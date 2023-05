El tiempo durante una campaña electoral pasa muy rápido. Todos los aspirantes a la Alcaldía de Granada exprimen su tiempo con la mirada puesta en el 28 de mayo. Pero, más allá de las urnas, todos tienen sus gustos y preferencias para desconectar de todo lo que tiene que ver con los comicios.

Paco Cabello, de Adelante Andalucía, contesta a diez breves preguntas de carácter más íntimo para que los granadinos puedan conocerlo algo mejor. Este cuestionario será contestado por cada uno de los candidatos a la Alcaldía de Granada y se puede escuchar también en formato podcast.



P: ¿Qué es lo primero que hará cuando pasen las elecciones?

R: Tirarme una semana sin hacer nada, durmiendo y descansando (risas).

P: ¿A qué zona de Granada le gusta acudir para desconectar de la rutina?

R: El Realejo. He vivido allí diez años y es donde me encuentro con viejos amigos.

P: Después de Granada, ¿cuál es su ciudad preferida?

R: Córdoba. Aunque llevo cerca de 40 años viviendo en Granada, nací en Córdoba. Si no digo Córdoba me puede matar mi familia. Me gusta mucho. Son dos ciudades que se complementan. Son distintas, pero tienen elementos en común. Me gusta defender y recordar lo que me queda de cordobés porque de granadino ya tengo mucho porque llevo mucho viviendo aquí.

P: ¿Con cuál de los otros candidatos se iría de tapas?

R: Probablemente con Paco Cuenca. Aprovecharía para tomar alguna tapa, pero también para explicarle barrio por barrio las carencias que tenemos en nuestra ciudad.

P: ¿Y con cuál se le 'olvidaría' poner la tapa gratuita de la consumición?

R: A la candidata de Vox.

P: ¿Dónde tiene pensado irse de vacaciones este verano?

R: Todavía no lo sé. Normalmente tengo que ir a Alicante por mi madre de 89 años, que vive con mi hermana.

P: ¿Es más de series o de cine?

R: Películas

P: ¿Algún deporte?

R: Balonmano, fútbol y baloncesto. En ese orden.

P: ¿Cuál es el último libro que ha leído?

R: 'La luz que fuimos', de Antonio Manuel Rodríguez.

P: Si yo le digo: "¿Cómo están los máquinas...?" ¿Usted qué contesta...?

R: No sé a que se refiere.

P: Bueno, probamos con otra: ¿se ha fijado en que hay mucho Paco en estas elecciones granadinas?

R: Ha sido una coincidencia. Yo me llamo Paco como mi madre y como mi abuela. Vamos a ver si esta suma de Pacos consigue sacar resultados positivos para la ciudad porque lo necesitamos.