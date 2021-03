Bendodo ve criterios políticos en el reparto del Gobierno de las ayudas para empresas y autónomos

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha criticado este viernes que el Gobierno central no sea justo en el reparto de los 7.000 millones de euros de la Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas y ha lamentado que no trate de manera justa a Andalucía. “Un gobierno tiene que ser ecuánime y tratar a todas las comunidades autónomas por igual, no mirando a criterios políticos”, ha agregado el también portavoz del Gobierno andaluz.

Bendodo ha apuntado que, si bien Andalucía representa casi el 20% de la población del país, Canarias recibe más dinero de la referida línea de ayudas. Así, aunque entiende que cada territorio defienda su postura, opina que “alguien del Gobierno tiene que explicar por qué unas comunidades reciben más fondos que otras”.

“Canarias, con dos millones de habitantes, recibe más dinero que Andalucía, donde somos más de ocho millones de ciudadanos. Me parece muy bien que a Canarias le den fondos por ser una comunidad turística, pero es que Andalucía también lo es. De hecho, en el 2019 recibimos 33 millones de turistas”, ha abundado el consejero.

En este sentido, el titular de la Presidencia ha censurado que el Gobierno central haya dejado de enviar a Andalucía desde que arrancó la campaña 471.000 vacunas Covid de las que le corresponden por peso poblacional y que ahora también recorta estas ayudas para empresarios y autónomos por valor de 7.000 millones de euros. “No es justo el trato que nos dispensa el Gobierno de España”, ha apostillado tras explicar que el hecho de que no hayan llegado a Andalucía las vacunas que le corresponden por peso poblacional “es preocupante y una agresión”.

Bendodo ha garantizado que Andalucía no quiere ser más que nadie, pero el Gobierno andaluz tampoco va a permitir que sea menos que nadie.

Además, ha censurado que el Gobierno central ha tardado casi un mes en poner en marcha estas ayudas y durante este tiempo “las ha ido recortando, no ha mandado ni un duro y tampoco ha explicado en concepto de qué se pueden gastar”.

Por el contrario, ha destacado que el Gobierno andaluz ha acordado con sindicatos y empresarios el mayor plan de ayudas directas de toda España hecho por una comunidad autónoma con 732 millones de euros, de los que ha desbloqueado 372 millones a las 24 horas en el Consejo de Gobierno y cuando es inminente que se aprueben decretos para poner en marcha ya otros 100 millones destinados al comercio, hostelería y agencias de viaje.

Sin bandazos frente al Covid

El consejero de la Presidencia también se ha referido a las medidas preventivas en vigor en Andalucía frente el Covid-19 para asegurar que la comunidad autónoma se rige por el criterio de expertos sanitarios y no da bandazos ni se guía por decisiones políticas en este sentido.

Ha rechazado las últimas propuestas del Gobierno central y ha asegurado que Andalucía no va a cambiar de postura, va a seguir aplicando el criterio de los expertos y las medi- das aprobadas el pasado miércoles, que seguirán vigentes hasta el 9 de abril.

De este modo, ha concretado que el aforo del interior de los restaurantes y de las terra- zas continuará determinándose según el nivel de afectación de Covid-19 que tenga el municipio en el que se ubique, rechazando la propuesta del Ministerio de Sanidad sobre el cierre del interior de los establecimientos de hostelería cuando se supere una tasa de 150 casos por cada 100.000 habitantes.