA TRUJILLOS RUBIO
5. FERNANDO CANTERO ALCARAZ
6. RAFAEL GERARDO PEINADO SANTAELLA
7. IRENE JIMÉNEZ RUIZ
8. ANTONIA RUBIO ARCO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. NATIVIDAD REMEDIOS PIMENTEL GARCÍA VALDECASAS
2. ELISA ANA GARCÍA NAVARRETE
3. JOAQUÍN GARCÍA MENDOZA
4. JUAN PIMENTEL TORRES
5. RAFAEL ENRIQUE UREÑA ARENAS
6. CARMEN COMINO ARCO
7. MARÍA RAQUEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ
8. PURIFICACIÓN RUBIO VERDEJO (Independiente)
9. JOSÉ MARÍA PORRAS SÁNCHEZ
10. JUAN CARLOS TORO SÁNCHEZ (Independiente)
11. PATRICIA BLÁZQUEZ ORTIZ
12. DOLORES JIMÉNEZ GÓMEZ (Independiente)
13. FRANCISCO JAVIER DURÁN UREÑA (Independiente)
SUPLENTES
1. VERÓNICA JIMÉNEZ CORTÉS
2. ANTONIO ORTIZ GONZÁLEZ
3. CELIA FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
4. JUAN ANTONIO SANTAELLA SÁNCHEZ
COMPROMETIDOS CON MONTEFRÍO (COM)
1. ÓSCAR FERNÁNDEZ MARTÍN
2. JUAN DE DIOS TRUJILLOS PÉREZ
3. PURIFICACIÓN ALZAS ZAFRA
4. JUAN ANTONIO PEREGRINA COCA
5. MARÍA DEL PILAR TORRES RODRÍGUEZ
6. FRANCISCO DAVID CANO TORRES
7. FUENSANTA TALLÓN GARCÍA
8. FRANCISCO JAVIER CANO TORO
9. MARÍA JOSÉ PEDREGOSA GARCÍA
10. MARÍA ENCARNACIÓN JIMÉNEZ CUESTA
11. EVA CANTERO ALCARAZ
12. SANDRA MARÍA MÁRQUEZ DÍAZ
13. ANTONIO JOSÉ ARIZA MONTALBÁN
MONTEJÍCAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ÁRBOL
2. MARÍA CORAL AYAS IGLESIAS
3. GREGORIO DOMINGO CASTILLO
4. ROSA MARÍA UTRILLA MARTÍNEZ
5. GERARDO CABRERA FERNÁNDEZ
6. MANUEL ÁNGEL AYAS SÁNCHEZ
7. NÉLIDA MARTÍNEZ CALLEJÓN
8. CRISTIAN DOMINGO ACEBES
9. ENCARNACIÓN CASTARNADO SANTIAGO
10. MARÍA DOLORES NAVARRO ESPINOSA
11. MIGUEL ÁNGEL DOMINGO IGLESIAS
SUPLENTES
1. ANA GLORIA PIRIS ACEBES
2. AURELIO JUGUERA RAMOS
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. FÉLIX GÓMEZ DOMINGO (IU)
2. PENÉLOPE AYAS GARCÍA (IU)
3. VICENTE GARCÍA ESPÍNOLA (IU)
4. MARÍA EMILIA CONTRERAS ARCO (IU)
5. MARÍA DOLORES PLIEGO ALMAZÁN (IU)
6. EVA MARÍA LÓPEZ PALMA (IU)
7. IRENE GARCÍA CASTILLO (IU)
8. MARÍA ESTRELLA SÁNCHEZ VICO (IU)
9. JUAN ORTEGA TORRES (IU)
10. JOSÉ CASTILLO TORRES (IU)
11. MANUEL CASTILLO GARCÍA (IU)
SUPLENTES
1. JOSÉ BAZÁN DOMINGO (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JAVIER MORENO LUZÓN
2. ALICIA RAMÍREZ ORIHUELA
3. ANTONIO LINDE CASTARNADO
4. ANTONIO MANUEL JARAMILLO LINDE
5. ANA MARÍA MORENO ROA
6. ANTONIO SANTIAGO BOLÍVAR
7. ALICIA HITA GALIANO
8. JUAN ANTONIO GARCÍA NAVARRO
9. MARÍA DOLORES LINDE RUIZ
10. ANTONIO RODOLFO SANTIAGO AYAS
11. JOSÉ MOLINA CONTRERAS
SUPLENTES
1. JOSÉ CARLOS VICO ROSILLO
2. AMELIA LUZÓN DOMINGO
MONTILLANA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MARÍA IRENE CANO VILLEGAS
2. JOSÉ ESPINAR MOLINA
3. MARGARITA LOMAS GARCÍA
4. MARÍA CONCEPCIÓN ROMERO CANO
5. MONSERRAT MARTÍNEZ HISPÁN
6. JUAN ANTONIO GÓMEZ ARROYO
7. JORGE SANTOS GONZÁLEZ
8. MARÍA MANUELA CEREZO ÁVILA
9. JESÚS CORDÓN SÁNCHEZ
SUPLENTES
1. JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA JOSÉ AGUILAR ARRIAZA
2. RUBÉN JESÚS MOYA RAMOS
3. FRANCISCO JOSÉ MOLINA RODELA
4. MARÍA SOL CANO CANO
5. JUAN RODELA MUÑOZ
6. SONIA QUESADA RODELA
7. MARÍA DEL PILAR MOYA RUIZ
8. JUAN MANUEL MORALES PELÁEZ
9. MARÍA BELÉN BOLÍVAR BOLÍVAR
SUPLENTES
1. RUBÉN BELLVER LLISO
VOX (VOX)
1. ÁNGEL SANTOS MORALES
2. ALBERTO MANUEL OCHANDO PÉREZ
3. FIDEL MOLINA RUANO
4. JONATHAN ROMERO ESPINAR
5. IVÁN SANTOS MORALES
6. SERGIO ORTEGA GUTIÉRREZ
7. PEDRO GRANADOS RUANO
8. EDUARDO MOLINA SELFA
9. JUAN ANTONIO SERRANO RUANO
MORALEDA DE ZAFAYONA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. VIRGINIA PANTIGAS RUIZ
2. JUAN FRANCISCO MARTÍN MORENO
3. BEATRIZ COCA EPIFANIO
4. RUBÉN JIMÉNEZ GARCÍA
5. JUAN FERNÁNDEZ LÓPEZ
6. CIPRIANO TORRES NOGALES
7. MARIO FERNÁNDEZ CALVO
8. MARÍA SANTIAGO ORDÓÑEZ
9. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ CEBRIÁN
10. MARÍA DOLORES BEIRO LÓPEZ
11. ANA BELÉN JIMÉNEZ AVILÉS
SUPLENTES
1. DAVID MOLINA AMADOR
2. FRANCISCO MIGUEL CERVERA ROMERO
3. MARÍA DEL CARMEN CALDERÓN NAVEROS
4. MANUEL MARTÍN MARTÍN
5. CAROLINA FRAGUAS CASTRO
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ ESPEJO (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
2. VÍCTOR GÓMEZ SÁNCHEZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
3. NEREA MOLINA ROLDÁN (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
4. JOSÉ TERRÓN LÓPEZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
5. NOELIA NAVARRO GARCÉS (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
6. SONIA LIÑÁN CANO (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
7. ANDRÉS LUCENA CERVERA (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
8. JOSÉ MATEO OLMO (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
9. FRANCISCA FERNÁNDEZ ORTIZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
10. JUAN FRANCISCO COCA GONZÁLEZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
11. MARÍA DEL CARMEN CANTERO GONZÁLEZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
SUPLENTES
1. JOSÉ GILES GUAREÑO (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
2. PRESENTACIÓN MARTÍN SANTIAGO (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
3. MARÍA MERCEDES HERREZUELO LUPIÁÑEZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
4. JOSÉ SÁNCHEZ ÁNGEL (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA LUISA TORO SÁNCHEZ
2. CRISTINA JIMÉNEZ LÓPEZ
3. MANUEL ALCOLEA PLIEGO
4. FRANCISCO DE BORJA TORO ÁLVAREZ
5. MÓNICA MOLINA MESA
6. ANTONIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
7. FERNANDO GALLARDO RUIZ
8. NEREA TRASSIERRA MOLINA
9. ANTONIO GÓMEZ CASADO
10. MARÍA ISABEL CORREA GARCÍA
SUPLENTES
1. SERGIO ABRAHAM SEVILLA URBANO
MORELÁBOR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MIGUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
2. JOSÉ LUIS TITOS AGUILERA
3. ANA MARÍA MARTÍNEZ CRUZ
4. MÍRIAM MARTÍNEZ VÍLCHEZ
5. BASILISA PARDO NAVARRO
6. FRANCISCA RAMOS FERRER
7. ANTONIO FELIPE PARDO SEGOVIA (Independiente)
SUPLENTES
1. JAVIER RODRÍGUEZ CONTRERAS
2. CARLOS MANUEL ROSARIO EMILIANO (Independiente)
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. MANUEL GARCÍA FERNÁNDEZ (IU)
2. ELISABET RODRÍGUEZ OCÓN (IU)
3. AGUSTÍN PUGA SALMERÓN (IU)
4. YOLANDA MUÑOZ HEREDIA (IU)
5. ANTONIO GALERA OLMO (IU)
6. PATRICIA GIMÉNEZ MUÑOZ (IU)
7. IRINA ALONSO SÁNCHEZ (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANTONIO AVELINO GARCÍA PÉREZ
2. ANTONIO MOLERO GONZÁLEZ
3. PEDRO BOCANEGRA OCÓN
4. MANUEL RAMA RODRÍGUEZ
5. FRANCISCO MANUEL VIEDMA MORENO
6. JOSÉ MANUEL VICO VICO
7. JOSÉ LUIS AVILÉS RUIZ
SUPLENTES
1. ANTONIO DANIEL GONZÁLEZ RAMA
2. RAFAEL LÓPEZ JIMÉNEZ
VOX (VOX)
1. ANA MARÍA MAYA GARCÍA
2. GREGORIO HITA ROJO
3. FRANCISCA FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ
4. FERNANDO FERNÁNDEZ MERINO
5. FRANCISCO MANUEL MUÑOZ SANTIAGO
6. FRANCISCO MANUEL ZAFRA PÉREZ
7. ELIA MANZANEQUE VILLANOVA-RATTAZZI
MOTRIL
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MARÍA FLOR ALMÓN FERNÁNDEZ
2. FRANCISCO SÁNCHEZ-CANTALEJO LÓPEZ
3. MARÍA EDELMIRA SÁEZ MALDONADO
4. JESÚS VILLAR SÁNCHEZ
5. MARÍA GÁDOR DOMÍNGUEZ SEGURA
6. DANIEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
7. DALMIRA JIMÉNEZ GUERRERO
8. ROBERTO SANTIAGO HEREDIA
9. CONCEPCIÓN MALDONADO MARFIL
10. GREGORIO MORALES RICO
11. ALICIA CRESPO GARCÍA
12. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ CASTILLO
13. MARÍA DOLORES ORTEGA JIMÉNEZ
14. FRANCISCO RUIZ JIMÉNEZ
15. BELÉN PALOMARES SÁNCHEZ CANTALEJO
16. FRANCISCO MALDONADO RUIZ
17. AMELIA MALDONADO TORRALBA
18. JOSÉ ANTONIO RUBIÑO ESPINOSA
19. ANTONIA JOSEFA BAUTISTA DÍAZ
20. JULIO JOSÉ BACAS RODRÍGUEZ
21. ANA MARÍA BARROS MARTÍN
22. FRANCISCO MANUEL JIMÉNEZ PÉREZ
23. MONTSERRAT DORADOR CONTRERAS
24. JOSÉ LUIS MUÑOZ LÓPEZ
25. MARÍA VICTORIA LOZANO RAMOS
SUPLENTES
1. BERNARDO LORENZO GONZÁLEZ
2. SABRINA MARÍA COUVEZ ESTÉVEZ
3. FRANCISCO CONTRERAS ESCRIBANO
ANDALUCÍA POR SÍ-Unión Andalucista (UA)
1. FRANCISCO DAVID MARTÍN ALONSO
2. MARÍA DEL SAGRARIO MARTÍN PINO
3. CRISTINA VARINIA HIDALGO MONTES
4. FRANCISCA SÁNCHEZ MUÑOZ
5. CARLOS LUIS GARCÍA RODRÍGUEZ
6. MARÍA VANESA FERNÁNDEZ GÓMEZ
7. JOSÉ MIGUEL RUIZ RODRÍGUEZ
8. MARÍA DOLORES GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
9. JOSÉ MANUEL SABIO TORRES
10. GABRIEL DÍAZ PÉREZ
11. JESSICA BURGOS PURROY
12. MARÍA ISABEL HIDALGO CASTILLA
13. MARÍA CARMEN VILLEGAS MARTÍN
14. JUAN JOSÉ MARTÍN ALCALDE
15. EMILIO ALAMINOS RODRÍGUEZ
16. ESTEFANÍA DUEÑAS ESTÉVEZ
17. MARÍA MAGDALENA RODRÍGUEZ RUIZ
18. LUIS HEREDIA SANTIAGO
19. JUAN MIGUEL JERÓNIMO PÉREZ
20. FEDERICO PÉREZ PADIAL
21. MARÍA MELANIA CARACUEL GONZÁLEZ
22. ANDREA GONZÁLEZ MALDONADO
23. CARMEN SÁNCHEZ ESTÉVEZ
24. JOSÉ LUIS ESPINOSA MONTES
25. ESTEBAN LEYVA CORTES
SUPLENTES
1. LAURA PÉREZ MALDONADO
2. ALBA MARÍA ARNEDO QUIRANTES
3. ANTONIO COLLADO GARCÍA
4. ARSENIO GUIJARRO RODRÍGUEZ
5. MANUEL CASTRO DE LA O
6. MARÍA LOURDES RAMOS PALMA
7. PLÁCIDO GARCÍA BOLAÑOS
8. MARÍA DOLORES HERRERA MORENO
9. CELESTINO ARELLANO ARNEDO
IU-VERDES EQUO PARA LA GENTE (IU-VERDES EQUO Para la Gente)
1. INMACULADA CONCEPCIÓN OMISTE FERNÁNDEZ (IU)
2. LUIS JOSÉ GARCÍA LLORENTE (IU)
3. JUAN LUIS VALDIVIESO AMATE (Verdes Equo)
4. ANA HERRERA JIMÉNEZ (Independiente)
5. MARÍA MAESTRA GÓMEZ (Verdes Equo)
6. CHRISTIAN DAVID LINARES MINGORANCE (IU)
7. ALEJANDRO VILLANUEVA SERRANO (Más País Andalucía)
8. ROSARIO VALDIVIESO AMATE (Verdes Equo)
9. MARTA MORENO ROJO (Independiente)
10. NARCISO VICIANA RODRÍGUEZ (Verdes Equo)
11. ANTONIO PRIETO HEREDIA (Independiente)
12. MANUELA PASCUAL PORDOMINGO (Verdes Equo)
13. ENCARNACIÓN BARRAGÁN SÁNCHEZ (IU)
14. ANTONIO PADIAL HERRERA (Independiente)
15. JUAN GABRIEL GALLARDO MONTES (Independiente)
16. MARÍA MONTSERRAT LÓPEZ FERNÁNDEZ (Independiente)
17. IRENE OCETE SEGURA (Independiente)
18. ANTONIO MANUEL MARTÍN GARCÍA (IU)
19. SERGIO BARRANCO LÓPEZ (Independiente)
20. SILVIA MORAL VARGAS (Independiente)
21. FRANCISCA CARA RUIZ ((Verdes Equo))
22. FRANCISCO ANTONIO PEÑA LÓPEZ (IU)
23. FRANCISCO DANIEL SÁNCHEZ VÁZQUEZ (IU)
24. MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ BARROS (IU)
25. ANA VICTORIA OLEA LÓPEZ (IU)
SUPLENTES
1. RODRIGO BUSTOS ALONSO (IU)
2. DANIELA PAQUÉ PEÑA (IU)
3. MIGUEL ÁNGEL ROMERO RODRÍGUEZ (IU)
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. LUISA MARÍA GARCÍA CHAMORRO
2. NICOLAS JOSÉ NAVARRO DÍAZ
3. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERRERA
4. MARÍA INMACULADA TORRES ALAMINOS
5. JOSÉ MIGUEL PEÑA LOZANO
6. CONCEPCIÓN JOSEFA ABARCA CABRERA
7. DANIEL ORTEGA TOVAR
8. GERARDO ROMANO ORTEGA
9. MAGDALENA CAROLINA BANQUERI FORNS SAMSO
10. JOSÉ VICENTE BALDERAS RUIZ
11. SUSANA ENCARNACIÓN PEÑA GÓMEZ
12. MARÍA TERESA JIMÉNEZ CABRERA
13. FRANCISCO JAVIER CHAVES MOYANO
14. ALEJANDRO VILAR MORENO
15. LUIS FERNANDO JÓDAR FERNÁNDEZ
16. CRISTINA SÁEZ GARCÍA
17. DARÍO NOGUEROL ABARCA
18. SILVIA RODRÍGUEZ CALLEJÓN
19. JOSÉ ANTONIO MARTÍN CORREA
20. RAQUEL JIMÉNEZ FERNÁNDEZ
21. FRANCISCO DE PAULA CAMACHO FERNÁNDEZ
22. INMACULADA RUEDA LINARES
23. MIGUEL MARTÍN GONZÁLEZ
24. JESÚS JIMÉNEZ SÁNCHEZ
25. MARINA ASCENSIÓN GARCÍA RODRÍGUEZ
SUPLENTES
1. IGNACIO LUIS PÉREZ MARTÍN
2. MARÍA CARMEN HIDALGO HERRERA
VOX (VOX)
1. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ FERNÁNDEZ
2. SABINA AIJÓN LIGERO
3. ADELINA FERNÁNDEZ-CASTANYS HERRERA
4. MARÍA ALCARAZ QUILES
5. DANIEL PEREGRÍN PÉREZ
6. ANTONIO JESÚS GAMAZA TÉLLEZ
7. MARÍA JOSÉ ALONSO FERNÁNDEZ
8. MARÍA DOLORES COLLADOS RECHE
9. MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
10. MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ MUÑOZ
11. FRANCIS CRISTIAN CASTRO DÍAZ
12. JUAN LÓPEZ DÍAZ
13. LIDIA PÉREZ LÓPEZ
14. ANA ISABEL LÓPEZ DÍAZ
15. GASPAR SABATER GARCÍA
16. MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ DÍAZ
17. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ LINARES
18. ANA MARÍA DÍAZ ESCAÑUELA
19. ALEJANDRO CALVO GÓMEZ
20. YANIRA AIJÓN LIGERO
21. ADRIAN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
22. PAULA JIMÉNEZ AIJÓN
23. ABEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
24. MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ TOLEDO
25. FRANCISCO PÉREZ RUBIÑO
SUPLENTES
1. ROCÍO LÓPEZ FERNÁNDEZ
2. ÁNGEL JOSÉ GARCÍA CARRILLO
3. ENCARNACIÓN LIGERO GONZÁLEZ
MOTRIL PUNTO ES (Motril es)
1. MANUEL RUIZ FERNÁNDEZ
2. ASUNCIÓN JERÓNIMO MORA
3. JOSÉ MANUEL ORTEGA CORREA
4. GRACIA PRINCIPAL GARCÍA
5. MARÍA JOSÉ SABIO RUBIA
6. JOSÉ FERRES PRINCIPAL
7. MANUEL GALLARDO RODRÍGUEZ
8. MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ ALONSO
9. LOURDES MORALES IBAR
10. FRANCISCO MANUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
11. LUIS JOSÉ CARMONA ALONSO
12. PILAR HERNÁNDEZ LÓPEZ
13. SALVADOR TORTOSA JIMÉNEZ
14. ALMUDENA VALDÉS ESCAÑUELA
15. SERGIO LÓPEZ GONZÁLEZ
16. FRANCISCO PUERTAS FERNÁNDEZ
17. JORGE JIMÉNEZ ESCOBAR
18. MÓNICA MUÑOZ CARRASCOSA
19. JOSÉ VERÓN LÓPEZ MORENO
20. MARÍA JOSÉ MORENO GÓMEZ
21. CRISTÓBAL MALDONADO SANTIAGO
22. CARMEN ISABEL CARRASCOSA BUENO
23. MARCOS PRINCIPAL LÓPEZ
24. MARÍA ESMERALDA GALLARDO GUTIÉRREZ
25. JOSÉ PEDRO SEDANO ROMERA
SUPLENTES
1. MANUEL HERNÁNDEZ MONTES
2. GRACIA ELISABEL BARBERO POZO
3. ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ MANZANO
MÁS COSTA TROPICAL (PMAS)
1. ANTONIO JOSÉ ESCÁMEZ RODRÍGUEZ
2. MARÍA ÁNGELES ESCÁMEZ RODRÍGUEZ
3. JUAN DANIEL ORTEGA MORENO
4. MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ PINO
5. RAQUEL ESCÁMEZ LORENZO
6. JUAN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
7. CARMEN LÓPEZ PRINCIPAL
8. ISABEL ESTÉVEZ LIGERO
9. JOSÉ FERNANDO MORENO JIMÉNEZ
10. LAURA HERNÁNDEZ ORTEGA
11. JAVIER MERCADO HERRERA
12. MARÍA ÁNGELES ESPARRELL HERRERA
13. RUBÉN GIL SALMERÓN
14. ALMA MARÍA PASCUAL ARCOS
15. MARGARITA CAMACHO CÁRDENAS
16. MARÍA ÁNGELES VIDERAS CORREA
17. ISMAEL TAMAYO MALDONADO
18. FELIPE JOSÉ FERNÁNDEZ ESTEBAN
19. LUCÍA CORTÉS CAMPOS
20. MANUEL LEYVA PORTERO
21. NOELIA CASTILLO VINUESA
22. NOEMÍ BUENO DE LAS HERAS
23. BORJA RUIZ BÉJAR
24. ANTONIO SOTO MOLINA
25. ANA MARÍA GARCÍA MARTÍN
SUPLENTES
1. MARÍA JOSÉ LORENZO ACOSTA
2. TANIA SÁNCHEZ MOYA
3. JOAQUÍN MARTÍN PORTERO
4. GERARDO ESCUDERO JÓDAR
5. NAYARA JIMÉNEZ BARROS
6. FRANCISCO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
CENTRADOS EN MOTRILANDALUCÍA (C. Motril)
1. ÁNGELES LÓPEZ CANO
2. MANUELA SANTIAGO MARTÍN
3. ESTER RODRÍGUEZ TOLEDO
4. ANDRÉS CORREA SALVADOR
5. JOSÉ DAVID ORIHUELA VICO
6. CARMEN ALONSO FERNÁNDEZ
7. JOSÉ ANTONIO SANTIAGO MARTÍN
8. CARMEN MARÍA CUADRADO LÓPEZ
9. ÁLVARO DURÁN MARTÍN
10. MARÍA ESTER PÉREZ CASTILLA
11. IGNACIO JOSÉ LÓPEZ MUÑOZ
12. NIEVES LORENA CASTRO DE HOCES
13. CARLOS GUSTAVO FERNÁNDEZ PÁRAMO
14. JUANA MARTÍN MUÑOZ
15. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ JIMÉNEZ
16. CARMEN BERNARDINO CARRAMIÑANA
17. RAÚL RUIZ LÓPEZ
18. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ ANTÚNEZ
19. AYOUB EL ASSIRI EL KELAE
20. MARÍA ALEJANDRA CUELLO MELÉNDEZ
21. FRANCISCO JAVIER GUIJARRO ROBLES
22. ISABEL ROCÍO DELGADO MALDONADO
23. SERGIO CASTRO RODRÍGUEZ
24. JOSÉ CHAMORRO MACÍAS
25. MARÍA ÁNGELES NADAL SÁEZ
SUPLENTES
1. DANIEL PAQUET JUSTO
2. JOSÉ ANTONIO GARCÍA LÓPEZ
3. MANUELA MARTÍN TORCUATO
PODEMOS-Alianza Verde (PODEMOS-AV)
1. CARMEN MARTÍN RUBIÑO (PODEMOS-AV)
2. MARÍA TERESA MARTÍN GONZÁLEZ (PODEMOS-AV)
3. LUIS MANUEL CAMPOS CARMONA (PODEMOS-AV)
4. FRANCISCA MATEO HERNÁNDEZ (PODEMOS-AV)
5. FRANCISCO JAVIER ORTEGA MARTÍN (PODEMOS-AV)
6. CRISTINA LEÓN GARCÍA (PODEMOS-AV)
7. AGUSTINA MARTÍN GALLEGOS (PODEMOS-AV)
8. FRANCISCA ROSARIO MORENO BÉJAR (PODEMOS-AV)
9. JUAN FERNANDO MUÑOZ PRIETO (PODEMOS-AV)
10. MANUEL IGNACIO GONZÁLEZ CARA (PODEMOS-AV)
11. IGNACIO MALDONADO MALDONADO (PODEMOS-AV)
12. MARÍA SOLEDAD BUENO ALCÁZAR (PODEMOS-AV)
13. YAIZA DE LA TORRE VÍLCHEZ (PODEMOS-AV)
14. ANDRÉS PUERTAS GARCÍA (PODEMOS-AV)
15. MARÍA LUISA FLORIDO MORENO (PODEMOS-AV)
16. RAQUEL RODRÍGUEZ RUBIÑO (PODEMOS-AV)
17. MARÍA DOLORES SEGURA MONTES (PODEMOS-AV)
18. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RUBIÑO (PODEMOS-AV)
19. ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ ALONSO (PODEMOS-AV)
20. ANTONIO CARLOS LOZANO MARTÍN (PODEMOS-AV)
21. AMPARO CAMPOS CARMONA (PODEMOS-AV)
22. MARÍA VANESA HIDALGO MARTÍNEZ (PODEMOS-AV)
23. ANTONIO MALDONADO GONZÁLEZ (PODEMOS-AV)
24. JOSÉ CARLOS CAPARRÓS RODRÍGUEZ (PODEMOS-AV)
25. ÁNGEL BERMÚDEZ BUENO (PODEMOS-AV)
MURTAS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JESÚS MARTÍN MALDONADO
2. SERGIO ESCUDERO LINARES
3. CRISTINA MARTÍN MALDONADO
4. PATRICIA ISABEL SÁNCHEZ LINARES
5. EMMA RAMOS DE LA CÁMARA
6. JAVIER CORTÉS CORTÉS
7. ROSENDO CORTÉS CORTÉS
SUPLENTES
1. MANUEL JOSUÉ LINARES ESCUDERO
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. JOSÉ MIGUEL ROMERA RODRÍGUEZ
2. MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ
3. JUAN ROMERA RODRÍGUEZ
4. ANTONIO MANZANO TARIFA
5. GUADALUPE FERNÁNDEZ MARTÍN
6. ANTONIO ESTEBAN MELLADO RODRÍGUEZ (Independiente)
7. FRANCISCO MALDONADO ESTÉVEZ (Independiente)
SUPLENTES
1. MARÍA CRUZ REINOSO SANTIAGO
2. SANTIAGO MANUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ
3. ANTONIA CARA RODRÍGUEZ (Independiente)
NEVADA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MARÍA DOLORES PASTOR MANZANO
2. CARMEN TERESA MARTÍN GALLARDO
3. JUAN MANUEL VALVERDE ROMÁN
4. SERGIO GARCÍA SARRO
5. IRENE NAVARRO PELÁEZ
6. RAFAEL GUILLERMO LÓPEZ LÓPEZ
7. JUAN MANUEL RUBIO GALAFAT
8. ENCARNACIÓN JIMÉNEZ ORTIZ
9. MÓNICA RODRÍGUEZ GARZÓN
SUPLENTES
1. MARÍA DEL MAR MALDONADO PÉREZ
2. EMILIO GIL GÓMEZ
3. JOAQUÍN ÁLVAREZ ALONSO
4. JUAN JOSÉ GARZÓN BUESO
VOX (VOX)
1. MARÍA ROSARIO BRAVEZO LIDUEÑA
2. PEDRO RUIZ FERNÁNDEZ
3. ALEJANDRO ARMENTEROS LIJO
4. LUIS VARGAS COMPANY
5. PABLO JAVIER TAURONI ALONSO
6. JOSÉ RODRÍGUEZ PALANCO
7. CLEOFÁS ALONSO GALLEGOS
8. SANTIAGO GARRIDO CAMACHO
9. MARÍA JOSÉ VACA ZEA
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. YOLANDA MALDONADO CARA
2. JAVIER RODRÍGUEZ ROMÁN
3. JESSICA ROMERO SOTO
4. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ CARMONA
5. ELVIRA NURIA GALLARDO FERNÁNDEZ
6. MARÍA MARIAM GARCÍA ÁLVAREZ
7. JESSICA LÓPEZ OLIVA
8. MARÍA ÁNGELES MARTÍNEZ CARMONA
9. ISAÍAS YEBRA CABRERA
SUPLENTES
1. CECILIO HIGINIO GALLARDO FERNÁNDEZ
2. JHONATAN JIMÉNEZ CARMONA
3. MIGUEL LÓPEZ PIZARRO
4. DANIEL RODRÍGUEZ LÓPEZ
NIGÜELAS
AVANZA NIGÜELAS (AVANZA NIGÜELAS)
1. MARÍA OLGA GÓMEZ ORTEGA
2. ROSARIO LÓPEZ PÉREZ
3. PAULA ROBLES LÓPEZ
4. ADAM THOMAS HAYES
5. MIGUEL CARRILLO RUIZ
6. MANUEL MORALES ORTEGA
7. ANGELA CARRILLO LÓPEZ
8. VICENTE ARMADA VALE
9. ADRIANO MANUEL ROBLES LÓPEZ
SUPLENTES
1. JESÚS MORALES ORTEGA
2. MARÍA ESTRELLA CORRAL ROBLES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ MANUEL ROBLES MARTOS
2. JOSÉ ORTEGA LÓPEZ
3. LUCÍA ROBLES LÓPEZ
4. ANTONIA SÁNCHEZ MINGORANCE
5. DAMIÁN CARRILLO CORRAL
6. MARÍA JOSÉ SOLIER MELGUIZO
7. SERAFÍN HERVÁS MARTOS
8. BEATRIZ CORRAL ROBLES
9. PABLO ORTEGA GUTIÉRREZ
SUPLENTES
1. JOHANNES PETER K T’KINDT (Independiente)
2. LUCÍA ORTEGA RECIO
3. MANUEL LÓPEZ GUTIÉRREZ
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. MARÍA LINA ORTEGA FACIABEN
2. MARÍA DEL CARMEN ALARCÓN LÓPEZ (Independiente)
3. LORENZO MARTÍN LÓPEZ
4. CÉSAR ROLDÁN LÓPEZ
5. ANABEL PÉREZ LÓPEZ
6. FRANCISCO JAVIER CARRILLO SOLIER
7. PABLO FERNÁNDEZ ROJAS (Independiente)
8. GERARDO CARRILLO SOLIER
9. CAROLINA MALDONADO BELMONTE
SUPLENTES
1. TAMARA GUTIÉRREZ LÓPEZ
2. CASTO MALDONADO BELMONTE
3. MARÍA ALBERTINA MARTÍN PICAZO
NÍVAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. RAMÓN HERNÁNDEZ QUERO
2. FRANCISCO JOSÉ HURTADO MOLES
3. DAVID MARÍN DE HARO
4. JARA PÉREZ ARCHILLA
5. HEIKO MARK SILVA BALZER
6. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ TORRES
7. CARMEN ARACELI MORALES BAENA
8. FERNANDO ORTEGA LEDESMA
9. ALBERTO MARÍN DORADOR
SUPLENTES
1. ADRIÁN ANTONIO GARCÍA DURÁN
2. ÁNGEL COMINO RIVAS
3. ANDREA ARAGÓN RODRÍGUEZ
GRUPO INDEPENDIENTE DE NÍVAR (GIN)
1. JOAQUÍN CARMONA GARCÍA
2. RAQUEL GONZÁLEZ SEGURA
3. EULALIA CARRILLO GARCÍA
4. ELISABET TAPIAS GALVÁN
5. LUCAS MADRID SÁNCHEZ
6. FRANCISCO AARON MARTÍN MORALES
7. MARÍA EUGENIA IBEAS BOLÍVAR
8. MARÍA BEGOÑA VÍLCHEZ LUZÓN
9. MARÍA DEL CARMEN MARTÍN GARCÍA
SUPLENTES
1. ANDREA MOLERO DE LA FUENTE
2. ISMAEL MARÍN SANTOS
3. MANUEL GARCÍA GARCÍA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ERNESTO JESÚS LUZÓN MARTÍN
2. FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ BAILÓN
3. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍN
4. ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
5. JESÚS LUZÓN ESPÍNOLA
6. ANABEL PADILLA NIEVES
7. ALBA MARÍA BARRANCO GARRIDO
8. FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA
9. ROBERTO BARRANCO LÓPEZ
VOX (VOX)
1. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
2. DANIEL LÓPEZ VÍLCHEZ
3. CELIA SILVA BALZER
4. FRANCISCO JOSÉ ORTEGA GONZÁLEZ
5. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ GARCÍA
6. JUAN RAMÓN AGUILERA GARCÍA
7. FRANCISCO JAVIER PUERTAS ZAYAS
8. IVÁN MARÍN NAVARRO
9. ALEJANDRO MARTÍN BAENA
SUPLENTES
1. CONCEPCIÓN LÓPEZ ALANZOR
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. CRISTINA PÉREZ ARÉVALO (IU)
2. JOSÉ EMILIO PÉREZ RODRÍGUEZ (IU)
3. ALONSO SEGURA LÓPEZ (IU)
4. OBDULIA GONZÁLEZ MILENA (IU)
5. CRISTÓBAL MANUEL LOBATO AGUILERA (IU)
6. FRANCISCO MUÑOZ ESTEPA (IU)
7. ROSA CARMEN NÚÑEZ GARCÍA (IU)
8. JUAN CARLOS MARTÍN CALVO (IU)
9. ÁNGEL MIGUEL BALLESTEROS SALAS (IU)
OGÍJARES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MARÍA BELÉN MAGDALENA ROSALES GARCÍA
2. RAÚL SEGURA MEGÍAS
3. JOSÉ PUGA LÓPEZ
4. LETICIA DELGADO BLANCO
5. JOSÉ ANTONIO RIVERA OLMO
6. MARÍA DEL CARMEN FERRERES ORTEGA
7. ÁNGEL DEL CASTILLO VELASCO
8. MARÍA INÉS DE HOCES CRUZ
9. ÓSCAR SEGURA OLIVA
10. BEATRIZ LÓPEZ EXPÓSITO
11. LUIS MARIANO MARTÍNEZ GARCÍA
12. ROSARIO LINARES PERTÍÑEZ
13. RAFAEL LÓPEZ ROLDÁN
14. DOLORES GARCÍA MILLÁN
15. ISAAC GARCÍA FIGUEROA
16. FRANCISCA GARCÍA FERNÁNDEZ
17. JOAQUÍN SEGURA MOLINA
SUPLENTES
1. CRISTINA MARÍA ROLDÁN SEGURA
2. FRANCISCO PEDRAJAS PÉREZ
3. ROSARIO MARÍA PRIETO BACA
4. JAIME ANTONIO ALFAMBRA DOMÍNGUEZ
PARTIDO PRIMERO OGÍJARES (PRIOg)
1. JORGE ESCOBEDO SÁNCHEZ
2. ARACELI TEY PAZ
3. EVA MARÍA RUIZ BRAOJOS
4. MARINA MARTÍNEZ JIMÉNEZ
5. ALEJANDRO SÁEZ GARCÍA
6. JOSÉ MIGUEL CABELLO TEJERO
7. JORGE MONTESINOS HURTADO
8. MARÍA PASTORA MARTÍNEZ ESCOBEDO
9. SONIA NATALIA FERNÁNDEZ AVILÉS
10. FRANCISCO CANTERO BENITO
11. EVA MARÍA PLATA JIMÉNEZ
12. ANDRÉS ANTONIO GARCÍA SORIA
13. INMACULADA MESA CARMONA
14. RUBÉN BAENA DÍAZ
15. ÁNGELES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
16. RAÚL AMOR PULIDO
17. CRISTINA BACIGALUPE CORTÉS
SUPLENTES
1. MARÍA ÁNGELES GUIJARRO MARTÍN
2. JUSTINO GARCÍA GARCÍA
3. MARÍA DEL CONSUELO ORTEGA PALOMINO
ALTERNATIVA POPULAR POR OGÍJARES (APPO)
1. RAMÓN FRANCISCO FERNÁNDEZ BÉDMAR
2. MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ MARTÍN
3. JOSÉ RODRÍGUEZ CAMPOS
4. JONATHAN GRANDE NAVARRO
5. NURIA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ-VERA
6. JUAN MANUEL ROLDÁN RODRÍGUEZ
7. JUAN MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ
8. ANA BELÉN QUERO MORENO
9. MARÍA ENCARNACIÓN OLVERA GARCÍA (Independiente)
10. JOSÉ LÓPEZ ESTRADA (Independiente)
11. NEREA DEL CARMEN LÓPEZ BARROS
12. ANTONIO JOSÉ QUESADA MOLINA
13. MARÍA DEL CARMEN PLATA DELGADO
14. FRANCISCA GALLEGO DELGADO
15. RAFAEL SALAS GUTIÉRREZ
16. ÁFRICA VALERO RESINA (Independiente)
17. RAFAEL BÉDMAR RODRÍGUEZ (Independiente)
SUPLENTES
1. JUAN ANTONIO BÉDMAR DURÁN
2. CELINA PLATA DOMÍNGUEZ
3. VICENTE AGUILERA LUPIÁÑEZ (Independiente)
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. EDUARDO PÉREZ FERNÁNDEZ (IU)
2. CRISTINA FERNÁNDEZ PRADOS (IU)
3. BUENVENTURA JOSÉ SEGURA MORENO (IU)
4. MARÍA DEL CARMEN MONTORO MORENO (IU)
5. JESÚS SÁNCHEZ BUSTOS (IU)
6. EULALIA NAVARRO MARTÍNEZ (IU)
7. JOSÉ LUIS LÓPEZ PINTO (IU)
8. ESTHER SEGURA GARZÓN (IU)
9. JUAN JOSÉ CLAVIJO BOTIAS (IU)
10. MARINA PÉREZ NAVARRO (IU)
11. EDUARDO PÉREZ NAVARRO (IU)
12. ANA MARÍA ZABALA COBO (IU)
13. JOSÉ ADOLFO ANGUITA JIMÉNEZ (IU)
14. ANA ORTIZ RAMA (IU)
15. ANDRÉS PINOS MORÓN (IU)
16. ROSA MARÍA PERALTA MAQUEDA (IU)
17. ROBERTO CLAVIJO PASTOR (IU)
SUPLENTES
1. AMALIA FERNÁNDEZ PRADOS (IU)
2. MIGUEL CARRASCOSA ÁLVAREZ (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ESTÉFANO POLO SEGURA
2. MARÍA PILAR CARACUEL SÁNCHEZ
3. MANUEL BLANCO MEGÍAS (Independiente)
4. ALEJANDRA CRISTINA OLMEDO RUBIO
5. RUBÉN JESÚS RAMÍREZ ESPINOSA
6. ALBERTO EUGENIO REINOSO AGUILERA
7. ANA MARÍA SEGURA RUIZ
8. ANTONIO RODRÍGUEZ MUÑOZ
9. ANA BELÉN GARCÍA GARCÍA
10. VANESSA ROMERO CABRERIZO
11. JUAN MANUEL PLATA DÍAZ
12. MARÍA DEL CARMEN QUESADA MEDINA
13. MERCEDES SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
14. CARLA YEBRA SOLANA
15. DAVID LÓPEZ MARTÍNEZ
16. JESICA MARÍA RODRÍGUEZ MOYA
17. JONATAN RODRÍGUEZ FIGUEROA
SUPLENTES
1. MARÍA JOSÉ MORENO MEDINA
2. MARÍA ESTHER PAREDES TORICES
3. JENNIFER SORIANO RODRÍGUEZ
4. ALBERTO SANAHUNA CAPELLERA
5. DAVID MENDOZA SANTOS
6. ESTEFANÍA HERNÁNDEZ TAPIA
7. ISABEL RABAZA SÁNCHEZ
8. MARÍA JOSÉ JALDO MARTÍNEZ
9. EUGENIO REINOSO HERRERO
10. MANUEL RICARDO VICENTE BUJEZ
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. FRANCISCO PLATA PLATA
2. SILVIA GARRIDO BARRANCO
3. ROBERTO JAVIER JALDO MOLINERO
4. ELENA CASTRO DE LUNA
5. JUSTA MOLINA VASCO
6. NOEMÍ GARCÍA RELAÑO
7. ANTONIA FIGUEROA LÓPEZ
8. FREDY MARTÍN ROSENTHAL QUISPE
9. ANTONIO LÓPEZ RUBIO
10. ALBERTO LÓPEZ RODRÍGUEZ
11. ROSA MARÍA LÓPEZ LORENZO
12. MARÍA CARMEN LINARES LÓPEZ
13. MARÍA ISABEL ESPERANZA MARTÍNEZ VALVERDE
14. RAFAEL LÓPEZ PÉREZ
15. MANUEL HUGO MORENO ESPITIA
16. SONIA RODELA GONZÁLEZ
17. MIGUEL ÁNGEL ROSALES GARCÍA
SUPLENTES
1. ANA ISABEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
2. RAFAEL RODELA MOLINA
3. LAURA ALBIOL MARÍN
VOX (VOX)
1. LIBERTAD PADRONES GONZÁLEZ
2. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ BORENTE
3. HIPÓLITA TERESA CASTELLANO VENTEO
4. ENRIQUE JESÚS HIDALGO ARIZA
5. CARLOS RODRÍGUEZ TORREBLANCA
6. MARÍA VICTORIA BAENA GARCÍA
7. JUAN ANTONIO CASTILLO LORENTE
8. MONTSERRAT BARRERA LÓPEZ
9. RODRIGO BALLESTEROS DE AGUIRRE
10. BEATRIZ TORREBLANCA GARCÍA
11. JOSÉ MANUEL PÉREZ RODRÍGUEZ
12. BEATRIZ RODRÍGUEZ TORREBLANCA
13. PEDRO JALDO POZUELO
14. LUCÍA RUIZ CASTELLANO
15. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ CABALLERO
16. MARÍA ENCARNACIÓN MOYA PÉREZ
17. SERGIO SAN JUAN QUILES
SUPLENTES
1. GERMÁN SÁNCHEZ MEDINA
2. LUISA FABIOLA PALOMINO ÁVILA
3. JOSÉ SOÑORA TUBIO
PODEMOS-ALIANZA VERDE (PODEMOS-AV)
1. JAVIER CORDERO CAZORLA (PODEMOS)
2. ENCARNACIÓN ALIAS MORALES (PODEMOS)
3. JESÚS MARTÍNEZ TAPIAS (PODEMOS)
4. ENCARNACIÓN MORALES MARTÍNEZ (PODEMOS)
5. ANA CARRETERO ALBARRAL (PODEMOS)
6. ANDREA OTERO CASTILLO (PODEMOS)
7. MARCOS MARTÍNEZ PRICOPI (PODEMOS)
8. MARÍA TERESA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ (PODEMOS)
9. JOSÉ ANTONIO IGLESIAS JIMÉNEZ (PODEMOS)
10. MARÍA ÁNGELES CARRETRO PARRA (PODEMOS)
11. ÁNGEL MARÍA DEL RÍO SÁNCHEZ (PODEMOS)
12. MODESTA GARCÍA RODRÍGUEZ (PODEMOS)
13. MANUEL MARTÍNEZ SERRANO (PODEMOS)
14. PILAR SEGURA GARCÍA (PODEMOS)
15. MIGUEL ÁNGEL SANTIAGO LUQUE (PODEMOS)
16. AMPARO PINILLA CARDENETE (PODEMOS)
17. BERNARDINO GUERRERO ÁLVAREZ (PODEMOS)
ORCE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JESÚS GUILLÉN MORENO
2. LAURA TRIPIANA DÍAZ
3. JOSÉ FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
4. MARÍA ÁNGELES CARRICONDO GARCÍA
5. ANTONIO MOLINA UJAQUE
6. ROCÍO BOTIA MOLINA
7. BRANDON LEE CLARK
8. MIGUEL LUIS MOLINA BLÁZQUEZ
9. ESCUN OMER
SUPLENTES
1. JOSÉ JOAQUÍN CARMONA MOLINA
2. JESÚS MERLOS PLAZA
3. LUIS RECHE MOTOS
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ OLIVARES
2. PURIFICACIÓN TORRES SERRANO
3. SEBASTIÁN CARMONA MOLINA
4. MARÍA ISABEL SÁNCHEZ MORENO
5. JOSÉ ANTONIO TRUCHARTE UJAQUE
6. MARÍA JOSÉ TRUCHARTE GÓMEZ
7. GABRIEL FAYA MARTÍNEZ
8. LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
9. MARINA CALVILLO FUENTES
SUPLENTES
1. MARÍA ÁNGELES RODRÍGUEZ BERNABÉU
2. ÁLVARO MERLOS GARCÍA
3. SABRINA SÁNCHEZ BUJALDÓN
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. JOSÉ LUIS SANTAMARÍA ONRUBIA
2. JAVIER LÓPEZ MARTÍN DE LA PEÑA
3. JOSÉ MANUEL VALENZUELA PELÁEZ
4. MIGUEL ÁNGEL VÍLCHEZ ANDÚJAR
5. ELISABET LARGO BOU
6. JUAN MIGUEL ROMERO SÁNCHEZ
7. RICARDO CALVO ALANIS
8. ANA BELÉN TORRES MARTÍNEZ
9. JOSÉ JESÚS GUIJARRO ORTEGA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. GABRIEL CARMELO VILLALOBOS CASTELLAR
2. MARÍA PALOMARES ALABARCE
3. FCO. ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ
4. ALEJANDRO RAMOS PEÑA
5. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ HÓDAR
6. MARTA MARTÍN TORRES
7. PABLO MARTÍN TORRES
8. JOSÉ EDUARDO MOLINA RODRÍGUEZ
9. ROBERTO ANTONIO MALDONADO RODRÍGUEZ
SUPLENTES
1. VIRGINIA AGUILERA VEDIA
ORCE ¡YA! -INDEPENDIENTES ALTIPLANO- (IAG)
1. ÁNGEL PONCE PÉREZ
2. ÁNGEL BAUTISTA CASTELLAR
3. MARÍA NURIA MEDEL LÓPEZ
4. ELISABETH MARTÍNEZ ASENSIO
5. MARÍA JOSÉ OLMEDO MARTÍNEZ
6. FRANCISCO LAGUNA GÓMEZ
7. PAOLA SÁNCHEZ MORENO
8. JOSÉ SALVADOR BERMÚDEZ GÓMEZ
9. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ROZAS
SUPLENTES
1. JOSÉ OCTAVIO NAVARRO LÓPEZ
2. ÓSCAR RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
3. SANTIAGO GONZÁLEZ LAJARA
4. JOSÉ MIGUEL SIMÓN ZAPATA (ORCE ¡YA! - INDEPENDIENTES ALTIPLANO)
5. MARÍA ROSARIO ORTIZ MARTÍNEZ (ORCE ¡YA! - INDEPENDIENTES ALTIPLANO)
ÓRGIVA
CONTIGO P.I.N.O (CONTIGO P.I.N.O)
1. FRANCISCO PINO PINO
2. MARÍA INMACULADA ZAMORANO SÁNCHEZ
3. MANUEL MARTÍN JORGE
4. CRISANA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
5. ANTONIO MANUEL MARFIL RODRÍGUEZ
6. CARMEN LÓPEZ FERNÁNDEZ
7. DAVID MARTÍN TERRÓN
8. LATIFA ANFAR ANFAR
9. MARGARITA TOMÉ DELGADO
10. RAFAEL TERRÓN GUTIÉRREZ
11. MARÍA ROSA CASTELLANO GONZÁLEZ
12. JORDI CÓRDOBA ORTEGA
13. JUAN MANUEL MARTÍN CORREA
SUPLENTES
1. MIGUEL CARRIÓN JIMÉNEZ
2. MARÍA JOSEFA PANADERO ALBARRÁN
3. AGUSTÍN PUGA ESTÉVEZ
4. IKRAM ZIANE MASSOUDI
5. RAQUEL BRAVO GÓMEZ
6. JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ CUARTANGO
7. ÁNGELES SORIANO ROVIRA
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. RAQUEL ÁLVAREZ MONTERO
2. JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTÍNEZ
3. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ CONSTANTÍN
4. ALICIA MARÍA GÓMEZ TOME
5. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ MARTÍN
6. MARÍA TERESA BARRIENTOS RUIZ-RUANO
7. ROBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
8. CARMEN PÉREZ RODRÍGUEZ
9. FRANCISCO JAVIER CORTÉS HEREDIA
10. ANTONIO MANUEL RIVAS RIVAS
11. AINHOA RODRÍGUEZ GÓMEZ
12. DANIEL MONTERO RODRÍGUEZ
13. ISABEL MALDONADO ROMERA
UNIÓN DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES (UCIN)
1. JOSÉ MIGUEL HERRERA ROMERA
2. VERÓNICA VÍLCHEZ RODRÍGUEZ
3. BORJA LÓPEZ RODRÍGUEZ
4. SONIA MARÍA HERNÁNDEZ LÁZARO
5. ANA ISABEL VASCO MARTÍN
6. FRANCISCO JAVIER CARA CASTILLO
7. MARÍA DEL MAR PARRA VÍLCHEZ
8. ANTONIO NÚÑEZ RODRÍGUEZ
9. VERÓNICA ROMERA VÍLCHEZ
10. ALAN GARCÍA ORELLANA
11. MARÍA ENCARNACIÓN LINARES GARCÍA
12. LIBERTAD PÉREZ MORALES
13. ANDREW JAMES BAILEY
SUPLENTES
1. PETRU BUTNARU
2. CARMEN LÓPEZ ALONSO
3. DAMIÁN BARRERO RUIZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MARÍA PÉREZ MORILLAS
2. ANTONIO JESÚS MONTERO MOYA
3. JOAQUÍN ARENAS TARIFA
4. MARÍA ELENA MARTÍN OLIVENCIA
5. JOSÉ ANTONIO MERLOS SAN EMETERIO
6. MARÍA DOLORES GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
7. STEVEN JOHN HOLDUP
8. CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ BUENO
9. ÁLVARO DOMENE RODRÍGUEZ
10. SANDRA SANTIAGO GARCÍA
11. ANTONIO ESTÉVEZ MARTÍN
12. LUZ MARINA ALONSO CARREÓN
13. JUANA CORTÉS MAYA
SUPLENTES
1. ANTONIO HEREDIA BERMÚDEZ
2. REMEDIOS PIEDROLA MORALES
3. MARÍA BELÉN CASTILLO BLASCO
VOX (VOX)
1. MARÍA JOSEFA NAVARRO ALFAMBRA
2. CRISTINA ORENSANZ LOUREIRO
3. FRANCISCO JAVIER VÍLCHEZ LEMOS
4. JOSÉ LUIS CASTILLO RODRÍGUEZ
5. ENCARNACIÓN MARTÍN GUTIÉRREZ
6. GERMÁN CABALLERO RUIZ
7. MARGARITA LÓPEZ LÓPEZ
8. ENATA LIZANA ARENAS
9. JUAN GONZÁLEZ PINO
10. CRISTIAN ANANIA ENACACHE
11. YOLANDA ÁLVAREZ ORIHUELA
12. ANTONIO MORALES MARTÍN
13. MARÍA YOLANDA RUIZ LÓPEZ
SUPLENTES
1. DANIEL LÓPEZ VÍLCHEZ
2. ASUNCIÓN DÍAZ MALDONADO
3. FRANCISCO JESÚS SÁNCHEZ IZQUIERDO
4. MARÍA DEL CARMEN CARRASCOSA ORANTES
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. RAÚL ORELLANA VÍLCHEZ
2. LEVI VICENTE ACOSTA GÓMEZ
3. MARÍA CARMEN MARTÍN MOYA
4. ELISABETH PORRAS VÍLCHEZ (Independiente)
5. ÁNGEL FEDERICO GARCÍA CARPINTERO
6. SILVIA CRISTINA GONZÁLEZ ORTIZ
7. FRANCISCO ARROYO FERIA
8. SORAYA ÁLVAREZ MUÑOZ
9. MANUEL ANTONIO MOYA VÍLCHEZ
10. LAURA TORRALBA GONZÁLEZ
11. MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ MARFIL
12. CECILIO PINO GUTIÉRREZ
13. ROSA MARÍA LAGUNA SERRANO
SUPLENTES
1. MANUEL GARCÍA ORELLANA
2. ELISA DE BAGO ÁNGEL (Independiente)
GANEMOS ÓRGIVA VERDE (GANEMOS ÓRGIVA VERDE)
1. CONCEPCIÓN PÉREZ BRAOJOS
2. JUANA MARÍA PARRA GUIRAO
3. JOSÉ MANUEL MILÁN MARTÍN
4. CÁNDIDO CORTÉS MAYA
5. MARÍA DEL MAR LÓPEZ PUGA
6. ELISABETH EBERHARD
7. JUAN JOSÉ CASTILLO CASTILLO
8. MARÍA LUCÍA TORRES VIGIL
9. ANTONIO JIMÉNEZ CASTILLO
10. MARÍA ROSARIO MENDOZA FERNÁNDEZ
11. EVARISTO PÉREZ RODRÍGUEZ
12. LETICIA DE LA CARIDAD ALMENDROS CUÉLLAR
13. MARÍA CONSOLACIÓN CASTILLO CASTILLO
SUPLENTES
1. ALFRED HEIB
2. JOSÉ LUIS HEREDIA MAYA
AGRUPACIÓN DE ELECTORES P’ALANTE ÓRGIVA (P’ALANTE ÓRGIVA)
1. ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ ORTEGA
2. ÁNGEL MORENO GONZÁLEZ
3. MARÍA MERCEDES ARCHILLA SANTIAGO
4. JORDI JUTGLAR IGLESIAS
5. MARÍA ALMUDENA LÓPEZ VÍLCHEZ
6. CARMEN SÁEZ PÉREZ
7. RAÚL BUENDÍA ORDEN
8. DIRK ANTONIE WILLEM PIETER VEERBEEK
9. MARÍA ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ VÍLCHEZ
10. RUTGERUS HENDRIKUS VAN ARHEM
11. GONZALO SÁNCHEZ CALVENTE
12. ALEXANDER MARÍA WARNER
13. ANDRÉS FERNÁNDEZ PÉREZ
SUPLENTES
1. MONTSERRAT CALVENTE CAMPOY
2. PURIFICACIÓN BRAOJOS HIDALGO
OTÍVAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JUAN MANUEL PÉREZ RUIZ
2. JUAN MIGUEL ALAMINOS FAJARDO
3. SONIA SÁNCHEZ GALLEGO
4. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ PRETEL
5. MARÍA LOURDES MONTORO JIMÉNEZ
6. FRANCISCO JAVIER JERÓNIMO PUGA
7. LUCÍA NOVO COBOS
8. MOISÉS NOVO RODRÍGUEZ
9. CARMEN MARÍA QUIRÓS RUIZ
SUPLENTES
1. JUAN MANUEL ANEAS DOMÍNGUEZ
2. LAURA FAJARDO BUSTOS
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. FRANCISCO ROBLES CARRASCOSA
2. JOSÉ FAJARDO MARTÍN
3. VIRGINIA CANO ANEAS
4. INMACULADA ROSALES RAMÍREZ
5. MANUEL NOVO ALAMINOS
6. CELIA JUÁREZ RODRÍGUEZ
7. ENCARNACIÓN LÓPEZ VIGO
8. YOLANDA NAZARET ANEAS ALBA
9. DAVID PÉREZ CAMBIL
SUPLENTES
1. SONATA UKSAITE
2. NOELIA HIDALGO RODRÍGUEZ
3. LIDIA ANEAS ARELLANO
PADUL
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MANUEL VILLENA SANTIAGO
2. MARÍA ESTHER MOLINA PAREJO
3. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA (Independiente)
4. ALBA MARÍA MOYA ALARCÓN
5. MANUEL MUÑOZ FERRER
6. MARÍA JOSÉ PALMA MORALES (Independiente)
7. JUAN MANUEL MARTÍNEZ MORA
8. TAMARA GONZÁLEZ CORET
9. JULIA CAÑETE VILLENA
10. MANUEL GUERRERO LÓPEZ
11. MARÍA CRUZ LÁZARO MEDINA
12. JUAN FRANCISCO PAREJO PÉREZ
13. FRANCISCA LUIS VÍLCHEZ
SUPLENTES
1. MARÍA MAGDALENA FERNÁNDEZ MARTOS
2. JERÓNIMO ONTIVEROS VÉLEZ
3. ANA MARÍA RUIZ CÁTEDRA CEBRIÁN
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. EMILIO JOSÉ SANTIAGO MORALES (IU)
2. CELIA VILLENA DE FRANCISCO (IU)
3. MANUEL JAVIER RAMÍREZ SÁNCHEZ (IU)
4. JAIME JESÚS TOVAR MUROS (Independiente)
5. ANTONIA CORDOVILLA MÁRQUEZ (IU)
6. ANTONIO JAVIER MOCHÓN MUÑOZ (IU)
7. TRINIDAD GRACIA MARTÍN (IU)
8. JOSÉ DIEGO MOLINA VILLANUEVA (IU)
9. LORENA GUTIÉRREZ MARTÍN (IU)
10. RAFAEL BALLESTEROS GARCÍA (IU)
11. MARÍA DEL CARMEN MUÑOZ GARCÍA (IU)
12. FERNANDO ALGUACIL DUARTE (IU)
13. YOLANDA MOYA PÉREZ (IU)
SUPLENTES
1. INMACULADA HIDALGO JUL (IU)
2. SALVADOR DE LA IGLESIA MORENO (IU)
3. MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA HIDALGO (IU)
4. ANTONIO SANTIAGO MUÑOZ (IU)
5. MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ MORALES (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANTONIO MANUEL GARCÍA VILLENA
2. MARÍA FRANCISCA MELGUIZO MOLINA
3. PEDRO FRANCISCO FERNÁNDEZ ARIAS
4. JOSÉ ANTONIO ALCALÁ DELGADO
5. NOELIA MARÍA ARIAS CASARES (Independiente)
6. MARÍA INMACULADA DELGADO LÁZARO
7. ELOY PÉREZ GARCÍA
8. ANDREA TORRES CARRASCO
9. BEATRIZ VILLEGAS LORENZO (Independiente)
10. SALVADOR MEDINA PÉREZ
11. JOAQUÍN MATEO ARIAS SANTIAGO
12. ROCÍO GUZMÁN ARIAS
13. GERARD GONZÁLEZ MARTÍN (Independiente)
SUPLENTES
1. BALBINA ROLDÁN VILLENA
2. AURORA JESÚS GONZÁLEZ MUÑOZ
3. JUAN TOVAR GARCÍA (Independiente)
4. FRANCISCO ELÍAS HERNÁNDEZ MORALES (Independiente)
5. MARÍA FÁTIMA PAÍS FIGUEIREDA (Independiente)
6. MARÍA DEL PILAR GARCÍA MORILLAS
7. MARÍA DOLORES VILLENA ALCALÁ
8. MANUEL PÉREZ HIDALGO
9. NAPOLEÓN JUNQUERA BUSTILLO
VOX (VOX)
1. ÁNGEL MIGUEL CASAS GARCÍA
2. ISIDORO REDONDO LEIVA
3. LIDIA REGINA AGUADO LÓPEZ
4. ANTONIO HERNÁNDEZ CARRILLO DE PINEDA
5. SONJA SEAGO RUCKELSHAUSEN
6. FERNANDO VILLARRUBIA BEGARA
7. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA LÓPEZ
8. MARÍA JOSEFA MORALES VALVERDE
9. ÁNGEL MARTÍN JIMÉNEZ
10. MARÍA LUISA SERRANO PUERTAS
11. MARÍA MIRELLA DUARTE SERRANO
12. CARLOS JACOBO MARTÍN ÁLVAREZ
13. SOFÍA GARCÍA MORALES
SUPLENTES
1. FRANCISCO JAVIER PARDO BALLESTER
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. JOAQUÍN MUÑOZ ARIAS
2. ANDRÉS PÉREZ LÁZARO (Independiente)
3. ELISABETH ANDIA ZURITA (Independiente)
4. JULIA MOLINA MUÑOZ (Independiente)
5. ANTONIO ARIAS PÉREZ (Independiente)
6. MARÍA CONCEPCIÓN BARQUERO VARGAS
7. SERGIO MUÑOZ BARQUERO (Independiente)
8. ENCARNACIÓN PÉREZ PAREJO (Independiente)
9. MARÍA DEL ROSARIO CANO DELTELL (Independiente)
10. VÍCTOR MANUEL CORDÓN GARCÍA (Independiente)
11. REMEDIOS ARIAS MERLO (Independiente)
12. ANTONIO MARTÍN GARCÍA (Independiente)
13. GUSTAVO ADOLFO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
SUPLENTES
1. JORGE FERNANDO CAMPOS MARTÍNEZ (Independiente)
2. IRENE MUÑOZ BARQUERO (Independiente)
PODEMOS-ALIANZA VERDE (PODEMOS-AV)
1. JESSICA MOLINA JIMÉNEZ (PODEMOS)
2. ALEJANDRA DURÁN PARRA (PODEMOS)
3. ANTONIA ESPINOSA HERNÁNDEZ (PODEMOS)
4. CARLOS CORDOVILLA REJÓN (PODEMOS)
5. JUAN DE LA IGLESIA MOLINA (PODEMOS)
6. SONIA SÁNCHEZ DEL AMO (PODEMOS)
7. ESTEFANÍA BERMÚDEZ GÓMEZ (PODEMOS)
8. SORAIDA CORTÉS HEREDIA (PODEMOS)
9. ANTONIO MOLINA JIMÉNEZ (PODEMOS)
10. PEDRO RAFAEL TRILLO LÓPEZ (PODEMOS)
11. LAURA MARTÍN GUERRERO (Independiente)
12. FRANCISCO MARÍA DEL RÍO SÁNCHEZ (PODEMOS)
13. ALEXIS JAVIER ALMENTEROS LOBATO (PODEMOS)
SUPLENTES
1. ANA MARÍA MARTÍN TOVAR (PODEMOS)
PAMPANEIRA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ÁNGEL PÉREZ RODRÍGUEZ
2. MARÍA ÁNGELES VÁZQUEZ PÉREZ
3. JOSÉ ÁNGEL GARCÍA ARGÜEZ
4. ANTONIA ALONSO PÉREZ
5. JOSÉ LUIS TABOADA GARCÍA
6. JESÚS JIMÉNEZ PÉREZ
7. ANGELINA MARTÍN MARTÍN
SUPLENTES
1. MAURICIO ALONSO RIERA POSTIGO
2. JOAQUÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
3. GERARDO MARTÍN FERNÁNDEZ
4. FÁTIMA PÉREZ BELTRÁN
5. ISMAEL RODRÍGUEZ BEJARANO
6. ANA JOSEFA MONTALVO VALCÁRCEL
7. JOSÉ ANTONIO GALLEGO NÚÑEZ
8. DOLORES POVEDA PÉREZ
9. ALEJANDRO RUIZ BLÁZQUEZ
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ GONZÁLEZ
2. FEDERICO JESÚS VÁZQUEZ MARTÍN
3. RAMÓN GALLEGOS PORTELA
4. MIGUEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
5. DAVID VÁZQUEZ GONZÁLEZ
6. ANTONIO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
7. ANTONIO GONZÁLEZ RUIZ
PEDRO MARTÍNEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ VACA
2. MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ LÍNDEZ
3. RAFAEL MARTÍN BURGOS
4. TAMARA PARDO SÁNCHEZ
5. RAFAEL ESPINOSA PÉREZ
6. ADELA MARÍA ÁLVAREZ LÓPEZ
7. JOSÉ MARTÍNEZ PÉREZ
8. MARÍA FRANCISCA OLMO OLMO
9. ANTONIO VÍLCHEZ JIMÉNEZ
SUPLENTES
1. MARÍA SOLEDAD FERNÁNDEZ CARMONA
2. ISAAC BAREA ANDRINO
3. ANDREA BARRIONUEVO RODRÍGUEZ
4. CARLOS LÍNDEZ MALPESA
5. MERCEDES MARCOS VICO
6. GINÉS RECHE ÁLVAREZ
7. EMMA ORTEGA GARCÍA
8. LUIS ALBERTO ARQUERO JIMÉNEZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ MANUEL PARDO BUENDÍA
2. VICTORIANO HEREDIA CORTÉS (Independiente)
3. CARLOTA CAMACHO CARMONA (Independiente)
4. MARÍA DEL PILAR RAYA JUSTICIA (Independiente)
5. JUAN FRANCISCO PARDO BUENDÍA (Independiente)
6. JOSÉ CORNEJO CORDÓN
7. JOSÉ ESPINOSA VALLECILLOS
8. GUMERSINDO GARCÍA FERNÁNDEZ
9. MARÍA DOLORES RUIZ JABALERA
PELIGROS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. LUIS GRANADOS GÓMEZ
2. ELISABET HUERTAS SÁNCHEZ
3. JUAN LÓPEZ RIVERA
4. ALBERTO MIGUEL RODRÍGUEZ DELGADO
5. JUANA MARÍA LECHUGA MONTILLA
6. SALVADOR HEREDIA CORTÉS
7. HAFDALLA BACHIR BAI
8. CRISTINA PAIZ ORTEGA
9. ISMAEL MARTÍN BECERRA
10. LORENA GARCÍA MÁRMOL
11. NURIA MORCILLO MOLEÓN
12. INÉS RUZ GÓMEZ
13. NICOLÁS SÁNCHEZ GUERRERO
14. LAURA SÁNCHEZ RUIZ
15. CRISTÓBAL GÁLVEZ AGUILERA
16. MARÍA DOLORES ARENAS GARCÍA
17. GREGORIO GÓMEZ MORCILLO
SUPLENTES
1. SALMA CHAOUI SKHIRTI
2. EMILIO MAGAÑA RODRÍGUEZ
3. AURORA VILLEGAS LASTRA
4. MIGUEL VERA VICO
5. LAURA MÁRMOL LÓPEZ
6. ANTONIO VÍLCHEZ TORRALBA
7. ANA LÍA OSORIO CHACÓN
PARTIDO GANEMOS PELIGROS (PGPe)
1. ROBERTO CARLOS GARCÍA JIMÉNEZ
2. CRISTINA LÓPEZ NÚÑEZ
3. LUIS MIGUEL ORTEGA CEBALLOS
4. MARÍA DOLORES RIVERA CEBALLOS
5. JOSÉ CARLOS GALLARDO GARRIDO
6. SANDRA SALAS MOYANO
7. JOSÉ ANTONIO PANIAGUA GUZMÁN
8. NADIA MARÍA HIDALGO GONZÁLEZ
9. ALFONSO GÓMEZ ALONSO
10. ELENA BARRERA PAIZ
11. MARTA NAVARRO ORTEGA
12. ANTONIO FRANCISCO MORENO PÁIZ
13. AIDA ÁRBOL LOBELLE
14. LUISA MARÍA ZÚÑIGA RUIZ
15. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARÍN
16. BELÉN LOZANO HERNÁNDEZ
17. VLADIMIR GONZÁLEZ GÓMEZ
SUPLENTES
1. INÉS ORTEGA GÁLVEZ
2. JAVIER JIMÉNEZ GRANADOS
3. MELINA HINOJOSA VICO
4. ELOY BARBA MARCHANTE
5. MARÍA TRINIDAD LUZÓN LÓPEZ
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. MÓNICA QUESADA FERNÁNDEZ (IU)
2. MARÍA CONSUELO DEL MORAL ÁVILA (IU)
3. JUAN LUCAS JIMÉNEZ BALLESTEROS (IU)
4. ROCÍO ÁLVAREZ ORTEGA (IU)
5. JOSÉ LUIS PARRA LÓPEZ (IU)
6. ALICIA BALLESTEROS BARCOS (IU)
7. DESIRÉE ROMERO RODRÍGUEZ (IU)
8. SAMUEL MERELO QUERO (IU)
9. ALBERTO MORCILLO GARCÍA (IU)
10. ERNESTO MARTÍN AYLLÓN (IU)
11. FELISA EXPÓSITO ROJO (IU)
12. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS ORTIZ (IU)
13. CONCEPCIÓN SIERRA PALACIOS (IU)
14. JESÚS MANUEL LUZÓN GARCÍA (IU)
15. MIGUEL MARTÍN OLMO (IU)
16. MARÍA YENALIA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ (IU)
17. ELÍAS MOLEÓN SIERRA (IU)
SUPLENTES
1. MARÍA ESMERALDA MOLINA GARRIDO (IU)
2. JOSÉ ANTONIO CARRETERO FERNÁNDEZ (IU)
3. ESTEBAN PÉREZ MALDONADO (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ ANTONIO CERVERA JIMÉNEZ
2. ILDEFONSO VILLEGAS CORREA
3. MÓNICA ANAYA RODRÍGUEZ
4. LAURA ÁRBOL SÁNCHEZ
5. MARÍA INMACULADA MADRID QUINTERO
6. MIGUEL ÁNGEL EXPÓSITO ARANDA
7. JOSÉ LENIN ÁLVAREZ GONZÁLEZ
8. MANUEL MUÑOZ MARTÍNEZ
9. VANESA UROZ RODRÍGUEZ
10. MARÍA MERCEDES CASTRO LÓPEZ
11. JOSÉ LUIS LATORRE GARCÍA
12. IVÁN LORCA BOLÍVAR
13. ENCARNACIÓN BARTEL BELMONTE
14. ALEJANDRA MEDINA CAMPOS
15. ALEJANDRO ÁLVAREZ SIERRA
16. GABRIEL ELVIRA SANTAELLA
17. PALOMA FERNÁNDEZ LÓPEZ
SUPLENTES
1. JESÚS HUERTAS PAREJO
VOX (VOX)
1. CRISTINA ALEJANDRA JIMÉNEZ JIMÉNEZ
2. FRANCISCO DE ASÍS RODRÍGUEZ RUIZ
3. FRANCISCO MIGUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
4. FRANCISCO JAVIER ALONSO ÁLVAREZ
5. SANDRA LOZANO JIMÉNEZ
6. MOISÉS GÓMEZ HERNÁNDEZ
7. DEOGRACIAS MARTÍNEZ CARNICER
8. CARLOS DAVID RODRÍGUEZ RUIZ
9. ESTELA COLLADOS PORRAS
10. DOLORES MONTSERRAT FERRER GUEVARA
11. RAFAEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ
12. CRISTINA ALEJANDRA ORTIZ MARTÍN
13. FRANCISCO JOSÉ SALAZAR ROPERO
14. LYDIA MARTÍN ÁLVAREZ
15. BONIFACIO TOMÁS HERNÁNDEZ
16. ALBA NIETO LÓPEZ
17. ANTONIO NAVARRO VALENZUELA
LA PEZA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSEFA BELÉN VELASCO BAENA
2. ANDRÉS HUERTAS MÁIQUEZ
3. MARTA BUENDÍA SÁNCHEZ
4. JUAN CARLOS MADRID GÓMEZ
5. FÁTIMA HERNÁNDEZ VÍLCHEZ
6. LUCÍA GONZÁLEZ JIMÉNEZ
7. FRANCISCO AVILÉS ÁLVAREZ
8. MIGUEL ÁNGEL JABALERA BARRAGÁN
9. MANUEL JESÚS VÉLEZ SÁNCHEZ
SUPLENTES
1. MIGUEL MATA BUENDÍA
2. MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA
3. DOMINGO JIMÉNEZ ORTIZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ÁLVARO HUERTAS SANTIAGO
2. LAURA COBO FERNÁNDEZ
3. FERNANDO GERMÁN ÁLVAREZ MOLES
4. FRANCISCO GARCÍA BUENO
5. ANTONIO RAFAEL VÉLEZ SÁNCHEZ
6. ÁNGELES GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
7. MARÍA ROGELIA BALINOT VALDIVIA
8. RUBÉN BUENDÍA FERNÁNDEZ
9. MERCEDES GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPLENTES
1. WENDY RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
2. ANTONIA RODRÍGUEZ GARCÍA
3. UBALDO FAJARDO FAJARDO
4. CELIA SANTIAGO BUENDÍA
VOX (VOX)
1. JOSÉ MIGUEL GARRIDO ARANDA
2. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ JIMÉNEZ
3. PEDRO CARLOS MELOSO FERNÁNDEZ
4. MERCEDES GONZÁLEZ GARRIDO
5. PABLO IZQUIERDO IZQUIERDO
6. DANIEL HUERTAS MARTÍNEZ
7. JESÚS PABLO HUERTAS GARCÍA
8. AGUSTÍN HERNÁNDEZ VÍLCHEZ
9. ANTONIO RAFAEL HEREDIA HEREDIA
PICENA (Entidad Local Autónoma - ELA)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. PEDRO ACUYO PELÁEZ
SUPLENTES
1. CLARA GATÓN STRAUSS
2. JOSÉ QUINTANA ACUYO
3. SEVERIANO JAVIER PELÁEZ MARTÍN
4. ENCARNACIÓN GARZÓN QUERO
5. FELICIANA SÁNCHEZ RIVAS
EL PINAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. VANESA BONEL FERNÁNDEZ
2. NURIA ORTEGA CANO
3. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ AGUADO
4. JOSÉ ANTONIO BAZÁN AGUADO
5. ISMAEL MOLINA BONET
6. ANDRÉS MINGORANCE PALMA
7. MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ SÁEZ
SUPLENTES
1. JOSÉ MANUEL BENEDITO RODRÍGUEZ (Independiente)
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. FRANCISCO TITOS MARTOS
2. MARÍA MERCEDES MORENO DÍAZ
3. ALBA MARÍA ROMERO MONTOSA
4. MÓNICA LÓPEZ PÉREZ
5. FRANCISCO GIRÓN CARO
6. MARÍA ISABEL GORDO PÉREZ
7. JOSÉ ANTONIO GUERRERO PEREGRINA
SUPLENTES
1. SARA RUIZ CABA
2. JORGE CARLOS MINGORANCE DÍAZ
3. RICARDO ORTEGA TENORIO
ADELANTE ANDALUCÍA (ADELANTE ANDALUCÍA)
1. JOSÉ MANUEL PÉREZ LÓPEZ
2. JOSÉ GERARDO HITA VICO
3. ADRIÁN LÓPEZ SÁNCHEZ
4. MARÍA FLÓREZ LÓPEZ
5. ARDÍAN LARA ROMERO
6. ANTONIO RAMÓN MARTÍNEZ GÓMEZ
7. JUAN JOSÉ MARTOS JIMÉNEZ
SUPLENTES
1. NAZARET LEÓN BAUSA
PÍÑAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MARÍA INMACULADA ORIA LÓPEZ
2. JORGE PÉREZ CUENCA
3. FRANCISCO GONZÁLEZ ÁLVAREZ
4. BÁRBARA MARÍA JIMÉNEZ JIMÉNEZ
5. EMILIO ALCALÁ MARTÍNEZ
6. MARÍA INMACULADA CEJUDO ORIA
7. HERMENEGILDO GARCÍA MARTÍNEZ
8. MARÍA DOLORES ÁLVAREZ HURTADO
9. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SUPLENTES
1. JARA RAMÍREZ BENÍTEZ
2. MANUEL RUIZ LUCENA
3. LUCÍA PÉREZ CUENCA
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. ELOY GARCÍA CUENCA (IU)
2. ANA MARÍA FERRÓN GUINDOS (IU)
3. LUCÍA ZOYO BENÍTEZ (IU)
4. DANIEL TITOS JUSTICIA (IU)
5. MARÍA DEL MAR HERRADA RODRÍGUEZ (IU)
6. LAURA TORRES NAVARRO (IU)
7. RAÚL MARTÍNEZ VICO (IU)
8. PIEDAD SÁNCHEZ DÍAZ (IU)
9. MARCELINO TITOS LUZÓN (IU)
SUPLENTES
1. JERÓNIMO HURTADO ALIFA (IU)
2. ROSA MARÍA LÓPEZ GARCÍA (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
2. JOSÉ JOAQUÍN ORTEGA MOYA
3. CELEDONIO MARTÍNEZ TITOS
4. CRISTINA LÓPEZ MARTÍN
5. JOSÉ RAMÓN ORTEGA DEL CASTILLO
6. LAURA COMAS MORILLAS
7. RUBÉN ANDRÉS GARCÍA
8. MAXIMILIANO RUIZ HERNÁNDEZ
9. JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ
VOX (VOX)
1. LUIS ONORATO ESCOBAR
2. JUANA REY SANTOS
3. JUAN PADIAL PÉREZ
4. JUAN ANTONIO RÍOS FERNÁNDEZ
5. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
6. PABLO CASTILLA GONZÁLEZ
7. EVA MARÍA ROMERO MOYA
8. LAURA MONTALBÁN PÉREZ
9. ALEJANDRA CARMONA GONZÁLEZ
PINOS GENIL
PINOS GENIL INDEPENDIENTE (PGI)
1. GABRIEL GÓMEZ MESA (Independiente)
2. JOSÉ IGNACIO BEIRO ÁLVAREZ (Independiente)
3. VIRGINIA MARTÍNEZ LÓPEZ (Independiente)
4. ANDRÉS FRANCISCO ROMERO ROJAS (Independiente)
5. IRENE FERRER LÓPEZ (Independiente)
6. ANTONIO CONTRERAS GÓMEZ (Independiente)
7. FRANCISCO MARTÍN ROJAS (Independiente)
8. Mª CRISTINA PALMA PADILLA (Independiente)
9. Mª ÁNGELES HERRERA GARCÍA (Independiente)
SUPLENTES
1. Mª ESTHER GARCÍA CASTILLO (Independiente)
2. JORGE SÁNCHEZ GUERRERO (Independiente)
3. LUCÍA LABELLA CHIROSA (Independiente)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ANDRÉS SÁNCHEZ DELGADO
2. JUAN MANUEL MARTÍNEZ ORTIGOSA
3. AZUCENA PARRA MAESTRA
4. MARÍA DEL CARMEN BAENA CHIROSA
5. MARÍA CARMEN GONZÁLEZ RUIZ
6. CONSUELO CALVENTE MARTÍN
7. ALMUDENA MILLÁN CARRASCO
8. MARÍA ROSARIO MOLINA GALLEGOS
9. SERAFÍN GARCÍA GÓMEZ
SUPLENTES
1. ANTONIO VÍLCHEZ GUILLÉN
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA INMACULADA AVIVAR ROJAS
2. MERCEDES QUIRÓS LÓPEZ
3. ANTONIO JOSÉ MACÍAS JIMÉNEZ
4. JOSÉ ANTONIO MORALES ZÚÑIGA
5. DIEGO MAYA CASTELLANO
6. JUAN ISRAEL GONZÁLEZ COLLADO
7. JOSÉ ANTONIO FERRER AVIVAR
8. ALICIA GARCÍA NEVEROS
9. ANA MARÍA GONZÁLEZ ZÚÑIGA
SUPLENTES
1. MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ ZÚÑIGA
VOX (VOX)
1. JUAN ANTONIO DELGADO ANTEQUERA
2. ANA MARÍA MELGUIZO SANJUÁN
3. MARÍA ELVIRA GARCÍA AREAN
4. RUBÉN JIMÉNEZ LIRANZO
5. SANTIAGO SANTAMARÍA PEITEADO
6. JOSÉ ANTONIO ÁLVARO SÁNCHEZ
7. JESÚS CORTÉS FERNÁNDEZ
8. JUAN GARCÍA PÉREZ
9. MARÍA DEL PILAR CERPA DE LEÓN
SUPLENTES
1. RAFAEL VARGAS LÓPEZ
PINOS PUENTE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ ENRIQUE MEDINA RAMÍREZ
2. FRANCISCA SANTAELLA ACEITUNO
3. ÁNGEL RUIZ JIMÉNEZ
4. ROSARIO ISABEL PÉREZ MOLINA
5. RAFAEL JESÚS ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
6. MARÍA LAURA CALERO CASADO
7. JUAN JOSÉ HEREDIA FAJARDO
8. MARÍA CONCEPCIÓN SIERRA ORTEGA
9. MARÍA DEL MAR RUIZ PEÑA
10. MIGUEL ÁNGEL PRIETO AVILÉS
11. CONSOLACIÓN COCA COSTELA
12. MAITE DELGADO RUIZ
13. TOMÁS SALINAS FUENTES
SUPLENTES
1. ENCARNACIÓN MARTÍNEZ TERRONES
2. CARLOS QUESADA COSTELA
3. RAMONA DEL AMO GARCÍA
4. JOSÉ ANTONIO RUIZ JIMÉNEZ
5. CARMEN SANTAELLA MARTÍN
UNIÓN INDEPENDIENTE MUNICIPIO PINOS PUENTE (UIMUP)
1. JUAN CARLOS ORTEGA GUERRERO (Independiente)
2. EVA ÁLVAREZ SÁNCHEZ (Independiente)
3. ANTONIO JESÚS CASTRO GARCÍA (Independiente)
4. CRISTINA MARTÍNEZ ESCOBAR (Independiente)
5. JOSÉ LÓPEZ BAENA (Independiente)
6. MARÍA DEL CARMEN ZAFRA ROMÁN (Independiente)
7. MANUEL FUENTES MEGÍAS (Independiente)
8. MARÍA PEÑA CARMONA (Independiente)
9. MANUEL MONTAÑÉS QUESADA (Independiente)
10. INMACULADA VÁZQUEZ JIMÉNEZ (Independiente)
11. FRANCISCO HARO MARTÍN (Independiente)
12. PATRICIA ROSALES SERRANO (Independiente)
13. SALVADOR GONZÁLEZ VILLALBA (Independiente)
SUPLENTES
1. MÍRIAM SOTO DOMÍNGUEZ (Independiente)
2. FRANCISCO MERCADO NIETO (Independiente)
3. ALICIA CALERO DÍAZ (Independiente)
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. ÁNGEL IVÁN FERNÁNDEZ REY (IU)
2. MARGARITA ÁLVAREZ ORTIZ (IU)
3. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ RUEDA (IU)
4. SALVADOR HEREDIA MORENO (IU)
5. CRISTIAN MUÑOZ ORTEGA (IU)
6. DEBORAH TRAPERO VAQUERO (IU)
7. ABRAHAM CAMPOS FERNÁNDEZ (IU)
8. ISABEL MARÍA DE LA OSA JORDÁ (IU)
9. ISAMAR MAYA HEREDIA (IU)
10. FRANCISCO SÁNCHEZ PUERTAS (IU)
11. CARMEN GENARA ROMÁN RUIZ (IU)
12. MARÍA LÓPEZ PINEDA (IU)
13. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA IBÁÑEZ (IU)
SUPLENTES
1. JUAN AGUDO SÁNCHEZ (IU)
2. ALEJANDRO JIMÉNEZ ÁLVAREZ (IU)
3. ISABEL ESTÉVEZ RUIZ (IU)
4. RAFAEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (IU)
5. CARMEN LAURA AGUDO RODRÍGUEZ (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. CRISTINA GUZMÁN CARVAJAL
2. NURIA FERNÁNDEZ NIEVAS
3. ENCARNACIÓN CARVAJAL TERRONES
4. FRANCISCO JOSÉ LAFUENTE RUIZ
5. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA
6. CONCEPCIÓN DÍAZ FERNÁNDEZ
7. DELIA ORTIZ CASADO
8. FRANCISCO MANUEL JIMÉNEZ FERNÁNDEZ
9. ANTONIO JIMÉNEZ PÉREZ
10. MARÍA JESÚS CALERO MOLINA
11. JOSÉ MANUEL NAVARRO MARTÍN BUENO
12. FRANCISCO JOSÉ ORTEGA MORA
13. LUCÍA VICTORIA LAFUENTE CASADO
SUPLENTES
1. FRANCISCO JAVIER CEREZO ÁLVAREZ
2. MARÍA LUISA OLMO RIVERA
3. JOSÉ MANUEL RUIZ ÁVILA
VOX (VOX)
1. ANTONIO MANUEL DUARTE SERRANO
2. MARÍA JOSÉ GIL GUZMÁN
3. MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ CRESPO
4. YOLANDA PRIETO LÓPEZ
5. JOSÉ MARTÍN PADILLA
6. MARÍA ADELA ALAMEDA MARTÍN
7. JUAN MIGUEL ESTÉVEZ GARCÍA
8. ANTONIO GONZÁLEZ RUEDA
9. RAFAEL GARCÍA SÁNCHEZ
10. MARÍA DOLORES BAENA OSORIO
11. MANUEL FERNÁNDEZ NIEVAS
12. RAFAELA VICTORIA DÍEZ RODRÍGUEZ
13. ANDREA PÉREZ GARCÍA
SUPLENTES
1. MARÍA DE LAS MERCEDES GIL GUZMÁN
2. MARÍA DEL ROSARIO UREÑA NIETO
3. DANIEL BARRALES NIEVAS
PODEMOS-ALIANZA VERDE (PODEMOS-AV)
1. ANTONIO RUIZ HORCES (PODEMOS)
2. YESSYCA RUIZ CORTÉS (PODEMOS)
3. FRANCISCO JOSÉ ZAFRA VERA (PODEMOS)
4. YOLANDA DOMINGO PERALTA (PODEMOS)
5. ANTONIO ABRAHAM SALAZAR RIVERA (PODEMOS)
6. MARÍA ROSA MARTÍN GUTIÉRREZ (PODEMOS)
7. FRANCISCO ORTEGA PINEDA (PODEMOS)
8. FRANCISCO VICENTE ZAFRA FERNÁNDEZ (PODEMOS)
9. INÉS BOLÍVAR MARTÍNEZ (PODEMOS)
10. TESIFÓN MARTÍN GARCÍA (PODEMOS)
11. DOLORES CARMANO CAMARENA (PODEMOS)
12. MIGUEL ÁNGEL HOCES VÁZQUEZ (PODEMOS)
13. AMPARO PADILLA GARNICA (PODEMOS)
POLÍCAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ANA ISABEL GÓMEZ LÓPEZ
2. MARÍA JOSÉ LORENTE SÁNCHEZ
3. ANA ISABEL HERAS GÓMEZ
4. BENJAMÍN CABRERA LÓPEZ
5. ALBERTO URÉNDEZ MARTOS
6. JOSÉ CABRERA LÓPEZ
7. RAFAEL CASAS PALENZUELA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARCOS NAVARRO GONZÁLEZ
2. TAMARA GARCÍA MARTOS
3. ADELA GARCÍA CONTRERAS
4. JOSÉ FERNANDO GARCÍA PORCEL
5. JOSÉ RAÚL MOLINA GONZÁLEZ
6. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ CONTRERAS
7. MARÍA JOSÉ MOLINA GARCÍA
SUPLENTES
1. JUAN FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ
2. ANA URÉNDEZ PORCEL
POLOPOS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MARÍA MAR JIMÉNEZ SÁNCHEZ
2. MARÍA INMACULADA MORALES ESCOBEDO
3. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
4. ROBERTO RUBÉN ACOSTA CORREA
5. PATRICIO LÓPEZ SABIO
6. MARLON ANDRÉS BLANDÓN ARISTIZÁBAL
7. MIHAELA LUPU
8. JOSÉ VILLEGAS ROMERA
9. PEDRO ANTONIO RODRÍGUEZ ROMERO
SUPLENTES
1. LAURA VARGAS AGUILERA
2. MARTA MARÍA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
3. FRANCISCO SANTIAGO SÁNCHEZ MANZANO
4. ANTONIO MORENO ESPINOSA
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. MATÍAS GONZÁLEZ BRAOS
2. PATRICIA NOGUERA LÓPEZ
3. MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ MARTÍN
4. MARÍA ANGUSTIAS VILLEGAS LÓPEZ
5. ANTONIO DAVID FERNÁNDEZ MALDONADO
6. ANTONIO DAVID VICTORIA RIVERA
7. FRANCISCO BLANCO MORÓN
8. IONUT DACIAN BARZA
9. JOSÉ ANTONIO NOGUERA GARCÍA
SUPLENTES
1. TRINIDAD LUPIÓN MONFERRER
2. JOSÉ MIGUEL NOGUERA IBÁÑEZ
PÓRTUGOS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ÁLVARO FIGUEROA UBEROS
2. LUCÍA ENTRENA MARTÍNEZ
3. MARÍA BELÉN MELLADO COSTELA
4. FERNANDO GUIJOSA CAMPOS
5. MARÍA LÓPEZ RODRÍGUEZ
6. ANTONIO TOMÁS BAZAGA FORTES
7. IAZA TEIXERA RODRÍGUEZ
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. JOSÉ JAVIER VÁZQUEZ MARTÍN
2. JOSÉ MORALEDA MARTÍNEZ
3. INMACULADA MARTÍN ENRÍQUEZ
4. LUIS ANTONIO MARTÍN PÉREZ
5. MARÍA LUISA VÉLEZ FERNÁNDEZ
6. MELANI ESPINOSA LÓPEZ
7. SOFÍA ÁLVAREZ MARTÍN
SUPLENTES
1. RICARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
2. MARÍA ENCARNACIÓN TORRES CASTRO
3. FRANCISCO JAVIER MIRANDA RODRÍGUEZ
4. JOSÉ VICENTE RUIZ LARA
5. JOSÉ JAIME SALABERRI RODRÍGUEZ
6. RAFAEL JIMÉNEZ ALONSO
7. FRANCISCO VILLEGAS AGUILERA
PUEBLA DE DON FADRIQUE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ROSA MARÍA FERNÁNDEZ BETETA
2. MARÍA MERCEDES MARÍN MORENO
3. MERCEDES LÓPEZ MARTÍNEZ
4. JESÚS GONZÁLEZ ARIAS
5. JUAN CARLOS TALAVERA SORIANO
6. AMPARO ONDOÑO MARTÍNEZ
7. JESÚS AMURRIO SÁNCHEZ
8. MARÍA MERCEDES GARCÍA SÁNCHEZ
9. JESÚS CARLOS GÓMEZ ARIAS MARÍN
10. MATILDE GARCÍA MARTÍNEZ
11. JESÚS LACRUZ JUÁREZ
SUPLENTES
1. JUANA MARTÍNEZ LÓPEZ
PODEMOS-Alianza Verde (PODEMOS-AV)
1. HILARIO SÁNCHEZ DÍAZ (PODEMOS-AV)
2. JUAN ROMÁN SÁNCHEZ (PODEMOS-AV)
3. MARÍA DEL CARMEN NOGUERA SORIA (PODEMOS-AV)
4. AUGUSTO ÁNGEL ARIAS HARO (PODEMOS-AV)
5. JESÚS ORTIZ CASTILLO (PODEMOS-AV)
6. ANA ISABEL DÍAZ MARÍN (PODEMOS-AV)
7. RAFAEL RODRÍGUEZ GÓMEZ (PODEMOS-AV)
8. ÓSCAR MORENO GONZÁLEZ (PODEMOS-AV)
9. CARMEN MARÍA DE LA TORRE NAVARRO (PODEMOS-AV)
10. ANGUSTIAS SÁNCHEZ ARIAS (PODEMOS-AV)
11. ÁNGEL VALENTÍN MORANTE CASTILLO (PODEMOS-AV)
SUPLENTES
1. ALODIA MORANTE DÍAZ (PODEMOS-AV)
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. FÉLIX RODRÍGUEZ ROMERO
2. ISRAEL SÁNCHEZ LÓPEZ
3. JOSÉ AGUIRRE SÁNCHEZ
4. ÁNGEL MARTÍNEZ PAGEO
5. PEDRO MARTOS SÁNCHEZ
6. MANUEL SÁNCHEZ MORENO
7. TEOFILO MARTÍNEZ BLÁZQUEZ
8. MANUEL GUALDA TORRES
9. DOLORES RODRÍGUEZ ROMERO
10. JONATAN MORENO FERNÁNDEZ
11. JUAN ANTONIO TORRES TORRES
PARTIDO POPULAR (PP)
1. LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ
2. HILARIO JOSÉ RUBIO FERNÁNDEZ
3. ALBINA MATEOS MARTÍNEZ
4. RAQUEL GUIJARRO GONZÁLEZ
5. JESÚS FERNÁNDEZ SORIANO
6. DIEGO ALARCÓN GONZÁLEZ
7. AMALIA ROMÁN ARIAS
8. ALFONSO MATEOS ARIAS
9. ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
10. CARLOS PAZ MARTÍNEZ
11. ÁNGEL GARCÍA GARCÍA
SUPLENTES
1. OLGA RUBIO SÁNCHEZ
PULIANAS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ ANTONIO CARRANZA RUIZ
2. JAVIER HERNÁNDEZ PÁRAMOS
3. LORENA FERNÁNDEZ GÓMEZ
4. MARÍA TRINIDAD GARCÍA IZQUIERDO
5. GEMMA VAQUERO HEREDIA
6. MARÍA ZORAIDA BAENA MARTÍN
7. ÁLVARO CASTRO MARTÍN
8. ANA ISABEL OVALLE MILENA
9. JOSÉ CARLOS HEREDIA HEREDIA
10. LUCÍA HERNÁNDEZ COCA
11. CÉSAR RAÚL ALABARCES CONTRERAS
12. TATIANA LÓPEZ PÉREZ
13. ALEJANDRO JOSÉ ZUBELDIA SANTOYO
SUPLENTES
1. ROSA MARÍA CORTÉS DÍAZ
2. MARÍA SOLEDAD GIL GARCÍA
3. ANTONIO BALLESTEROS VÁZQUEZ
4. ENRIQUE HUETE DÍAZ
5. VIRGINIA MARÍA MARTÍN MOLES
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. ANA NOEMÍ SANTAELLA LEGAZA (IU)
2. MARÍA ANTONIA CASTILLO SANTIAGO (IU)
3. FRÁNCICO JOSÉ RUIZ PADIAL (IU)
4. MARÍA VANESA GUTIÉRREZ REYES (IU)
5. JAVIER FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (IU)
6. MARINA LAFUENTE LOZANO (IU)
7. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (IU)
8. ROCÍO RUS MOLINA (IU)
9. SERGIO GUTIÉRREZ GARCÍA (IU)
10. LAURA PARDO PALENZUELA (IU)
11. ANTONIO EFRÉN SANTAELLA LEGAZA (IU)
12. NATIVIDAD GUTIÉRREZ GARCÍA (IU)
13. ANTONIO JESÚS PÉREZ FERNÁNDEZ (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JUAN FRANCISCO BAILÓN FERNÁNDEZ
2. VALENTINA GONZÁLEZ ENTRENA
3. FRANCISCO RUIZ HERRERA (Independiente)
4. MARÍA JESÚS BAILÓN FERNÁNDEZ
5. MANUEL LÓPEZ MUÑOZ
6. ANTONIO MANUEL VÍLCHEZ VAQUERO
7. MARÍA ALICIA ALBEA GARCÍA
8. DIEGO ÁRBOL SÁNCHEZ
9. YOLANDA GUTIÉRREZ TAPIA
10. ROBERTO MARTÍNEZ PARIS
11. MARÍA ALMUDENA SÁNCHEZ MOYA
12. JOSÉ DÍAZ BARRIONUEVO
13. MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
SUPLENTES
1. RAÚL JIMÉNEZ MARTÍNEZ
VOX (VOX)
1. DIEGO ANTONIO VILLEGAS MARTÍN
2. FRANCISCO JESÚS FERNÁNDEZ LÓPEZ
3. JULIO CÉSAR PEREA CRESPO
4. PAULA GÓMEZ GÁLVEZ
5. VANESSA VILLEGAS MARTÍN
6. LEOPOLDO JOSÉ FUENTES MARTÍNEZ
7. JOSÉ LUIS VICENTE AMADOR MINGORANCE
8. JUAN MELGUIZO BERRIO
9. VANESA MALDONADO JIMÉNEZ
10. LUISA RAMOS LÓPEZ
11. RAÚL MOLINA MALDONADO
12. LUCÍA FERNÁNDEZ FRÍAS
13. IRENE ALCAIDE ORGAZ
SUPLENTES
1. HUGO MOLINA MALDONADO
2. PABLO LARA UJAQUE
3. ESTELA FRÍAS SILES
4. MANUELA LÓPEZ VALDIVIA
PURULLENA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ALCALDE
2. SARA MARÍA SALAMANCA LOZANO
3. MANUEL ROMERO MARTÍNEZ
4. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ MARTÍNEZ
5. JUAN MANUEL MESA GARRIDO
6. ISABEL ROMERO TEJADA
7. ÁLVARO ROMERO SALAZAR
8. MARÍA ESTRELLA MARCOS MARCOS
9. JUAN ANTONIO TOMÁS OLMOS
10. ALMUDENA PORCEL RODRÍGUEZ
11. JORGE GARCÍA ALONSO
SUPLENTES
1. ANTONIO MANUEL MATURANO JIMÉNEZ
2. NURIA PÉREZ RUIZ
3. JOSÉ MANUEL HEREDIA HEREDIA
PURULLENA, EL BEJARÍN, UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. ROSA MARÍA SIERRA RUIZ
2. TORCUATO CASADO OLMOS
3. YOLANDA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
4. JUAN CARLOS IZQUIERDO SAAVEDRA
5. SONIA DOTES OLMOS
6. ALFREDO RUIZ MARCOS
7. ANTONIO SAAVEDRA DOTES
8. ANTONIO CARMELO GARCÍA MORILLAS
9. ANTONIO PÉREZ RUIZ
10. CARMELO PORCEL CONTRERAS
11. FERNANDO RUIZ MARCOS
PODEMOS-Alianza Verde (PODEMOS-AV)
1. FRANCISCO RUIZ ESTEBAN
2. ANTONIO MIGUEL AMADOR FERNÁNDEZ
3. FRANCISCA MORENO MORENO
4. MARÍA DEL ROSARIO SÁNCHEZ ESCUDERO
5. ISMAEL HERNÁNDEZ TEJADA
6. BELÉN UBRIC FERNÁNDEZ
7. SELENA MORENO MORENO
8. ANTONIO MARÍA RODRÍGUEZ VELASCO
9. TORCUATO RODRÍGUEZ PORCEL
10. CONCEPCIÓN CAMPUZANO CASTILLA
11. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ CARMONA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. LIDIA SEGURA FERNÁNDEZ
2. PLÁCIDO MANUEL ARENAS FERNÁNDEZ
3. SUSANA ROSARIO MOLERO HIDALGO
4. NAZARET LÓPEZ MATURANO
5. PABLO PLEGUEZUELOS FERNÁNDEZ
6. OLGA GIL DE AVALLE RUIZ
7. JESÚS SAAVEDRA REQUENA
8. SERGIO EXPÓSITO PERAL
9. MIGUEL ÁNGEL GÁMEZ AMEZCUA
10. ANTONIO NOGUERAS ÁLVAREZ
11. MARÍA FRANCISCA RATIA MUÑOZ
QUÉNTAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. RAIMUNDO GARCÍA GARCÍA
2. NORBERTO ENAMORADO CAÑADAS
3. SANDRA DOMÍNGUEZ ESPUELAS
4. MARÍA DEL ALBA MARTÍNEZ MONTES
5. RAMÓN GARCÍA GARCÍA
6. MARÍA JESÚS JERÓNIMO RAMÍREZ
7. MARÍA TRAVIESO JIMÉNEZ
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. MARÍA REYES PELÁEZ MUÑOZ (IU)
2. ALBERTO ABAD ÁLVAREZ (IU)
3. DAMIÁN LINARES MORENO (IU)
4. ISABEL VALERO GALLEGO (IU)
5. JUAN DE DIOS CASTRO MOLINA (IU)
6. DOLORES MUÑOZ QUESADA (IU)
7. ANTONIO GARCÍA VILLENA (IU)
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. FRANCISCO JOSÉ MARTÍN HEREDIA
2. ANTONIO MIGUEL TEVA FERNÁNDEZ
3. MANUEL VILLA MARTÍN
4. CARLOS JAVIER PARDO MARTÍN
5. JUAN ANTONIO NIEVAS SÁNCHEZ
6. ELENA MEDINA MESA
7. TRINIDAD CONCEPCIÓN HEREDIA HEREDIA
SUPLENTES
1. ENCARNACIÓN YÁÑEZ TRINIDAD
2. MARÍA ELENA RODRÍGUEZ MESA
3. DAVID MARTÍN NIEVAS
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ JULIÁN LÓPEZ MONTES
2. RAQUEL MARTÍNEZ NIEVAS
3. VÍCTOR JESÚS LÓPEZ MONTES
4. RAFAEL PORCEL MUÑOZ
5. LUIS RICO JORGE
6. MARÍA DEL MAR ORTEGA MARTÍN
7. JUAN JOSÉ CALLEJÓN GRAU
VOX (VOX)
1. SUSANA SÁNCHEZ NAVARRO
2. MARÍA CRISTINA OCHANDO FERNÁNDEZ
3. MARÍA FUENSANTA PULIDO LÓPEZ
4. PEDRO ISAAC VALVERDE GÓMEZ
5. DAVID RODRÍGUEZ SANTIANDRÉU
6. JOSÉ ANTONIO GIL RUIZ
7. JUAN JOSÉ ALCALÁ RAMÍREZ
SUPLENTES
1. EMILIO RODRÍGUEZ MEDINA
RUBITE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ARSENIO VÁZQUEZ MORENO
2. JOSÉ MUÑOZ LÓPEZ
3. ALBA MARÍA DUEÑAS GONZÁLEZ
4. FRANCISCO MANUEL CASTILLO MORALES
5. GONZALO JESÚS VÁZQUEZ MORENO
6. MARÍA LUISA FRÍAS GONZÁLEZ
7. MIGUEL ANTONIO DUEÑAS MURILLO
SUPLENTES
1. DANIEL ESTÉVEZ GARCÍA
2. SANDRA GÓMEZ RODRÍGUEZ
3. MARÍA DEL CARMEN MORENO SÁNCHEZ
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. MARÍA GÁDOR ESTEBAN CERVILLA
2. ENRIQUE MOYANO NAVARRO
3. ROSARIO ESTÉVEZ ESTÉVEZ
4. JUAN SANTIAGO PÉREZ
5. ENCARNACIÓN CORREA MUÑOZ
6. FUENSANTA SANTIAGO ESTEBAN
7. ROSA MARÍA ESTEBAN CERVILLA
SUPLENTES
1. BERNARDO CARRILLO FERNÁNDEZ
2. MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA VALDÉS
SALAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A
1. MARÍA DEL MAR CORPAS SALINAS
2. JUAN GERMÁN ORTIZ CALVO
3. ANABEL DEL PILAR RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
4. JOSÉ ANTONIO ORDÓÑEZ REDONDO
5. FRANCISCO JAVIER MOLINA MORENO
6. SAMUEL RODRÍGUEZ CARDENETE
7. MARÍA ISABEL ROSUA LÓPEZ
8. ANDRÉS CÁRDENAS GONZÁLEZ
9. MARÍA DOLORES GARCÍA JIMÉNEZ
10. ISABEL ALMIRÓN BRAVO
11. JORGE BONILLA TRASSIERRA
SUPLENTES
1. FRANCISCO CAÑADAS RAMOS
2. MARÍA DEL CARMEN MOYA SÁNCHEZ
3. GENARO ALMIRÓN CORPAS
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. ARMANDO MOYA CASTILLA (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
2. MIGUEL MOLINA TERRÓN (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
3. MARÍA JOSÉ MUÑOZ CANTÓN (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
4. MARÍA DEL CARMEN MOYA CASTILLA (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
5. MARÍA CONSUELO SÁNCHEZ GONZÁLEZ (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
6. ASCENSIÓN ROMERO TRASSIERRA (Independiente)
7. FRANCISCO JOSÉ RAMOS MOYA (Independiente)
8. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ RUIZ (Independiente)
9. DOLORES FUNES PUERTO (Independiente)
10. MARIAM GARCÍA MERROUN (Independiente)
11. ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ (Independiente)
SUPLENTES
1. JOSÉ MIGUEL PUERTO SÁNCHEZ (Independiente)
2. CINTIA MORENO GARCÍA (Independiente)
3. SILVIA PINILLA JIMÉNEZ (Independiente)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ÁLVARO JOSÉ VILLÉN GARCÍA-GALÁN
2. JULIO UCEDA DÍAZ
3. MARÍA ESPERANZA VALENZUELA TRIVIÑO
4. EMILIO TRASSIERRA MOYA
5. ENCARNACIÓN UCEDA ROSUA
6. EUGENIO JESÚS VILLÉN ORDÓÑEZ
7. JOSÉ ANTONIO CARRILLO FERNÁNDEZ
8. REMEDIOS SÁNCHEZ MARTÍNEZ
9. MANUEL RAMOS RUIZ
10. FRANCISCA RAMOS RODRÍGUEZ
11. EDUARDO ENRIQUE ÁLVAREZ GÁMIZ
SUPLENTES
1. MARÍA JESÚS FORNELL PUERTA
2. MIGUEL GARCÍA JIMÉNEZ
SALOBREÑA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. PEDRO JAVIER ORTEGA PRADOS
2. MARÍA CARMEN RODRÍGUEZ CALLEJÓN
3. ANTONIO RODRÍGUEZ MOLINA
4. MARÍA ISABEL RUIZ AGUILAR
5. JUAN FRANCISCO GUTIÉRREZ ROMERO
6. MARÍA KAREN VIDOY RICO
7. GABRIEL JERÓNIMO ROMERA
8. MARÍA CARMEN JÓDAR ROMERA
9. VALENTÍN LAHORA BASCUÑANA
10. MARÍA TERESA MINGORANCE LAGUNA
11. JUAN LEOPOLDO PEÑALVER MIRA
12. ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ GARCÍA
13. ANTONIO JESÚS PÉREZ RUIZ
14. FILOMENA BURELL PÉREZ
15. JUAN JOSÉ ESCRIBANO FERRER
16. LORENA VASCO MARTÍN
17. ANTONIO CORREA PÉREZ
SUPLENTES
1. ANNA CATARINA KRIS AHLGREN
2. DIEGO PEÑALVER JERÓNIMO
3. TERESA GARCÍA CASANOVA
4. MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
5. ESTEFANÍA VARGAS MIRA
6. RUBÉN ROMERO PUERTAS
7. ELISABETH VILLAESCUSA MINGORANCE
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. PLÁCIDO LEYVA VALENZUELA
2. CARMEN MARÍA GONZÁLEZ BARROS
3. JOSÉ BERTO CASARES ROBLES (Independiente)
4. MARÍA DEL CARMEN HIDALGO HARO (Independiente)
5. GONZALO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ (Independiente)
6. JESÚS ALONSO ESTEBAN (Independiente)
7. NATALIA MARTÍN MARTÍN (Independiente)
8. ENRIQUE JOSÉ HEREDIA FERNÁNDEZ (Independiente)
9. ROSARIO VASCO CHICA (Independiente)
10. JOSÉ PRADOS MORENO (Independiente)
11. LAURA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (Independiente)
12. JORGE HEREDIA HEREDIA (Independiente)
13. ENCARNACIÓN CAÑETE SÁNCHEZ (Independiente)
14. ROBERT HÖMANN (Independiente)
15. NURIA SOTO ALMENDROS (Independiente)
16. JUAN MANUEL VILLAESCUSA GUTIÉRREZ (Independiente)
17. MARÍA TRINIDAD VALENZUELA FERNÁNDEZ (Independiente)
SUPLENTES
1. FRANCISCO MANUEL ALONSO CANO (Independiente)
2. MARINA MARTÍN MARTÍN (Independiente)
3. RAFAEL CARLOS EDUARDO FRATI (Independiente)
4. LUCÍA VALENZUELA MARTÍNEZ (Independiente)
5. ALFONSO LUIS RODRÍGUEZ PRIETO (Independiente)
6. MARÍA DEL ROCÍO RODRÍGUEZ VARGAS (Independiente)
7. JUAN JOSÉ CARRASCOSA BUSTOS (Independiente)
8. MARÍA ANTONIA PRADOS BUENO (Independiente)
9. JOSÉ ANTONIO CONTRERAS MARTÍN (Independiente)
POR EL REINO DE GRANADA (P.R.GR.)
1. ANTONIO GÓMEZ ROMERA
2. MIGUEL MARTÍN PULIDO
3. MIGUEL GÓMEZ MARÍN
4. ROSARIO MARÍA GÓMEZ ROMERA
5. MARÍA BELÉN LLANAS ORTEGA
6. JOSÉ PRADOS MARTÍN
7. GUNTER GUIRADO WEDEMEYER
8. SERGIO REQUERO EXPÓSITO
9. SUSANA BOSCH GIJÓN
10. MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ ALBARRACÍN
11. FRANCISCO JAVIER RUBIA RUIZ
12. LUIS BENAVIDES BÉJAR
13. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ TRUJILLO
14. MARÍA ROSARIO SÁNCHEZ IGLESIAS
15. MARÍA NIEVES HERREROS ALBARES
16. MIGUEL ÁNGEL MARTÍN ESPINOSA
17. RAQUEL GÓMEZ MÁRQUEZ
SUPLENTES
1. LEONARDO ALABARCE LÓPEZ
2. LORENA VICTORIA FERNÁNDEZ
3. FRANCISCO PULIDO ORTEGA
AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE POR SALOBREÑA (AINSA)
1. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ORTEGA
2. JOSÉ MANUEL PÉREZ MEDINA
3. ALICIA FERRER HARO
4. ENZO ROMERO ORTEGA
5. JOSÉ GARCÍA CAMPOY
6. BEATA KRUPANSKA MAJERCSIKOVA
7. SARAY COLLADO GONZÁLEZ
8. MARÍA PILAR ORTEGA JIMÉNEZ
9. DAVID PÉREZ MEDINA
10. PLÁCIDO VENEGAS NOVO
11. MARÍA DEL CARMEN ANEAS VACAS
12. ALEJANDRO JIMÉNEZ FERRER
13. MARÍA JOSÉ ORTEGA MORALES
14. DAVID GARCÍA JIMÉNEZ
15. MARÍA LUISA HARO LAGUNA
16. MANUEL PÉREZ RUBIÑO
17. CONCEPCIÓN JIMÉNEZ ORTEGA
SUPLENTES
1. ELVIRA MEDINA BUSTOS
2. CARLA BENÍTEZ FERRER
3. JUAN MANUEL QUIRÓS ESTÉVEZ
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (IU PARA LA GENTE)
1. LUIS CANO MARTÍNEZ (IU PARA LA GENTE)
2. ANGELA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (IU PARA LA GENTE)
3. JOSÉ MANUEL DÍAZ NÚÑEZ (IU PARA LA GENTE)
4. ANDREA COELLO GÓMEZ (IU PARA LA GENTE)
5. FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ AGUILERA (IU PARA LA GENTE)
6. MARÍA CARMEN GUERRERO CASTILLO (IU PARA LA GENTE)
7. ANTONIO MANUEL RUIZ LÓPEZ (IU PARA LA GENTE)
8. MÓNICA MAYAUD MAISONNEUVE (IU PARA LA GENTE)
9. ÁNGEL COELLO INFANTES (IU PARA LA GENTE)
10. MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MALDONADO (IU PARA LA GENTE)
11. ANTONIO VÍCTOR PRADOS MARTÍN (IU PARA LA GENTE)
12. ENCARNACIÓN GÓMEZ FERNÁNDEZ (IU PARA LA GENTE)
13. DAVID BARBERO MARTÍN (IU PARA LA GENTE)
14. LAURA NAVARRO SÁNCHEZ (IU PARA LA GENTE)
15. FRANCISCO JOSÉ PÉREZ RAMOS (IU PARA LA GENTE)
16. LAURA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (IU PARA LA GENTE)
17. ISIDORO COELLO INFANTES (IU PARA LA GENTE)
SUPLENTES
1. JOSÉ JUAN MADRID MUÑOZ (IU PARA LA GENTE)
2. ANA SORIANO BOSCH (IU PARA LA GENTE)
3. LUIS VILLAESCUSA GONZÁLEZ (IU PARA LA GENTE)
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. RAFAEL BOSCH BUSTOS
2. JOSÉ JUAN DE DIOS MÁRQUEZ MOYA
3. MARÍA DEL CARMEN VÍLCHEZ GUIRADO
4. OLGA MARÍA RODRÍGUEZ AGÜIT
5. REBECA FERNÁNDEZ VIDOY
6. VÍCTOR DE LA O LÓPEZ
7. CRISTINA LÓPEZ GONZÁLEZ
8. MARÍA JESÚS ALONSO DELGADO
9. FRANCISCO RUFINO RODRÍGUEZ
10. MÓNICA MARÍA DE LA O GUERRERO
11. FRANCISCO JAVIER VACAS NOGUERA
12. ALBA MARÍA VARGAS PINO
13. FRANCISCO JESÚS BENAVIDES PÉREZ
14. ANDRÉS VIDOY VALENZUELA
15. ELISABET RUIZ PADIAL
16. MANUEL CASTILLA FERNÁNDEZ
17. ANGUSTIAS MALDONADO HEREDIA
SUPLENTES
1. JOSEFA GARCÍA HIDALGO
2. GREGORIO PARRA CAMPOY
3. LAURA DOMÍNGUEZ MARTÍN
4. FRANCISCO BLANCO AGUADO
VOX (VOX)
1. MANUEL JORGE MARTÍN MONTERO
2. MERCEDES HEREDIA RICO
3. MARÍA TERESA SÁNCHEZ MALDONADO
4. MARÍA ELISA OTERO VALIÑAS
5. MANUEL PÉREZ DE LA O
6. JOSÉ MANUEL DÍAZ DELGADO
7. CARMEN HEREDIA RICO
8. MATEO DAVID IZQUIERDO MEDINA
9. JESÚS ANDRÉS RISUEÑO GARCÍA
10. MARÍA CARMEN GUERRERO MARTÍN
11. MARÍA JESÚS RISUEÑO HEREDIA
12. ROCÍO SÁNCHEZ IZQUIERDO
13. ALEJANDRO BAUTISTA LÓPEZ
14. LAURA GONZÁLEZ MARTÍN
15. ANDRÉS TRUJILLO PEREIRA
16. JESSICA MALDONADO BLANES
17. JOSÉ GERARDO BARRÓN MARTÍN
SUPLENTES
1. JOSÉ LUIS PARRA CAMPOY
2. MIGUEL GUERRERO MARTÍN
3. ROCÍO BAUTISTA ROMERO
MÁS COSTA TROPICAL (PMAS)
1. PEDRO RUIZ DE LA RICA
2. JUAN ANTONIO COLLADO FLORES
3. JUAN ANTONIO HARO MARTÍN
4. ELIA VILLAESCUSA JIMÉNEZ
5. EMERA PEÑA HIDALGO
6. CARMEN GONZÁLEZ PÉREZ
7. ARMANDO MINGORANCE ESTÉVEZ
8. IRENE ESPINOSA HIDALGO
9. JOSÉ TOMÁS ABIA LADRÓN DE GUEVARA
10. MARÍA ISABEL ANEAS SANTOS
11. ROBERTO RUIZ DELGADO
12. ROCÍO CONTRERAS DE LA O
13. CLAUDIO JOSÉ ÁLVAREZ PÉREZ
14. MIRELLA MIHAELA GASPAR
15. DANIEL MOLINERO VACAS
16. YOLANDA RODRÍGUEZ GALINDO
17. PLÁCIDO ANTONIO HARO GARCÍA
SUPLENTES
1. ANDREA MARÍA COLLADO GÓMEZ
PODEMOS-Alianza Verde (PODEMOS-AV)
1. MARÍA JESÚS CASTAÑO VINUESA (PODEMOS-AV)
2. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ ROMERA (Independiente)
3. MARÍA ROSARIO MARTÍN VENEGAS (PODEMOS-AV)
4. PLÁCIDO BUSTOS GONZÁLEZ (PODEMOS-AV)
5. NATALIA CRISTINA JANEIRO PITA (PODEMOS-AV)
6. LUIS DE SENA MARTÍNEZ MARTÍNEZ (Independiente)
7. MARÍA CONCEPCIÓN RUIZ GONZÁLEZ (PODEMOS-AV)
8. JUAN LÓPEZ CASTAÑO (PODEMOS-AV)
9. JUANA GALERA FÁBREGA (PODEMOS-AV)
10. MILLÁN JUSDADO COLMENAREJO (PODEMOS-AV)
11. STEFANIA BOSCIA (Independiente)
12. MIGUEL ISAAC SÁEZ ORTEGA (PODEMOS-AV)
13. AZUCENA CLAVERIA DOMÍNGUEZ (PODEMOS-AV)
14. SALVADOR SOLER GARCÍA (PODEMOS-AV)
15. TERESA MARTÍN VENEGAS (PODEMOS-AV)
16. FERNANDO ANDRÉS DOMINGO MARTÍN (PODEMOS-AV)
17. MARÍA JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ (Independiente)
Unión Andalucista (UA)
1. FRANCISCO DAMIÁN BLANCO RUIZ ((UA))
2. MARÍA ASCENSIÓN RODRÍGUEZ ALONSO ((UA))
3. NELSON LIGERO ALABARCES ((UA))
4. MARÍA DOLORES MARTÍNEZ CEREZO ((UA))
5. JUAN DE DIOS VALVERDE CARRILLO ((UA))
6. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRES ((UA))
7. ENRIQUE ISHMAIL FERNÁNDEZ LABOUIRY ((UA))
8. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ CASTILLA ((UA))
9. ALBA GARCÍA CARRASCOSA ((UA))
10. BENJAMÍN MARTÍN PÁEZ ((UA))
11. SONIA HAUST DÍEZ ((UA))
12. MAXIMILIANO FEDERICO BRANDIMARTE MARI ((UA))
13. LORENA JERÓNIMO ROBLES ((UA))
14. RAQUEL VÁZQUEZ MORENO ((UA))
15. ANTONIO FERNÁNDEZ GAITÁN ((UA))
16. NOELIA VÁZQUEZ MORENO ((UA))
17. JAIRO PONS MELGAR ((UA))
SUPLENTES
1. DELIA BOSCH PÉREZ ((UA))
SANTA CRUZ DEL COMERCIO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ÁNGELES JIMÉNEZ MARTÍN
2. JOSÉ LUIS ORDÓÑEZ BUENDÍA
3. MIGUEL PÁEZ SÁNCHEZ
4. INMACULADA GUERRERO MARTÍN
5. MANUEL ROBLES ORDÓÑEZ
6. JUANA CANO FRANCO
7. JOSEFA LINARES GONZÁLEZ
SUPLENTES
1. MARÍA EDUVIGIS SÁNCHEZ LÓPEZ
2. MARÍA ÁNGELES RODRÍGUEZ CIRUELA
3. PRUDENCIO GALLEGO ORDÓÑEZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ALFONSO CASTELAR PÉREZ
2. MARÍA INMACULADA OLEA ROMACHO
3. MARÍA MACARENA VARGAS RIVAS
4. JAIME PARRA MORENO
5. DAVID MACÍAS ESPINOSA
6. LORENA CASTRO ORDÓÑEZ
7. IRENE MACÍAS FUENTES
SANTA FE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. PATRICIA CARRASCO FLORES
2. CARLOS ALBERTO MARCOS MARTÍN
3. SUSANA ISABEL FRAGA NAVARRO
4. PEDRO CARLOS LÓPEZ GRAOS
5. MARÍA LUISA TIRADO HEREDIA
6. JESÚS OLGOZO CASARES
7. ISABEL MARÍA PÉREZ GARCÍA
8. DAVID ROMERO SÁNCHEZ
9. INGRID GÁLVEZ SÁNCHEZ
10. MARÍA DEL CARMEN RUIZ PRADOS
11. JESÚS MACHUCA SANTIAGO
12. IRENE RÍOS RODRÍGUEZ
13. MARÍA AMELIA PERANDRÉS ALMENDROS
14. FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS ANGUITA
15. MARÍA SÁNCHEZ SERRANO
16. MARÍA DEL CARMEN RUIZ JIMÉNEZ
17. GUZMÁN MORILLAS MUÑOZ
SUPLENTES
1. CONCEPCIÓN ORTEGA SÁNCHEZ
2. CARMEN ILLESCAS ORANTES
3. JUAN PEINADO VENTURA
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. NABIL FINSI VÍLCHEZ (IU)
2. CELIA PERANDRÉS ANGUITA (IU)
3. GERARDO BUENO PALMA (IU)
4. MAGDALENA ARANA LÓPEZ (IU)
5. ALEJANDRO CASTRO SÁNCHEZ (IU)
6. ANGELA CUÉLLAR ROMERO (IU)
7. JUAN ANDRÉS GARCÍA POZA (IU)
8. MILENA LASIO MALDONADO (IU)
9. BORJA PEINADO CAMPOS (IU)
10. SILVIA ESCOLANO MARTÍNEZ (IU)
11. ÁNGEL GARCÍA LOZANO (IU)
12. ERIKA ISABEL MOSQUERA CASTILLO (IU)
13. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (IU)
14. MARÍA ELENA PERANDRÉS BAZÁN (IU)
15. EDUARDO JOSÉ FERNÁNDEZ MONTERO (IU)
16. ÁFRICA GARCÍA RUEDA (IU)
17. ANTONIO ELEUTERIO CASTILLO RODRÍGUEZ (IU)
SUPLENTES
1. ANDREA PIÑAR ANGUITA (IU)
2. JOSÉ LUIS MORALES SOTO (IU)
3. RAFAEL CUÉLLAR VILLALDEA (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JUAN COBO ORTIZ
2. SUSANA LEYVA PÉREZ
3. ÁNGEL LÓPEZ CARREÑO (Independiente)
4. FRANCISCO JAVIER VALENCIA JORDÁN
5. ELISABETH JIMÉNEZ GONZÁLEZ
6. RUBÉN MARTÍNEZ BERMÚDEZ
7. ANDRÉS MERLO RODRÍGUEZ
8. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA ROLDÁN
9. ANA ENCARNACIÓN DELGADO PÉREZ
10. ANA ISABEL CARIILLO MUÑOZ
11. MIGUEL GÁLVEZ JIMÉNEZ
12. LAURA CABEZAS PÉREZ
13. ANA BELÉN ORTIZ ORTIZ
14. MODESTO MARTÍN SÁNCHEZ
15. MARÍA BELÉN GARCÍA CARMONA
16. MARÍA DEL CARMEN MERINO CARRIÓN
17. FRANCISCO FERRER LÓPEZ
SUPLENTES
1. MARÍA DE LA PAZ PADIAL BÁEZ
2. JUAN MIGUEL SANTOS VILLAFRANCA
3. GAUDENCIO VELARDE BAQUERO
4. JOAQUÍN PÉREZ PANADERO
5. ROSA BEATRIZ GANIVET FERNÁNDEZ
VOX (VOX)
1. SILVIA CLARA ENRÍQUEZ GALLEGO
2. ANDRÉS RAMÍREZ CARA
3. FRANCISCO RODRÍGUEZ CARMONA
4. MARÍA LUISA ÁVILA LÓPEZ
5. ALEJANDRO MUÑOZ GONZÁLEZ
6. JULIÁN TORRES TORRES
7. JULIO GARCÍA ARIAS
8. ZEUS CONDE VELARDE
9. ANA ISABEL SOLANA RUIZ
10. EVA MARÍA GARNICA ENRÍQUEZ
11. YOLANDA GONZÁLEZ VIGO
12. JOSÉ MARÍA CASTILLO MEJÍAS
13. JENNIFER CHICA RAMOS
14. ANTONIO OSORIO FERNÁNDEZ
15. ISABEL MANZANO GUTIÉRREZ
16. MARÍA DEL MAR SANTAMARÍA SUÁREZ
17. JACINTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
SUPLENTES
1. EVA GALLEGO ORDÓÑEZ
PODEMOS-ALIANZA VERDE (PODEMOS-AV)
1. GEMMA URBANO SOTO (PODEMOS)
2. IVÁN TOVAR URBANO (PODEMOS)
3. FRANCISCA GONZÁLEZ OLIVENCIA (PODEMOS)
4. ESTHER VALVERDE MORENO (PODEMOS)
5. ALBERTO RUIZ MANSILLA (PODEMOS)
6. LAURA URBANO SOTO (PODEMOS)
7. FRANCISCO MARTÍN JIMÉNEZ (PODEMOS)
8. SAMUEL LÓPEZ HERMOSO (PODEMOS)
9. MARÍA JARA OCAÑA MENDOZA (PODEMOS)
10. JOSÉ MARÍA MAYA GATO (PODEMOS)
11. JUAN JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ (PODEMOS)
12. MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA DOMÍNGUEZ (PODEMOS)
13. PEDRO JIMÉNEZ VALCÁRCEL (PODEMOS)
14. NOELIA CARMONA CÓRDOBA (Independiente)
15. ANTONIO DE LOS SANTOS MORENO PEÑA (PODEMOS)
16. TOMÁS DAVID ROMERO FERNÁNDEZ (PODEMOS)
17. ANA MARÍA CORREDERA LÓPEZ (PODEMOS)
SOPORTÚJAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MANUEL ROMERO FUNES
2. MIGUEL ÁNGEL ALIJARTE PIÑAR
3. JOSÉ ANTONIO MARTÍN GALLARDO
4. JOSÉ MANUEL PORRAS RODRÍGUEZ
5. ALBA LEMOS AYUSO
6. FEDERICO GALLARDO PÉREZ
7. JOSÉ ANTONIO ALONSO FUNES
SUPLENTES
1. RAFAEL RODRÍGUEZ GALLARDO
2. NURIA PORRAS PORRAS
3. PAOLO MARTÍN RAFFAELI ZABALA
4. MARI SOL RODRÍGUEZ MARTÍN
5. MÓNICA HERRERA RODRÍGUEZ
6. JESÚS RODRÍGUEZ MARTÍN
7. SERGIO PORRAS SAMOS
8. CARMEN MARÍA DÍEZ CORREA
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. ENRIQUE MANUEL DE LA MONJA JIMENA (Independiente)
2. ELIZABET LIZANA PUENTEDURA
3. MANUEL ÁLVAREZ PEREA (Independiente)
4. ESTIBALIZ GONZÁLEZ BEITIA
5. ANTONIO HERNÁNDEZ SAMPER
6. MARÍA PILAR MANRIQUE GÓMEZ
7. JOSÉ MINGORANCE GARCÍA
SORVILÁN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MARÍA PILAR SÁNCHEZ SABIO
2. FRANCISCO RODRÍGUEZ ANTEQUERA
3. ELISA ISABEL GONZÁLEZ ESCUDERO
4. MANUEL MOYA SÁNCHEZ
5. VERÓNICA ILEANA BAÑOS MARTÍNEZ
6. JOSÉ ANTONIO JUÁREZ RIVAS
7. CONSOLACIÓN QUIRANTES EXPÓSITO
SUPLENTES
1. CARMEN CERVILLLA LÓPEZ
2. MANUEL BLANCO MARTÍN
3. MATÍAS RODRÍGUEZ GARCÍA
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. JOSÉ ANTONIO ALONSO JUÁREZ
2. RAFAEL GARCÍA ALMENDROS
3. MÓNICA BRAO MARTÍN
4. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GARCÍA (Independiente)
5. MANUEL JOSÉ FERNÁNDEZ SANTANDRÉU
6. JOSÉ FRANCISCO VIÑOLO VALENTÍN
7. LIDIA MARÍA CORTÉS ROMERA (Independiente)
SUPLENTES
1. GUADALUPE FERNÁNDEZ SABIO
2. JOSÉ ANTONIO MARTÍN ORTEGA
LA TAHA
UNIÓN DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES (UCIN)
1. JOSÉ ANTONIO GARCÍA SALGUERO
2. ARKAITZ MURUA GARTZIA
3. JESÚS PÉREZ PÉREZ
4. MARÍA DEL MAR DOMINGO MARTÍN
5. AGUSTÍN BARBERO GONZÁLEZ
6. JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ BARQUERO
7. JORGE RODRÍGUEZ PÉREZ
SUPLENTES
1. EVA MARÍA ALONSO REGA
2. OMAR RODRÍGUEZ LOMBARDO
3. YOLANDA MOYA SÁNCHEZ
VOX (VOX)
1. MARISOL MOYA PÉREZ
2. ALICIA COCA GUTIÉRREZ
3. ANTONIO ABARCA ABARCA
4. ANA MARÍA MOYA SÁNCHEZ
5. JOAQUÍN FERNÁNDEZ CORTÉS
6. FRANCISCO MONTERO LÓPEZ
7. AZAHARA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
SUPLENTES
1. NEREA PÉREZ MOYA
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. MIGUEL ÁNGEL NIEVES PÉREZ
2. SAMUEL REMÓN ÁLVAREZ
3. AZAHARA RODRÍGUEZ GARCÍA
4. MARCELO AVILÉS GÓMEZ
5. GRACIA MARÍA ROLDÁN CASTELLAR
6. EMILY JANE PRANGER (Independiente)
7. JUAN PABLO PÉREZ GARCÍA
SUPLENTES
1. JOSÉ RAMÓN ARAGÓN PÉREZ
2. FRANCISCO GALLEGOS CARMONA
3. MARÍA ROSA SABIO GARCÍA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ENCARNACIÓN CASTILLO GARCÍA
2. ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO
3. MARÍA DEL CARMEN MORA AGUILAR
4. JOSÉ ANTONIO BURGOS MATEOS
5. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ZAMBUDIO
6. MARÍA FERNANDA PENIADOR GARCÍA
7. JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZ CABRERA
SUPLENTES
1. VICTORIANO NAVARRO ROSALES
TORRE-CARDELA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MIGUEL ÁNGEL FÉRRIZ PEÑA
2. JUAN ANTONIO NAVARRO RUANO
3. JUAN MANUEL FÉRRIZ PEÑA
4. MARÍA ISABEL ESPÍNOLA SÁNCHEZ
5. MÓNICA SERRANO MORENO
6. JOSÉ ANTONIO BARRIOS ORTIGOSA
7. ANTONIO SÁNCHEZ PEÑA
SUPLENTES
1. PEDRO SASTRE FERNÁNDEZ
2. JUAN MARTOS SEGOVIA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA CLEOFE VERA GARCÍA
2. MARÍA TERESA RUIZ SIERRA
3. MÓNICA MARTÍNEZ LÓPEZ
4. MARÍA DEL MAR JIMÉNEZ VÍLCHEZ
5. ADRIÁN GARCÍA GARCÍA
6. FRANCISCO MOLINA SIERRA
7. MANUEL LÓPEZ PEÑA
SUPLENTES
1. JOSÉ ORTEGA JIMÉNEZ
2. ANTONIO JOSÉ ESPÍNOLA VÍLCHEZ
VOX (VOX)
1. ANTONIO RAMÓN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
2. JAIME ÁLVAREZ SÁNCHEZ
3. GABRIEL GARCÍA RODRÍGUEZ
4. MELANIA GARCÍA MARTOS
5. ÁNGEL ONORATO ESTRUGO
6. MARÍA MOYA IZQUIERDO
7. RAFAEL BRAVO ZÁRATE
SUPLENTES
1. RICARDO LÓPEZ PARRA
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. ANTONIO PELÁEZ ANDÚJAR
2. ANA PELÁEZ BALBOA
3. CRISTINA DUMITRU
4. FRANCISCO JOSÉ BARRIONUEVO SÁNCHEZ
5. ARGELIO JESÚS FERNÁNDEZ AMADOR
6. JOSÉ RAMÓN SORIA DOMENE
7. AIDA POZO GALINDO
SUPLENTES
1. LIDIA FERNÁNDEZ CARRASCO
TORRENUEVA COSTA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. VÍCTOR BERNARDO SÁNCHEZ PEÑA
2. MARÍA INMACULADA REDONDO MEDINA
3. VIRTUDES QUINTANA GONZÁLEZ
4. JOSÉ JUAN MORAGA RÍOS
5. MARÍA ESMERALDA LÓPEZ GARCÍA
6. VICENTE MORALES MARTOS
7. PEDRO SERAFÍN PANZA MÁRQUEZ
8. JOSÉ FRANCISCO PRADOS GARCÍA
9. MARÍA CARMEN MALDONADO ESTEBAN
10. GIOVANA PÉREZ MARTÍN
11. VÍCTOR RUIZ PÉREZ
SUPLENTES
1. JOSÉ MIGUEL QUINTANA GONZÁLEZ
2. FLORICA TANCA
3. ANTONIO MARTÍN ALAMINOS
4. ROSA PEDROSA JIMÉNEZ
5. MANUEL BRAVO JIMÉNEZ
6. FRANCISCO SALVADOR GARCÍA REVELLES
7. BEATRIZ JIMÉNEZ PINEDA
MÁS COSTA TROPICAL (PMAS)
1. JUDIT LUQUE CALLEJÓN
2. MARÍA DEL CARMEN FAJARDO PÉREZ
3. NATIVIDAD GÓMEZ QUIRÓS
4. SAMUEL DUEÑAS MORAL
5. ELOY LÓPEZ MARTÍN
6. BEATRIZ SERRANO CHAMORRO
7. GÉNOVA ROCÍO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
8. LYDIA REGATEIRO RODRÍGUEZ
9. MANUEL GARCÍA ALMENDROS
10. JOSÉ BAUTISTA LÓPEZ
11. MARÍA ÁNGELES FERRER ALMENDROS
SUPLENTES
1. ENCARNACIÓN ARCOYA ÁLVAREZ
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. EDUARDO MANUEL GUERVÓS NARVÁEZ
2. SEBASTIÁN LINDE RODRÍGUEZ
3. JOSÉ RAMÓN OTAÑO GALARDI
4. MERCEDES MARÍA BARRAGÁN VALDIVIA
5. MARÍA PURIFICACIÓN MANRIQUE RODRÍGUEZ
6. LUCÍA PÉREZ MOLINO
7. FRANCISCO TORRECILLAS GUTIÉRREZ
8. FRANCISCO MALDONADO GARCÍA
9. DANIELA VÁZQUEZ MOLINA
10. ANTONIO JESÚS VALDIVIA RODRÍGUEZ
11. ARÁNZAZU LORENZO SANTIAGO
SUPLENTES
1. IÑAKI GUIJARRO RODRÍGUEZ
GRUPO INDEPENDIENTE POR LA AUTONOMÍA MUNICIPAL DE TORRENUEVA (GRITO)
1. PLÁCIDO JOSÉ LARA MALDONADO
2. ISABEL MARÍA SANTOS RICO
3. JOAQUÍN HARO RUBIÑO
4. CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ MUÑOZ
5. ANGELA BONET RIVERA
6. MANUEL LÓPEZ HARO
7. MARÍA JOSÉ MOYA LARA
8. CECILIO HIDALGO MARTÍN
9. ELVIRA MARÍA GONZÁLEZ HIDALGO
10. MIGUEL ÁNGEL PAVÓN FERRES
11. MARÍA NOGUERA RUIZ
SUPLENTES
1. FRANCISCO CALLEJÓN SANTOS
2. MARÍA DE LAS NIEVES PAVÓN PÉREZ
3. FRANCISCO CASTILLA CARRASCOSA
4. FERNANDO MIGUEL MORALES CARMONA
5. MARÍA ISABEL CASTILLA CARRASCOSA
6. EMILIO PERANDRÉS AGUADO
7. ENCARNACIÓN ROMERA MORALES
8. ESPERANZA GARCÍA LÓPEZ
9. CARLOS MOTA PAVÓN
10. MARÍA ESMERALDA ORTEGA GARRIDO
VOX (VOX)
1. ENRIQUE HEREDIA HEREDIA
2. JUAN EMILIO GUERRERO GONZÁLEZ
3. ÓSCAR VALOR BLANCAS
4. ANTONINA KOSTIK STUKALOVA
5. MARÍA MAGDALENA ENTRENA GARCÍA
6. CAYETANO ELÍAS NOGUERAS RODRÍGUEZ
7. MIGUEL RODRÍGUEZ POLO
8. MARÍA MONTAÑA PÉREZ ELENA
9. JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
10. FRANCISCA LÓPEZ CÓRDOBA
11. ANDREA LARA KOSTIK
SUPLENTES
1. VICENTE JOSÉ PEDRAZA RODRÍGUEZ
TORVIZCÓN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JUAN DAVID MORENO SALAS
2. JUAN MIGUEL ALMENDROS ALMENDROS
3. BEGOÑA RODRÍGUEZ MORÓN
4. JOSÉ RAMÓN MURIEL GÓNGORA
5. PABLO GARCÍA ROMERA
6. CRISTINA RUBIA ORTIZ
7. FRANCISCO ANTONIO GARCÍA CARRIÓN
SUPLENTES
1. ISMAEL PUERTAS RODRÍGUEZ
2. MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ MURIEL
3. BLAS RAMOS RODRÍGUEZ (Independiente)
4. GABRIEL MARTÍN ROMERA
5. ENRIQUE LÓPEZ CAÑADAS
6. PAULINE ANNE LLOYD
7. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ ANTEQUERA
8. VICKY DIANE DEPREZ
9. RUBÉN ZAPATA DE LA HOZ
10. MANUEL RODENAS MARTÍN
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. DOLORES MORALES PALLARÉS
2. MARÍA VERÓNICA SANTIAGO PUERTAS
3. JOSÉ MANUEL ALONSO SÁNCHEZ
4. MELANIE MAHALA JARDINE
5. MARÍA ISABEL BONILLA MARTÍN
6. MANUEL GARCÍA ROMERA
7. MANUEL TORO GONZÁLEZ
SUPLENTES
1. DEMELSA RODRÍGUEZ CORREO
2. JOSÉ MIGUEL CAÑADAS FERNÁNDEZ
TREVÉLEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. FRANCISCA ANTEQUERA ALONSO
2. ANDREA JUÁREZ ANTEQUERA
3. JOAQUÍN FERNÁNDEZ ORTIZ
4. ANTONIO JUÁREZ RODRÍGUEZ
5. RUBÉN ÁLVAREZ LAVÍN
6. MARÍA YOLANDA EXPÓSITO LÓPEZ
7. MANUEL MENDOZA ORTIZ
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. ADRIÁN GALLEGOS SEGURA
2. ANA ROSA HERRERA TORRES
3. CONCEPCIÓN GONZÁLEZ ÁLVAREZ
4. ROSA MARÍA NOGUERA ORTIZ
5. JESICA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
6. ALFONSO GONZÁLEZ RUIZ
7. ÁLVARO GALLEGOS ORTIZ
SUPLENTES
1. JUAN ANTONIO GALLEGOS NOGUERA
2. ANA MARÍA FERNÁNDEZ SALAS
3. FABIAN EXPÓSITO GARCÍA
4. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA ORTIZ
TURÓN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. CARLOS SIMÓN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
2. PIEDAD FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
3. MARCOS TORRES RODRÍGUEZ
4. FRANCISCO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
5. TOMÁS RODRÍGUEZ LÓPEZ
VOX (VOX)
1. ENRIQUE PEDRO GUARDIA GUARDIA
2. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ LÓPEZ
3. ELENA MARTIRIO TORRES SANPEDRO
4. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ GIL
5. DIEGO LÓPEZ CASADO
SUPLENTES
1. GUILLERMO JÓDAR FERRES
2. JUAN MANUEL DOMENE FERNÁNDEZ
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. JUAN VARGAS LÓPEZ
2. JUAN LOZANO QUEVEDO
3. MIGUEL AMADOR RODA VALVERDE
4. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ VALVERDE (Independiente)
5. JESÚS SÁNCHEZ SALAZAR (Independiente)
SUPLENTES
1. DOLORES CLARA MARTÍN RODA
2. FRANCISCO JAVIER QUEVEDO RODRÍGUEZ
EL TURRO (Entidad Local Autónoma - ELA)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ PÉREZ
SUPLENTES
1. FRANCISCO JOSÉ MOLINA SÁNCHEZ
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. JUAN MIGUEL GARRIDO GARCÍA (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
SUPLENTES
1. ENCARNACIÓN AGUILAR NARANJO (IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARTA MUÑOZ MONTIJANO
UGÍJAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. FEDERICO LÓPEZ MALDONADO
2. JULIÁN PÉREZ ORTIZ
3. SEBASTIÁN PÉREZ MUÑOZ
4. ANTONIO FRANCISCO MARTÍN RUIZ
5. MARÍA MERCEDES IBÁÑEZ RODRÍGUEZ
6. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HILA
7. ANTONIO JESÚS MALDONADO MALDONADO
8. JORGE IBÁÑEZ FRESNEDA
9. JORGE CORTÉS CORTÉS
10. MARÍA ROSA RODRÍGUEZ CAMPOS
11. JUAN LUIS FERNÁNDEZ GARCÍA
SUPLENTES
1. JOSÉ ANTONIO SANCES PINTOR
2. JUAN ANTONIO CORTÉS CORTÉS
3. ANTONIO GARCÍA ENRIQUE
VOX (VOX)
1. FRANCISCO AGUADO GARCÍA
2. FRANCISCO MONTORO FERNÁNDEZ
3. CONCEPCIÓN ANGELINA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
4. CARMELO LÓPEZ FERNÁNDEZ
5. MARÍA DEL CARMEN ORTEGA SEVILLA
6. MIGUEL ÁNGEL ESTÉVEZ URBANO
7. MARÍA DE LOS ÁNGELES VIQUE VERDEGAY
8. FRANCISCO MIRANDA FERNÁNDEZ
9. CÉSAR DANIEL OSUNA RUIZ
10. BERNARDO VIQUE MARTÍNEZ
11. EDUARDO ALONSO GARCÍA
SUPLENTES
1. JOSÉ JIMÉNEZ PONS
2. LUIS MARTÍNEZ MUÑOZ
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. MANUEL MALDONADO MALDONADO
2. MIGUEL ÁNGEL PALOMAR RODRÍGUEZ
3. LAURA FRESNEDA ROMERA
4. FRANCISCO ÁLVAREZ VILLEGAS
5. MARÍA ÁNGELES CORTÉS HEREDIA
6. SERGIO UTRERA GARCÉS
7. ANTONIO LUIS CARA GARCÍA
8. CONSUELO LÓPEZ ZURITA
9. MARÍA TERESA ENRIQUE RUIZ
10. CARMEN MALDONADO MALDONADO
11. MIGUEL ÁNGEL HERVÁS CABRERA
SUPLENTES
1. EMILIO AGUADO MONTORO
VALDERRUBIO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ANTONIO GARCÍA RAMOS
2. MÍRIAM MARTÍN PALOMARES
3. EDUARDO ORTIZ VILLÉN
4. ALMUDENA NIEVAS MORENO
5. FRANCISCO JESÚS UBIÑA MARTÍN
6. ELISABETH PRIETO FUENTES
7. FRANCISCO GARCÍA UREÑA
8. AMPARO MAZUECOS RODRÍGUEZ
9. JOSÉ MANUEL RUIZ UREÑA
10. ELISABET PÉREZ VARGAS
11. MARCOS GONZÁLEZ ORTEGA
SUPLENTES
1. JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ
2. GUADALUPE GARCÍA ROMERO
3. ALICIA HERNÁNDEZ LÓPEZ
4. MARÍA DEL SOL SALINAS UREÑA
UNIÓN DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES (UCIN)
1. MARCELO ENRIQUE LÓPEZ POZZOBÓN
2. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍN RETAMERO (Independiente)
3. ALBERTO GARCÍA CONTRERAS (Independiente)
4. MARÍA PÉREZ CARRILLO (Independiente)
5. PEDRO OLIVAS ROPERO (Independiente)
6. CELIA MELGUIZO FLAMIT (Independiente)
7. MARTA OLIVAS GARCÍA (Independiente)
8. SONIA CERVERA BAZÁN (Independiente)
9. MARINA LLOPIS LÓPEZ (Independiente)
10. AMELIA GARZÓN RUIZ (Independiente)
11. JUAN JESÚS CARRILLO CERVERA (Independiente)
SUPLENTES
1. MARÍA JOSÉ NAVAS BLANCA (Independiente)
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. ANTONIO JAVIER JIMÉNEZ MÁRQUEZ (IU)
2. DAVID FERNÁNDEZ GARZÓN (IU)
3. MARÍA ADELA LUQUE JIMÉNEZ (IU)
4. INMACULADA MARTÍN ARMIJO (IU)
5. ANTONIO PEREA UREÑA (IU)
6. MANUEL ÁNGEL RUIZ RUIZ (IU)
7. ANTONIO ESPÍNOLA VALENZUELA (IU)
8. VERÓNICA PÉREZ MARTÍN (IU)
9. MARÍA NATIVIDAD JAIME LÓPEZ (IU)
10. JOSÉ FRANCISCO BERBEL GARCÍA (IU)
11. JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ MÁRQUEZ (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. EDUARDO RUIZ BAENA
2. MAGDALENA ARCAS BERBEL
3. JUAN DAZA GONZÁLEZ
4. JUAN GARCÍA RODRÍGUEZ
5. ADELA PADILLA MARTÍN
6. FRANCISCO ANTONIO LÓPEZ PEREA
7. MARÍA AMPARO FERNÁNDEZ-CREHUET NAVAJAS
8. MARÍA ASUNCIÓN MARTÍNEZ ABELLÁN
9. JOSÉ ENRIQUE TORRES LÓPEZ
10. JESÚS OBISPO ARCIS
11. ANTONIA VALENCIA GONZÁLEZ
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. MARÍA DE LOS ÁNGELES DELGADO DÍAZ
2. MARÍA DEL MAR PRIETO FUENTES
3. MAREK RUEDA BORREGO
4. ATANASIO RODRÍGUEZ GARCÍA
5. ALMUDENA ATIENZA VILLARREAL
6. ALEJANDRO MORENO MORENO
7. MARÍA DOLORES ESPEJO NAVAS
8. RICARDO COMINO TRUJILLO
9. MIHAELA SULEA SULEA
10. ALEJANDRO TOLEDANO DELGADO
11. ÁLVARO LOZANO GARCÍA
EL VALLE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ANTONIO RUIZ GARRIDO
2. JUAN ANTONIO PALOMINO MOLINA
3. JUAN MANUEL ORTEGA SALAVERRI
4. CRISTINA MARÍA ZARCO GRANADOS
5. JESÚS MOLINA MAROTO
6. SORAYA PALOMINO BARRANCO
7. ROCÍO MOLINA LÓPEZ
SUPLENTES
1. ALEJANDRO ÁLVAREZ CABA
2. LORENA CASTILLO CASTILLO
3. MANUEL ROBLES PALMA
VOX (VOX)
1. ALEJANDRO RAMOS FERNÁNDEZ
2. JOAQUÍN MONTOZA RAMÍREZ
3. JUAN CAÑO NAVARRO
4. IVÁN CASTILLO FERNÁNDEZ
5. MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ QUILES
6. ADRIANO CONTRERAS BERMÚDEZ
7. JOSÉ RUBIO MATEO
SUPLENTES
1. TOMÁS PERIAGO MULA
AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE DE EL VALLE (A.I.VA)
1. MERCEDES RUIZ MÁRQUEZ
2. ANTONIO MANUEL SÁEZ PADIAL
3. ENCARNACIÓN RUIZ RUIZ
4. JOAQUÍN PUERTA GONZÁLEZ
5. FRANCISCO JESÚS ALMENDROS GONZÁLEZ
6. JOSÉ MARÍA PÉREZ HERNÁNDEZ
7. FRANCISCO MORILLAS IBÁÑEZ
SUPLENTES
1. JOSÉ ANTONIO ORTEGA DURÁN
2. FRANCISCA RUIZ MORILLAS
3. SARA SÁEZ GUTIÉRREZ
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. SANDRA MARÍA GARCÍA MARCOS
2. VÍCTOR GONZÁLEZ SALABERRI
3. ISABEL RUIZ PALOMINO
4. FRANCISCO JAVIER MOLINO GUTIÉRREZ
5. ENCARNACIÓN REYES MOLINO
6. MARÍA JESÚS MINGORANCE MOLINO
7. GEMA SALAZAR REY
SUPLENTES
1. CAROLINA MORENO MÁRQUEZ
2. FÁTIMA ORTEGA MAROTO
3. FRANCISCO SALABERRI ROBLES
VECINOS POR EL VALLE, (VxV)
1. BENJAMÍN ORTEGA FREIRE
2. VANESSA SEGOVIA CASADO
3. RAFAEL MANUEL CONTRERAS ÁVILA
4. PILAR ÚBEDA ORTEGA
5. ANTONIO MORILLAS FREIRE
6. JOSIANE JOURDAN ANCIENT
7. RAFAEL ÁNGEL PÉREZ GUERRERO
SUPLENTES
1. JOSÉ MARCOS ORTEGA RUIZ
VALLE DEL ZALABÍ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MANUEL SÁNCHEZ MESA
2. JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
3. TORCUATO RODRÍGUEZ TENORIO
4. JOSÉ MANUEL CARVAJAL MEDINA
5. ALBA HERNÁNDEZ MAGÁN
6. ANTONIO DELGADO BETANZOS
7. CARMEN FÁTIMA MARCOS GARCÍA
8. NATALIA FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
9. FRANCISCO HERNÁNDEZ GARCÍA
10. MIGUEL LÓPEZ SÁNCHEZ
11. JOSÉ MANUEL SORIA SÁNCHEZ
SUPLENTES
1. SERGIO RUIZ MARTÍNEZ
2. GREGORIO GARRIDO GARCÍA
3. JORGE JUAN ROBLES GAONA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ELISABET ESPÍNOLA LEÓN
2. CONCEPCIÓN ESPIGARES ESPIGARES
3. CASILDA TENORIO VARÓN
4. ALEJANDRO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
5. CARLOS DELGADO CARVAJAL
6. JOSÉ LATORRE HERNÁNDEZ
7. FELIPE BACA SOTO
8. SERGIO SIERRA ROBLES
9. CONSUELO GARCÍA DOMENECH
10. JESÚS MANUEL LÓPEZ OLMO
11. ANTONIO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
VÁLOR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. GABRIEL LÓPEZ GARZÓN
2. VIRGINIA SÁNCHEZ NAVARRO
3. EMILIO JIMÉNEZ CARMONA
4. JUAN MANUEL QUERO CARRASCO
5. FEDERICO RUIZ AGUADO
6. ANA GONZÁLEZ MARTOS
7. JUAN CARLOS MARTÍN RAMÍREZ
SUPLENTES
1. LORENA SÁNCHEZ MURCIA
2. JUAN JOSÉ GARZÓN SÁNCHEZ
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. JUAN ANTONIO SÁNCHEZ MONTORO
2. ANA IBÁÑEZ MANZANO
3. DAVID VALDIVIA VELASCO
4. MARÍA CONCEPCIÓN LÓPEZ ORTEGA
5. FILOMENA IBÁÑEZ MANZANO
6. CARMEN LÓPEZ SÁNCHEZ
7. FRANCISCO MIGUEL ZURITA SÁNCHEZ
SUPLENTES
1. FRANCISCO ALEJANDRO GARRIDO GONZÁLEZ
2. MARTIRIO CASTILLO SOTO
VEGAS DEL GENIL
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. LEANDRO MARTÍN LÓPEZ
2. MARÍA ISABEL DÍAZ MINGORANCE
3. RAFAEL MÁRQUEZ LÓPEZ
4. MARÍA ELENA MAMELY GRACIA
5. FRANCISCO JAVIER GARCÍA SANTIAGO
6. CARMEN MARÍA GUTIÉRREZ SANTIAGO
7. VÍCTOR ALABARCES RODRÍGUEZ
8. SILVIA LÓPEZ MARTÍN
9. JESÚS HUERTAS MARTÍNEZ
10. SOFÍA COSTELA MARTÍN
11. FRANCISCO RICO JUÁREZ
12. ANA MARÍA GUARDIA CACCIAVILLANI
13. BIBIÁN MORENO GÓMEZ
14. AMPARO TRESCASTRO PUERTAS
15. JOSÉ LUIS IBÁÑEZ ÁVILA
16. CAROLINA MARTÍN SÁNCHEZ
17. ISRAEL GARCÍA MUÑOZ
SUPLENTES
1. ELENA MÁRQUEZ MARTÍNEZ
2. JOSÉ ANTONIO DÍAZ GARCÍA
AHORA VEGAS PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. ANTONIO JOSÉ CARMONA GÓMEZ (IU)
2. MATILDE RAMIRO GUTIÉRREZ (IU)
3. MARÍA ANGUSTIAS RUIZ DE VALDIVIA MOLINA (Independiente)
4. JULIA DÍAZ NOGUERA (IU)
5. MANUEL FLORES DOÑA (Independiente)
6. RICARDO QUINTANA SALAS (Independiente)
7. OLATZ MARÍA MOLES RUIZ (Independiente)
8. DANIEL RUIZ RODRÍGUEZ (Independiente)
9. SILVIA ELVIRA GÁLVEZ DAGANZO (Independiente)
10. JOSÉ ANTONIO GARCÍA LÓPEZ (Independiente)
11. VERÓNICA NÚÑEZ HERNÁNDEZ (Independiente)
12. ESTIBALIZ AYUSO SEGOVIA (Independiente)
13. FERNANDO MARTÍN MUÑOZ (Independiente)
14. EDUARDO MEDIALDEA DÍAZ (IU)
15. BEATRIZ FERRER DE HARO (Independiente)
16. OTLIA LUISA PEREGRÍN MANZANO (Independiente)
17. ALEJANDRO MARTÍN ROMERO (Independiente)
SUPLENTES
1. LUISA MARÍA RAMOS TAMAJÓN (Independiente)
2. JOSÉ ANTONIO MELGUIZO ÁLVAREZ (Independiente)
3. FILOMENA MORENO GONZÁLEZ (Independiente)
4. RAMÓN REYES REYES (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA DEL CARMEN ROS MORENO
2. CRISTIAN GÁLVEZ BENÍTEZ
3. MARGARITA PEREA BENEDI
4. EDUARDO MATEOS VICEIRA
5. RAÚL FERNÁNDEZ MORALES
6. ALMUDENA ESTÉVEZ ÁLVAREZ
7. MARCIAL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
8. ANÍBAL GARCÍA GARCÍA
9. CARMEN VÍLCHEZ GONZÁLEZ
10. LORENA QUESADA BAILÓN
11. GENOVEVA GUTIÉRREZ CANDORCIO
12. JUAN MARÍA ARTIGOT VARGAS
13. MARÍA LUCÍA AGÜERA ALARCÓN
14. JOSÉ MARÍA GÁLVEZ NAVAS
15. ANGELA MARÍA PÉREZ MOLINA
16. MANUELA COLLADO PALOMINO
17. LUIS MANUEL PÉREZ DE LA TORRE
SUPLENTES
1. MARÍA CABELLO MARTÍNEZ
2. MARÍA ISABEL PADIAL BÁEZ
3. MARCIAL FERNÁNDEZ CARMONA
VOX (VOX)
1. MARÍA ADELA VAO CAÑADAS
2. JUAN CARLOS CASTRO ROBLES
3. MARÍA DEL PILAR MORALES DEL CASTILLO
4. ANTONIO SOLERA RUEDA
5. FELICIDAD MARTÍN DE LA FUENTE
6. GERARDO VARGAS CALVENTE
7. AMAYA GARCÍA RAMIRO
8. ÁNGELES GÓMEZ PORCEL
9. MARÍA VICTORIA FORTUÑO TORRES
10. JUAN PABLO LINARES GARCÍA
11. DAVID ALFONSO ACEITUNO MADRID
12. JOSÉ MORALES GARCÍA
13. ROSA MARÍA CAÑADAS SÁNCHEZ
14. JOSÉ BRIONES FRANCO
15. MARÍA JESÚS LOZANO JIMÉNEZ
16. JOSÉ CARLOS QUESADA SALAS
17. INMACULADA CASTRO AMADOR
SUPLENTES
1. FERNANDO CORTÉS GARCÍA
2. MARÍA JANET MEDINA MALDONADO
3. FELISA MIRÓN PEÑA
VÉLEZ DE BENAUDALLA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. FRANCISCO GUTIÉRREZ BAUTISTA
2. BEATRIZ ÁLVAREZ ILLESCAS
3. FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍN
4. ISABEL MARÍA CASTILLO PEDROSA
5. RUBÉN GONZÁLEZ PÉREZ
6. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ MOLINA
7. JAVIER MANUEL HARO LORENTE
8. MERCEDES VILLEGAS SEVILLA
9. JULIO BAUTISTA RODRÍGUEZ
10. LAURA CARRIÓN LÓPEZ
11. SORINA LUTA DODENCIU
SUPLENTES
1. HERMINIA ANGUSTIAS ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
2. ÁNGELES LORENZO TRUJILLO
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (IU Para La Gente)
1. JOSÉ ANTONIO CASTRO PEDROSA (IZQUIERDA UNIDA)
2. ESMERALDA CORREA GARCÍA (IZQUIERDA UNIDA)
3. FRANCISCO MARTÍN MARTÍN (IZQUIERDA UNIDA)
4. MÍRIAM GÓMEZ RUBIO (IZQUIERDA UNIDA)
5. FRANCISCO LORENZO RODRÍGUEZ (IZQUIERDA UNIDA)
6. EVA MARÍA MÁRQUEZ JIMÉNEZ (IZQUIERDA UNIDA)
7. JOSÉ DELGADO ÁLVAREZ (IZQUIERDA UNIDA)
8. ALICIA GARCÍA VEGA (IZQUIERDA UNIDA)
9. JUAN ANTONIO MORENO MORENO (IZQUIERDA UNIDA)
10. RAQUEL GARCÍA VEGA (IZQUIERDA UNIDA)
11. ANTONIO FRANCISCO LÓPEZ RAMOS (IZQUIERDA UNIDA)
SUPLENTES
1. AGUSTÍN TORRES FRANCISCO (IZQUIERDA UNIDA)
2. IVÁN ILLESCAS GARCÍA (IZQUIERDA UNIDA)
3. JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ MONTES (IZQUIERDA UNIDA)
4. JUAN ANTONIO MORENO SÁNCHEZ (IZQUIERDA UNIDA)
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. RAFAEL RODRÍGUEZ PÉREZ
2. CARMEN ENCARNACIÓN ALONSO BAUTISTA
3. FRANCISCO JAVIER PADIAL RODRÍGUEZ
4. MELANIA ENRÍQUEZ RUIZ
5. ANTONIO MANUEL BAUTISTA DELGADO
6. ROSA MARÍA QUESADA FERNÁNDEZ
7. IONUT-ALIN ANDRITA
8. CINTIA RODRÍGUEZ PÉREZ
9. DAVID DÍAZ HÓDAR
10. BEATRIZ LÓPEZ BAUTISTA
11. BEN AMAR DJELLAL HAMMADI
SUPLENTES
1. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DELGADO
VENTAS DE HUELMA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. LUIS MIGUEL ORTIZ ARÉVALO
2. ISABEL VILLEGAS GÁMEZ
3. DAVID VELASCO RAMÍREZ
4. GUILLERMO JAVIER RIVERA RUIZ
5. FRANCISCO ÁVILA DELGADO
6. MARÍA JESÚS VELASCO CASTILLO (Independiente)
7. ISABEL LÓPEZ LORENZO
SUPLENTES
1. ÁNGEL VACA ARRABAL (Independiente)
2. MARÍA JOSÉ CASTRO GUERRERO
3. CRISTINA MARÍA FERNÁNDEZ BARRANQUERO
4. JUAN MANUEL RIVERA RUIZ
5. MANUELA AGUADO CASTILLO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. GLORIA OLVIDO MONTIJANO CON
2. ANA ISABEL BULLEJOS CONDE
3. ALBERTO BULLEJOS CONDE
4. JOSÉ LUIS CONDE ARJONA
5. ENRIQUE MARTÍNEZ SERRANO
6. JESÚS ORDÓÑEZ GÁMEZ
7. LAURA CASTRO ORDÓÑEZ
VENTAS DE ZAFARRAYA (Entidad Local Autónoma - ELA)
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. FRANCISCO CAZORLA BONILLA
SUPLENTES
1. LUCÍA ASCENSIÓN ARREBOLA MUÑOZ
2. MIGUEL ÁNGEL ROMERO GRANDE
3. MARÍA DOLORES PALMA RUIZ
4. JOSÉ LUQUE PARDO
5. JOSÉ MANUEL CAZORLA SÁNCHEZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ MANUEL MORENO ALCARAZ
SUPLENTES
1. EVA VERÓNICA MORENO MOYA
2. MARÍA ESTELA ORIHUELA ROMERO
3. MÍRIAM REINA ARRABAL
4. ISABEL GARCÍA PALMA
A.E. VENTAS SIEMPRE EN MI CORAZÓN (AVIV)
1. MARÍA ROSARIO CRESPO MORENO
SUPLENTES
1. ANTONIO JESÚS BUENO BOZA
2. MARÍA DEL ROCÍO SÁNCHEZ DE LOS RÍOS
3. MARÍA DEL CARMEN MORENO ROMERO
4. JOSÉ MANUEL MORENO ROMERO
5. MARÍA YOLANDA LUQUE SILVA
VILLA DE OTURA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. NAZARIO MONTES PARDO
2. MARÍA ÁNGELES VALLADARES DE LA VARGA
3. ÁNGEL GARCÍA GAMARRA
4. JOSEFA RUIZ TORRES
5. SALVADOR TORRES ROMERO
6. MARÍA AURORA SOUSA RAMÍREZ
7. JOSÉ MUÑOZ ARANDA
8. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ BARRALES
9. MIGUEL ÁNGEL HERRERA MUROS
10. MARINA RAMÍREZ GONZÁLEZ
11. ANTONIO ESTEBAN SEDANO
12. MARÍA JESÚS SEGURA CARRIÓN
13. JOSÉ ANTONIO BUENO MURIANAS
SUPLENTES
1. ANTONIA GARCÍA LUQUE
2. TOMÁS ALEJANDRO CABELLO GUIJARRO
3. MARÍA SOUSA MORALES
4. ÁNGEL DURÁN PÉREZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANA ISABEL DELGADO CORONIL
2. MARÍA DEL ROSARIO GARRIDO BUENO
3. SERGIO GARRIDO RODRÍGUEZ
4. LUIS FERNANDO GÁMEZ ZARZO
5. ALBA MARÍA CASTRO CASTILLO
6. RUBÉN ISMAEL CEJUDO IGLESIAS
7. GERARDO DELGADO RAMOS
8. NURIA DE LA TORRE MARTÍN
9. MARÍA DE LOS SANTOS CORONIL CORCHADO
10. ARMANDO GARCÍA GÁMEZ
11. ELENA MOLINA JIMÉNEZ
12. CONCEPCIÓN VELASCO MONTES
13. ALFONSO GARCÍA ZARZO
SUPLENTES
1. ALBERTO MANUEL BENÍTEZ ANGUITA
2. GONZALO ALFONSO LÓPEZ PANCORBO
3. MARÍA JESÚS CERDÁN MEGÍAS
VOX (VOX)
1. ISIDORO HERVÍAS PRAT
2. FERMÍN MARTÍNEZ SÁNCHEZ-APARICIO
3. BELÉN GÓMEZ RAMÍREZ
4. ENCARNACIÓN RUIZ ZURITA
5. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
6. BÁRBARA OLIVA IÁÑEZ
7. RICARDO QUINTÍN GARCÍA MOYA
8. MARIBEL MARTÍN GARCÍA
9. MARÍA INMACULADA JIMÉNEZ PÉREZ
10. MANUEL MORENO BARRERA
11. ARMANDO DAMIÁN DOBAÑO MOURÍN
12. JESÚS CEBALLOS CANTÓN
13. ROSARIO DE LA FUENTE GARCÍA
SUPLENTES
1. DOMINGO MORENO CARMONA
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. ÁNGEL PERTÍÑEZ MUROS (IU)
2. ENKA CORTÉS GONZÁLEZ (IU)
3. FRANCISCO JAVIER GRANIZO MARTÍNEZ (IU)
4. ANA MARÍA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ (IU)
5. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ PUENTE (IU)
6. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ LUQUE (IU)
7. MARÍA AMPARO QUIRANTES BLANCO (IU)
8. RAFAEL FERNÁNDEZ PÉREZ (IU)
9. MARLIES MONIKA FERNÁNDEZ PÉREZ (IU)
10. MANUEL RUIZ GUTIÉRREZ (IU)
11. ANNA ISABELLE BAUTISTA (IU)
12. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ QUIRANTES (IU)
13. LUIS MARÍA LOMBARDERO ESCUÍN (IU)
SUPLENTES
1. NURIA MOYA LUQUE (IU)
VILLAMENA
INDEPENDIENTES POR VILLAMENA (IPV)
1. ALFREDO RUIZ LÓPEZ
2. ANTONIO LÓPEZ FREIRE
3. RAFAEL LÓPEZ LOZANO
4. JUSTO DOMÍNGUEZ FREIRE
5. JOSÉ MANUEL ENRÍQUEZ ALMENDROS
6. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RODA
7. ANTONIO FREIRE PRIETO
SUPLENTES
1. ROCÍO CASTILLO DELGADO
2. MARÍA EUGENIA LÓPEZ LOZANO
3. CARLOS ELÍAS TORRES PERALTA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MANUEL LUIS VÍLCHEZ
2. SILVIA VILLENA MEGÍAS
3. JUAN ANTONIO REJÓN GARCÍA
4. MONTSERRAT BAYO LEYVA
5. PAULA ISABEL BALLESTEROS GARCÍA
6. ANTONIO CASTILLO GUTIÉRREZ
7. NOELIA CALERO CABALLERO
SUPLENTES
1. NURIA SÁNCHEZ EXPÓSITO
2. ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ
3. MARÍA ANGUSTIAS HUERTAS MEDINA
4. MATEO MIGUEL PUERTA RUIZ
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (PP)
1. ISIDORA VÍLCHEZ CEBRIÁN
2. CONCEPCIÓN REDONDO RUIZ
3. CLAUDIA LILIANA FLÓREZ PATIÑO
4. MARÍA LUZ LUIS PUERTA
5. FRANCISCO JOSÉ REDONDO LUIS
6. JESÚS SÁNCHEZ LUIS
7. LAURA MEDINA ROPERO (Independiente)
SUPLENTES
1. MARÍA FREIRE SÁNCHEZ
2. JUAN MANUEL CASARES ÁLVAREZ
VILLANUEVA DE LAS TORRES
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. DOLORES SERRANO LÓPEZ
2. BEATRIZ ARCAS MANCEBO
3. INMACULADA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ MARÍN
4. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ VALERIO
5. DIEGO JESÚS ARCAS MANCEBO
6. FRANCISCA LOZANO RUIZ
7. FERNANDO PLEGUEZUELOS ROMERO
SUPLENTES
1. JOSÉ MIGUEL ORTEGA ANTONIO
2. ANTONIA RUIZ MENA
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. JUAN VALENZUELA FERNÁNDEZ
2. FRANCISCO ANDRÉS VALENZUELA ROSELL
3. CHEYENNE UTRERA CORTÉS
4. GABRIEL GUIRADO ALCALÁ
5. JUAN BENITO ARENAS CORTÉS
6. RAFAEL VALENZUELA RUIZ
7. ROSA MARÍA RODRÍGUEZ ZAMORA
SUPLENTES
1. AGUSTÍN GARCÍA VALENZUELA
2. RAFAEL RAYA PÉREZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA GARCÍA HERNÁNDEZ
2. JUAN MANUEL RUIZ PÉREZ
3. MARÍA TRINIDAD JIMÉNEZ GUIRADO
4. ÁLVARO MORALEDA NAVAS
5. MELODÍA CORTES AMADOR
6. JAIME ROSILLO MARTÍNEZ
7. FRANCISCO RUBIO RUIZ
SUPLENTES
1. MARÍA LOURDES ROSILLO MARTÍNEZ
2. RAÚL SIERRA FUENTES
VILLANUEVA MESÍA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSÉ ANTONIO DURÁN ORTIZ
2. SANDRA ROSALES CUEVAS
3. ANDRÉS VÍCTOR ESCOBAR COCA
4. ANTONIA GONZÁLEZ LÓPEZ
5. JOSÉ ENTRENA ÁVILA
6. EVA MARÍA ARENAS RICO
7. JOSÉ JAVIER SÁNCHEZ CONTRERAS
8. ANTONIO MUÑOZ RODRÍGUEZ
9. MARÍA ADELA ARENAS RAMÍREZ
10. MARÍA DEL CARMEN FUENTES MORENO
11. DANIEL CASTRO VEGA
SUPLENTES
1. MARÍA ÁNGELES GÓMEZ GUTIÉRREZ
2. JACINTO DELGADO LÓPEZ
3. FRANCISCA RAMÍREZ ARCO
4. FRANCISCO CARRASCOSA SÁNCHEZ
5. MARÍA JESÚS AGUILERA AYLLÓN
6. ANTONIO JOSÉ ARCO SÁNCHEZ
7. MANUEL JIMÉNEZ CONTRERAS
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ MARÍA MORENO MARTÍN
2. FEDERICO UREÑA CUESTA
3. MARÍA DEL MAR CALLEIROS RUIZ
4. MANUEL AGUILERA ORTIZ
5. RAFAEL ÓSCAR COBOS ÁLVAREZ
6. MARÍA DEL CORO SALAZAR JIMÉNEZ
7. MARÍA CRISTINA CUEVAS GÓMEZ DE LA TRÍA
8. JUAN PEINADO CUESTA
9. ESTEFANÍA ÁLVAREZ CAÑIZARES
10. VIDAL ÁNGEL COBOS PINOS
11. MARÍA DEL CARMEN REDONDO MARFIL
SUPLENTES
1. JOSÉ ANTONIO BERMÚDEZ LÓPEZ CÓZAR
2. NOELIA ÁVILA GARCÍA
3. SILVIA MORENO REVELLES
4. LUIS CUEVAS LÓPEZ
5. FRANCISCA LOURDES MORENO REVELLES
6. MANUEL JESÚS EMILIO MORENO BERMÚDEZ
VÍZNAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. KILIAN MOLINA CAPITÁN
2. ABELARDO ALFONSO ONTIVEROS
3. MARÍA ÁNGELES ESPIGARES ESPIGARES
4. MANUEL SÁNCHEZ CARRILLO
5. MANUEL ESPIGARES MOLERO
6. FABIOLA SÁNCHEZ IBÁÑEZ
7. PILAR DÍAZ DÍAZ
SUPLENTES
1. JORGE ESPIGARES GÓMEZ
2. CONCEPCIÓN ONTIVEROS VALERO
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. DAVID ESPIGARES CARRILLO (IU)
2. MARÍA ORTEGA CASTILLA (IU)
3. ANA MARÍA HUETE ROMERO (IU)
4. MARÍA DÍAZ RUIZ (IU)
5. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ GARCÍA (IU)
6. FRANCISCO JAVIER PÉREZ REYES (IU)
7. JOSÉ LUIS MATA MARTÍN (IU)
SUPLENTES
1. MOSTA ABIDI ACHÍ (IU)
2. LUIS CASTRO ROSALES (IU)
3. GERARDO RUIZ MARTÍN (IU)
4. LUIS ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ (IU)
5. FRANCISCO CARRILLO ESPIGARES (IU)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. EVA MARÍA DE UNZUÉ MEDINA
2. ANTONIO SALVADOR GÓMEZ ESPIGARES
3. LIDIA CARRILLO SOLÍS (Independiente)
4. ANTONIO SAAVEDRA CAMPOS
5. CECILIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
6. ADRIÁN DÍAZ GARRIDO
7. ANDREA MARTÍN BOLIAR
SUPLENTES
1. VICENTE IZQUIERDO MADRID
2. JOAQUÍN CABALLERO MARTÍN
3. FRANCISCO GÓMEZ FERNÁNDEZ
4. MOUSTAPHA NIASS
5. FERNANDO IBÁÑEZ LÓPEZ
6. ANTONIO GALLARDO DÍAZ
7. OLEGARIO ZENTENO BONIFAZ
VOX (VOX)
1. FEDERICO JIMÉNEZ RUBIO
2. SERGIO ALFÉREZ BRAVO
3. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ MOLINA
4. MANUEL MORENO MORENO
5. NURIA GIRÓN ROMÁN
6. RICARDO RAFAEL DÍAZ RODRÍGUEZ
7. RAFAEL ALBERTO RISUEÑO DEL MORAL
SUPLENTES
1. ELENA MANZANERA MORALES
ZAFARRAYA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ROSANA MOLINA MOLINA
2. SAMUEL ERNESTO ORTIGOSA MORENO
3. ANA BELÉN BARRIOS BAUTISTA
4. ÓSCAR RAFAEL RUIZ PASCUAL
5. MÍRIAM FRÍAS SÁNCHEZ
6. JUAN ANTONIO ZAMORA LUQUE
7. FÁTIMA ROPERO TEJADA
8. VÍCTOR ALBERTO ZAMORA BAUTISTA
9. MARÍA CARMEN MORENO MORENO
10. MIGUEL ÁNGEL PALMA GONZÁLEZ
11. MARIO BUENO PALMA
SUPLENTES
1. RAFAEL FRANCISCO FERNÁNDEZ FUENTES
2. ELÍSABET SÁNCHEZ GARCÍA
3. DAVID ARRABAL RIVERA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. EZEQUIEL PASCUAL MORENO
2. ROCÍO TEJADA TOLEDO
3. SORINA-VERÓNICA DOBRA
4. FRANCISCO JAVIER MARTÍN GUERRERO
5. MARÍA AUXILIADORA PALMA SANTANA
6. FRANCISCO JAVIER MORENO REINA
7. FRANCISCO JAVIER PALMA PÉREZ
8. FRANCISCO JAVIER RUIZ BUENO
9. MANUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ
10. MARÍA NOELIA OCAÑA GARCÍA
11. ANTONIO CARLOS LÓPEZ ARCA
POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. NATIVIDAD REINA LUQUE
2. HAYAT EL AMRAOUI ESSOUAIDI
3. MOUHAMED DIENG NDIAYE
4. MARÍA OBDULIA PALMA REINA
5. EDUARDO REYES ARREBOLA MUÑOZ
6. ASSANE DIENG DIAGNE
7. ANTONIO MORENO CHICA
8. MOUSSA EL AMRAOUI EL AMRAOUI
9. CARMEN REINA CALDERÓN
10. CARMEN PUERTAS MAÑAS
11. FRANCISCO JESÚS ROPERO ZAMORA
SUPLENTES
1. IGNACIO PEREDA PÉREZ
2. MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ GÓMEZ
3. JUAN MANUEL PEULA LÓPEZ
ZÚJAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. CRISTINA ROJAS BAUTISTA
2. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ DOMENE
3. MARÍA PIEDAD SÁNCHEZ CARMONA
4. MARÍA JOSÉ TENGO NOGUERA
5. JESÚS PÉREZ SOLA
6. RAMÓN JOSÉ GARCÍA ARREDONDO
7. SONIA MARTÍNEZ OLIVARES
8. GABINO GINÉS MARTÍNEZ
9. PEDRO GARCÍA SÁNCHEZ
10. JOSÉ MIGUEL GARCÍA MARTÍNEZ
11. ANTONIO DOMENE LÓPEZ
SUPLENTES
1. TOMÁS SÁEZ CORRAL
AGRUPACIÓN DE ELECTORES GENTE DE ZÚJAR (GDZ)
1. SALVADOR MORENO CUESTA (Independiente)
2. DAVID SÁNCHEZ MEDINA (Independiente)
3. RAQUEL MALDONADO CASTILLO (Independiente)
4. MARÍA ÁNGELES IBARRA AVILÉS (Independiente)
5. CRISTINA ESPÍN MARTÍNEZ (Independiente)
6. SERGIO ROJO DÍAZ (Independiente)
7. JORGE HEREDIA DOMENE (Independiente)
8. ENCARNACIÓN CHACÓN LOZANO (Independiente)
9. MARÍA TERESA NOGUERA MEDINA (Independiente)
10. INMACULADA FERNÁNDEZ MARÍN (Independiente)
11. YOLANDA PONCE CELDA (Independiente)
SUPLENTES
1. MARÍA LUZ NAVARRO FERNÁNDEZ (Independiente)
AGRUPACIÓN DE ELECTORES AHORA ZÚJAR (AEAZ)
1. ROSARIO MORENO IBARRA (Independiente)
2. LUCIO MARCO MENGOTTO (Independiente)
3. GERTRUDIS PÉREZ LOSADA (Independiente)
4. ISIDRO IBARRA ROMERO (Independiente)
5. PIEDAD MEMBRIVES TORTOSA (Independiente)
6. ANTONIA CARMONA LÓPEZ (Independiente)
7. JERÓNIMA CARRIQUE CARRIQUE (Independiente)
8. CARLOS DAVID DOMENE RODRÍGUEZ (Independiente)
9. ALICIA FUENTES NAVARRO (Independiente)
10. JOSÉ MIGUEL MEMBRIVES TORTOSA (Independiente)
11. MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMOS CÁRCELES
(Independiente)
ADELANTE ANDALUCÍA (ADELANTE ANDALUCÍA)
1. RAMSÉS QUIRANTE CASTAÑO (Independiente)
2. JOAQUÍN TERRÓN VILLEGAS
3. FRANCISCA PIEDAD RUIZ GARCÍA
4. MIREYA TORRES ANGULO (Independiente)
5. MIGUEL GARCÍA GARCÍA (Independiente)
6. RAQUEL FERNÁNDEZ MARTOS (Independiente)
7. CECILIO JAÉN ALMIRANTE
8. ROSA MONTOYA MENA
9. FEDERICO GARRIDO PÉREZ (Independiente)
10. JOSÉ PÉREZ PÉREZ (Independiente)
11. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ MORENO (Independiente)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. PEDRO ANTONIO CIFUENTES NAVARRO
2. DAVID FERNÁNDEZ FUENTES
3. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
4. LORENA POZO REVELLES
5. VERÓNICA HERNÁNDEZ MUÑOZ
6. MIGUEL ÁNGEL MAÑAS FERNÁNDEZ
7. MARÍA DE LOS ÁNGELES NAVARRO HORTAL
8. MARÍA VICTORIA LOZANO DÍAZ
9. RAFAEL GONZÁLEZ CASTAÑO
10. MARÍA AURORA HORTAL AZOR
11. JOSÉ ARREDONDO PELÁEZ
ZAGRA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. MARÍA JOSEFA GÁMIZ GUERRERO
2. MARÍA DEL ROSARIO JIMÉNEZ TALLÓN
3. DAVID ARCO CABALLERO
4. MANUEL GARCÍA PULIDO
5. SHEILA CERVERA JIMÉNEZ
6. ISABEL CÁCERES MATAS
7. IRENE AGUAYO CAMPAÑA
SUPLENTES
1. JUAN JIMÉNEZ CAMPAÑA
2. MARÍA VICTORIA GÁMIZ GUERRERO
3. FRANCISCA ENCARNACIÓN MACÍAS FERNÁNDEZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. RUBÉN RUIZ CORDERO
2. MANUEL GÁMIZ GARCÍA
3. FELIPE CORDERO MUÑOZ
4. MARÍA ENCARNACIÓN PÉREZ MUÑOZ
5. JOSÉ EMILIO CARVAJAL JIMÉNEZ
6. FRANCISCO PÉREZ ROPERO
7. RAFAEL COBOS PÉREZ
SUPLENTES
1. ELENA GARCÍA VAÑO
LA ZUBIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA
2. DANIEL AGUILERA ESPINOSA
3. REBECA SÁNCHEZ MOLINA
4. JACOB YÁÑEZ MEGÍAS
5. ROSARIO IGLESIAS GARZÓN (Independiente)
6. JOSÉ MARÍA MONTORO PÉREZ
7. NATALIA ARREGUI BARRAGÁN
8. JAVIER AGUADO FERNÁNDEZ
9. INÉS MARÍN MONTES
10. ALEJANDRO VÍLCHEZ IGLESIAS (Independiente)
11. SILVIA MORALES SÁNCHEZ (Independiente)
12. MANUEL SERRANO GARCÍA
13. CARMEN MARÍA LÓPEZ SÁNCHEZ (Independiente)
14. MANUEL MOLINA BENÍTEZ (Independiente)
15. LUCÍA MARTÍN SERRANO
16. DIEGO GONZÁLEZ RUIZ
17. ROCÍO RUANO GÁMEZ
SUPLENTES
1. BRUNO MALDONADO GÓMEZ
2. JOSEFA CAMPOS GARCÍA (Independiente)
3. JOSÉ SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
4. ANTONIA FIOL ALOMAR
5. JORGE RODRÍGUEZ RINCÓN
LAZUBIAYA (LZY)
1. JOSÉ ANTONIO ROMERO GUERRERO
2. FRANCISCA PÉREZ CHINCHILLA
3. SANTIAGO LARA MARTÍNEZ
4. GUADALUPE MIRA ALONSO
5. RUBÉN RECIO LÓPEZ
6. MARÍA JOSÉ MIRAS GONZÁLEZ
7. ROSARIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
8. HORACIO ROBERT ALONSO AGUILAR
9. NADEZDA FROLOVA MIRONOVA
10. DAVID SANTANA REJÓN
11. PURIFICACIÓN LINDE RAMIRO
12. ADRIÁN ARAGÓN RAYA
13. YOLANDA POLO LAVESA
14. MANUEL ROMERO MONTALVO
15. SILVIA MIRA ALONSO
16. MARTA PUIG GONZÁLEZ
17. ENRIQUE JAVIER MAGÁN PALOMARES
SUPLENTES
1. ANA LEÓN ALCALDE
2. AGUSTÍN GALLEGO PRIETO
3. RUBÉN PÉREZ CARDONA
IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE (PARA LA GENTE)
1. PABLO LAGUNA SÁNCHEZ (Independiente)
2. ANTONIA MARTÍNEZ PORCEL (IU)
3. FELIPE REYES GUINDO (IU)
4. SARA RODRÍGUEZ ROLDÁN (Independiente)
5. PABLO MANUEL MELGAREJO CORDÓN (IU)
6. JULIA OLIVARES CÓRDOBA (Independiente)
7. JUAN ANTONIO TEJADA PÉREZ (Independiente)
8. CAROLINA MARÍA CARREÑO OCHOA (Independiente)
9. ANTONIO FRANCISCO ARQUELLADAS MARTÍNEZ (IU)
10. ANA TEJADA URENDES (Independiente)
11. JOSÉ ANTONIO TORRES MARTÍNEZ (IU)
12. NATALIA GONZÁLEZ RUIZ (Independiente)
13. MORAD AIRAKI EL KHATTABI (IU)
14. MARÍA CRIADO PÉREZ (IU)
15. ANTONIO ARQUELLADAS DUEÑAS (IU)
16. MARINA ISABEL MORALES PELÁEZ (IU)
17. JOSÉ MARÍA OLIVARES CÓRDOBA (Independiente)
SUPLENTES
1. INMACULADA RÍO MUÑOZ (IU)
2. LUIS COLMENERO SENDRA (Independiente)
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO
2. MARÍA LOURDES MOLINA JIMÉNEZ
3. ANA BELÉN MOLINA MEGÍAS
4. JOSÉ MARÍA MEDINA JORGES
5. NOELIA CRIADO BAENA
6. MARÍA ISABEL CONDE GONZÁLEZ-CARRASCOSA
7. ÁNGEL BALDERAS SALMERÓN
8. INMACULADA PINEL ESTÉVEZ
9. CÉSAR LÓPEZ LEÓN
10. ANA SÁENZ SOUBRIER
11. GERMÁN POLO MOLINA
12. FIDENCIA REYES FERNÁNDEZ
13. MANUEL ANTONIO COCA MARTÍN
14. MARÍA DEL CARMEN NAVARRO DOMINGO
15. LUIS ÁLVAREZ LÓPEZ PEREA
16. PATRICIA CERVILLA PIÑAR
17. JOSÉ LÓPEZ VARGAS
SUPLENTES
1. JOSÉ MANUEL QUESADA ROLDÁN
2. JOSEFA SÁNCHEZ JUGUERA
3. MIGUEL ENRIQUE JIMÉNEZ DE PIÑAR
4. INMACULADA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. JORGE OCTAVIO RODRÍGUEZ NAVARRO
2. MARÍA DOLORES MOTTA GONZÁLEZ
3. EDUARDO POYATOS JIMÉNEZ
4. ELISA ISABEL RAYA POLO
5. JAIME JIMÉNEZ LÓPEZ
6. ARLINE RAMOS CHACÓN
7. RAFAEL RODRÍGUEZ PALMA
8. MARÍA MAGDALENA AGUILERA SÁNCHEZ
9. ROMÁN GUERRA RAMOS
10. LAURA MELISSA GRACIA RODRÍGUEZ
11. JORGE LARA CERVANTES
12. MARÍA DEL MAR INIESTA RUIZ
13. LARBI AISSAOUI NAFFATI
14. MARÍA DEL CARMEN MOTA ESTÉVEZ
15. JESÚS RAFAEL RUIZ RODRÍGUEZ
16. SUSANA VALBUENA VILLANUEVA
17. JACINTO JESÚS BARRANCO MARTÍN
SUPLENTES
1. MARÍA ELENA JIMÉNEZ ALCAIDE
VOX (VOX)
1. LUCÍA CUADROS ESTÉVEZ
2. JUAN DE DIOS PUENTES ESPINOSA
3. MARCOS JAVIER SÁNCHEZ NAVEROS
4. PILAR FRAMIT REINA
5. BLAS LEONCIO POLO MORENO
6. JUAN ALEJANDRO ESPIGARES ENRÍQUEZ
7. PABLO HUERTAS BERTOS
8. MIGUEL ÁNGEL RAMÓN GARCÍA
9. GRACIA SMA. TRINIDAD SÁNCHEZ TORO
10. EVA MARÍA DÍAZ GÓMEZ
11. LUIS CASTRO RUIZ
12. ANA BELÉN CASADO FERNÁNDEZ
13. MIGUEL ÁVILA BUENO
14. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ BARROSO
15. JULIA LÓPEZ PINEL
16. FRANCISCO JAVIER CARDONER GONZÁLEZ
17. VICENTA RODRÍGUEZ MONTES
SUPLENTES
1. ENRIQUE HIDALGO GONZÁLEZ
2. JESÚS RUEDA RODRÍGUEZ
3. CLARA MUDARRA ROMERO
Comentarios
Un comentario en “¿Quién se presenta en mi pueblo? Todas las listas de los 174 municipios de Granada para el 28M”
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Celia
18/05/2023 at 10:09
¡Enhorabuena por este artículo! Me ha parecido un formato muy adecuado e interesante, además de accesible. Yo ya tengo claro a quién votaré.